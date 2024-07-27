26.07.2024, 18:06 1631
В Алматинском зоопарке малышка-бегемот первый раз пробует арбуз
Фото: Depositphotos
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15.07.2024, 14:50 14181
Испания стала чемпионом Европы по футболу
Фото: sport-express.ru
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В финале чемпионата Европы - 2024 по футболу встретились сборные Испании и Англии. Матч закончился победой Испании (2:1).
05.07.2024, 19:01 26641
Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"
Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова
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Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" в Атырауской области нашли дромос - погребальный коридор древнего мавзолея.
Обнаружили его студенты в ходе археологических раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык", объект характерен для XV-XVI веков, кирпичи - эпохи Золотой Орды.
Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе", - говорит археолог Амангельды Заинов.
Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота - 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.
Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина - 6 метров, высота - 1 метр, толщина стен - 55 сантиметров.
04.07.2024, 20:27 28931
В Алматы представители Нотариальной палаты встретились с горпрокуратурой
Фото: Нотариальная палата Алматы
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В Алматы состоялась встреча представителей Нотариальной палаты, прокуратуры и департамента юстиции города, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы в работе нотариусов.
01.07.2024, 12:19 30366
Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя
Фото: Depositphotos
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Уникальное видео опубликовал у себя на странице Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
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26.06.2024, 09:26 37496
Новый международный терминал аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
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1 июня текущего года новый международный терминал аэропорта обслужил первые рейсы. С момента открытия, по словам Косе, новым терминалом воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов.
14.06.2024, 16:56 53601
Розовые фламинго прилетели в село Садырбай
Фото: Кадр с видео
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07.06.2024, 15:03 62271
Град, дождь и сильный ветер: непогода обрушилась на Астану
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Сильный ветер, гром, молния, град и ливень прошлись по Астане в пятницу. Улицы Астаны затоплены, люди вынуждены ходить по огромным лужам, вода заходит уже в салоны автомашин. Жители столицы делятся видео и фотографиями в своих социальных сетях.
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04.06.2024, 18:08 65921
Зонд "Чанъэ-6" собрал образцы грунта с обратной стороны Луны
Фото: russian.news.cn
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Впервые в истории человечества собраны образцы грунта с обратной стороны Луны. Китайский зонд "Чанъэ-6" уже взлетел с лунной поверхности и скоро доставит ценные образцы на Землю.
Напомним, два дня назад стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.
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