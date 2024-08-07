06.08.2024, 23:28 2111

Редкий черный аист попал в фотоловушку в Туркестанской области

Редкий черный аист попал в фотоловушку в Туркестанской области
Фото: Depositphotos

В Казахстане черный аист встречается в государственных природных парках "Баянаул", "Тарбагатай", "Көлсай көлдері", Каркаралинском Иле-Алатауском, Катон-Карагайском, Жонгар-Алатауском Чарынском и государственных природных заповедниках Западно-Алтайском, Алматинском, Маркакольском. Эти территории играют ключевую роль в создании безопасной среды для этого редкого вида", - уточнили в пресс-службе природного парка "Сайрам-Угам".


 
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27.07.2024, 14:35 27986

Церемония открытия летних Олимпийских игр - 2024 в Париже

Церемония открытия летних Олимпийских игр - 2024 в Париже
Фото: instagram/olympics
 
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Теги:ПарижОлимпийские игрыОткрытие
26.07.2024, 18:06 31596

В Алматинском зоопарке малышка-бегемот первый раз пробует арбуз

В Алматинском зоопарке малышка-бегемот первый раз пробует арбуз
Фото: Depositphotos
 
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15.07.2024, 14:50 43926

Испания стала чемпионом Европы по футболу

Испания стала чемпионом Европы по футболу
Фото: sport-express.ru
В финале чемпионата Европы - 2024 по футболу встретились сборные Испании и Англии. Матч закончился победой Испании (2:1).

 
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05.07.2024, 19:01 56606

Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"

Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"
Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова
Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" в Атырауской области нашли дромос - погребальный коридор древнего мавзолея.

Обнаружили его студенты в ходе археологических раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык", объект характерен для XV-XVI веков, кирпичи - эпохи Золотой Орды.


Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе", - говорит археолог Амангельды Заинов.


Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота - 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.

Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина - 6 метров, высота - 1 метр, толщина стен - 55 сантиметров.
 
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04.07.2024, 20:27 58896

В Алматы представители Нотариальной палаты встретились с горпрокуратурой

В Алматы представители Нотариальной палаты встретились с горпрокуратурой
Фото: Нотариальная палата Алматы
В Алматы состоялась встреча представителей Нотариальной палаты, прокуратуры и департамента юстиции города, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы в работе нотариусов.

 
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01.07.2024, 12:19 60331

Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя

Тысячи крачек выкармливают своих птенцов на берегу Алаколя
Фото: Depositphotos
Уникальное видео опубликовал у себя на странице Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.

Около трёх часов незаметно лежал на земле рядом с гнездами, чтобы сделать эти милые кадры маленькой жизни", - написал Дмитрий.


 
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26.06.2024, 09:26 67461

Новый международный терминал аэропорта Алматы

Новый международный терминал аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
1 июня текущего года новый международный терминал аэропорта обслужил первые рейсы. С момента открытия, по словам Косе, новым терминалом воспользовались более 200 000 пассажиров и было выполнено 1500 международных рейсов.

 
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14.06.2024, 16:56 83196

Розовые фламинго прилетели в село Садырбай

Розовые фламинго прилетели в село Садырбай
Фото: Кадр с видео
 
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