06.08.2024, 23:28 2111
Редкий черный аист попал в фотоловушку в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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В Казахстане черный аист встречается в государственных природных парках "Баянаул", "Тарбагатай", "Көлсай көлдері", Каркаралинском Иле-Алатауском, Катон-Карагайском, Жонгар-Алатауском Чарынском и государственных природных заповедниках Западно-Алтайском, Алматинском, Маркакольском. Эти территории играют ключевую роль в создании безопасной среды для этого редкого вида", - уточнили в пресс-службе природного парка "Сайрам-Угам".
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05.07.2024, 19:01 56606
Дромос древнего мавзолея нашли в музее-заповеднике "Сарайшык"
Фото: Атырауский университет им. Х. Досмухамедова
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Во время раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык" в Атырауской области нашли дромос - погребальный коридор древнего мавзолея.
Обнаружили его студенты в ходе археологических раскопок в музее-заповеднике "Сарайшык", объект характерен для XV-XVI веков, кирпичи - эпохи Золотой Орды.
Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе", - говорит археолог Амангельды Заинов.
Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота - 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.
Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина - 6 метров, высота - 1 метр, толщина стен - 55 сантиметров.
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