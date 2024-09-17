Фото: t.me/astanovka98

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Мощный град обрушился на Астану 8 августа. В соцсети столичные жители выкладывали видео, как город буквально накрывает серая клубящаяся стена, а следом начинается светопреставление.





На фотографиях люди показывают градины размером с перепелиное яйцо. Под удары попали автомобили, у некоторых лобовые и задние стекла были выбиты градом.



