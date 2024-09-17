16.09.2024, 12:44 2431
На восток Китая обрушился самый мощный тайфун с 1949 года
Фото: Depositphotos
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По информации центрального метеорологического управления Китая, максимальная сила ветра тайфуна "Бебинка", который сегодня в 7.30 утра достиг Шанхая, составила 42 метра в секунду.
Тайфун принес с собой штормовой ветер и ливни.
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09.09.2024, 11:53 7961
Житель Кызылорды превратил двор многоэтажки в зеленый оазис
Фото: Кадр с видео
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В зеленый оазис двор типовой многоэтажки в Кызылорде превратил местный житель Марат Толепбаев, сообщает 24KZ.
У подъездов и детских площадок он высадил ивы и редчайшие тропические растения. Двор Марата Толепбаева во всей Кызылорде такой один - с удивительным озеленением. Десятки фруктовых деревьев мирно уживаются с массивным ясенем. Аллеи тонут в цветах.
03.09.2024, 10:17 13831
Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров
Фото: МЧС РК
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Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне в Астане, площадь пожара составила 850 квадратных метров.
На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - проинформировали в МЧС.
Напомним, утром 2 сентября в МЧС сообщили о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в районе Байконур города Астаны.
26.08.2024, 22:20 21936
Казахстанские спасатели примут участие в специальных учениях ОДКБ "Скала-2024"
Фото: ДЧС Алматы
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19.08.2024, 16:56 33376
Затопило дома и дороги: режим ЧС ввели в одном из районов Кыргызстана
Фото: МЧС КР
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В Иссык-Кульском районе Кыргызстана ввели режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов селевым потоками.
Над ликвидацией последствий селей в районе работают 358 человек.
Север и юг Иссык-Куля пострадали от селей - в селе Сару и Кызыл-Суу затоплены дороги, кошары и дома. На северном берегу пострадали дворы и дома сел Булан-Соготу, Корумду, Темировка. Затоплена территория пансионата "Иссык-Куль Аврора".
09.08.2024, 20:01 48551
Град в Астане повредил автомобили и даже самолеты
Фото: t.me/astanovka98
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Мощный град обрушился на Астану 8 августа. В соцсети столичные жители выкладывали видео, как город буквально накрывает серая клубящаяся стена, а следом начинается светопреставление.
На фотографиях люди показывают градины размером с перепелиное яйцо. Под удары попали автомобили, у некоторых лобовые и задние стекла были выбиты градом.
06.08.2024, 23:28 55181
Редкий черный аист попал в фотоловушку в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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В Казахстане черный аист встречается в государственных природных парках "Баянаул", "Тарбагатай", "Көлсай көлдері", Каркаралинском Иле-Алатауском, Катон-Карагайском, Жонгар-Алатауском Чарынском и государственных природных заповедниках Западно-Алтайском, Алматинском, Маркакольском. Эти территории играют ключевую роль в создании безопасной среды для этого редкого вида", - уточнили в пресс-службе природного парка "Сайрам-Угам".
27.07.2024, 14:35 81076
Церемония открытия летних Олимпийских игр - 2024 в Париже
Фото: instagram/olympics
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26.07.2024, 18:06 83956
В Алматинском зоопарке малышка-бегемот первый раз пробует арбуз
Фото: Depositphotos
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