В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?

Усилить контроль и жесткий мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов, мобильных приложений для смартфонов и игр

Необходимо составить и распространить инструкцию для родителей по цифровой грамотности и как уберечь детей от воздействия негативного контента в интернете

Ничего не делать, дети сами разберутся

Мне все равно