05.10.2024, 09:47 2191

В Актау прилетела стая фламинго

В Актау прилетела стая фламинго
Фото: Depositphotos
Видео с птицами опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Instagram.

Почему фламинго серые? Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты), по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета", - написал Сарсенбаев под постом.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

29.09.2024, 13:35 12461

В Китае шоу дронов установило новый мировой рекорд

В Китае шоу дронов установило новый мировой рекорд
Фото: guinnessworldrecords.com
В Китае в честь 72-й годовщины корейской автономной префектуры Яньбянь было организовано шоу дронов, которое установило новый мировой рекорд, сообщает пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.

Потрясающая демонстрация из 7598 беспилотных летательных аппаратов осветила ночное небо, создав яркие изображения, которые стали мировым рекордом", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что для управления всем парком дронов требовался всего один ноутбук, а система отслеживала состояние каждого дрона в режиме реального времени. После шоу небо озарилось фейерверком, прекрасно дополнив представление.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РекордДронШоуКитай
20.09.2024, 21:26 20846

Сентябрьское суперлуние снял алматинский фотограф

Сентябрьское суперлуние снял алматинский фотограф
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко снял сентябрьское суперлуние над горами Заилийского Алатау.

Это восход луны над Алматинскими горами в районе пика Юный геолог. Уже много лет наблюдаю и фотографирую луну", - отметил у себя на странице в Instagram фотограф.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

16.09.2024, 12:44 26691

На восток Китая обрушился самый мощный тайфун с 1949 года

На восток Китая обрушился самый мощный тайфун с 1949 года
Фото: Depositphotos
По информации центрального метеорологического управления Китая, максимальная сила ветра тайфуна "Бебинка", который сегодня в 7.30 утра достиг Шанхая, составила 42 метра в секунду.

Тайфун принес с собой штормовой ветер и ливни.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

09.09.2024, 11:53 32221

Житель Кызылорды превратил двор многоэтажки в зеленый оазис

Житель Кызылорды превратил двор многоэтажки в зеленый оазис
Фото: Кадр с видео
В зеленый оазис двор типовой многоэтажки в Кызылорде превратил местный житель Марат Толепбаев, сообщает 24KZ.

У подъездов и детских площадок он высадил ивы и редчайшие тропические растения. Двор Марата Толепбаева во всей Кызылорде такой один - с удивительным озеленением. Десятки фруктовых деревьев мирно уживаются с массивным ясенем. Аллеи тонут в цветах.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

03.09.2024, 10:17 38091

Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров

Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров
Фото: МЧС РК
Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне в Астане, площадь пожара составила 850 квадратных метров.

На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - проинформировали в МЧС.


Напомним, утром 2 сентября в МЧС сообщили о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в районе Байконур города Астаны.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.08.2024, 22:20 46196

Казахстанские спасатели примут участие в специальных учениях ОДКБ "Скала-2024"

Казахстанские спасатели примут участие в специальных учениях ОДКБ "Скала-2024"
Фото: ДЧС Алматы
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

19.08.2024, 16:56 57636

Затопило дома и дороги: режим ЧС ввели в одном из районов Кыргызстана

Затопило дома и дороги: режим ЧС ввели в одном из районов Кыргызстана
Фото: МЧС КР
В Иссык-Кульском районе Кыргызстана ввели режим ЧС в связи с затоплением населенных пунктов селевым потоками.


Над ликвидацией последствий селей в районе работают 358 человек.


Север и юг Иссык-Куля пострадали от селей - в селе Сару и Кызыл-Суу затоплены дороги, кошары и дома. На северном берегу пострадали дворы и дома сел Булан-Соготу, Корумду, Темировка. Затоплена территория пансионата "Иссык-Куль Аврора".

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

09.08.2024, 20:01 72431

Град в Астане повредил автомобили и даже самолеты

Град в Астане повредил автомобили и даже самолеты
Фото: t.me/astanovka98
Мощный град обрушился на Астану 8 августа. В соцсети столичные жители выкладывали видео, как город буквально накрывает серая клубящаяся стена, а следом начинается светопреставление.

На фотографиях люди показывают градины размером с перепелиное яйцо. Под удары попали автомобили, у некоторых лобовые и задние стекла были выбиты градом.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?

      Архив опросов