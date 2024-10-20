19.10.2024, 11:16 4366

Самое большое суперлуние 2024 года над самым высоким зданием Казахстана

Самое большое суперлуние 2024 года над самым высоким зданием Казахстана
Вот такие кадры октябрьского суперлуния удалось сделать вчера вечером алматинскому фотографу Дмитрию Доценко.

 
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новости по теме

18.10.2024, 21:23 3756

Блогер из Казахстана показал "Лебединое озеро" по-мангистауски

Блогер из Казахстана показал "Лебединое озеро" по-мангистауски
Фото: Depositphotos

Лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку. В декабре и январе, озеро Караколь превращается в настоящее лебединое озеро, одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой", - отметил видеограф из Актау Азамат Сарсенбаев.

 
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05.10.2024, 09:47 15826

В Актау прилетела стая фламинго

В Актау прилетела стая фламинго
Фото: Depositphotos
Видео с птицами опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Instagram.

Почему фламинго серые? Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты), по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета", - написал Сарсенбаев под постом.


 
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29.09.2024, 13:35 26116

В Китае шоу дронов установило новый мировой рекорд

В Китае шоу дронов установило новый мировой рекорд
Фото: guinnessworldrecords.com
В Китае в честь 72-й годовщины корейской автономной префектуры Яньбянь было организовано шоу дронов, которое установило новый мировой рекорд, сообщает пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.

Потрясающая демонстрация из 7598 беспилотных летательных аппаратов осветила ночное небо, создав яркие изображения, которые стали мировым рекордом", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что для управления всем парком дронов требовался всего один ноутбук, а система отслеживала состояние каждого дрона в режиме реального времени. После шоу небо озарилось фейерверком, прекрасно дополнив представление.
 
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Теги:РекордДронШоуКитай
20.09.2024, 21:26 34501

Сентябрьское суперлуние снял алматинский фотограф

Сентябрьское суперлуние снял алматинский фотограф
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко снял сентябрьское суперлуние над горами Заилийского Алатау.

Это восход луны над Алматинскими горами в районе пика Юный геолог. Уже много лет наблюдаю и фотографирую луну", - отметил у себя на странице в Instagram фотограф.


 
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16.09.2024, 12:44 40346

На восток Китая обрушился самый мощный тайфун с 1949 года

На восток Китая обрушился самый мощный тайфун с 1949 года
Фото: Depositphotos
По информации центрального метеорологического управления Китая, максимальная сила ветра тайфуна "Бебинка", который сегодня в 7.30 утра достиг Шанхая, составила 42 метра в секунду.

Тайфун принес с собой штормовой ветер и ливни.


 
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09.09.2024, 11:53 45876

Житель Кызылорды превратил двор многоэтажки в зеленый оазис

Житель Кызылорды превратил двор многоэтажки в зеленый оазис
Фото: Кадр с видео
В зеленый оазис двор типовой многоэтажки в Кызылорде превратил местный житель Марат Толепбаев, сообщает 24KZ.

У подъездов и детских площадок он высадил ивы и редчайшие тропические растения. Двор Марата Толепбаева во всей Кызылорде такой один - с удивительным озеленением. Десятки фруктовых деревьев мирно уживаются с массивным ясенем. Аллеи тонут в цветах.
 
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03.09.2024, 10:17 51746

Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров

Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров
Фото: МЧС РК
Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне в Астане, площадь пожара составила 850 квадратных метров.

На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - проинформировали в МЧС.


Напомним, утром 2 сентября в МЧС сообщили о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в районе Байконур города Астаны.
 
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26.08.2024, 22:20 59446

Казахстанские спасатели примут участие в специальных учениях ОДКБ "Скала-2024"

Казахстанские спасатели примут участие в специальных учениях ОДКБ "Скала-2024"
Фото: ДЧС Алматы
 
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