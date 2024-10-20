18.10.2024, 21:23 3756
Блогер из Казахстана показал "Лебединое озеро" по-мангистауски
Фото: Depositphotos
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Лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку. В декабре и январе, озеро Караколь превращается в настоящее лебединое озеро, одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой", - отметил видеограф из Актау Азамат Сарсенбаев.
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19.10.2024, 11:16 4366
Самое большое суперлуние 2024 года над самым высоким зданием Казахстана
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Вот такие кадры октябрьского суперлуния удалось сделать вчера вечером алматинскому фотографу Дмитрию Доценко.
05.10.2024, 09:47 15826
В Актау прилетела стая фламинго
Фото: Depositphotos
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Видео с птицами опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Instagram.
Почему фламинго серые? Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты), по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета", - написал Сарсенбаев под постом.
29.09.2024, 13:35 26116
В Китае шоу дронов установило новый мировой рекорд
Фото: guinnessworldrecords.com
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В Китае в честь 72-й годовщины корейской автономной префектуры Яньбянь было организовано шоу дронов, которое установило новый мировой рекорд, сообщает пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.
Потрясающая демонстрация из 7598 беспилотных летательных аппаратов осветила ночное небо, создав яркие изображения, которые стали мировым рекордом", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для управления всем парком дронов требовался всего один ноутбук, а система отслеживала состояние каждого дрона в режиме реального времени. После шоу небо озарилось фейерверком, прекрасно дополнив представление.
20.09.2024, 21:26 34501
Сентябрьское суперлуние снял алматинский фотограф
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Алматинский фотограф Дмитрий Доценко снял сентябрьское суперлуние над горами Заилийского Алатау.
Это восход луны над Алматинскими горами в районе пика Юный геолог. Уже много лет наблюдаю и фотографирую луну", - отметил у себя на странице в Instagram фотограф.
16.09.2024, 12:44 40346
На восток Китая обрушился самый мощный тайфун с 1949 года
Фото: Depositphotos
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По информации центрального метеорологического управления Китая, максимальная сила ветра тайфуна "Бебинка", который сегодня в 7.30 утра достиг Шанхая, составила 42 метра в секунду.
Тайфун принес с собой штормовой ветер и ливни.
09.09.2024, 11:53 45876
Житель Кызылорды превратил двор многоэтажки в зеленый оазис
Фото: Кадр с видео
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В зеленый оазис двор типовой многоэтажки в Кызылорде превратил местный житель Марат Толепбаев, сообщает 24KZ.
У подъездов и детских площадок он высадил ивы и редчайшие тропические растения. Двор Марата Толепбаева во всей Кызылорде такой один - с удивительным озеленением. Десятки фруктовых деревьев мирно уживаются с массивным ясенем. Аллеи тонут в цветах.
03.09.2024, 10:17 51746
Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров
Фото: МЧС РК
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Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне в Астане, площадь пожара составила 850 квадратных метров.
На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - проинформировали в МЧС.
Напомним, утром 2 сентября в МЧС сообщили о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в районе Байконур города Астаны.
26.08.2024, 22:20 59446
Казахстанские спасатели примут участие в специальных учениях ОДКБ "Скала-2024"
Фото: ДЧС Алматы
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?