Фото: Акимат Алматы

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Мероприятие прошло в двух локациях - на площади Абая, перед Дворцом Республики, и площади Астана, перед КБТУ.







Также в честь Дня Республики телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засияла праздничным освещением.



