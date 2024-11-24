22.11.2024, 22:10 5041
В Актюбинской области спасли раненого лебедя
Фото: Скрин с видео
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Раненую птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Лебедь сидел несколько дней на воде в Абайской платине. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к спасателям.
Спасатели выехали на место. В первую очередь они отправили к нему дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить состояние птицы. Оказалось, что у нее ранено крыло и по этой причине она не могла взлететь. Сотрудники МЧС направились к лебедю по льду. Лебедя благополучно поймали, надев спасательный жилет доставили отдел чрезвычайной ситуации. Лебедя забрали специалисты организации по защите животных.
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Министры обороны государств - участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
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Сегодня в Москве главы делегаций оборонных ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула, сообщает Министерство обороны РФ.
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В Катон-Карагайском нацпарке засняли снежного барса
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Редкого хищника зафиксировала фотоловушка, установленная в Аршатинском лесничестве.
07.11.2024, 23:13 23716
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Фото: Скрин с видео
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5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный прием. Одним из приглашенных гостей стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.
30-летний певец на торжественном вечере исполнил композицию из своего репертуара на французском языке "SOS d’un terrien en détresse".
01.11.2024, 10:55 30051
Число погибших в результате наводнения в Испании возросло до 158 человек
Фото: x.com/Disaster News
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Число погибших в результате наводнений, вызванных дождями, в Испании возросло как минимум до 158 человек, и это число, вероятно, увеличится в ближайшие дни, согласно данным аварийно-спасательных служб страны в четверг днем, сообщает "Синьхуа".
Moment when fire fighters rescue a person and their pet dog from drowning in flood waters in Valencia,Spain#Valencia #Spain #Danacyclone#INUNDACIÓN #Espana— BlueGreen Planet (@De_le_Vega) October 30, 2024
pic.twitter.com/U1MZAHlMly
Water entering the Housing colonies due to Dana cyclone Valencia Spain #Castellón#Danacyclone #Valencia #spain #INUNDACIÓN #Espanapic.twitter.com/vXRiQIPwud— BlueGreen Planet (@De_le_Vega) October 31, 2024
Spanish floods kill 95 as year of rain falls in a day in #Valencia— TrendWire Alerts (@TrendwireAlerts) October 31, 2024
Pray for Valencia and Spain 🙏 🇪🇦 #Valencia #floodthestreets #Spain #Flood #floorball pic.twitter.com/yyf9Ks7GLv
26.10.2024, 09:41 36856
Шоу дронов увидели алматинцы в честь Дня Республики
Фото: Акимат Алматы
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Мероприятие прошло в двух локациях - на площади Абая, перед Дворцом Республики, и площади Астана, перед КБТУ.
Также в честь Дня Республики телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засияла праздничным освещением.
19.10.2024, 11:16 48501
Самое большое суперлуние 2024 года над самым высоким зданием Казахстана
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Вот такие кадры октябрьского суперлуния удалось сделать вчера вечером алматинскому фотографу Дмитрию Доценко.
18.10.2024, 21:23 48041
Блогер из Казахстана показал "Лебединое озеро" по-мангистауски
Фото: Depositphotos
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Лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку. В декабре и январе, озеро Караколь превращается в настоящее лебединое озеро, одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой", - отметил видеограф из Актау Азамат Сарсенбаев.
05.10.2024, 09:47 58371
В Актау прилетела стая фламинго
Фото: Depositphotos
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Видео с птицами опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Instagram.
Почему фламинго серые? Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты), по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета", - написал Сарсенбаев под постом.
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