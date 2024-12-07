05.12.2024, 15:38 4401

ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств-участников на 2025-2027 годы

ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств-участников на 2025-2027 годы
Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз для 6 государств-участников. Аналитики банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении - 5,5%, в Беларуси - 2,6%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 8,7%, в России - 2,4% и в Таджикистане - 8,4%.

 
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04.12.2024, 11:06 7106

В Якутии упал небольшой астероид

В Якутии упал небольшой астероид
Фото: Depositphotos
Вечером, 3 декабря, над Ленском в Якутии упал астероид. Космический гость диаметром до 2 метров прибыл точно по расписанию в 18.15, как предсказывали специалисты.


 
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30.11.2024, 20:16 15431

Известный фотограф поделился красивейшими видами гор Мангистау

Известный фотограф поделился красивейшими видами гор Мангистау
Фото: instagram/danielkordan
 
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22.11.2024, 22:10 28601

В Актюбинской области спасли раненого лебедя

В Актюбинской области спасли раненого лебедя
Фото: Скрин с видео
Раненую птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Лебедь сидел несколько дней на воде в Абайской платине. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к спасателям.

Спасатели выехали на место. В первую очередь они отправили к нему дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить состояние птицы. Оказалось, что у нее ранено крыло и по этой причине она не могла взлететь. Сотрудники МЧС направились к лебедю по льду. Лебедя благополучно поймали, надев спасательный жилет доставили отдел чрезвычайной ситуации. Лебедя забрали специалисты организации по защите животных.

 
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12.11.2024, 18:39 41181

Министры обороны государств - участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Министры обороны государств - участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Фото: Кадр из видео
Сегодня в Москве главы делегаций оборонных ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула, сообщает Министерство обороны РФ.

 
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12.11.2024, 13:25 42056

В Катон-Карагайском нацпарке засняли снежного барса

В Катон-Карагайском нацпарке засняли снежного барса
Фото: Depositphotos
Редкого хищника зафиксировала фотоловушка, установленная в Аршатинском лесничестве.

 
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07.11.2024, 23:13 47276

Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце

Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Фото: Скрин с видео
5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный прием. Одним из приглашенных гостей стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

30-летний певец на торжественном вечере исполнил композицию из своего репертуара на французском языке "SOS d’un terrien en détresse".


 
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01.11.2024, 10:55 53611

Число погибших в результате наводнения в Испании возросло до 158 человек

Число погибших в результате наводнения в Испании возросло до 158 человек
Фото: x.com/Disaster News
Число погибших в результате наводнений, вызванных дождями, в Испании возросло как минимум до 158 человек, и это число, вероятно, увеличится в ближайшие дни, согласно данным аварийно-спасательных служб страны в четверг днем, сообщает "Синьхуа".





 
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26.10.2024, 09:41 59781

Шоу дронов увидели алматинцы в честь Дня Республики

Шоу дронов увидели алматинцы в честь Дня Республики
Фото: Акимат Алматы
Мероприятие прошло в двух локациях - на площади Абая, перед Дворцом Республики, и площади Астана, перед КБТУ.


Также в честь Дня Республики телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засияла праздничным освещением.

 
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