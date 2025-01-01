27.12.2024, 13:03 4911
Как зажигали новогодние елки по всему миру
Фото: Акимат Астаны
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31.12.2024, 16:52 7746
Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2024 году.
31.12.2024, 15:08 4416
Алматы превратился в новогоднюю сказку
Фото: Акимат Алматы
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25.12.2024, 23:41 17436
Авиакатастрофа под Актау
Фото: МЧС РК
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Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный.
На борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - РФ.
Как сообщили в МЧС, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили 2 детей, 11 и 16 лет, готовят к операции. Из 27 доставленных 10 тяжелых пациентов госпитализируют в реанимацию", - уточнили в Минздраве.
Распоряжением акимата Тупкараганского района на месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Мангистауской области введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
05.12.2024, 15:38 41611
ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств-участников на 2025-2027 годы
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Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз для 6 государств-участников. Аналитики банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении - 5,5%, в Беларуси - 2,6%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 8,7%, в России - 2,4% и в Таджикистане - 8,4%.
04.12.2024, 11:06 44326
В Якутии упал небольшой астероид
Фото: Depositphotos
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Вечером, 3 декабря, над Ленском в Якутии упал астероид. Космический гость диаметром до 2 метров прибыл точно по расписанию в 18.15, как предсказывали специалисты.
30.11.2024, 20:16 52651
Известный фотограф поделился красивейшими видами гор Мангистау
Фото: instagram/danielkordan
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22.11.2024, 22:10 65821
В Актюбинской области спасли раненого лебедя
Фото: Скрин с видео
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Раненую птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Лебедь сидел несколько дней на воде в Абайской платине. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к спасателям.
Спасатели выехали на место. В первую очередь они отправили к нему дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить состояние птицы. Оказалось, что у нее ранено крыло и по этой причине она не могла взлететь. Сотрудники МЧС направились к лебедю по льду. Лебедя благополучно поймали, надев спасательный жилет доставили отдел чрезвычайной ситуации. Лебедя забрали специалисты организации по защите животных.
12.11.2024, 18:39 77851
Министры обороны государств - участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Фото: Кадр из видео
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Сегодня в Москве главы делегаций оборонных ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула, сообщает Министерство обороны РФ.
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