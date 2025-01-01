Фото: Скрин с видео

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Раненую птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Лебедь сидел несколько дней на воде в Абайской платине. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к спасателям.





Спасатели выехали на место. В первую очередь они отправили к нему дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить состояние птицы. Оказалось, что у нее ранено крыло и по этой причине она не могла взлететь. Сотрудники МЧС направились к лебедю по льду. Лебедя благополучно поймали, надев спасательный жилет доставили отдел чрезвычайной ситуации. Лебедя забрали специалисты организации по защите животных.



