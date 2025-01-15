14.01.2025, 18:35 2716

Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае

Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае
Фото: Скрин с видео
Известный эстонский канатоходец Ян Руз совершил прогулку между двумя небоскребами в Дубае. Трехкратный чемпион мира по слэклайну преодолел расстояние в 100 метров.

Все это время мужчина передвигался по натянутому тросу на высоте чуть больше 200 метров над землей. Руз прошел по канату дважды - от одной башни к другой и обратно.

 
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09.01.2025, 11:38 12856

В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: x.com/@selamolurm
 
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03.01.2025, 09:16 25006

Захватывающие световые шоу и фейерверки в новогоднюю ночь

Захватывающие световые шоу и фейерверки в новогоднюю ночь
Фото: Depositphotos
Китайский Шанхай удивил граждан страны и туристов сложным шоу дронов с невероятными визуальными эффектами. Небо над городом осветили тысячи беспилотников, сложившись в портал, под которым парил переливающийся разными цветами дракон. В шоу задействовали около 10 тыс. дронов.


Потрясающий фейерверк увидели жители и гости Дубая. Световое шоу под названием «За пределами мечтаний» развернулось на высочайшем здании мира — башне Бурдж-Халифа (828 м). Шоу длилось почти 9 минут.


Триумфальная арка на проспекте Елисейских полей в Париже во время празднования Нового года, Франция.


Фейерверк над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.


Фейерверки взрываются в небе Лондона на фоне башни Елизаветы, широко известной как Биг-Бен, в Вестминстерском дворце, в центре Лондона, Великобритания.

 
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31.12.2024, 16:52 44996

Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today

Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2024 году.

 
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31.12.2024, 15:08 41671

Алматы превратился в новогоднюю сказку

Алматы превратился в новогоднюю сказку
Фото: Акимат Алматы
 
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27.12.2024, 13:03 42161

Как зажигали новогодние елки по всему миру

Как зажигали новогодние елки по всему миру
Фото: Акимат Астаны
 
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25.12.2024, 23:41 54686

Авиакатастрофа под Актау

Фото: МЧС РК
Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный.


На борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - РФ.

Как сообщили в МЧС, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа.


С места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили 2 детей, 11 и 16 лет, готовят к операции. Из 27 доставленных 10 тяжелых пациентов госпитализируют в реанимацию", - уточнили в Минздраве.



Распоряжением акимата Тупкараганского района на месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Мангистауской области введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
 
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05.12.2024, 15:38 78861

ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств-участников на 2025-2027 годы

ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств-участников на 2025-2027 годы
Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз для 6 государств-участников. Аналитики банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении - 5,5%, в Беларуси - 2,6%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 8,7%, в России - 2,4% и в Таджикистане - 8,4%.

 
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04.12.2024, 11:06 81386

В Якутии упал небольшой астероид

В Якутии упал небольшой астероид
Фото: Depositphotos
Вечером, 3 декабря, над Ленском в Якутии упал астероид. Космический гость диаметром до 2 метров прибыл точно по расписанию в 18.15, как предсказывали специалисты.


 
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