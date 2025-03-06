Возвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской областиВозвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской области
В нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных
Фото: t.me/qazfwc
Туркестан. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам" фотоловушки зафиксировали редких диких животных - туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.
Эти кадры еще раз подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана", - отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
По словам сотрудников парка, фотоловушки не только фиксируют животных на камеру, но и помогают обеспечивать их безопасность. В зимний период усилены биотехнические мероприятия, заготовлены корма для диких животных.
Важно отметить, что на территории ГНПП "Сайрам-Угам" действует строгий запрет на все виды охоты. Систематически проводятся природоохранные мероприятия, направленные на сохранение популяций диких животных.