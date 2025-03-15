14.03.2025, 11:06 5461
В МВД разъяснили, какие изменения ждут водителей с 13 марта за нарушение ПДД
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В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о новых поправках в Кодексе РК об административных правонарушениях.
Как отметил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев, с 13 марта 2025 года вступили в силу поправки в КоАП РК, направленные на повышение общественной и дорожной безопасности.
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14.03.2025, 19:05 4026
Красота и опасность в одном кадре: грациозная хищница попала в кадр близ лесничества в Павлодаре
Фото: @ertisormany_2003
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В РГУ "Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК показали кадры с грациозной хищницей - рысью.
05.03.2025, 10:31 145706
В нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных
Фото: t.me/qazfwc
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Туркестан. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам" фотоловушки зафиксировали редких диких животных - туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.
Эти кадры еще раз подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана", - отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
По словам сотрудников парка, фотоловушки не только фиксируют животных на камеру, но и помогают обеспечивать их безопасность. В зимний период усилены биотехнические мероприятия, заготовлены корма для диких животных.
Важно отметить, что на территории ГНПП "Сайрам-Угам" действует строгий запрет на все виды охоты. Систематически проводятся природоохранные мероприятия, направленные на сохранение популяций диких животных.
24.02.2025, 11:39 53381
Норвежцы представили человекоподобного робота для дома и семьи
Фото: Скрин с видео
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Норвежская компания 1X представила свой второй прототип человекоподобного робота для дома - модель Neo Gamma, которая приходит на смену анонсированной в августе 2024 года модели Neo Beta. Роботы компании 1X - это особая категория "железных помощников человека". Разработчики с самого начала поставили перед собой амбициозную цель создать робота для дома и семьи, с которым можно делить общее жизненное пространство без риска для здоровья и жизни, сообщает 3dnews.ru.
11.02.2025, 10:01 74401
Фламинго возвращаются в Мангистау
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
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Видеоблогер из Актау Азамат Сарсенбаев поделился "постапокалиптическими" кадрами птиц на фоне дымящих заводских труб.
Ранее сообщалось, что Алматы оказался на 1-м месте в рейтинге самых загрязненных городов мира.
По данным сайта швейцарской компании IQAir за 10 февраля, которая отслеживает качество воздуха во всем мире в режиме реального времени, Алматы стоял на первом месте.
Алматы не первый раз оказывается в "позорном" списке. В прошлом году город занял пятое место в рейтинге самых загрязненных мегаполисов мира. Мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
29.01.2025, 14:54 96966
Новый год по лунному календарю отмечают в Китае
Фото: russian.news.cn
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23.01.2025, 19:08 109676
Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке
Фото: Depositphotos
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Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов на территории Сайрам-Угамского национального парка в Туркестанской области, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка. Наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы", - пояснили в пресс-службе.
14.01.2025, 18:35 129946
Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае
Фото: Скрин с видео
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Известный эстонский канатоходец Ян Руз совершил прогулку между двумя небоскребами в Дубае. Трехкратный чемпион мира по слэклайну преодолел расстояние в 100 метров.
Все это время мужчина передвигался по натянутому тросу на высоте чуть больше 200 метров над землей. Руз прошел по канату дважды - от одной башни к другой и обратно.
09.01.2025, 11:38 139551
В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: x.com/@selamolurm
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