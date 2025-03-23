22.03.2025, 14:40 3846

Nauryz Almaty Vibe: роботы стали звездами праздника в Алматы

Nauryz Almaty Vibe: роботы стали звездами праздника в Алматы
Фото: Акимат Алматы
Роботы приветствуют прохожих, создавая праздничную атмосферу, фотографируются с горожанами и танцуют.


Также здесь можно увидеть стационарных роботов из вторсырья и роботизированных официантов, повара и бариста, которые готовят баурсаки, подают кофе и разносят заказы.
 
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новости по теме

21.03.2025, 22:16 7256

Как алматинцы встретили праздник Наурыз

Как алматинцы встретили праздник Наурыз
Фото: Акорда
Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.


Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.

В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
 
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Теги:НаурызАлматы
19.03.2025, 19:18 12771

Более 3000 школьниц одновременно исполнили "Қамажай" в Астане

Фото: Акимат Астаны
В легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN более 3000 школьниц Астаны одновременно станцевали народный танец "Қамажай", установив рекорд по его массовому исполнению, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Флешмоб прошел в рамках декады "Науразнама" и был приурочен ко Дню национальной одежды. Организаторами выступили столичное управление образования и Центр технического и художественного творчества.

 
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16.03.2025, 16:12 17881

Главные новости недели в Казахстане от 14.03.2025

Главные новости недели в Казахстане от 14.03.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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16.03.2025, 06:21 15951

Алматинцам продемонстрировали уникального робота-собаку

Алматинцам продемонстрировали уникального робота-собаку
Фото: Скрин с видео
Робот оснащен голосовым управлением на казахском языке. Он способен проводить инспекции, собирать данные и перемещать предметы, что делает его незаменимым помощником в различных сферах - от логистики до безопасности, рассказали в Минцифры РК.

 
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14.03.2025, 19:05 30181

Красота и опасность в одном кадре: грациозная хищница попала в кадр близ лесничества в Павлодаре

Красота и опасность в одном кадре: грациозная хищница попала в кадр близ лесничества в Павлодаре
Фото: @ertisormany_2003
В РГУ "Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК показали кадры с грациозной хищницей - рысью.

 
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14.03.2025, 11:06 31916

В МВД разъяснили, какие изменения ждут водителей с 13 марта за нарушение ПДД

В МВД разъяснили, какие изменения ждут водителей с 13 марта за нарушение ПДД
В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о новых поправках в Кодексе РК об административных правонарушениях.

Как отметил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев, с 13 марта 2025 года вступили в силу поправки в КоАП РК, направленные на повышение общественной и дорожной безопасности.

 
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05.03.2025, 10:31 172161

В нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных  

В нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных
Фото: t.me/qazfwc
Туркестан. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам" фотоловушки зафиксировали редких диких животных - туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.

Эти кадры еще раз подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана", - отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.



По словам сотрудников парка, фотоловушки не только фиксируют животных на камеру, но и помогают обеспечивать их безопасность. В зимний период усилены биотехнические мероприятия, заготовлены корма для диких животных.

Важно отметить, что на территории ГНПП "Сайрам-Угам" действует строгий запрет на все виды охоты. Систематически проводятся природоохранные мероприятия, направленные на сохранение популяций диких животных.
 
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24.02.2025, 11:39 79531

Норвежцы представили человекоподобного робота для дома и семьи

Норвежцы представили человекоподобного робота для дома и семьи
Фото: Скрин с видео
Норвежская компания 1X представила свой второй прототип человекоподобного робота для дома - модель Neo Gamma, которая приходит на смену анонсированной в августе 2024 года модели Neo Beta. Роботы компании 1X - это особая категория "железных помощников человека". Разработчики с самого начала поставили перед собой амбициозную цель создать робота для дома и семьи, с которым можно делить общее жизненное пространство без риска для здоровья и жизни, сообщает 3dnews.ru.

 
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