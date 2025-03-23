22.03.2025, 12:46 42911
Роботы, хоровое исполнение Абая и мировой рекорд: как отмечают Наурыз в Казахстане
Фото: Акимат Алматы
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы продолжают отмечать Наурыз. В связи с этим в разных городах Казахстана проходят праздничные мероприятия, концерты, выставки и ярмарки.
В столице у монумента Байтерек проходит концерт и соревнования по национальным видам спорта, также здесь организована ярмарка ремесленников. Концертная программа и соревнования по национальным видам спорта проходят и на территории EXPO. Жителей и гостей столицы также ждут анимационные, театрализованные и концертные программы, сообщает акимат Астаны.
Тем временем жители Актау установили мировой рекорд, собравшись на набережной в национальной одежде.
На фестиваль национальной одежды Best Fest Nauryz зарегистрировались 5500 человек, сообщили в акимате Мангистауской области.
Церемония установления рекорда прошла на побережье Каспия. Зарегистрированные участники собирались на специально подготовленной площадке, а записи вели официальные представители Книги рекордов Гиннесса из Великобритании. По результатам продолжавшегося несколько часов подсчета подтверждено, что установленные требования полностью выполнены, и был вручен специальный сертификат, удостоверяющий, что Казахстан стал обладателем нового мирового рекорда. Таким образом, казахская национальная одежда вошла в Книгу рекордов Гиннесса", - сообщили в акимате.
Еще один рекорд установили в Кокшетау. Там сегодня прошел парад кимешеков, в котором приняли участие более 1500 женщин. По данным Instagram-паблика kokshetautoday, парад войдет в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана.
Ранее в Алматы пять тысяч человек хором исполнили песни знаменитого поэта Абая Кунанбаева. "Көзімнің қарасы" и "Желсіз түнде жарық ай" - артисты Государственной хоровой капеллы имени Б.Байкадамова, студенты музыкальных учебных заведений и жители города.
Также в городе в честь Наурыза второй день проходит уникальный фестиваль Nauryz Almaty Vibe. В этом году на пешеходной улице Панфилова гости могут увидеть кинетических роботов, космическую юрту и кинетический туннель. Желающие также могут путешествовать во времени с помощью VR-гарнитуры и сделать яркие фото с помощью искусственного интеллекта.
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22.03.2025, 14:40 39106
Президент Токаев и посол России в Казахстане посетили торжества в честь Наурыза в Астане
Наибольший интерес у высоких гостей вызвала выставка-фестиваль косторезного искусства "Сказ на бивне Мамонта", на котором собраны лучшие образцы резьбы по кости из разных стран
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин приняли участие в торжествах по случаю Наурыза в Астане, сообщает посольство России в РК.
Праздничные мероприятия прошли с участием главы государства, руководства страны, глав дипмиссий и других почетных гостей прошли 21 марта в столичном выставочном центре EXPO.
Согласно концепции Наурызнама, сегодня отмечается День солидарности. Единство и мир всегда были наиважнейшими ценностями нашей страны. Отрадно, что казахстанцы встречают этот весенний праздник все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Наша сплоченность позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать двигаться по пути прогресса", - отметил глава государства.
Алексей Бородавкин вместе с послами дружественных стран посетил организованную в выставочном центре ярмарку ремесел. В этом году наряду с казахстанскими мастерами на нее были приглашены ремесленники из России, Азербайджана, Ирана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
Наибольший интерес у высоких гостей вызвала выставка-фестиваль косторезного искусства "Сказ на бивне Мамонта", в которой принимают участие мастера из России, Казахстана и Китая.
О проекте, который собрал лучшие образцы резьбы по кости из разных стран, рассказал глава делегации Республики Саха (Якутия), министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев. По его словам, российские участники представили школы косторезного искусства из 20 регионов: Якутии, Архангельска, Алтая, Бурятии, Тывы, Камчатки, Калмыкии, Чукотки, Тюменской области и многих других.
По словам чукотских мастеров, они вырезают уникальные экспонаты из бивня моржа и даже из такого редкого материала, как косточка внутреннего уха кита. А корякский умелец продемонстрировал редчайшие экспонаты из ребра стеллеровой коровы, рогов снежного барана, камчатского лося и северного оленя.
Мне нравится обыгрывать ту форму, которую уже задала природа - она лучший художник", - рассказал мастер Андрей Адуканов.
Желающие посетить выставку и приобрести редкий сувенир, могут сделать это сегодня, 22 марта, а 23 марта - в Русском доме по адресу Кенесары, 39, сообщили в посольстве.
Ранее сообщалось, какие мероприятия проходят в разных городах Казахстана в честь празднования Наурыза.
22.03.2025, 12:48 44941
Пять тысяч человек исполнили песни Абая в честь Наурыза в Алматы
Фото: Александр Павский/kazinform.kz
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Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пять тысяч человек исполнили песни Абая Кунанбаева в честь 180-летия великого поэта и мыслителя, а также в честь праздника Наурыз.
Артисты Государственной хоровой капеллы имени Б.Байкадамова, студенты музыкальных учебных заведений и жители города собрались вдоль проспекта Абая в Алматы и исполнили хором легендарные песни Абая "Көзімнің қарасы" и "Желсіз түнде жарық ай".
Организаторы мероприятия отмечают, что хоровое исполнение, возможно, войдет в Книгу рекордов Казахстана.
Напомним, в Алматы второй день проходит уникальный фестиваль Nauryz Almaty Vibe. В этом году на пешеходной улице Панфилова гости могут увидеть кинетических роботов, космическую юрту и кинетический туннель.
Желающие также могут путешествовать во времени с помощью VR-гарнитуры и сделать яркие фото с помощью искусственного интеллекта, сообщили в акимате Алматы.
21.03.2025, 18:42 91771
В СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля
Ориентировочное время открытия - 10 апреля
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Петропавловск. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке республиканской автодороги KZ15-09, сообщает "КазАвтоЖол".
В связи с укрепительными работами защитной дамбы в паводковый период с 15.00 21 марта вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке республиканской автодороги KZ15-09 "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль)", - говорится в сообщении.
Ориентировочное время открытия - 10 апреля.
Ранее министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов сообщил, что в зависимости от рисков угрозы паводков все области Казахстана были поделены на три зоны. В красную зону с высоким риском подтопления вошли Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская области.
21.03.2025, 17:25 94571
В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных - СМИ
Фото: pixabay.com
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Караганда. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде строительную компанию обязали исполнить решение Верховного суда о компенсационной высадке свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных, сообщают средства массовой информации.
Исковые требования государственного учреждения "Аппарата акима района имени Казыбек би города Караганды" к государственному судебному исполнителю филиала "Территориальный отдел принудительного исполнения города Караганды" департамента юстиции Карагандинской области (...) о признании незаконным и отмене постановления о прекращении исполнительного производства удовлетворить", - заявила в ходе заседания судья специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области Инна Демидова.
Также по данным СМИ, ранее судебные исполнители закрыли производство по делу из-за невозможности его исполнения.
Напомним, в январе прошлого года строительная компания, которая уничтожила деревья без разрешения акимата, была оштрафована почти на 17 миллионов тенге, информирует "Хабар 24".
Акимат района имени Казбыбек би подал на застройщика в суд. На счету у этой компании более сотни погубленных многолетних деревьев. Теперь она обязана посадить взамен уничтоженных 7 тысяч 200 саженцев, 3 года выхаживать их, а потом передать на баланс акимата", - сообщал телеканал.
Стоит отметить, что новости о незаконной вырубке деревьев в казахстанских СМИ появляются практически регулярно.
В частности, ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
В начале марта юрист Анна Чернова потребовала привлечь к ответственности вырубивших деревья на территории Алматинского областного детского дома № 1.
В своем аккаунте в Instagram она написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
В феврале в Павлодарской области были задержаны несколько человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса на территории поймы реки Иртыш в районе Аққулы. В январе в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов.
21.03.2025, 10:00 115881
С праздником Наурыз!
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Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей и подписчиков с праздником Наурыз!
Желаем вам и вашим близким здоровья, здоровья, радости, мира и вдохновения на пути к новым вершинам в этом году! Пусть в ваших домах царят тепло и уют, а впереди ждут только добрые события!
Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.
Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.
В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
21.03.2025, 09:10 118236
В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают первый день Наурыза - праздника весны и обновления природы, начала нового года.
В этом году казахстанцы отдыхают на Наурыз 21, 22, 23, 24 и 25 марта. Во всех регионах РК запланированы праздничные мероприятия и народные гуляния.
В Алматы 21-22 марта на пешеходной улице Панфилова пройдет фестиваль Nauryz Almaty Vibe. В этом году фестиваль порадует гостей роботами, виртуальными аватарами, выставкой робототехники и космической юртой. Также на Панфилова появится кинетический туннель, который удивит гостей своей динамичной атмосферой.
Любители интеллектуальных игр смогут принять участие в увлекательной игре "Ой-Думан". Желающие также могут путешествовать во времени с помощью VR-гарнитуры и сделать яркие фото с помощью Искусственного интеллекта, сообщили в акимате Алматы.
21-22 марта на городской площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона Астана-Арена и площадки EXPO планируется проведение основных праздничных концертов с участием звезд казахстанской эстрады.
В рамках празднования Наурыз мейрамы в Астане жителей и гостей столицы ждут анимационные, театрализованные и концертные программы с участием признанных мастеров искусств. На сценах города выступят такие звезды эстрады и творческие коллективы, как Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Айдар Байділдин, Трио "Алтын", группа "Арт домбыра", Мади Кадыров, Ғалымжан Жолдасбай, Нүркен Якияев, гр. Меломен, Жаксыкелді Маясаров, дуэт "Казакия", Айгерім Мамырова, Кеңес Әлімжан, Ғаділбек Жанай, Маржан Арапбаева, Нұрлан мен Мұрат, Асхат Тарғын, Айгүл Иманбаева, Этно ансамбль "Алтын", гр. ДиАрт, гр. Байтерек, Ернар Жұматаев и многие другие.
По району Есиль праздничные мероприятия проведут в следующих локациях:
- в 13.00 часов 22 марта у монумента Байтерек начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю;
- в 14.00 часов 21 марта и в 13.00 часов 22 марта на Территорий EXPO будет проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.
По району Сарыарка:
Праздничные мероприятия пройдут на городской площади, 21-22 марта, время проведения с 13.00 часов. В ходе праздничного мероприятия будут развернуты восемь юрт, гостей столицы ждут ярмарка традиционных изделий, где можно познакомиться с народными ремеслами и приобрести национальные угощения. На площади будут проходить соревнования по национальным видам спорта, праздничный концерт с участием артистов столицы.
Наурыз - один из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы многими народами Средней Азии, а по некоторым данным, и у восточных славян, сообщает gov.kz.
По восточному летоисчислению праздник соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих". Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.
По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 22 марта - днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март Наурыз.
Наурыз мейрамы как нерелигиозный праздник весны и обновления имеет общие корни и параллели с проводами зимы и многими другими значимыми моментами в жизни всех народов Казахстана.
В народе считалось: чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.
В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа 7, которое олицетворяет семь дней недели, перед аксакалами ставились семь чаш с напитком наурыз-коже, приготовленным из семи компонентов. В состав компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт, творог. Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями.
В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.
20.03.2025, 16:34 150656
Казахстанцы смогут узнать об утечке персональных данных
Планируется создание реестра утраченных данных
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в Казахстане планируется создание реестра утраченных данных. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов во время пресс-конференции в СЦК.
Мы создадим такую базу, где каждый гражданин сможет ввести свои данные, к примеру имя, фамилию, номер телефона, электронную почту. И система ему выдаст, были ли по таким данным какие-либо утечки вообще в мире", - сказал он.
По словам спикера, это важно для того, чтобы информировать граждан об обнаружении утечки. Вместе с тем граждане смогут понять, какой объем данных уже утерян.
Кроме того, планируется вести работу по киберстрахованию, то есть казахстанцы смогут получать страховые выплаты за утечку данных.
В мажилисе парламента РК презентовали законопроект об искусственном интеллекте. Депутаты обсудили риски утечек данных казахстанцев и меры для усиления их защиты.
20.03.2025, 14:33 128841
Три области Казахстана находятся в зоне высокого риска паводков
Фото: МЧС РК
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов рассказал, какие области страны находятся в зоне высокого риска паводков.
Нуржан Нуржигитов напомнил, что в Казахстане введена в эксплуатацию система прогнозирования паводков Tasqyn. Информация, которая формируется данной системой, передается местным исполнительным органам.
По словам министра, в зависимости от рисков угрозы паводков все области Казахстана были поделены на три зоны. В красную зону с высоким риском подтопления вошли Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская области.
Восемь регионов вошли в зону со средним риском. Ну и южные регионы вошли в зону, где мы не видим, что будут подтопления", - уточнил Нуржигитов.
Глава Минводы отметил, что система работает в режиме реально времени и высвечивает красным цветом регион, где возникает риск подтопления. А местные исполнительные органы принимают соответствующие меры.
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