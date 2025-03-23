Пять тысяч человек исполнили песни Абая в честь Наурыза в Алматы

Рассказать друзьям

Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают первый день Наурыза - праздника весны и обновления природы, начала нового года.





В этом году казахстанцы отдыхают на Наурыз 21, 22, 23, 24 и 25 марта. Во всех регионах РК запланированы праздничные мероприятия и народные гуляния.





В Алматы 21-22 марта на пешеходной улице Панфилова пройдет фестиваль Nauryz Almaty Vibe. В этом году фестиваль порадует гостей роботами, виртуальными аватарами, выставкой робототехники и космической юртой. Также на Панфилова появится кинетический туннель, который удивит гостей своей динамичной атмосферой.





Любители интеллектуальных игр смогут принять участие в увлекательной игре "Ой-Думан". Желающие также могут путешествовать во времени с помощью VR-гарнитуры и сделать яркие фото с помощью Искусственного интеллекта, сообщили в акимате Алматы.





21-22 марта на городской площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона Астана-Арена и площадки EXPO планируется проведение основных праздничных концертов с участием звезд казахстанской эстрады.





В рамках празднования Наурыз мейрамы в Астане жителей и гостей столицы ждут анимационные, театрализованные и концертные программы с участием признанных мастеров искусств. На сценах города выступят такие звезды эстрады и творческие коллективы, как Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Айдар Байділдин, Трио "Алтын", группа "Арт домбыра", Мади Кадыров, Ғалымжан Жолдасбай, Нүркен Якияев, гр. Меломен, Жаксыкелді Маясаров, дуэт "Казакия", Айгерім Мамырова, Кеңес Әлімжан, Ғаділбек Жанай, Маржан Арапбаева, Нұрлан мен Мұрат, Асхат Тарғын, Айгүл Иманбаева, Этно ансамбль "Алтын", гр. ДиАрт, гр. Байтерек, Ернар Жұматаев и многие другие.





По району Есиль праздничные мероприятия проведут в следующих локациях:





- в 13.00 часов 22 марта у монумента Байтерек начнется концерт и соревнования по национальным видам спорта, здесь организуют ярмарку ремесленников и праздничную торговлю;





- в 14.00 часов 21 марта и в 13.00 часов 22 марта на Территорий EXPO будет проходить концертная программа, соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников, праздничная торговля.





По району Сарыарка:





Праздничные мероприятия пройдут на городской площади, 21-22 марта, время проведения с 13.00 часов. В ходе праздничного мероприятия будут развернуты восемь юрт, гостей столицы ждут ярмарка традиционных изделий, где можно познакомиться с народными ремеслами и приобрести национальные угощения. На площади будут проходить соревнования по национальным видам спорта, праздничный концерт с участием артистов столицы.





Наурыз - один из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы многими народами Средней Азии, а по некоторым данным, и у восточных славян, сообщает gov.kz.





По восточному летоисчислению праздник соответствует иранскому Новому году (Навруз). Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его "Гульгардон" или "Гульнавруз", татары - "Нардуган", а древним грекам он был известен как "Патрих". Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности несла в себе принципы любви к природе. Несмотря на давность, этот праздник сохранился в народной памяти и в настоящее время приобрел новый духовно-этический смысл.





По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 22 марта - днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март Наурыз.





Наурыз мейрамы как нерелигиозный праздник весны и обновления имеет общие корни и параллели с проводами зимы и многими другими значимыми моментами в жизни всех народов Казахстана.





В народе считалось: чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.





В эти дни готовилось много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году. У казахов при праздновании Наурыза обязательным являлось присутствие числа 7, которое олицетворяет семь дней недели, перед аксакалами ставились семь чаш с напитком наурыз-коже, приготовленным из семи компонентов. В состав компонентов обычно входили мясо, соль, жир, лук, пшеница, курт, творог. Празднование всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями.





В наши дни Наурыз мейрамы стал общенародным праздником весны, труда и единства. Сегодня этот праздник одинаково дорог всем народам, живущим в многонациональном Казахстане. Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь, сохранив преемственность традиций древности.