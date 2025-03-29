Фото: Акорда

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Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.









Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.





В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.