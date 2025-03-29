Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения

Рассказать друзьям

Берлин. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства 25 марта официально складывают полномочия. Тем временем между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия, сообщает - Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства 25 марта официально складывают полномочия. Тем временем между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия, сообщает РБК





25 марта состоялось первое заседание бундестага нового созыва, сформированного после досрочных февральских выборов. Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Глава ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля. В соответствии с основным законом ФРГ прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано.





Напомним, проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.





Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 21%. На третьем месте - социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.





Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. Между тем вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.