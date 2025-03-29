Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясенияТокаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения Дополнено
Фото: Ann Wang/Reuters
Бангкок. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде, сообщает РБК.
Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press передает, что в Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, отмечает Reuters", - пишет агентство.
Китайский сейсмический центр сообщил, что толчки также ощущались в провинции Юньнань на юго-востоке страны.
Дополнено 28.03.2025, 15.25
Два человека погибли в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения, семь человек спасены из-под обломков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс".
К настоящему времени известно, что в жертвами землетрясения в Мьянме стали по меньшей мере 20 человек.
Кроме того, по информации местного портала DVB.no, произошло обрушение восьмиэтажного отеля "Аунг Панг" в штате Южный Шан. Два человека погибли, "а персонал отеля до сих пор находится в ловушке", сообщает iz.ru.
Напомним, сегодня землетрясение также произошло на территории Казахстана. Его очаг располагался в 323 км на юго-запад от Алматы. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Жамбылской области.
В январе прошлого года сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. После напугавших горожан подземных толчков на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.