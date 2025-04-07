Фото: Скрин с видео

Рассказать друзьям

Каждую весну равнины в окрестностях Верии на севере Греции преображаются, когда наступает пора цветения персиковых деревьев. На кадрах розовый ковер расстилается у восточного подножия Вермио - одного из крупнейших горных массивов страны.









Кроме персиков, на площади около 170 тысяч гектаров растут яблони, вишни и другие фруктовые деревья. Цветение длится около трех недель и обычно завершается к началу апреля.





Ежегодно в этот период местные жители и туристы съезжаются на плантацию, чтобы насладиться красотой весны.





Источник: ruptly.video.