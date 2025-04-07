30.03.2025, 13:50 4101

Главные новости недели в Казахстане от 28.03.2025

Главные новости недели в Казахстане от 28.03.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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новости по теме

06.04.2025, 13:45 4676

Главные новости недели в Казахстане от 04.04.2025

Главные новости недели в Казахстане от 04.04.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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01.04.2025, 22:30 12316

На севере Греции зацвели персиковые деревья

На севере Греции зацвели персиковые деревья
Фото: Скрин с видео
Каждую весну равнины в окрестностях Верии на севере Греции преображаются, когда наступает пора цветения персиковых деревьев. На кадрах розовый ковер расстилается у восточного подножия Вермио - одного из крупнейших горных массивов страны.


Кроме персиков, на площади около 170 тысяч гектаров растут яблони, вишни и другие фруктовые деревья. Цветение длится около трех недель и обычно завершается к началу апреля.

Ежегодно в этот период местные жители и туристы съезжаются на плантацию, чтобы насладиться красотой весны.

Источник: ruptly.video.
 
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28.03.2025, 17:22 20956

Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения

Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения
Фото: Скрин с Видео
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде.


Два человека погибли в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения, семь человек спасены из-под обломков.

 
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23.03.2025, 22:47 35446

Главные новости недели в Казахстане от 21.03.2025

Главные новости недели в Казахстане от 21.03.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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22.03.2025, 14:40 41651

Nauryz Almaty Vibe: роботы стали звездами праздника в Алматы

Nauryz Almaty Vibe: роботы стали звездами праздника в Алматы
Фото: Акимат Алматы
Роботы приветствуют прохожих, создавая праздничную атмосферу, фотографируются с горожанами и танцуют.


Также здесь можно увидеть стационарных роботов из вторсырья и роботизированных официантов, повара и бариста, которые готовят баурсаки, подают кофе и разносят заказы.
 
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21.03.2025, 22:16 45061

Как алматинцы встретили праздник Наурыз

Как алматинцы встретили праздник Наурыз
Фото: Акорда
Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.


Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.

В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
 
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Теги:НаурызАлматы
19.03.2025, 19:18 50536

Более 3000 школьниц одновременно исполнили "Қамажай" в Астане

Фото: Акимат Астаны
В легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN более 3000 школьниц Астаны одновременно станцевали народный танец "Қамажай", установив рекорд по его массовому исполнению, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Флешмоб прошел в рамках декады "Науразнама" и был приурочен ко Дню национальной одежды. Организаторами выступили столичное управление образования и Центр технического и художественного творчества.

 
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16.03.2025, 16:12 54976

Главные новости недели в Казахстане от 14.03.2025

Главные новости недели в Казахстане от 14.03.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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