30.03.2025, 13:50 4101
Главные новости недели в Казахстане от 28.03.2025
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.
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06.04.2025, 13:45 4676
Главные новости недели в Казахстане от 04.04.2025
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.
01.04.2025, 22:30 12316
На севере Греции зацвели персиковые деревья
Фото: Скрин с видео
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Каждую весну равнины в окрестностях Верии на севере Греции преображаются, когда наступает пора цветения персиковых деревьев. На кадрах розовый ковер расстилается у восточного подножия Вермио - одного из крупнейших горных массивов страны.
Кроме персиков, на площади около 170 тысяч гектаров растут яблони, вишни и другие фруктовые деревья. Цветение длится около трех недель и обычно завершается к началу апреля.
Ежегодно в этот период местные жители и туристы съезжаются на плантацию, чтобы насладиться красотой весны.
Источник: ruptly.video.
28.03.2025, 17:22 20956
Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения
Фото: Скрин с Видео
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде.
Два человека погибли в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения, семь человек спасены из-под обломков.
23.03.2025, 22:47 35446
Главные новости недели в Казахстане от 21.03.2025
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.
22.03.2025, 14:40 41651
Nauryz Almaty Vibe: роботы стали звездами праздника в Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Роботы приветствуют прохожих, создавая праздничную атмосферу, фотографируются с горожанами и танцуют.
Также здесь можно увидеть стационарных роботов из вторсырья и роботизированных официантов, повара и бариста, которые готовят баурсаки, подают кофе и разносят заказы.
21.03.2025, 22:16 45061
Как алматинцы встретили праздник Наурыз
Фото: Акорда
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Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.
Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.
В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
19.03.2025, 19:18 50536
Более 3000 школьниц одновременно исполнили "Қамажай" в Астане
Фото: Акимат Астаны
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В легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN более 3000 школьниц Астаны одновременно станцевали народный танец "Қамажай", установив рекорд по его массовому исполнению, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Флешмоб прошел в рамках декады "Науразнама" и был приурочен ко Дню национальной одежды. Организаторами выступили столичное управление образования и Центр технического и художественного творчества.
16.03.2025, 16:12 54976
Главные новости недели в Казахстане от 14.03.2025
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?