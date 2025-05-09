08.05.2025, 14:41 8146
Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия
Фото: Скрин с видео
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Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия. Телеканал "ПОБЕДА", входящий в "Цифровое телесемейство" Первого канала, представляет полную версию торжественного Парада Победы 1945 года. Совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов редакцией была проделана уникальная работа. Кадр за кадром собрана хроника всего праздничного дня 24 июня 1945 года - с самого раннего утра до вечернего салюта. В программу добавлено много новой аутентичной информации из архивов, восстановлена логика и последовательность действий.
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07.05.2025, 22:44 11171
В Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы
Фото: Акорда
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Праздничное шествие состоялось на площади "Қазақ елі". На параде с речью выступил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие "Батырларға тағзым", посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты", - сказал президент.
23.04.2025, 09:29 32356
Алматинские горы утопают в цветущих абрикосах
Фото: instagram/dots_foto
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Фотограф Дмитрий Доценко поделился в своем Instagram видео завораживающего цветения абрикосовых деревьев в предгорьях Алматинских гор.
Цветение урюка в горах Алматы! Это так быстротечно и так красиво! Успейте увидеть своими глазами", - говорится в публикации.
20.04.2025, 09:25 28711
Главные новости недели в Казахстане от 18.04.2025
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.
15.04.2025, 22:47 43611
В США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж
Фото: пресс-служба компании Blue Origin
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Американская поп-звезда Кэти Перри, невеста генерального директора Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес и еще четыре женщины успешно отправились в космос в ходе 11-минутного женского полета на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin.
Капсула New Shepard была полностью автономной, не требуя ручного управления со стороны экипажа. Шесть женщин на борту пересекли признанную границу космоса, линию Кармана, на высоте более 100 км над Землей.
Видео представлено ruptly.video
13.04.2025, 22:09 51061
Главные новости недели в Казахстане от 11.04.2025
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.
09.04.2025, 06:32 59171
Фестиваль воздухоплавания прошел в индонезийской провинции
Фото: Скрин с видео
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Небо над индонезийской деревней Кембаран в провинции Центральная Ява украсили разноцветные аэростаты на фестивале по случаю праздника Ураза-байрам.
Пестрые воздушные шары с изображениями животных, героев мультсериалов и персонажей компьютерных игр взмывают в небо.
Мероприятие проводится уже в шестой раз. В этом году на празднике запустили 86 аэростатов, а ежедневно полюбоваться красочным пейзажем приходит до 50 тысяч зрителей - как местных, так и туристов. Фестиваль воздушных шаров традиционно проводится в Индонезии с 1950 года в честь Ураза-байрама - праздника разговения, который символизирует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан.
Видео представлено ruptly.video
06.04.2025, 13:45 66581
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.
01.04.2025, 22:30 71096
На севере Греции зацвели персиковые деревья
Фото: Скрин с видео
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Каждую весну равнины в окрестностях Верии на севере Греции преображаются, когда наступает пора цветения персиковых деревьев. На кадрах розовый ковер расстилается у восточного подножия Вермио - одного из крупнейших горных массивов страны.
Кроме персиков, на площади около 170 тысяч гектаров растут яблони, вишни и другие фруктовые деревья. Цветение длится около трех недель и обычно завершается к началу апреля.
Ежегодно в этот период местные жители и туристы съезжаются на плантацию, чтобы насладиться красотой весны.
Источник: ruptly.video.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?