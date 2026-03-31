В Алматинском зоопарке пополнение - у пары амурских тигров Бентли и Ярги родились трое тигрят.





Как сообщили в зоопарке, малыши появились на свет 11 января. Первые месяцы они провели рядом с матерью в закрытом вольере.





В настоящее время тигрятам исполнилось около 2,5 месяца. Они чувствуют себя хорошо, продолжают питаться молоком матери, но уже начинают пробовать мясо.





Отмечается, что недавно тигрята впервые вышли в большой вольер, где начали активно исследовать окружающую среду.



