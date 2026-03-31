30.03.2026, 11:15 2441
В Алматинском зоопарке родились три амурских тигренка
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
В Алматинском зоопарке пополнение - у пары амурских тигров Бентли и Ярги родились трое тигрят.
Как сообщили в зоопарке, малыши появились на свет 11 января. Первые месяцы они провели рядом с матерью в закрытом вольере.
В настоящее время тигрятам исполнилось около 2,5 месяца. Они чувствуют себя хорошо, продолжают питаться молоком матери, но уже начинают пробовать мясо.
Отмечается, что недавно тигрята впервые вышли в большой вольер, где начали активно исследовать окружающую среду.
новости по теме
15.03.2026, 17:08 20936
Как проходит референдум в Казахстане: атмосфера дня голосования
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
В Казахстан проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. По всей стране открыты тысячи избирательных участков, куда с самого утра приходят граждане, чтобы сделать свой выбор.
В разных регионах голосование проходит в спокойной и праздничной атмосфере: на участках можно увидеть семьи с детьми, молодежь, пожилых избирателей, а также необычные образы и креативные инициативы.
08.03.2026, 20:17 32406
Песни и цветы в пути: хор Нацгвардии поздравил женщин Астаны
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
В преддверии Международный женский день солисты мужского хора Ансамбль Национальной гвардии МВД Республики Казахстан устроили праздничную акцию для жительниц и гостей Астана.
Артисты выступили прямо в городских автобусах, превратив обычные рейсы в импровизированный концерт. Они исполнили популярные песни и поздравили пассажирок с наступающим праздником.
Во время выступлений гвардейцы дарили женщинам цветы и праздничное настроение.
06.03.2026, 10:07 33096
Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из стран Ближнего Востока
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Оперативную работу посольства республики отмечают даже иностранные туристы.
По данным МИД, с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов, которыми на родину вернулись более 3300 казахстанцев. Работы по возвращению граждан из зоны конфликта продолжаются.
04.03.2026, 10:19 32781
Иран подвергся ракетным атакам со стороны Израиля
Фото: aa.com.tr
Рассказать друзьям
Позже президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля и по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.
Тем временем в иранском городе Минаб в результате атаки на школу для девочек погибли десятки детей. По последним данным, число погибших достигло 170.
Также зафиксированы удары по нефтегазовой инфраструктуре Катара и Саудовской Аравии.
Иранские СМИ утверждают, что атаку на НПЗ Saudi Aramco совершил Израиль.
Кроме того, в Кувейте по ошибке были сбиты три американских истребителя.
26.02.2026, 16:41 88081
В Алматинском заповеднике детеныши снежного барса попали на видео
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинском государственном природном заповеднике детеныши снежного барса попали на видео, сообщает пресс-служба заповедника.
В крупных ущельях Алматинского государственного природного заповедника были установлены фотоловушки, на которые попали детеныши снежного барса. Эти редкие кадры - особенные моменты, раскрывающие тайную жизнь дикой природы. Барсята беззаботно играют друг с другом, повторяют движения матери и осваивают навыки, необходимые для охоты. Таким образом они постепенно готовятся к самостоятельной жизни в естественной среде", - заявили в пресс-службе.
Ранее редкого снежного барса запечатлели в горах Алматы.
25.02.2026, 10:40 84086
Олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова встретили в Астане
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Победитель зимних Олимпийских игр - 2026, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прилетел в Казахстан, сообщает НОК РК.
В торжественной обстановке одного из главных триумфаторов прошедших Игр встретили в аэропорту Астаны.
На церемонии чествования чемпиона поздравительные речи произнесли президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабасынов и глава Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.
Я бы хотел выразить благодарность всем, кто в такой поздний час приехал встретить меня, мне очень приятно. На Олимпиаде меня распирала гордость за свою страну. Особенно в моменте, когда поднимался наш флаг, звучал гимн. Я получил много теплых слов в свой адрес. Еще раз хочу сказать всем спасибо за поддержку",- сказал Шайдоров.
Добавим, что на встрече также отметили достижение Софьи Самоделкиной, которая на ОИ показала лучший результат в истории казахстанского женского фигурного катания - десятое место.
Михаилу Шайдорову, его личному тренеру Алексею Урманову, Софье Самоделкиной, а также главному тренеру сборной Асем Касановой подарили квартиры.
Золотая медаль Шайдорова стала единственное наградой, завоеванной сборной на прошедшей Олимпиаде. Он стал вторым казахстанцем после лыжника Владимира Смирнова, кому удалось подняться на первую ступень олимпийского пьедестала.
24.02.2026, 21:30 88886
Рауан Кенжеханұлы о развитии образовательных технологий на площадке Freedom Talk
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
24 февраля 2026 года состоялась встреча дискуссионного клуба Freedom Talk, организованная Freedom Holding Corp. Мероприятие было посвящено развитию EdTech - ключевым образовательным технологиям, инновационным решениям и актуальным трендам рынка.
В формате открытого диалога эксперты обсудили цифровую трансформацию образования, масштабирование EdTech-продуктов и перспективы внедрения технологических решений в учебный процесс.
Своим видением поделился основатель Bilim Group, председатель Наблюдательного совета компании, президент международного общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжеханұлы.
24.02.2026, 08:59 90441
Трамп разгромил сборную Канады по хоккею в ИИ-ролике после победы США на Олимпиаде
Фото: x.com/TrumpWarRoom
Рассказать друзьям
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видеоролик, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. Публикация приурочена к победе сборной США по хоккею на Олимпийских играх 2026 года.
На видео сгенерированная ИИ-версия американского лидера выходит на лед и в одиночку обыгрывает сборную Канады, обеспечивая команде США победу. Ролик выполнен в юмористическом формате и быстро разошелся по соцсетям.
Ранее в рамках крупного международного турнира сборная Канады одержала победу над командой США. После той встречи главный тренер канадцев Джон Купер, комментируя ажиотаж вокруг матча, иронично отметил, что "в хоккее решают игроки на льду, а не заявления вне его", тем самым косвенно отреагировав на эмоциональные высказывания американской стороны.
Противостояние сборных США и Канады традиционно считается одним из самых принципиальных в мировом хоккее и неизменно привлекает повышенное внимание болельщиков и СМИ.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?