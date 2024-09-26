25.09.2024, 13:27 1996
Аким ВКО Ермек Кошербаев: Зимой на дорогах нельзя допускать ошибки прошлых лет
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане готовятся к зиме. Особое внимание уделяют подготовке дорог к холодному времени года.
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев поручил не допускать ошибок прошлых лет, сообщает пресс-служба главы региона.
Маркаколь - уже район. И дороги должны быть открыты между населенными пунктами. В прошлом году были ситуации, когда больше суток была закрыта трасса в сторону Шемонаихи из-за обледенения дороги. Люди потеряли сообщение. Это нужно исправлять. Контроль вести", - сказал аким в ходе заседания областного акимата.
Необходим также транспортный контроль, подчеркнул глава региона.
Техника вся есть, но из года в год ошибки повторяются. Зачастую сами жители не слушают предупреждения о закрытии дорог, выезжают, а потом просят. Продумайте, как все-таки сделать, чтобы донести опасность выезда в плохую погоду. Важно предупреждать население. Сотрудники дорожных служб, ЧС и полиции, зачастую рискуя жизнями, вытаскивают людей из снежных заторов. Еще раз повторяю: нужно предупреждать вовремя людей", - добавил Ермек Кошербаев.
Он призвал население беречь себя и не выезжать, когда закрыты дороги.
новости по теме
21.09.2024, 12:42 5921
В ВКО подвели итоги социально-экономического развития региона
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области на очередной сессии маслихата подвели итоги социально-экономического развития области, сообщили в акимате региона.
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев заявил, что одним из ключевых направлений для региона является диверсификация экономики. ВКО располагает всеми необходимыми ресурсами для развития собственного производства в различных секторах.
В качестве положительного примера был назван район Алтай, где на выставке "Одно село - один продукт" местные производители представили широкий ассортимент товаров - от подсолнечного масла до хозяйственного мыла. Этот опыт показывает, что в регионе есть потенциал для запуска новых производств, которые ранее не существовали.
По данным акимата, еще одной приоритетной задачей для региона является снижение уровня безработицы. В настоящее время безработица составляет 4,6%, что ниже среднего показателя в Казахстане (4,7%). В рамках региональной карты занятости и национальных проектов в области планируется создать 32 тысячи рабочих мест, из которых 26,6 тысячи будут постоянными, а 8,4 тысячи - временными. С начала года уже создано 20 тысяч рабочих мест, в том числе 12 тысяч постоянных.
Также глава области подчеркнул, что здравоохранение региона продолжает получать значительные инвестиции. В ВКО насчитывается 364 медицинских объекта, из которых 65 требуют ремонта. В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023 году введено в эксплуатацию 17 объектов, а к концу 2024 года планируется завершить строительство еще 19.
Кроме того, продолжается возведение крупных медицинских учреждений: Центра гематологии в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере и поликлиники в Уланском районе.
Развитие туристической инфраструктуры также является одной из приоритетных задач для Восточного Казахстана. Программа "Год дорог" направлена на улучшение качества трасс и туристических маршрутов. Из 600 километров дорог, которые подлежат ремонту, 121 километр проходит через туристические зоны. Вдоль этих маршрутов будут построены объекты придорожного сервиса.
Положительные результаты отмечены и в сфере сельского хозяйства. Урожайность зерновых и масличных культур в ВКО увеличилась на 25%, а доля переработанной продукции в экспорте выросла с 37,6% до 67,5%. Реализовано 15 крупных проектов на сумму 38,3 миллиарда тенге, среди которых запуск мукомольного завода в Усть-Каменогорске и внедрение водосберегающих технологий. В Уланском районе применяются системы дождевального орошения, а в Зайсане - капельного, что способствует рациональному использованию воды.
В октябре планируется открытие крупнейшего в Казахстане моста через Бухтарминское водохранилище. Кроме того, идет реконструкция Осиновского перевала и ремонт дорог, что обеспечит транспортную связь для отдаленных районов.
По словам Акима ВКО Ермека Кошербаева, есть все условия для создания в регионе транспортно-логистического хаба.
До конца года в области будет введено 400 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 769 арендных квартир и 672 квартиры кредитного жилья. Впервые в республике реализуется программа льготной ипотеки для специалистов, способствуя привлечению кадров в регион.
Отмечалось, что все инициативы по улучшению индикаторов инициированы в рамках послания президента страны Касым-Жомарта Токаева.
18.09.2024, 17:03 10351
Районные центры ВКО подключают к центральному отоплению
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба акимата региона.
В частности, в Курчумском районе к отоплению подключают социальные объекты, а также модернизируют тепловые сети. Сегодня в эксплуатацию введен котлоагрегат, вышедший из строя более 30 лет назад.
Котел работает исправно, выдерживает высокое давление и температуру. На протяжении недели после завершения работ тестировали. Всего у нас 18 многоэтажек, в настоящее время отопление подведено к 4 домам и 1 школе. Работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются, мы планируем в кратчайшие сроки подключить тепло в домах и социальных объектах", - отметил аким Курчумского района Алмат Акышев.
Отмечается, в перспективе в Курчумском районе планируется подключение к центральному отоплению всех 18 многоэтажек.
14.09.2024, 10:48 14221
Всемирные игры кочевников продолжатся в ВКО
Фото: qusbegilik.kz
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 по 14 октября в Уланском районе, в селе Бозанбай, состоится традиционный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны". Это яркое событие соберет не менее 100 участников со всего Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья и станет своеобразным продолжением Всемирных игр кочевников, которые проходят в эти дни в Астане.
Как рассказал заместитель акима Уланского района Куат Окасов, на ипподроме "Буркут-тобе" расположится юрточный городок, который станет центром фестиваля. Здесь на протяжении трех дней гостей и туристов ждут не только захватывающие соревнования беркутов и соколов, но и множество развлечений. На больших экранах можно будет следить за состязаниями в реальном времени, посетить ярмарку мастеров и ремесленников, попробовать традиционные угощения и погреться.
Мы подготовили 50 лошадей и несколько верблюдов для бесплатных прогулок по разработанному маршруту. Также будет организована площадка по обучению желающих стрельбе из лука", - рассказал Куат Окасов.
В программе соревнований - состязания беркутов и соколов в разных категориях, забег гончих тазы, жамбы ату и тенге алу. Организаторы планируют разыграть 24 комплекта медалей. Призовой фонд составит более 3 миллионов тенге.
Турнир будет организован при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Республиканской федерации "Құсбегілік", общества национальных видов спорта Республики Казахстан "3ТБ" и управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области.
10.09.2024, 11:17 17336
В Восточном Казахстане готовятся к весенним паводкам
На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области уже начали принимать превентивные мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, сообщает акимат региона.
В этом году в рамках подготовки к паводковому периоду 2025 года планируется реализовать 55 мероприятий в 13 районах области. Из областного бюджета предусмотрено финансирование 24 мероприятий, из районных бюджетов - 31 мероприятие. На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах.
В частности, в Зайсанском районе восстановлено 1200 метров защитной дамбы в селе Шалкар, а также отремонтирована противоразливная дамба в селе Сатбай Карабулакского сельского округа.
В Катон-Карагайском районе завершены работы по углублению и очистке русла реки Бухтарма в селе Берел.
В районе Алтай очищен водоотводный канал длиной 800 метров на улице Центральная в селе Маяк Соловьевского сельского округа.
Кроме того, в Глубоковском районе, в селе Новоульбинка, проводятся работы по регулированию русла реки Малая Ульбинка. Сейчас в районе подвесного моста русло реки уже очищено и углублено. В селе Тарханка, на улице Мехнина, укреплена береговая линия, что позволит защитить улицу от размыва в период повышения уровня воды.
В районе Алтай ведется расчистка русла рек Вторушка и Маслянская общей протяженностью 5000 метров, а также вырубка кустарников. В селе Богатырево на 100 метров ремонтируется дамба, очищено русло реки Березовка и построена дамба длиной 1000 метров в районе села Соловьево.
Все эти меры направлены на предотвращение негативных последствий паводков и обеспечение безопасности жителей области.
09.09.2024, 20:39 19131
Бронзу Всемирных игр кочевников завоевала девушка из ВКО
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Финалисткой и бронзовой призеркой соревнований по мас-рестлингу (таяк тарту) на V Всемирных играх кочевников стала Тахмина Кожамбердиева из Восточно-Казахстанской области. Она пробилась в полуфинал и сумела вырвать третье место из рук соперницы из Венгрии, сообщает перс-служба акимата ВКО.
Несмотря на свой юный возраст, Тахмина Кожамбердиева родилась в 2001 году, девушка уже является именитым и титулованным атлетом. Она призер и чемпионка Казахстана, Азии и мира по армрестлингу, мастер спорта международного класса по этому виду спорта и член национальной сборной нашей страны, но сегодня она выступала в новом для подавляющего большинства атлетов планеты виде спорта - мас-рестлинге.
Традиционные этнические состязания народов севера Российской Федерации на ловкость, силу и выносливость таяк-тарту или мас-рестлинг стал спортом в международном и привычном спортивном смысле слова всего 12 лет назад - в 2012 году Международной федерацией мас-рестлинга были утверждены правила.
Соперники садятся друг напротив друга, упираются ногами в положенную на ребро доску и оба или обе хватаются за палку, которую нужно перетянуть на свою сторону или вырвать из рук соперника.
Поединок длится до двух побед одного из борцов.
Изменения и уточнения в правила вносились после утверждения уже 7 раз, спорт развивается, ширится число спортсменов и география охвата. Сегодня на помост противостояния таяк-тарту на V Всемирных игр кочевников в Астане выходили спортсмены и спортсменки Евразии, Южной и Северной Америк, Африки, Австралии.
В полуфинале Тахмине Кожамбердиевой противостояла спортсменка из Венгрии, поединок был очень не простым, однако девушке из Восточного Казахстана удалось одолеть мощную соперницу.
По словам Тахмины, в мас-рестлинг она пришла всего полгода назад и вот сегодня она сумела стать медалисткой, взойти на пьедестал победителей V Всемирных игр кочевников.
06.09.2024, 22:24 23396
Мед, панты и кумыс: Катон-Карагайская продукция становится брендом Восточного Казахстана
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых моментов в послании президента народу Казахстана стало поручение об увеличении количества авиамаршрутов внутри страны. В частности, это касается Катон-Карагайского района, который является туристической жемчужиной Восточного Казахстана и с каждым годом привлекает все больше туриста, сообщает акимат ВКО.
Именно поэтому глава государства поручил проработать вопрос строительства аэропорта в Катон-Карагае", - подчеркнули в пресс-службе.
Как отметил аким области Ермек Кошербаев, воздушная гавань будет построена, и взлетно-посадочная полоса будет длиной не менее 2500 метров. Данный объект, несомненно, даст толчок развитию экономики района.
Необходимо подготовить необходимую документацию по ремонту подъездных путей к аэропорту. Кроме того, нужно в срок до 20 ноября завершить ремонт всех административных и социальных объектов", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Для развития туризма в районе также необходимо улучшить гостиницы, придорожный сервис, санитарно-гигиенические узлы, инфраструктуру. Важно строить круглогодичные, комфортабельные туристические объекты, в течение ближайших пяти лет будет реализовано 25 проектов, в том числе и строительство отеля международного уровня.
Еще одна перспективная отрасль для района - это сельское хозяйство. Катонский мед, кумыс и пантовая продукция не нуждаются в представлении, они уже давно стали брендами, необходимо выводить их на новый уровень, развивая экспортный потенциал. Важно перейти к высокорентабельному производству с дальнейшим увеличением переработки сырья, рациональному использованию природных и земельных ресурсов. Для последнего нужно эффективно возвращать неиспользуемые сельхозземли и предоставлять их тем, кто действительно собирается на них работать.
Что касается социальной сферы, то в районе планомерно решается вопрос с жильем для многодетных семей и молодых специалистов. Все села района обеспечены водоснабжением, работа по обеспечению интернетом ведется поэтапно.
Глава региона поручил акиму района принять комплекс мер по восполнению дефицита медицинских кадров, а также обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию всех социальных и инфраструктурных объектов.
05.09.2024, 18:48 25486
Студенты из движения Jastar ENERGY рассказали о перспективах развития энергетики
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В областном молодежном ресурсном центре состоялась встреча движения Jastar ENERGY с другими молодежными организациями региона, передает Altainews.kz.
Участниками и инициаторами движения Jastar ENERGY стали студенты физики-ядерщики из вузов региона ВКТУ имени Д. Серикбаева и ВКУ им. С. Аманжолова.
Мы хотим донести как до молодого, так и до старшего поколения, что атомный зеленый путь действительно является таковым. О том, что это безопасно для граждан и выгодно для страны. Конечно, у всех на слуху Чернобыльская катастрофа, никто не хочет новой Припяти. Но зачастую люди просто не знают, что на данный момент в разных странах мира существуют около 500 АЭС и их эксплуатация проходит без эксцессов еще с 90-х годов", - поделился целями движения его руководитель Леонид Измаилов.
На встрече были подняты вопросы о перспективах развития зеленой энергетики, использовании мирного атома, эффективного использования природных ресурсов, развитии страны благодаря строительству АЭС и ее кадровый потенциал.
Из плюсов строительства АЭС я могу выделить организацию новых рабочих мест. Снижение тарифов на электроэнергию для граждан, а крупные предприятия смогут не использовать угольные печи, что положительно скажется на экологии. Главной проблемой для строительства на данный момент является острая нехватка наших специалистов, из-за чего приходится привлекать зарубежных", - рассказал о перспективах атомной энергетики Леонид Измаилов.
После встречи на городском Арбате были организованы викторины, онлайн-опросы и развлекательные мероприятия, позволяющие устькаменогорцам узнать больше об атомной энергетике.
03.09.2024, 14:39 28871
Жителей ВКО обрадовала новость о строительстве новых аэропортов
Появление аэропортов станет огромным шагом к дальнейшему развитию экономики и логистики региона
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Зайсанского и Катон-Карагайского районов записали видео, в котором выразили свою радость в ответ на новость о предстоящем строительстве аэропортов в регионе. Они подчеркнули, что реализация этих проектов станет поворотным моментом в развитии туризма Восточного Казахстана.
Упоминание в послании названия нашего района и намерений построить аэропорт стало полной неожиданностью для нас. Это действительно долгожданное событие, которое изменит жизнь всего населения к лучшему. Мы благодарны главе государства за такое своевременное решение", - отметили жители Катон-Карагайского района в видеообращении.
Они подчеркнули, что в регионе уже сейчас активно развивается туризм, открывая новые возможности для заработка местному населению, а появление аэропортов станет огромным шагом к дальнейшему развитию экономики и логистики региона.
Теперь мы сможем привлекать еще больше туристов, развивать сферу услуг, создавать новые рабочие места. Это реально изменит жизнь наших регионов", - заявили жители в видеообращении.
После объявления президентом РК Года туризма Казахстана в Китае в Восточно-Казахстанской области значительно вырос поток туристов из Китая. Основной задачей, по мнению местных властей, станет дальнейшее увеличение туристов из соседнего государства за счет развития инфраструктуры приграничных территорий.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
25.09.2024, 08:04Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи переведен под государственную охрану 25.09.2024, 08:3545591В МВД рассказали о ходе расследования избиения солдата Нацгвардии в поезде 25.09.2024, 10:0943796В Астане выявлена незаконная майнинговая ферма 25.09.2024, 09:5042671Бруцеллез выявлен у скота в Абайской области 25.09.2024, 11:0038601Руслан Саркулов стал зампредом КНБ 19.09.2024, 12:36215756Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 19.09.2024, 12:30212741В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 20.09.2024, 12:10Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту187171Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту 21.09.2024, 09:52167046Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 20 раз 21.09.2024, 10:29162996В Акмолинской области выросло количество заболевших коклюшем 19.09.2024, 12:36215756Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 19.09.2024, 12:30212741В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 18.09.2024, 12:34198271В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами 27.08.2024, 18:57192906В Усть-Каменогорске в честь Дня города состоялась премьера песни "Өскеменім" 28.08.2024, 21:03191561В Алматы состоялся тест-драйв китайских автомобилей в рамках мероприятия "Поездка в будущее"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?