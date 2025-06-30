Аким ВКО провел встречу с населением Тарбагатайского района

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в рамках рабочей поездки в Тарбагатайский район провел встречу с населением района, сообщает акимат региона.





Сегодня наша встреча пройдет в формате открытого диалога. Работа исполнительных органов власти продолжается в соответствии с поручениями и социально-экономическими реформами президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи сегодня мы подробно остановимся на следующих вопросах: обеспечение роста и диверсификации экономики, развитие инфраструктуры и решение актуальных социальных проблем. Глава государства поручил к 2029 году в два раза увеличить темпы роста экономики. Учитывая значительный удельный вес промышленности в валовом региональном продукте (40%) и влияние внешних факторов, мы продолжаем работу по диверсификации экономики. Для обеспечения ежегодного роста экономики в области создан региональный проектный офис. По всем городам и районам утверждены пятилетние планы точек экономического роста, а также дорожные карты для сельских округов. С каждым акимом района подписаны меморандумы по достижению КПЭ на 2025 год, которые включают конкретные проекты и мероприятия по развитию районов", - сообщил Нурымбет Сактаганов.





Акимат ВКО

По словам акима области, в Тарбагатайском районе наблюдается потенциал развития в агропромышленном комплексе и промышленности. Кроме того, район обладает экономическим и человеческим капиталом. Согласно плану развития Тарбагатайского района до 2029 года, предполагается вложение 20,3 млрд тенге бюджетных средств и 231,2 млрд тенге частных инвестиций.





Акимат ВКО

В текущем году в селе Акжар планируется открытие нового цеха по производству железобетонных изделий (ТОО "ИВЕГА"), в селе Тугыл - коптильного рыбного цеха (ПК "Зайсан балықшылары"), в селе Тәуке - строительство асфальтобетонного завода (ТОО "ИВЕГА"), в селе Байтогас - цеха по переработке рыбы, на берегу озера Зайсан - развитие туристско-рекреационной зоны, в селе Жетиарал - установка дождевальной системы для реализации проекта по выращиванию кормовых и овощных культур (СПК "Кызылбулак").





Акимат ВКО

Среди поручений акима области - обеспечение качественного и своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных планом развития района, активизация работы по поиску резервов доходных источников и расширению налоговой базы.





Акимат ВКО

Кроме того, управлению сельского хозяйства и акимату Тарбагатайского района поручено разработать проектно-сметную документацию по реконструкции 20 внутрихозяйственных каналов водохранилища Кандысу с целью повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов и увеличения объемов производства продукции растениеводства.





Аким области поручил также активизировать работу по привлечению в район необходимых медицинских кадров, до конца текущего года обеспечить завершение капитального ремонта инфекционного отделения районной больницы и врачебной амбулатории в селе Тугыл, а также совместно с управлением экономики и бюджетного планирования включить расходы на капитальный ремонт поликлиники в селе Акжар в проект бюджета на 2026-2028 годы. Помимо этого, в этом году необходимо завершить строительство ФОК и реконструкцию стадиона в селе Акжар, а также капитальный ремонт клуба в селе Жанатилеу.