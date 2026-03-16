15.03.2026, 12:43 6506
Голос поколения: 102-летний ветеран Восточного Казахстана Курмат Рахимов принял участие в голосовании
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области принял участие в голосовании на референдуме по новой Конституции ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмат Рахимов, сообщает пресс-служба акимата региона.
Ему 102 года. За его плечами - целая жизнь, наполненная трудом, служением Родине и непростыми страницами истории. Несмотря на почтенный возраст, ветеран не остался в стороне и принял участие в голосовании, сделав свой выбор ради будущего страны. Как отмечают близкие, он всегда участвовал в голосованиях и никогда не оставался в стороне от важных для страны событий - и сегодня также отдал свой голос", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день рядом с аксакалом были сотрудники полиции, сопровождая процесс выездного голосования. Также ветерана навестил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев, выразив ему слова уважения и поддержки.
Когда человек, проживший больше века, сохраняет такую активную гражданскую позицию - это больше, чем просто участие в голосовании. Это пример для молодого поколения и напоминание о том, что судьба страны складывается из решений каждого. И в этом голосе - не только выбор сегодняшнего дня, но и вера в завтрашний", - добавили в пресс-службе.
новости по теме
15.03.2026, 10:28 7841
В Восточном Казахстане активно набирает обороты челлендж #МенДауысБердім
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточного Казахстана активно участвуют в новом челлендже в социальных сетях, публикуя фото и видео с хештегами #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау и #РеферендумғаБардым, сообщили в областном акимате.
Горожане и сельские жители делятся своими моментами голосования, приглашая друзей присоединиться к челленджу. Многие публикуют посты возле специальных фоторамок и делают патриотичные публикации.
Участники отмечают, что челлендж не только показывает процесс голосования, но и мотивирует граждан к активной гражданской позиции, вдохновляя знакомых и близких. Через хештеги в социальных сетях можно увидеть множество интересных снимков и видео со всех уголков области.
Согласно сообщениям областных СМИ, молодежь и семьи Восточного Казахстана с энтузиазмом принимают участие в челлендже, демонстрируя свою позицию и поддерживая важный политический процесс в регионе.
Челлендж в социальных сетях запущен с хештегами: #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау, #РеферендумғаБардым
14.03.2026, 18:31 10806
Демографический проект "Шығыс шақырады" реализуют в ВКО
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане реализуются новые инициативы, направленные на поддержку населения и укрепление демографического потенциала региона. Одна из них - региональный проект "Восток зовет", сообщает акимат ВКО.
Программа предлагает гражданам из ряда областей страны возможность переехать, трудоустроиться, получить образование и обзавестись собственным жильем.
На сегодняшний день миграционный баланс остается одной из актуальных проблем региона. По итогам прошлого года из области уехало около четырех тысяч человек. В связи с этим усиливаются меры по привлечению новых жителей. В рамках программы планируется принимать переселенцев из Алматинской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областей, Жетысу, а также из городов Астаны, Алматы и Шымкента", - рассказали в ведомстве.
В прошлом году в регион переехало около 800 человек. Среди них более двухсот - соотечественники, около 600 - переселенцы из других регионов страны. Среди прибывших 82 человека имеют высшее образование, 110 человек - среднее специальное. Из более чем 300 трудоспособных граждан 195 человек были трудоустроены.
Переселенцам оказывается значительная поддержка со стороны государства. В прошлом году на эти цели было выделено 496 млн тенге. В частности, 181 семье предоставлены субсидии на переезд на сумму 173 млн тенге. 60 семьям компенсировали расходы на аренду жилья на 18 млн тенге. Еще 72 семьи получили сертификаты экономической мобильности для приобретения жилья на общую сумму 276 млн тенге", - сообщает акимат.
Проект "Восток зовет" также включает новые механизмы стимулирования переселения.
Программа реализуется по четырем основным направлениям. Первое - предоставление безвозвратных государственных грантов до 2,9 млн тенге для реализации бизнес-инициатив. Второе - предоставление образовательных грантов выпускникам сельских школ для обучения в колледжах и вузах. Третье - выдача льготных жилищных кредитов через АО "Отбасы банк" под 5% годовых на сумму до 20 млн тенге. Четвёртое - в рамках социальной ответственности бизнеса местные предприниматели ремонтируют пустующие дома и подготавливают их для заселения переселенцев", - говорится в информации.
Важной частью проекта является информирование населения. Регулярно проводятся мероприятия, посвященные возможностям проживания и трудоустройства в регионе.
В 2026 году планируется переселение 600 человек, из которых 200 - соотечественники и 400 - переселенцы.
Одним из ключевых направлений программы является цифровизация процессов сопровождения переселенцев. Работа с ними ведется через мобильное приложение FSMSocial, где фиксируются личные данные прибывших, фото- и видеоотчеты, подтверждающие документы по каждой услуге. Для каждой семьи индивидуально определяются потребности, а также оказывается всесторонняя поддержка в трудоустройстве, получении социальных выплат и решении жилищных вопросов", - рассказали в акимате.
Таким образом, проект "Восток зовет" для желающих начать новую жизнь - это не просто программа переезда, а реальная возможность для стабильной работы, образования и развития собственного дела.
11.03.2026, 18:14 17571
Бесплатный проезд для жителей Усть-Каменогорска организуют в день референдума
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 15 марта, в день проведения республиканского референдума, для всех жителей Усть-Каменогорска будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
Данная инициатива исходит от самих перевозчиков и продиктована значимостью предстоящего политического события, а также стремлением поддержать проводимые реформы президентом страны", - говорится в сообщении.
Перевозчики уверены, что эта акция станет символом гражданской ответственности и послужит положительным примером для жителей Восточного Казахстана, которые в этот день придут на участки и выразят свою гражданскую позицию.
28.02.2026, 23:05 36756
Более 12 тысяч человек собрал масштабный live-концерт на Востоке страны
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В торгово-развлекательном центре Maxi Mall Усть-Каменогорска состоялось крупное общественное мероприятие "Жастар таңдауы - жаңа Ата Заң", объединившее более 12 тысяч жителей города и Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Вечер прошел в формате открытого диалога со зрителями и был посвящен поддержке проекта новой Конституции Казахстана и предстоящего референдума. С первых минут в зале царила атмосфера единства и вовлеченности. Ведущие и спикеры подчеркивали важность гражданской активности и личной ответственности каждого за будущее страны. Участники активно поддерживали интерактивные блоки, аплодисментами и ответами из зала демонстрируя свою твердую позицию", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что перед собравшимися выступили председатель и члены регионального штаб общенациональной коалиции в поддержку Конституции. В их числе - председатель маслихата Восточно-Казахстанской области Денис Рыпаков, ректор ВКУ имени Аманжолова Муxтар Төлеген и молодой активист Ануар Ахметкалиев.
Новая Конституция - это основа дальнейшего устойчивого развития государства. Поддерживая ее, мы делаем выбор в пользу стабильности, справедливости и уверенного движения вперед. Уверен, что жители региона проявят активную гражданскую позицию и проголосуют за светлое будущее", - заявил Денис Рыпаков в своем выступлении.
Также музыкальную часть программы представили звезды казахстанской эстрады Еркін Нұржанов, SADRADDIN и Мирас Жүгінісов.
Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению общественного диалога и создают эффективную площадку для открытого обмена мнениями.
28.02.2026, 10:30 40401
Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с представителями малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного сектора. На встрече подробно обсуждались ключевые направления проекта новой Конституции и ее влияние на важнейшие отрасли экономики - предпринимательство и сельское хозяйство, сообщили в областном акимате.
Глава региона отметил, что в документе закреплены принципы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса, которые являются основой региональной экономики.
Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности. Принцип неприкосновенности собственности и ее равной защиты независимо от формы владения создает стабильную и предсказуемую правовую среду, способствует привлечению инвестиций, расширению производства и долгосрочному планированию", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Во время встречи также обсудили значение принципов справедливости и верховенства закона для развития бизнеса. Речь шла о защите предпринимателей от необоснованного вмешательства, равенстве перед законом, прозрачности и подотчетности государственных органов.
Проект новой Конституции включает нормы, поддерживающие инициативу и самостоятельность граждан. Это позволит развивать конкурентную среду, снижать административные барьеры, совершенствовать налоговую и регуляторную политику, а также расширять механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. На практике это укрепляет устойчивость предпринимательской деятельности, расширяет участие бизнес-сообщества в общественном диалоге и процессах принятия решений. Кроме того, создаются условия для развития самозанятости и семейного предпринимательства, что повышает инвестиционную привлекательность регионов", - отметил глава области.
Отдельное внимание уделили нормам, направленным на развитие агропромышленного комплекса. Особое значение придается рациональному использованию земель и природных ресурсов, а также экологической ответственности.
Закрепление принципа экологической ответственности на конституционном уровне создает правовую основу для устойчивого развития сельского хозяйства, внедрения современных технологий и сохранения природных ресурсов для будущих поколений. Принцип справедливости и равных возможностей также направлен на развитие сельских территорий, поддержку фермерских хозяйств, аграрные кооперативы и перерабатывающие производства", - сказал аким.
Приоритет науки и инноваций открывает путь к цифровизации аграрного сектора, внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда и усилению конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Изменения в проекте новой Конституции крайне актуальны в наше время. Если прежняя Конституция строилась на экономике и развитии, то новый проект ставит на первое место человеческие ценности, ответственное поколение, семейные ценности и ответственность. Для страны, расположенной среди мощных держав, проект новой Конституции дает шанс на новый импульс развития. Всем нам следует принять участие в референдуме, который состоится в середине марта", - отметила руководитель центра развития "Самға" Әлия Көңілханқызы.
В завершение участники встречи подчеркнули, что изменения, предлагаемые новой Конституцией, создают надежную правовую основу для развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, служат ключевым инструментом экономического роста, занятости населения и повышения уровня благосостояния граждан. Эксперты отмечают, что эти инициативы не являются декларативными нормами, а направлены на системное укрепление институциональной среды, обеспечивающей устойчивое развитие экономики страны и регионов.
27.02.2026, 11:26 45451
В ВКО члены региональной коалиции встретились с молодежью, впервые голосующей на референдуме
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены региональной коалиции провели встречу с молодыми людьми, которым впервые предстоит принять участие в голосовании на референдуме. В ходе беседы были разъяснены ключевые положения проекта новой Конституции, его значение для развития страны, а также важность личной ответственности каждого гражданина при принятии решения, сообщили в областном акимате.
Особо была подчеркнута историческая значимость предстоящего референдума. Первый голос - это не только право, но и проявление гражданской зрелости и ответственности за будущее государства.
Представители коалиции отметили, что проект новой Конституции направлен на усиление защиты прав граждан, формирование справедливого общества и укрепление доверия между государством и обществом.
Молодежь проявила активность, задала интересующие вопросы и приняла участие в обсуждении. Участники подчеркнули, что участие в референдуме - это важный шаг для тех, кто неравнодушен к своему будущему. Каждый голос - это вклад в завтрашний день страны!" - отметили в акимате.
26.02.2026, 11:58 48861
В Восточном Казахстане проходят учения "Көктем-2026"
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области стартовали республиканские командно-штабные учения. Главная задача - совершенствование государственной системы гражданской защиты, подготовки органов управления, сил и средств к предстоящему весеннему паводковому периоду. В рамках учений в области проведена проверка системы оповещения, сообщили в ДЧС региона.
Практическая часть учений прошла в районах и городах области, где было задействовано порядка 800 человек личного состава и более 300 единиц техники.
В областном центре отрабатывались действия в связи с подъемом уровня воды в протоке Иртыша. По легенде смыло мост, ведущий к дачным жилым массивам. На место ЧС прибывают сотрудники службы ЧС и экипажи полиции, которые с помощью громкоговорящей связи оповещают жителей о предстоящей эвакуации. Спасатели на высокопроходимой технике и плавсредствах перевозят в безопасную зону местных жителей, оставшихся на острове отрезанными от подъездных путей из-за обильных водных потоков. Врачи Центра медицины катастроф и психологи оказывают помощь пострадавшему населению", - рассказали об учениях в ДЧС.
Коммунальными службами организована работа по укладке мешкотары, укреплению защитных дамб и насыпных сооружений.
Одним из важнейших элементов учений стало обеспечение готовности пунктов временного размещения, которые обеспечили пострадавшим жителям.
Существенная роль в учениях отведена также силам и средствам гражданской защиты, подготовленным к оказанию помощи в условиях паводков. Было важным проверить не только состояние техники и способность личного состава к ликвидации весенних паводков, но и минимизировать негативные последствия, которые могут произойти в результате подтоплений.
Созданный в Восточном Казахстане штаб из служб гражданской защиты региона и заинтересованных органов отрабатывал все поступившие сигналы и вводные, действия при чрезвычайных ситуациях весеннего периода.
Всего в Восточном Казахстане определен 71 паводкоопасный населенный пункт. На случай осложнения паводковой ситуации сформирована группировка сил и средств численностью 3677 человек, 556 единиц техники, 75 единиц плавательных средств и 234 мотопомпы. Для размещения населения в случае ЧС подготовлены 182 пункта приема пострадавшего населения общей вместимостью более 21 тысячи человек", - отметил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов.
В ходе учений отработана погрузка инженерной техники, направляемой для помощи пострадавшим от паводка другим регионам страны.
По итогам произведен полный разбор учений, дана оценка готовности аварийно-спасательных формирований, определены приоритетные направления дальнейшего совершенствования деятельности государственной системы гражданской защиты.
23.02.2026, 16:22 57126
Научное сообщество ВКО поддерживает стратегические приоритеты новой Конституции
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Серикбаева состоялась очередная встреча с коллективом, посвященная обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба акимата региона.
Спикером мероприятия выступила ректор университета, член региональной коалиции "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!" по Восточно-Казахстанской области Сауле Рахметуллина, в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и сотрудниками вуза состоялся открытый и конструктивный диалог, в рамках которого были подробно разъяснены ключевые положения обновленного Основного закона.
Особое внимание было уделено нормам, касающимся развития системы образования, науки и инновационной деятельности. Ректор подчеркнула, что проект новой Конституции усиливает статус образования как стратегического приоритета государства, создает дополнительные возможности для поддержки научных исследований и формирования современной академической среды.
В рамках мероприятия также выступили проректоры университета и представители структурных подразделений. Они отметили важность широкого общественного обсуждения стратегических инициатив и подчеркнули значимость обновления правовой базы для дальнейшего развития высшей школы и укрепления потенциала отечественной науки.
Подводя итоги встречи, Сауле Рахметуллина подчеркнула, что активная позиция академического сообщества способствует укреплению правовой культуры и формированию прочных основ справедливого и прогрессивного Казахстана.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?