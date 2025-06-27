26.06.2025, 19:18 2716
Инвестиции, диалог, развитие: в ВКО началась новая глава сотрудничества с бизнесом
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В целях укрепления партнерских отношений между госорганами и бизнесменами аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов объявил о создании делового совета, сообщает пресс-служба акимата региона.
На встрече с бизнес-сообществом глава региона подчеркнул, что консультативно-совещательный орган призван налаживать активный диалог с предпринимателями для решения актуальных вопросов, с которыми сталкиваются деловые круги в регионе.
Одним из самых важных вопросов для акимата является рост благосостояния населения, который напрямую зависит от уверенного роста бизнеса в регионе. Поэтому акимат заинтересован в росте инвестиций и бизнеса в целом", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Как известно, время ускоряется, и изменения в экономике происходят стремительно. В этой связи необходимо успевать адаптироваться к новым реалиям. По словам главы региона, создание делового совета при акиме ВКО - важный шаг для поиска эффективных решений в условиях быстроменяющегося рынка. "Диалог есть, но зачастую он происходит между отдельными бизнесменами и акиматом. На мой взгляд, оптимально будет взаимодействовать через бизнес-объединения. Объединения бизнесменов должны отражать общие интересы, а не личные, потому что развитие общего бизнес-климата сейчас в приоритете. И акимат ВКО готов к конструктивному диалогу с бизнесом", - подчеркнул аким.
В состав делового совета войдут представители бизнеса, в том числе крупные предприниматели, проявившие себя в различных отраслях экономики. На его площадке будут проводиться регулярные встречи и обмен мнениями госорганов, экспертов и бизнес-сообщества. Важной темой обсуждений станет и подготовка к международному инвестиционному форуму Altay Invest 2025, намеченному на 10 сентября 2025 года, который предоставит возможности для привлечения инвестиций и расширения экономических связей. Ожидается участие инвесторов из Китая, России и других стран, а также представителей международных институтов развития. Координировать работу совета будет управление предпринимательства и промышленности акимата ВКО.
Как отметил аким, несмотря на меры господдержки, включая субсидии, льготы и инвестиционные контракты, не все предприниматели пользуются ими в полной мере. А в условиях оптимизации бюджетов особенно важно определить приоритеты развития и объединить усилия власти и бизнеса. В свою очередь восточноказахстанские предприниматели поддержали инициативу акима и озвучили предложения. В частности, по их мнению, необходимо активнее повышать статус рабочих профессий в регионе, которые вносят неоценимый вклад в развитие предпринимательства. Участники встречи выразили мнение, что деловой совет может создать нужные условия для развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности области.
В завершение Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность совместных усилий и выразил надежду на долгосрочность этой инициативы.
новости по теме
27.06.2025, 12:26 616
В ВКО прошла традиционная выставка "Лучший товар Казахстана-2025"
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 27 июня в Усть-Каменогорске состоялся ежегодный конкурс "Лучший товар Казахстана-2025", а также выставка "Одно село - один продукт" и демонстрация продукции участников проекта "Ауыл Аманаты", в которых приняли участие ведущие товаропроизводители Восточно-Казахстанской области, сообщили в областном акимате.
Организаторами выставки выступили акимат ВКО и палата предпринимателей области. Главная цель конкурса-выставки - поддержка местных производителей, стимулирование их к повышению качества товаров и услуг, продвижение отечественных брэндов и развитие производства в регионе. Выставка прошла в формате ярмарки, в ходе которой посетители смогли ознакомиться с товарами и приобрести их. В то же время участники выставки получили дополнительную возможность установить новые деловые контакты со своими потенциальными бизнес-партнерами и поставщиками.
Наша область славится производственными предприятиями, сельскохозяйственной продукцией, красотами природы региона и ремесленниками. Каждый год на выставке мы видим все больше и больше видов продукции, производимых в нашем прекрасном регионе. Наша продукция достаточно хорошего качества, мы научились производить и можем конкурировать с зарубежными товарами. Кроме того, сегодня в конкурсе-выставке принимают участие предприниматели, работающие по проекту "Одно село - один продукт" и по программе "Ауыл Аманаты". Восточно-казахстанские предприятия, как правило, занимают призовые места в республиканских конкурсах. За годы проведения конкурсов в числе победителей были такие известные предприятия, как ТОО "Силумин-Восток", ТОО "Эмиль", ТОО "Восток-Молоко", ТОО "Бриссоль", КХ "Пасека" и другие. Девять призеров нынешнего конкурса поедут на республиканскую выставку "Лучший товар Казахстана" в столицу - город Астана под брендом "Сделано в Казахстане". Желаю всем участникам и гостям выставки успешной реализации намеченных планов и плодотворной работы!" - выступил с приветственным словом аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
Конкурсанты представили свои товары в трех номинациях: "Лучшие товары производственного назначения", "Лучшие товары для населения" и "Лучшие продовольственные товары".
Аким области, совместно с конкурсной комиссией, ознакомился со всеми товарами, выставленными предпринимателями на конкурсе.
В конце мероприятия состоялась церемония награждений предпринимателей конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана-2025", и победители смогут принять участие в республиканском конкурсе, а финалисты проекта "Одно село - один продукт" примут участие в грантовом финансировании до 5 млн тенге.
20.06.2025, 09:40 10811
Восточный Казахстан и Тверская область подписали меморандум на ПМЭФ-2025
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке Петербургского международного экономического форума - 2025 состоялась рабочая встреча акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и подписание нового меморандума между регионами, сообщила пресс-служба акимата ВКО.
Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность устойчивых связей с российскими регионами, отметив, что на долю Российской Федерации приходится порядка 26% внешнеторгового оборота ВКО - более 1,2 млрд долларов США по итогам прошлого года.
Мы глубоко уверены, что подписание меморандума будет способствовать активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими регионами, а также приведет к существенному увеличению товарооборота и взаимных инвестиций", - отметил аким области.
Новый этап межрегионального сотрудничества был подробно обсужден в апреле на 23-м заседании комиссии между сенатом парламента Казахстана и советом федерации РФ.
В завершение встречи аким ВКО пригласил губернатора Тверской области принять участие в международном инвестиционном форуме "Алтай Invest - 2025", который состоится 10 сентября. Участникам форума будет представлена инвестиционная привлекательность региона, а также его культурный и промышленный потенциал.
Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и продуктивным", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов, выразив благодарность за высокий уровень организации встречи.
14.06.2025, 10:26 20466
В Катон-Карагайском районе прошли республиканская научно-практическая конференция и поэтический фестиваль
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области прошли ежегодные национальные культурные мероприятия: республиканская научно-практическая конференция "Ұлттық рух жыршысы" и поэтический фестиваль "Төр Алтай Қалиханы мен Дидахметін жырлайды", сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Как рассказали в ведомстве, мероприятия собрали литераторов, ученых и молодежь. Среди почетных гостей - известные представители творческой интеллигенции, политики, предприниматели, родные и соратники писателей, внесших значимый вклад в развитие отечественной культуры. Участники обсудили творческое наследие выдающихся писателей, их вклад в развитие национальной литературы и духовности.
Зрители увидели театрализованную постановку, музыкальные выступления и видеоработы о писателях.
На выставке были представлены книги, архивные фотографии и лучшие работы республиканского конкурса художников. Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей. Поэтический фестиваль, прошедший на открытом воздухе близ села Топкаин, стал настоящим торжеством казахского слова. Он прошел в рамках международного музыкального фестиваля "Алтай - түркі әлемінің алтын бесігі", - проинформировали в акимате.
С приветственным словом к участникам обратился аким ВКО Нурымбет Сактаганов. Затем перед гостями выступили признанные казахстанские поэты - Дәулет Телманов, Қалқаман Сарин, Әскерхан Ақтай, Ерлан Жүніс, Бақытжан Райыс, Бауыржан Игілік, Естай Жаңабай, Олжас Керейхан, Оразай Жеңісұлы, Мерей Қарт, Қызырбек Дүргінбайұлы, Серікзат Дүйсенғазы, Құмар Зиятхан, Мұратқан Кенжехан и Дана Исағұлқызы. Их поэтические произведения были посвящены памяти выдающихся писателей и красоте Алтая - символа духовности, величия и тюркской идентичности.
Фестиваль украсили выступления этно- и фольклорных ансамблей "Алтай", "Барқытбел", "An.Sal.Dar", "Назқоңыр", "Дарабоз", а также исполнителей Нұргүл Қабдоллаевой, Халықа Хамита и Жаухаз Бабахановой. Финалом вечера стала церемония награждения, в которой приняли участие известные общественные деятели и представители Союза писателей Казахстана.
Мероприятия стали настоящим праздником казахской поэзии, культуры и национальной памяти, объединившим прошлое и настоящее у подножия великого Алтая", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
12.06.2025, 09:13 24756
В поселке Касыма Кайсенова ВКО открыли современную поликлинику
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в торжественной церемонии открытия новой поликлиники в поселке Касыма Кайсенова Уланского района, сообщили в акимате региона.
Сегодня мы открыли новый, важный для всего Уланского района объект - современную поликлинику в поселке Касыма Кайсенова. Это не просто здание. Это результат последовательной работы по улучшению качества жизни и доступности медицинской помощи для наших жителей. Развитие здравоохранения - один из главных приоритетов государственной политики. Благодаря устойчивому росту экономики нам удается последовательно решать вопросы, которые касаются каждого, - здоровье, образование, условия жизни", - сказал аким.
Он отметил, что в ВКО создана обширная сеть медицинских учреждений, в том числе в сельской местности. Только в Уланском районе работают районная больница, врачебные амбулатории, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. В последние годы проводятся ремонты, оснащение и строительство новых объектов здравоохранения.
В рамках государственной программы "Ауыл - Ел бесігі" и Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Уланском районе построено 5 новых медпунктов, отремонтированы 4 амбулатории, а сегодня введена в эксплуатацию новая поликлиника на 150 посещений в смену общей площадью 3853 квадратных метра. Новая поликлиника обеспечит жителям поселка и всего района доступ к качественной медицинской помощи, точной диагностике и своевременному лечению", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Проект реализовывался поэтапно - с 2023 по 2025 год. Генеральный подрядчик - ТОО "ЭЛХОН", заказчик - ГУ "Управление строительства ВКО".
Новое здание поликлиники спроектировано в соответствии с современными стандартами и технологиями, обеспечивающими комфортные условия для пациентов и эффективную работу медицинского персонала.
Прием будут осуществлять врачи общей практики, а также узкие специалисты: оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, невропатолог, кардиолог, онколог, акушер-гинеколог, хирург, травматолог, фтизиатр, стоматолог.
Для проведения диагностики предусмотрена бактериологическая лаборатория с возможностью проведения микробиологических и серологических исследований.
В поликлинике будут функционировать диагностические кабинеты ФГДС, колоно- и видеоколоноскопии, рентгена, маммографии, флюорографии, УЗИ, физиотерапевтический кабинет.
Учреждение включает дневной стационар с палатами краткосрочного пребывания, операционный блок для плановых и экстренных операций, стоматологический и хирургический кабинеты. Кроме того, предусмотрена работа терапевтического кабинета и отделения неотложной помощи по четырем категориям вызова.
Для оперативной работы экстренных служб предусмотрено здание гаража на два автомобиля скорой помощи. Станцию скорой медицинской помощи планируется перевести и разместить в здании новой поликлиники.
31.05.2025, 14:42 56266
Впервые в Восточном Казахстане прошел конкурс "Лучший пчеловод региона"
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии профессионального праздника работников сельского хозяйства в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области на базе опытного поля сельскохозяйственной опытной станции впервые состоялся конкурс "Лучший пчеловод Восточного Казахстана", сообщает пресс-служба акимата региона.
Главная цель мероприятия - развитие пчеловодства в регионе и всей стране, укрепление государственной поддержки отрасли, а также обмен опытом между пчеловодами. Особое внимание уделялось внедрению современных технологий в производство меда.
В рамках конкурса специалисты лабораторий, опытные пчеловоды и владельцы частных хозяйств поделились секретами ухода за пчелами, методами их размножения, а также технологиями повышения качества и объема медовой продукции.
На торжественном мероприятии присутствовал директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РК Хасым Итқусов, который вручил медали и грамоты выдающимся пчеловодам региона - Валерию Касымбаеву, Валентине Касеновой, Игорю Свиринскому, Ерболсыну Оторбаеву и другим заслуженным специалистам.
Пчеловоды Казахстана, в том числе Восточного Казахстана, за последние годы достигли значительных успехов как в объемах производства, так и в качестве продукции. По официальной статистике, если в 2023 году отечественные пчеловоды экспортировали 250 тонн меда, то в 2024 году этот показатель превысил 600 тонн", - отметил Хасым Итқусов.
Победители первого конкурса "Лучший пчеловод Восточного Казахстана" получили заслуженное признание и награды, подтверждающие высокий профессионализм и вклад в развитие отрасли.
31.05.2025, 09:50 57966
Аким ВКО посетил Үлкен Нарын: акценты на туризм, дороги и социальную инфраструктуру
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На выездном заседание акимата в Үлкен Нарын аким ВКО Нурымбет Сактаганов обсудил ключевые направления развития района. Особое внимание было уделено вопросам образования, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и туризма, сообщает пресс-служба акимата региона.
Одним из шагов по улучшению туристической привлекательности стало открытие нового пункта придорожного сервиса в районе Үлкен Нарын. Комплекс оснащен экспресс-кафе, магазином с товарами первой необходимости, санитарными зонами, комнатой матери и ребенка, а также помещением для совершения намаза.
По словам Нурымбета Сактаганова, такие объекты будут устанавливаться через каждые 50-60 км на загородных трассах. В этом году в регионе планируется отремонтировать еще 870 км дорог, в прошлом было обновлено 710 км.
Также впервые за последние шесть лет отопительный сезон в селе Үлкен Нарын прошел стабильно - температура в домах сохранялась на уровне 26 градусов. Это стало возможным благодаря масштабной подготовке: на ремонт тепловых сетей было выделено 404 млн тенге, что в десять раз больше, чем в предыдущем году.
Решаются и другие инфраструктурные задачи. В селах Коктерек и Малонарым капитально отремонтированы водопроводные сети. Теперь жители этих населенных пунктов полностью обеспечены централизованной питьевой водой. Работы по модернизации водоснабжения продолжаются и в самом Үлкен Нарыне.
Стоит отметить, что в Восточно-Казахстанской области действуют два центра для проведения ЕНТ - в Усть-Каменогорске и селе Үлкен Нарын. Вопрос об открытии третьего пункта в Зайсане пока остается на стадии согласования.
29.05.2025, 19:21 67161
Газ приходит в села: в Зайсанском районе ВКО подключат 8 населенных пунктов
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Зайсанского района аким ВКО рассказал о проектах по газификации района, сообщает пресс-служба акимата региона.
Нурымбет Сактаганов провел встречу с жителями Зайсанского района, где ключевыми темами стали вопросы жизнеобеспечения, инфраструктуры и дальнейшего социально-экономического развития. Особое внимание глава региона уделил теме газификации, отметив значительный прогресс в этом вопросе и обозначив перспективы на ближайшие годы.
На сегодняшний день централизованное газоснабжение обеспечено в 10 населенных пунктах района, включая город Зайсан. Это позволяет охватить более 23,6 тысячи человек, что составляет 66% от общего населения района (35,6 тыс. человек).
За последние 9 лет в газификацию Зайсанского района было вложено 4,3 млрд тенге. Из них 3,5 млрд - средства республиканского бюджета, остальное - областные средства. Это системная работа, и мы продолжим ее", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Одним из ключевых инфраструктурных проектов аким области назвал строительство газопровода к восьми селам - Дайыр, Кокжыра, Куаныш, Биржан, Сарытерек, Жарсу, Бакасу и Саржыра. Реализация этого проекта позволит подключить дополнительно 6,3 тыс. человек и увеличить уровень охвата газоснабжением до 84% (29,9 тыс. человек). Однако глава региона отметил, что для продолжения работ необходимо определить альтернативный источник газоснабжения. По его словам, этот вопрос находится в проработке на межведомственном уровне, так как региону важно не просто расширить сеть, но и обеспечить ее стабильную эксплуатацию.
Газ - это не только тепло в домах, это основа для малого бизнеса, производства, социальной инфраструктуры. Поэтому тут важен комплексный и основательный подход", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Параллельно с газификацией в районе ведется работа по модернизации теплоснабжения. В целом в Зайсанском районе функционируют 73 тепловых объекта, включая 4 централизованные газовые котельные и 69 автономных котлов. Из них 32 работают на твердом топливе, 21 - на электричестве и 16 - на газе. В 2024 году на текущий ремонт котлов котельных в городе Зайсан было направлено 65 млн тенге.
Общая протяженность тепловых сетей в городе Зайсан составляет 4,5 км, износ которых - 15%. Своевременная модернизация систем отопления необходима для повышения энергоэффективности и сокращения издержек.
Зайсанский район - один из приграничных районов Восточно-Казахстанской области, имеющий стратегическое значение как в транспортно-логистическом, так и в энергетическом плане. Развитие инфраструктуры, в том числе газификации, рассматривается как один из факторов улучшения инвестиционного климата и качества жизни населения.
29.05.2025, 08:32 69586
Президентское поручение в действии: в Усть-Каменогорске строят комфортную школу
По итогам 2024 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" в регионе завершено строительство пяти школ
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта "Комфортная школа" активно ведется строительство новых учебных заведений, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время по этой программе возводятся два учебных учреждения: одна школа на 600 мест - на проспекте Есенберлина в Усть-Каменогорске, другая - на 300 мест в поселке Опытное Поле Глубоковского района. Строительство школы на проспекте Есенберлина завершено на 70%, сдача объекта запланирована на конец июля", - заявили в пресс-службе.
По словам главного специалиста областного управления строительства Арайлым Акылжанкызы, по итогам 2024 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" завершено строительство пяти школ общей вместимостью 2100 мест. Эти школы расположены в городах Шемонаихе, Риддере, Усть-Каменогорске и в поселке Белоусовка. Учебный процесс в новых школах начался с 1 апреля текущего года.
В рамках национального проекта в области продолжается строительство еще двух школ на 900 мест: одна на 300 мест строится в поселке Опытное Поле - готовность 90%, вторая на 600 мест - на проспекте Есенберлина в Усть-Каменогорске - готовность 70%. На объекте ведутся работы по монтажу крыши, установке ограждений и дверей, внутренней отделке, прокладке силового кабеля, отделке стен, вертикальной планировке и строительству дорожного покрытия. Благоустройство территории планируется завершить до 13 июня текущего года, а завершение строительства - до 30 июля", - сообщила Арайлым Акылжанкызы.
Как отметил менеджер проекта Владислав Ракульцев, в настоящее время ведутся работы по укладке термогранитной плитки, установке внутренних дверей, отделке и покраске стен. Также близится к завершению оснащение актового и спортивного залов.
В школе предусмотрены два отдельных спортивных зала для начальных и старших классов, футбольное поле, детские площадки и беговые дорожки на улице. Здание трехэтажное, оснащено лифтом и санитарными узлами для детей с особыми потребностями. Это одно из главных преимуществ комфортных школ", - пояснил Владислав Ракульцев.
По его словам, в здании использованы современные строительные материалы. Установлены антивандальные двери, стены оборудованы ударопрочными отбойниками. В каждом блоке школы предусмотрены системы пожарной безопасности, кнопки вызова помощи и отдельные входы для эффективного распределения потока учеников.
Как отметили в акимате, новое учебное заведение строится согласно строительным планам 2024 года и будет сдано в эксплуатацию в установленный срок.
Национальный проект "Комфортная школа" стал важным этапом модернизации образовательной инфраструктуры в Казахстане. Его главная цель - создание безопасных, удобных и современных условий для обучения школьников и работы педагогов, а также формирование комфортной атмосферы. Проект значительно улучшает облик образовательного пространства в регионе. Современные школы дают не только качественные знания, но и возможность раскрытия потенциала каждого ученика. В долгосрочной перспективе это положительно скажется на образовательных результатах и уровне удовлетворенности участников учебного процесса, открывая новые возможности для будущих поколений", - добавили в пресс-службе.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
27.06.2025, 08:55Отводной канал за 2 миллиарда тенге построят в Костанайской области для предотвращения паводков 27.06.2025, 10:007826Примерную стоимость и сроки строительства АЭС озвучил Саткалиев 27.06.2025, 09:317071Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют сегодня синоптики в Казахстане 27.06.2025, 10:444371Минфин усиливает меры по поддержке казахстанских товаропроизводителей 27.06.2025, 08:033376ЕАЭС должен возглавить процесс развития ИИ - Токаев 20.06.2025, 16:14306856Еще 144 казахстанца эвакуированы на родину из Израиля и Ирана 20.06.2025, 08:30300411Дожди ожидаются в Казахстане в пятницу 20.06.2025, 13:02287571Реализацию казахско-китайских соглашений на $24 млрд обсудили в правительстве 20.06.2025, 11:27287421Air Astana приостановила рейсы из Атырау в Дубай 20.06.2025, 12:00286621Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании548306Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24505236Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 13.06.2025, 19:11501031В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук 12.06.2025, 12:05495406Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 13.06.2025, 10:29475626Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?