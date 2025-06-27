Инвестиции, диалог, развитие: в ВКО началась новая глава сотрудничества с бизнесом

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В целях укрепления партнерских отношений между госорганами и бизнесменами аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов объявил о создании делового совета, сообщает пресс-служба акимата региона.





На встрече с бизнес-сообществом глава региона подчеркнул, что консультативно-совещательный орган призван налаживать активный диалог с предпринимателями для решения актуальных вопросов, с которыми сталкиваются деловые круги в регионе.





акимат ВКО





Одним из самых важных вопросов для акимата является рост благосостояния населения, который напрямую зависит от уверенного роста бизнеса в регионе. Поэтому акимат заинтересован в росте инвестиций и бизнеса в целом", - отметил Нурымбет Сактаганов.





Как известно, время ускоряется, и изменения в экономике происходят стремительно. В этой связи необходимо успевать адаптироваться к новым реалиям. По словам главы региона, создание делового совета при акиме ВКО - важный шаг для поиска эффективных решений в условиях быстроменяющегося рынка. "Диалог есть, но зачастую он происходит между отдельными бизнесменами и акиматом. На мой взгляд, оптимально будет взаимодействовать через бизнес-объединения. Объединения бизнесменов должны отражать общие интересы, а не личные, потому что развитие общего бизнес-климата сейчас в приоритете. И акимат ВКО готов к конструктивному диалогу с бизнесом", - подчеркнул аким.





В состав делового совета войдут представители бизнеса, в том числе крупные предприниматели, проявившие себя в различных отраслях экономики. На его площадке будут проводиться регулярные встречи и обмен мнениями госорганов, экспертов и бизнес-сообщества. Важной темой обсуждений станет и подготовка к международному инвестиционному форуму Altay Invest 2025, намеченному на 10 сентября 2025 года, который предоставит возможности для привлечения инвестиций и расширения экономических связей. Ожидается участие инвесторов из Китая, России и других стран, а также представителей международных институтов развития. Координировать работу совета будет управление предпринимательства и промышленности акимата ВКО.





акимат ВКО





Как отметил аким, несмотря на меры господдержки, включая субсидии, льготы и инвестиционные контракты, не все предприниматели пользуются ими в полной мере. А в условиях оптимизации бюджетов особенно важно определить приоритеты развития и объединить усилия власти и бизнеса. В свою очередь восточноказахстанские предприниматели поддержали инициативу акима и озвучили предложения. В частности, по их мнению, необходимо активнее повышать статус рабочих профессий в регионе, которые вносят неоценимый вклад в развитие предпринимательства. Участники встречи выразили мнение, что деловой совет может создать нужные условия для развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности области.





В завершение Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность совместных усилий и выразил надежду на долгосрочность этой инициативы.