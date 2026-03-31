30.03.2026, 17:50 1881
"Мир без отходов": в Усть-Каменогорске формируют новое экосознание молодежи
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дом дружбы - Центр общественного согласия в Усть-Каменогорске на этот раз стал не просто площадкой для встречи, а пространством, где сошлись экологические идеи и инициативы. Мероприятие, приуроченное к Международному дню мира без отходов, было направлено на формирование у молодежи нового, более осознанного отношения к природе, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Участники не ограничились ролью слушателей - они выступили как активные проводники экологической культуры. В ходе обсуждений поднимались конкретные меры по защите окружающей среды, причины загрязнения, а также практичные способы сокращения бытовых отходов в повседневной жизни", - отметили в ведомстве.
Во встрече приняли участие представители молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана, члены этнокультурных объединений и студенты. Особый интерес вызвали идеи вторичного использования вещей и поддержки экологических инициатив - эти темы стали центром оживленной дискуссии.
Сегодня мы подробно обсудили с молодежью концепцию Zero Waste. Важно донести, что даже самый небольшой шаг лучше бездействия. Каждый человек способен внести вклад в защиту окружающей среды - для этого не нужны масштабные перемены, достаточно начать с простых ежедневных привычек", - отметила экоактивист Анастасия Черномаз.
По итогам встречи участники пришли к пониманию, что экологическая ответственность должна быть не просто лозунгом, а частью образа жизни. Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы будут продолжены и в дальнейшем.
новости по теме
23.03.2026, 17:53 13241
От родников до рек: как ВКО провел "Тазару күні" в формате большого экодвижения
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области "Тазару күні" отметили масштабными экологическими акциями. Во всех уголках региона волонтеры, жители и государственные служащие объединились, чтобы расчистить родники и очистить берега рек и озер от мусора, сообщает пресс-служба акимата региона.
Экологические инициативы реализуются в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан". В ходе масштабной кампании по всей стране проводится акция "Мөлдір бұлақ", в центре внимания которой - восстановление природных источников воды.
Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев обратился к народу и дал старт акции "Мөлдір бұлақ", открывающей новый этап реализации общенационального проекта "Таза Қазақстан". Во всех городах и районах области уже развернута соответствующая работа. Для нашего региона, где сосредоточено около 40% водных ресурсов страны, очистка арыков и восстановление родников является ежегодной и крайне важной задачей", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
В рамках акции волонтеры и местные жители расчистили родник на перевале Шешек близ Усть-Каменогорска, а также провели санитарные работы вдоль реки Уранхай между селами Бестерек и Сагыр. Участники очистили русло реки от мусора, привели в порядок прибрежную территорию и восстановили источник Буркитбастау.
День очищения - это призыв бережно относиться к природе и формировать экологическую культуру. Однако очищение - это не только наведение порядка вокруг, но и обновление мыслей, намерений и образа жизни, стремление к гармонии с природой. Сохранение экологического баланса нашей общей Родины - задача каждого из нас", - подчеркнул глава региона.
Отмечается, что расчистка родников - одна из древних традиций казахского народа, символизирующая весеннее обновление.
16.03.2026, 15:00 27526
Молодежь Усть-Каменогорска вышла на акцию по очистке города от незаконной рекламы
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске прошла городская молодежная акция "Қала көркін сақтайық", организованная в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан". Волонтеры и активная молодежь вышли на улицы города, чтобы очистить общественные пространства от незаконно размещенных рекламных объявлений и листовок, сообщили в областном акимате.
Участниками акции стали волонтеры "Фронт-офиса городских волонтеров". Молодые люди провели работы по очистке остановочных комплексов, стен зданий, столбов и других общественных объектов, на которых часто появляются несанкционированные объявления.
Как отмечают организаторы, подобные листовки не только нарушают правила благоустройства, но и значительно ухудшают внешний облик городской инфраструктуры. Со временем хаотично размещенная реклама формирует визуальный шум и создает ощущение неухоженности городской среды.
В акимате рассказали, что целью акции является объединение жителей вокруг общей идеи: сделать Усть-Каменогорск чистым, комфортным и привлекательным для жизни городом.
По словам представителей молодежи, участие в подобных мероприятиях формирует у молодых людей чувство ответственности за окружающую среду и городское пространство.
Мы хотим показать, что забота о городе начинается с каждого из нас. Чистые улицы, аккуратные остановки и ухоженные общественные пространства - это показатель культуры жителей. Сегодняшняя акция направлена не только на очистку города от незаконной рекламы, но и на формирование экологического сознания и активной гражданской позиции среди молодежи", - отметил один из участников акции.
По мнению экспертов в сфере урбанистики и благоустройства, проблема незаконной рекламы остается актуальной для многих городов. Объявления о продаже товаров и услугах часто размещаются на остановках, фасадах зданий и опорах освещения без разрешения. В результате городская среда постепенно теряет эстетический вид, а общественные пространства превращаются в хаотичное информационное поле.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, а участие молодежи станет важным вкладом в формирование современной и комфортной городской среды.
15.03.2026, 12:43 34866
Голос поколения: 102-летний ветеран Восточного Казахстана Курмат Рахимов принял участие в голосовании
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области принял участие в голосовании на референдуме по новой Конституции ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмат Рахимов, сообщает пресс-служба акимата региона.
Ему 102 года. За его плечами - целая жизнь, наполненная трудом, служением Родине и непростыми страницами истории. Несмотря на почтенный возраст, ветеран не остался в стороне и принял участие в голосовании, сделав свой выбор ради будущего страны. Как отмечают близкие, он всегда участвовал в голосованиях и никогда не оставался в стороне от важных для страны событий - и сегодня также отдал свой голос", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день рядом с аксакалом были сотрудники полиции, сопровождая процесс выездного голосования. Также ветерана навестил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев, выразив ему слова уважения и поддержки.
Когда человек, проживший больше века, сохраняет такую активную гражданскую позицию - это больше, чем просто участие в голосовании. Это пример для молодого поколения и напоминание о том, что судьба страны складывается из решений каждого. И в этом голосе - не только выбор сегодняшнего дня, но и вера в завтрашний", - добавили в пресс-службе.
15.03.2026, 10:28 36261
В Восточном Казахстане активно набирает обороты челлендж #МенДауысБердім
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточного Казахстана активно участвуют в новом челлендже в социальных сетях, публикуя фото и видео с хештегами #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау и #РеферендумғаБардым, сообщили в областном акимате.
Горожане и сельские жители делятся своими моментами голосования, приглашая друзей присоединиться к челленджу. Многие публикуют посты возле специальных фоторамок и делают патриотичные публикации.
Участники отмечают, что челлендж не только показывает процесс голосования, но и мотивирует граждан к активной гражданской позиции, вдохновляя знакомых и близких. Через хештеги в социальных сетях можно увидеть множество интересных снимков и видео со всех уголков области.
Согласно сообщениям областных СМИ, молодежь и семьи Восточного Казахстана с энтузиазмом принимают участие в челлендже, демонстрируя свою позицию и поддерживая важный политический процесс в регионе.
Челлендж в социальных сетях запущен с хештегами: #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау, #РеферендумғаБардым
14.03.2026, 18:31 39226
Демографический проект "Шығыс шақырады" реализуют в ВКО
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане реализуются новые инициативы, направленные на поддержку населения и укрепление демографического потенциала региона. Одна из них - региональный проект "Восток зовет", сообщает акимат ВКО.
Программа предлагает гражданам из ряда областей страны возможность переехать, трудоустроиться, получить образование и обзавестись собственным жильем.
На сегодняшний день миграционный баланс остается одной из актуальных проблем региона. По итогам прошлого года из области уехало около четырех тысяч человек. В связи с этим усиливаются меры по привлечению новых жителей. В рамках программы планируется принимать переселенцев из Алматинской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областей, Жетысу, а также из городов Астаны, Алматы и Шымкента", - рассказали в ведомстве.
В прошлом году в регион переехало около 800 человек. Среди них более двухсот - соотечественники, около 600 - переселенцы из других регионов страны. Среди прибывших 82 человека имеют высшее образование, 110 человек - среднее специальное. Из более чем 300 трудоспособных граждан 195 человек были трудоустроены.
Переселенцам оказывается значительная поддержка со стороны государства. В прошлом году на эти цели было выделено 496 млн тенге. В частности, 181 семье предоставлены субсидии на переезд на сумму 173 млн тенге. 60 семьям компенсировали расходы на аренду жилья на 18 млн тенге. Еще 72 семьи получили сертификаты экономической мобильности для приобретения жилья на общую сумму 276 млн тенге", - сообщает акимат.
Проект "Восток зовет" также включает новые механизмы стимулирования переселения.
Программа реализуется по четырем основным направлениям. Первое - предоставление безвозвратных государственных грантов до 2,9 млн тенге для реализации бизнес-инициатив. Второе - предоставление образовательных грантов выпускникам сельских школ для обучения в колледжах и вузах. Третье - выдача льготных жилищных кредитов через АО "Отбасы банк" под 5% годовых на сумму до 20 млн тенге. Четвёртое - в рамках социальной ответственности бизнеса местные предприниматели ремонтируют пустующие дома и подготавливают их для заселения переселенцев", - говорится в информации.
Важной частью проекта является информирование населения. Регулярно проводятся мероприятия, посвященные возможностям проживания и трудоустройства в регионе.
В 2026 году планируется переселение 600 человек, из которых 200 - соотечественники и 400 - переселенцы.
Одним из ключевых направлений программы является цифровизация процессов сопровождения переселенцев. Работа с ними ведется через мобильное приложение FSMSocial, где фиксируются личные данные прибывших, фото- и видеоотчеты, подтверждающие документы по каждой услуге. Для каждой семьи индивидуально определяются потребности, а также оказывается всесторонняя поддержка в трудоустройстве, получении социальных выплат и решении жилищных вопросов", - рассказали в акимате.
Таким образом, проект "Восток зовет" для желающих начать новую жизнь - это не просто программа переезда, а реальная возможность для стабильной работы, образования и развития собственного дела.
11.03.2026, 18:14 45991
Бесплатный проезд для жителей Усть-Каменогорска организуют в день референдума
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 15 марта, в день проведения республиканского референдума, для всех жителей Усть-Каменогорска будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
Данная инициатива исходит от самих перевозчиков и продиктована значимостью предстоящего политического события, а также стремлением поддержать проводимые реформы президентом страны", - говорится в сообщении.
Перевозчики уверены, что эта акция станет символом гражданской ответственности и послужит положительным примером для жителей Восточного Казахстана, которые в этот день придут на участки и выразят свою гражданскую позицию.
28.02.2026, 23:05 65176
Более 12 тысяч человек собрал масштабный live-концерт на Востоке страны
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В торгово-развлекательном центре Maxi Mall Усть-Каменогорска состоялось крупное общественное мероприятие "Жастар таңдауы - жаңа Ата Заң", объединившее более 12 тысяч жителей города и Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Вечер прошел в формате открытого диалога со зрителями и был посвящен поддержке проекта новой Конституции Казахстана и предстоящего референдума. С первых минут в зале царила атмосфера единства и вовлеченности. Ведущие и спикеры подчеркивали важность гражданской активности и личной ответственности каждого за будущее страны. Участники активно поддерживали интерактивные блоки, аплодисментами и ответами из зала демонстрируя свою твердую позицию", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что перед собравшимися выступили председатель и члены регионального штаб общенациональной коалиции в поддержку Конституции. В их числе - председатель маслихата Восточно-Казахстанской области Денис Рыпаков, ректор ВКУ имени Аманжолова Муxтар Төлеген и молодой активист Ануар Ахметкалиев.
Новая Конституция - это основа дальнейшего устойчивого развития государства. Поддерживая ее, мы делаем выбор в пользу стабильности, справедливости и уверенного движения вперед. Уверен, что жители региона проявят активную гражданскую позицию и проголосуют за светлое будущее", - заявил Денис Рыпаков в своем выступлении.
Также музыкальную часть программы представили звезды казахстанской эстрады Еркін Нұржанов, SADRADDIN и Мирас Жүгінісов.
Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению общественного диалога и создают эффективную площадку для открытого обмена мнениями.
28.02.2026, 10:30 68766
Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с представителями малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного сектора. На встрече подробно обсуждались ключевые направления проекта новой Конституции и ее влияние на важнейшие отрасли экономики - предпринимательство и сельское хозяйство, сообщили в областном акимате.
Глава региона отметил, что в документе закреплены принципы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса, которые являются основой региональной экономики.
Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности. Принцип неприкосновенности собственности и ее равной защиты независимо от формы владения создает стабильную и предсказуемую правовую среду, способствует привлечению инвестиций, расширению производства и долгосрочному планированию", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Во время встречи также обсудили значение принципов справедливости и верховенства закона для развития бизнеса. Речь шла о защите предпринимателей от необоснованного вмешательства, равенстве перед законом, прозрачности и подотчетности государственных органов.
Проект новой Конституции включает нормы, поддерживающие инициативу и самостоятельность граждан. Это позволит развивать конкурентную среду, снижать административные барьеры, совершенствовать налоговую и регуляторную политику, а также расширять механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. На практике это укрепляет устойчивость предпринимательской деятельности, расширяет участие бизнес-сообщества в общественном диалоге и процессах принятия решений. Кроме того, создаются условия для развития самозанятости и семейного предпринимательства, что повышает инвестиционную привлекательность регионов", - отметил глава области.
Отдельное внимание уделили нормам, направленным на развитие агропромышленного комплекса. Особое значение придается рациональному использованию земель и природных ресурсов, а также экологической ответственности.
Закрепление принципа экологической ответственности на конституционном уровне создает правовую основу для устойчивого развития сельского хозяйства, внедрения современных технологий и сохранения природных ресурсов для будущих поколений. Принцип справедливости и равных возможностей также направлен на развитие сельских территорий, поддержку фермерских хозяйств, аграрные кооперативы и перерабатывающие производства", - сказал аким.
Приоритет науки и инноваций открывает путь к цифровизации аграрного сектора, внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда и усилению конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Изменения в проекте новой Конституции крайне актуальны в наше время. Если прежняя Конституция строилась на экономике и развитии, то новый проект ставит на первое место человеческие ценности, ответственное поколение, семейные ценности и ответственность. Для страны, расположенной среди мощных держав, проект новой Конституции дает шанс на новый импульс развития. Всем нам следует принять участие в референдуме, который состоится в середине марта", - отметила руководитель центра развития "Самға" Әлия Көңілханқызы.
В завершение участники встречи подчеркнули, что изменения, предлагаемые новой Конституцией, создают надежную правовую основу для развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, служат ключевым инструментом экономического роста, занятости населения и повышения уровня благосостояния граждан. Эксперты отмечают, что эти инициативы не являются декларативными нормами, а направлены на системное укрепление институциональной среды, обеспечивающей устойчивое развитие экономики страны и регионов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?