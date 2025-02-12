Поддержку кандасам в трудоустройстве, аренде и приобретении жилья оказывают в Риддере

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Риддер. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере активно продолжаются мероприятия по социальной поддержке кандасов и граждан, прибывших с южных регионов Казахстана. Заместитель акима города Ерболат Ошакбаев рассказал о мерах, направленных на улучшение условий жизни и адаптации переселенцев.





По словам Ерболата Ошакбаева, в последние 10-15 лет город принял немало граждан, переехавших на постоянное место жительства. Важной задачей остается их трудоустройство и обеспечение достойных условий для жизни. Для этого через управление социальными программами создаются соответствующие условия.





В последние десять лет в Риддере не зафиксировано прибытие новых кандасов, однако все граждане, переселившиеся сюда ранее, при своем прибытии получили все положенные по закону услуги. В настоящее время их статус обновляется в соответствии с новым законодательством и продлевается на пять лет", - отметил заместитель акима города.





На данный момент город принимает семью из Монголии, которая подала документы на оформление в Центр занятости. Для таких семей предусмотрены финансовые выплаты: 275 тысяч тенге на переселение, а также 118 тысяч тенге на аренду жилья в первые 6 месяцев пребывания. Эти средства помогут семье адаптироваться, найти работу или начать обучение, рассказали в акимате.





Отмечается, что если семья решит приобрести жилье в Риддере, то на эти цели она получит помощь в размере 4,5 млн тенге (1160 МРП). Эта мера поможет ускорить процесс интеграции и создать стабильные условия для жизни переселенцев, подчеркнули в ведомстве.





Все вопросы, связанные с государственной поддержкой, можно решить через карьерный центр, куда соотечественники могут подавать заявления или жалобы. Меры социальной помощи, принятые в Риддере, значительно облегчают процесс адаптации переселенцев и помогают им лучше интегрироваться в местное сообщество", - добавили в пресс-службе ведомства.