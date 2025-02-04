03.02.2025, 16:59 2576
Психологическая поддержка школьников ВКО: новые шаги для безопасности детей
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провел встречу с представителями управления образования, ювенальной полиции, психологами, уполномоченным по правам детей по ВКО, сообщает пресс-служба акимата региона.
В ходе встречи поднимались вопросы, как уберечь детей от буллинга, научить выходить из конфликтных ситуаций и фильтровать контент, который сегодня предлагают социальные сети.
Как отметил глава региона, важно пересмотреть работу школьных психологов, усилить их роль в нравственном воспитании молодого поколения. Также необходимо выработать инструменты для родителей, с помощью которых они смогут вовремя обнаружить, что с ребенком что-то происходит, и обратиться за помощью. Кроме того, важно информировать школьников о доступности психологической поддержки и помогать им формировать позитивный взгляд на жизнь.
Также в ходе встречи было отмечено, что сегодня в регионе много примеров того, как молодежь добивается успехов в различных сферах, такие победы должны стать источником вдохновения и мотивации для школьников. Что же касается конфликтных ситуации, участники отметили, что из любого подобного случая есть выход, важно дать детям алгоритмы решения конфликтов и научить применять их в жизни.
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30.01.2025, 20:13 11336
Сельское хозяйство ВКО занимает лидирующие позиции
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году сфера сельского хозяйства ВКО продемонстрировала высокую динамику развития. Регион занимает первое место в стране по производству растительного масла, колбасных изделий, кумыса и меда, второе место - по производству мяса птицы, плавленого сыра и жирного творога и третье место - по производству рыбных продуктов, гречневой крупы и консервов, сообщает пресс-служба акимата области.
По урожайности сельскохозяйственных культур область также находится на передовых позициях, в частности по урожайности ячменя, рапса, подсолнечника и пшеницы.
Особое внимание уделяется орошаемому земледелию. ТОО "ЕRTIS BEREKE OSKEMEN" начало производство отечественных дождевальных установок.
А обновленные правила позволили впервые возместить хозяйствам области 80% затрат на приобретение дождевальных машин.
В Зайсанском районе на 522 гектарах впервые было введено капельное орошение, урожайность подсолнечника достигла 20 центнеров с гектара", - сказал первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов.
Хорошие результаты достигнуты и в экспорте продукции АПК. Благодаря развитию перерабатывающих мощностей доля экспорта переработанной продукции выросла до 65,2%.
Фермерские хозяйства области активно выходят и на международный рынок. На выставках и форумах в Китае и Узбекистане были заключены крупные контракты по поставкам растительного масла.
По итогам 2024 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 458,5 млрд тенге. Рост в натуральном выражении составил 108,7%, в том числе растениеводства - 112%, животноводства - 105%", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Инвестиции в основной капитал АПК составили 48,8 млрд тенге, в том числе в сельское хозяйство- 37,1 млрд тенге, в производство продуктов питания - 11,7 млрд тенге.
Произведено 161,4 тыс. тонн мяса домашнего скота и птицы, производство молока достигло 239 тыс. тонн с ростом на 5,8%.
Своевременно обновляется техника фермеров, в 2024 году крестьяне получили 545 единиц новой техники на 11 миллиардов тенге.
Реализовано 14 крупных инвестиционных проектов на сумму 20,6 млрд тенге.
Завершается строительство маслоэкстракционного завода в Усть-Каменогорске, за счет которого экспорт продукции за пределы региона возрастет в разы.
По сравнению с прошлым годом средняя урожайность зерновых культур выросла на 47%, масличных - на 2%. Это результат системной работы в сфере сельского хозяйства области", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
В этом году в сфере сельского хозяйства будут реализованы и другие значимые проекты, которые помимо насыщения собственного рынка, откроют дополнительные возможности для экспорта продукции.
Увеличится площадь орошаемых земель, а крестьяне смогут обновить технику, в том числе и за счет лизинга.
30.01.2025, 11:52 15301
Жидкий лецитин начали производить в Восточном Казахстане
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жидкий лецитин начали производить на маслозаводе "Алтын Шыгыс" в селе Предгорное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Эту биологическую добавку производят из растительного сырья - подсолнечника и сои. Глубокая переработка семян подсолнечника на первоначальном этапе позволит производить лецитин объемом четыре тысячи тонн в год. Лецитин представляет собой комплекс фосфолипидов, имеет широкие показания для применения. Это топливо для организма, строительный материал для клеточных оболочек, помощник в работе печени, головного мозга и нервной системы. Лецитин и фосфолипиды, которые образуются из него в организме, входят в состав структурной единицы печени. Из этих веществ она может образовывать новые здоровые клетки", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты советуют употреблять эту биологическую добавку, если вы живете в условиях плохой экологии, ваша деятельность связана с напряженной умственной работой или физическим трудом.
Предприятие активно развивает внешнюю торговлю. В рамках IV Межрегионального форума "Узбекистан - Казахстан" в Самарканде компания "Алтын Шыгыс" заключила контракт о поставках подсолнечного масла между казахстанскими маслозаводами и узбекскими компаниями. Общая сумма контрактов составила 12 млн долларов. Это позволит увеличить мощность перерабатывающих заводов области примерно до одного миллиона тонн сырья в год", - добавили в акимате.
07.01.2025, 12:44 28851
В 2025 году в ВКО усилят меры социальной поддержки
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения социального благополучия жителей Восточно-Казахстанской области в регионе оказываются различные виды государственной поддержки. Они направлены на повышение уровня доходов, обеспечение занятости и реализацию социальных гарантий, сообщает перс-служба акимата региона.
Одной из ключевых мер поддержки граждан с низким доходом является государственная адресная социальная помощь. Она предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход ниже черты бедности.
В ВКО проживают свыше 300 тысяч граждан, которые относятся к социально уязвимым категориям. Это 140 тысяч пенсионеров, 6 тысяч ветеранов, 27 тысяч лиц с инвалидностью, 13 тысяч многодетных семей и другие группы населения.
В интервью газете "Ана тілі" наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо подчеркнул, что Казахстан - это социальное государство, поэтому увеличились социальные выплаты, пенсии и пособия. В 2024 году в нашей области адресная социальная помощь была предоставлена 1804 семьям (8560 человек), включая 5396 детей. На эти цели выделено 1 миллиард тенге. Для повышения доходов получателей адресной социальной помощи применяются различные инструменты социальных программ. Было создано 32,4 тысячи рабочих мест, что позволило сократить число обращений за адресной социальной помощью на 30% по сравнению с 2023 годом", - пояснил первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов.
Для поддержки граждан, находящихся в зоне риска, дополнительно выделено 4,1 миллиарда тенге, из которых 2,2 миллиарда тенге поступили из республиканского бюджета, а 1,9 миллиарда тенге - из областного бюджета.
В 2024 году в регионе были выплачены пенсии и пособия на общую сумму 302 миллиарда тенге. В эту сумму входят базовые пенсионные выплаты, солидарная пенсия, государственные социальные пособия по инвалидности, выплаты по случаю потери кормильца, а также пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей.
С 1 января 2025 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет увеличены на 8,5%, это касается более 140 тысяч получателей. Максимальный доход, учитываемый для расчёта вновь назначенных пенсионных выплат, увеличен до 216260 тенге (55 МРП).
Увеличились размеры социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, ежемесячных государственных пособий для многодетных семей. Как отметил первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов, все повышенные размеры пенсионных и социальных выплат учтены в бюджете 2025 года и будут выплачиваться уже с начала января в новых размерах, согласно графику финансирования.
01.01.2025, 16:07 35906
В ВКО поздравили в новогоднюю ночь врачей скорой помощи, полицейских, сотрудников ЧС и теплоэнергетиков
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Ермек Кошербаев и его заместители в новогоднюю ночь посетили учреждения, которые в праздники работают в особых условиях, и поздравили специалистов ключевых рабочих отраслей, сообщает пресс-служба акимата.
В ходе поездки были посещены Левобережный отдел полиции Усть-Каменогорска, специализированный отряд службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО, областную больницу Скорой медицинской помощи, Центр Матери и Ребенка, "УКа ТЭЦ" и Левобережный РЭС АО "ОЭСК".
В новогоднюю ночь, когда все встречают праздник, врачи и фельдшеры продолжают оказывать помощь и спасать жизни. Уже привыкли не первый год. 27 лет работаю. Случаи бывают разные. В основном это ушибы, травмы. Для операторов скорой помощи в новогодняя ночь - это бесконечный поток звонков. Они не выезжают на вызовы, но именно их спокойный и уверенный голос, становится первым шагом к спасению. Словом, для медиков - новый год - этот не праздничный стол и ёлочные огни. Иногда этот тяжёлый труд , облегчение и благодарные улыбки пациентов", - сказала старший врач смены скорой помощи Лунара Карабалина.
Так, в новогоднюю ночь в регионе работали 25 бригад скорой помощи. В усиленном режиме находился весь гарнизон ДЧС Восточно-Казахстанской области, при этом более 300 человек находятся непосредственно на службе. На страже порядка в областном центре более 300 полицейских.
Желаю всем восточноказахстанцам мирного и радостного праздника. Своим коллегам и сотрудникам всех служб, находящихся на дежурстве в новогоднюю ночь, желаю спокойной работы. В 12 часов меня пришли поздравить супруга и сын. Вот так встретили праздник на службе", - отметил заместитель начальника Левобережного ОП Даурен Балыкшынов.
Первыми поздравить полицейских и сотрудников ДЧС пришли их жены с детьми. Праздники, особенно новогодняя ночь, для этих служб - наиболее сложное время. Множество людей встречает Новый год на улице или за праздничным столом. И редко, но бывает, что в такие времена возможны неожиданные неприятности, предотвратить которые или помочь людям как раз и призваны круглосуточно работающие оперативные службы. От их работы зависит не только спасение жизней, но и спокойствие, и порядок в городе.
Энергетиков Левобережного РЭС АО "ОЭСК" с праздником поздравил первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов. Он отметил, что комфорт в домах на предпритиях и в соц объектах не только в эти праздничные дни, но и каждый день - это заслуга энергетиков. Также заместители акима области и акимы городов и районов посетили работников, которые трудились в новогоднюю ночь, и поздравили их с Новым годом. В любой нештатной ситуации их профессионализм и четкость действий позволяет предотвратить серьезные ЧС и аварии. Именно поэтому власти региона особое внимание обращают на работу и поддержку сотрудников экстренных и жизненно важных служб, чья смена пришлась на праздничную ночь.
В Центре матери и ребенка отметили, что по Восточно-Казахстанской области в новогоднюю ночь родились 14 детей, из них 12 малышей в Усть-Каменогорске, 2 в районе Алтай и городе Риддер.
13.12.2024, 11:01 48021
Бюджет сферы здравоохранения в ВКО будет увеличен
Расходы на социальную сферу составят около 60% от общего объема бюджета
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках очередной, девятнадцатой сессии маслихата ВКО с участием главы региона Ермека Кошербаева был утвержден бюджет области на 2025-2027 годы. В ходе сессии аким области отметил, что следующий год президент страны объявил Годом рабочих профессий, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
В первую очередь бюджет будет ориентирован на решение социальных вопросов. Расходы на социальную сферу составят около 60% от общего объема бюджета.
Как передает пресс-служба акимата ВКО, финансирование будет направлено на реализацию государственных и социальных обязательств, исполнение поручений главы государства и правительства страны.
2024 год был объявлен Годом дорог, в рамках которого были отремонтированы рекордные 600 километров дорог. Учитывая положительный опыт данной практики и текущее состояние инфраструктуры здравоохранения, принято решение в 2025 году увеличить бюджет сферы здравоохранения", - отметил глава региона Ермек Кошербаев.
А именно планируется провести капитальный ремонт 21 объекта здравоохранения, приобрести 126 единиц медицинской техники и 36 единиц санитарного транспорта.
Бюджет сферы здравоохранения по сравнению с текущим годом вырастет в 1,7 раза и составит 46 457,2 млн тенге", - отметил руководитель управления экономики и бюджетного планирования ВКО Фархад Бельбеев.
В частности, планируется обучение за рубежом (Турция, Германия, Россия) 57 врачей, в резидентуре - 66 врачей. Для областного спецмедцентра приобретут новый аппарат КТ за 450 млн тенге.
Кроме того, одним из приоритетных направлений работы на предстоящий год является продвижение в обществе идеи трудолюбия и профессионализма. В частности, в рамках поручения главы государства по объявленному Году рабочих профессий будет реализован принятый областной план мероприятий. На эти цели выделено дополнительно 270 новых грантов.
12.12.2024, 19:19 50711
Первый сезон театра оперетты и драмы открыли в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Оперетта Magic on stage состоялась на сцене Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты. В программе были представлены лучшие моменты из культовых постановок: "Айсулу", MAMMA MIA, "Летучая мышь", сообщает пресс-служба акимата региона.
Из трех наших оперетт мы выбрали самые лучшие моменты и сделали микс. И для зрителя получился такой яркий концерт. До конца декабря мы поставим оперетту "Айсулу" и "Летучую мышь". Что будем ставить в Новом году - это пока секрет. Планируем гастроли, надо порешать вопрос с транспортом для такого большого коллектива", - рассказал главный дирижер оркестра ВКО театра драмы и оперетты Александр Галсанов.
Мероприятие посетил аким области Ермек Кошербаев. Глава региона подчеркнул необходимость открытия таких театров в Риддере, районе Алтай и Зайсанском районе.
Искусство должно идти в массы. Я очень рад открытию сезона. Теперь необходимо двигаться дальше, расширять репертуар. Обязательно надо отправить вас на гастроли в Алматы и Астрахань. Готовьтесь. Это будет здорово, я думаю, наши артисты смогут произвести определенный фурор", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев в ходе неформального общения с артистами.
Сами актеры признаются, что театр оперетты - большой творческий опыт для них.
10.12.2024, 11:14 55126
Коммунальные службы ВКО перешли на усиленный режим работы
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальные службы Восточно-Казахстанской области с первыми морозами перешли на усиленный режим, сообщает пресс-служба акимата региона.
Все теплоисточники, коммунальная инфраструктура на территории области работают в штатном режиме. Температура по области составила 17-28 градусов мороза. Самая низкая наблюдалась в районе Алтай - 28 градуса мороза", - заверили в акимате.
Кроме того, учащиеся начальных классов ряда школ города Риддера, Глубоковского, Уланского районов и района Алтай переведены на дистанционное обучение.
Подчеркивается, что в Риддере основная ТЭЦ работает в штатном режиме. Соответствующий тепловой режим поддерживается для абонентов.
Ситуация на Риддер ТЭЦ стабильная. Внештатных ситуации нет. В работе находятся четыре котла. В резерве имеется еще один. ТЭЦ работает согласно температурному графику. Со стороны потребителей жалоб нет", - сообщил исполняющий обязанности директора филиала АО "Шығыс жылу" в Риддере Асхат Букатов.
Отмечается, что на одном котле Тишинского рудника ТОО "Л-ТВК" города Риддера обнаружена неисправность.
Остальные два котла работают в штатном режиме. Начаты профилактические работы, которые будут проводиться в течение двух часов. Температура подачи теплоносителя потребителям составляет 71 градус. Давление в норме, производить отключение не планируется", - добавили в пресс-службе.
09.12.2024, 14:25 57391
Строительство дороги в обход Осиновского перевала в ВКО завершится в 2025 году
Фото: СЦК
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Усть-Каменогорск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Завершение строительства объездной дороги Осиновского перевала запланировано на конец 2025 года. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК.
Сейчас Министерство транспорта продолжает работу над этим объездом. Буровзрывные работы, насколько мне известно, уже завершены. Строительство подходов к реке Пихтовка, где будет мост, - тоже завершено. В зимний период должны быть закуплены все необходимые материалы для строительства моста. Работы по этому мосту начнутся весной. Сама трассировка трассы проведена. Сейчас остается укрепить насыпь. Срок завершения - декабрь 2025 года. В конце следующего года эта дорога будет введена в строй", - рассказал глава региона.
Как отметил аким области, существующая дорога через Осиновский перевал, известная своей живописностью, перейдет к дорогам областного значения.
Мы сами возьмемся за ее реконструкцию. Это будут областные деньги. Это сам по себе прекрасный туристический маршрут. Вокруг него можно будет обустроить массу всевозможных туристических объектов, поэтому дорога для нас важна", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Он обратил внимание, что на этом пути находится ряд населенных пунктов, в том числе город Серебрянск, который нельзя оставить без соответствующего внимания и транспортных возможностей.
Также главе региона задали вопрос о развитии туристической отрасли Восточно-Казахстанской области.
Я считаю, что туризм люди сами могут сделать и сами же развивать, но главное - создать для этого условия. Естественно, если дорог между населенными пунктами не будет, кто туда поедет? Только часть энтузиастов, которые любят туризм в первобытном виде, но таких людей, конечно, мало. Наша задача - превратить и использовать те возможности, которые нам дает природа и климатические условия региона, в наши преимущества", - ответил аким области.
По его словам, уже предложено организовать конкурс на создание туристическо-рекреационных зон.
Оскомину всем набило состояние дорожной инфраструктуры. Мы стараемся ее улучшить. Поскольку у нас большая территория покрыта лесами, ранее был запрет на финансирование дорог из областного бюджета. Правительство дало нам добро на финансирование дорог районного значения, которые проходят через территорию лесного фонда, поэтому теперь у нас в этом плане немного руки развязаны", - сказал Ермек Кошербаев.
Он напомнил о местном предприятии "КЭМОНТ", в рамках диверсификации его производства освоено создание модульного кафе с небольшими санитарно-техническими узлами. По словам акима, это готовая площадка для бизнеса. Задача акимата заключается в помощи предпринимателю подсоединиться к воде, электричеству. Такие кафе установят вдоль дорог, во всем регионе есть такая необходимость.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?