Психологическая поддержка школьников ВКО: новые шаги для безопасности детей   

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провел встречу с представителями управления образования, ювенальной полиции, психологами, уполномоченным по правам детей по ВКО, сообщает пресс-служба акимата региона.





В ходе встречи поднимались вопросы, как уберечь детей от буллинга, научить выходить из конфликтных ситуаций и фильтровать контент, который сегодня предлагают социальные сети.





Фото: акимат ВКО





Как отметил глава региона, важно пересмотреть работу школьных психологов, усилить их роль в нравственном воспитании молодого поколения. Также необходимо выработать инструменты для родителей, с помощью которых они смогут вовремя обнаружить, что с ребенком что-то происходит, и обратиться за помощью. Кроме того, важно информировать школьников о доступности психологической поддержки и помогать им формировать позитивный взгляд на жизнь.





Фото: акимат ВКО





Также в ходе встречи было отмечено, что сегодня в регионе много примеров того, как молодежь добивается успехов в различных сферах, такие победы должны стать источником вдохновения и мотивации для школьников. Что же касается конфликтных ситуации, участники отметили, что из любого подобного случая есть выход, важно дать детям алгоритмы решения конфликтов и научить применять их в жизни.