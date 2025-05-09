С гордостью и благодарностью: в Усть-Каменогорске встретили участников парада Победы

В аэропорту Усть-Каменогорска их встречали с оркестром, аплодисментами, цветами и подарками

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в аэропорту Усть-Каменогорска состоялась торжественная встреча участников парада Победы, вернувшихся из Астаны, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.





Четыре представителя Восточно-Казахстанской области - свидетели Великой Отечественной войны и труженики тыла - были в центре событий на главном военном параде страны, а по возвращении домой стали центром внимания среди своих земляков. Уже в небе командир воздушного судна объявил, что на борту находятся герои Победы. И, конечно же, никого из пассажиров эта новость не оставила равнодушным, поскольку каждый из ветеранов - свидетель истории, напоминание о страшных днях и великом подвиге", - заявили в пресс-службе.





Подчеркивается, что в аэропорту Усть-Каменогорска их встречали с оркестром, аплодисментами, цветами и подарками. Кроме того, каждый из них был провезен по улицам городов и районов ВКО с особыми почестями.





Уважаемые ветераны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Для меня огромная честь лично выразить вам слова благодарности и глубокого уважения. Благодаря таким, как вы, мы живем под мирным небом, строим будущее и воспитываем поколения в духе патриотизма. Ваш подвиг никогда не будет забыт", - отметил аким области Нурымбет Сактаганов.





По данным акимата, среди участников парада - Курмат Рахимович Рахимов, прошедший дороги войны, освобождавший Литву и Белоруссию, участвовавший во взятии Кенигсберга. После победы он продолжил службу на границах Союза, а позже стал заместителем начальника областного УВД. В его наградной копилке - ордена и медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией".





Вместе с ним - труженики тыла, без которых победа была бы невозможной. Юрий Васильевич Новолоцкий в шесть лет помогал на ферме, мечтал стать летчиком, но статус сына репрессированного стал преградой. Однако, несмотря на это, он смог найти себя и всю жизнь честно трудился, работал в уголовном розыске и воспитал двоих сыновей, став для них примером мужества.





Кульзаги Алиханова посвятила 35 лет педагогической работе, воспитывая учеников Орловской школы. Мудрая, светлая женщина стала мамой не только для своих пятерых детей, но и практически для всех ребятишек села, и всю свою жизнь посвятила нелегкой но благородной работе учителя.





Елена Владимировна Ступак с раннего детства трудилась в колхозе, а позже окончила педагогический техникум в Усть-Каменогорске. Сильная духом, скромная, трудолюбивая - таких женщин называли опорой тыла.





Каждый из них - часть нашей истории, наша живая связь с той самой Победой, за которую они боролись и трудились. Сегодняшние аплодисменты, внимание, и цветы - это малая часть той благодарности, которую общество испытывает к людям, благодаря которым у нас есть будущее", - добавили в пресс-службе.