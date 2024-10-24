23.10.2024, 15:04 1896
Самый длинный мост в Казахстане через Бухтарму: экономическое значение для региона
Фото: primeminister.kz
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Усть-Каменогорск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Советник акима Восточно-Казахстанской области Алишер Сулейменов в интервью телеканалу 24.kz ответил на вопросы по строительству самого длинного в Казахстане моста через Бухтарминское водохранилище.
Сулейменов рассказал, что стоимость проекта возведения моста через Бухтарминское водохранилище составила 61,4 млрд тенге, из которых 50,9 млрд тенге ушло непосредственно на строительство моста, 9 млрд тенге - на дорогу, которая к нему ведет, остальное - технические затраты, связанные с инфраструктурными проектами.
Он напомнил, что поручение по строительству моста дал глава государства в сентябре 2019 года.
Советник акима подчеркнул, что мост имеет огромное значение для региона. Это большой инфраструктурный проект, которого ждали более 60 лет.
За эти годы в зимнее время население ВКО переходило (водоем. - Прим. ред.) практически по льду, рискуя жизнью. За это время мы потеряли порядка 300 человек. Сейчас этот вопрос снят", - рассказал спикер.
Алишер Сулейменов отметил, что мост соединяет семь районов области.
С учетом того, что у нас есть переходы вблизи с границей Российской Федерации и Китаем, мы сокращаем это расстояние на 60 км. По сути, это самая короткая транзитная дорога между Китаем и Россией, проходящая через нашу территорию", - подчеркнул спикер.
Советник акима особо подчеркнул, что в проекте были задействованы исключительно отечественные строители. Было вовлечено порядка 500 высокопрофессиональных строителей, 30 из которых - инженеры - все граждане Казахстана.
На мой взгляд, самый большой инвестиционный вклад - это то, что опыт построения такого сложного интеллектуального инженерного сооружения остается у нас, и это безусловное доказательство того, что мы инвестиционно привлекательны в технологических сложных проектах", - поделился мнением спикер.
Говоря о социально-экономических выгодах проекта, Сулейменов в первую очередь отметил сокращение расстояний.
Мост позволяет интенсифицировать перевозку мясо-молочной продукции, различных лекарственных препаратов для животноводческого сектора. Восточный Казахстан - это основной поставщик лекарственных препаратов. Ну и, конечно, базовая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, металлообработка , энергетическая, лесная и ряд других промышленных кластеров - все это завязано на логистике. По сути, это предтеча крупнейшего транспортного логистического хаба", - пояснил советник главы региона.
Кроме того, в перспективе мост сыграет важное значение для развития автотуризма, особенно в зимнее время, поскольку лето в Восточном Казахстане короткое, а зима морозная и продолжительная.
Наш Восточный Казахстан, наш Алтай - это регион, который имеет четыре климатические зоны. Прекрасные леса, это 40% водных запасов всего Казахстана, это высочайший уровень экологии. Горы могли бы стать в туристическом смысле центром парапланерного спорта для нашей планеты. Поскольку горы удобные для этого - большие широкие площади с восходящими потоками теплого воздуха. Также сейчас капсульные дома, капсульные рестораны в Китайской Народной Республике, которые рядом находятся, этим многие предприниматели у нас интересуются в Восточном Казахстане", - добавил Алишер Сулейменов.
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17.10.2024, 16:32 7711
В ВКО обсудили перспективы развития и роль региональной науки
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Усть-Каменогорск. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова состоялось выездное заседание президиума Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан. На мероприятии были обсуждены актуальные вопросы развития региональной науки и ее роль в социально-экономическом развитии.
На заседании присутствовали заместители акимов Восточно-Казахстанской области и области Абай, руководитель управления акимата Павлодарской области, депутаты мажилиса парламента РК, академики НАН РК при президенте РК, представители АО "Национальный аграрный научно-образовательный центр", АО "Научный фонд", ТОО "Казцинк", АО "Ульбинский металлургический завод", АО "Усть-Каменогорский арматурный завод", РГП "Национальный ядерный центр РК", АО "Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат", АО "Парк ядерных технологий", ТОО "PlasmaScience", а также руководители вузов, научных учреждений, представители регионального бизнеса и индустрии, ведущие ученые региона и представители СМИ.
Выступая на церемонии открытия, президент Национальной академии наук Акылбек Куришбаев подчеркнул, что региональная наука является основой устойчивого инновационного развития региона и обратил внимание на то, что развитию науки в Казахстане уделяется большое внимание при поддержке главы государства К.-Ж. Токаева.
В своем выступлении спикер отметил необходимость создания современной системы организации научных исследований, чтобы повысить их практическую значимость и превратить науку в конкретный экономический ресурс, способствующий передовому развитию общества и экономики. В этом контексте он подчеркнул, что развитие региональной науки является ключевым фактором продвижения инноваций и укрепления связи между реальным сектором экономики и наукой.
Опыт развитых стран показывает, что в настоящее время глобальные проблемы переходят в локальный контекст, характеризующийся более целенаправленным и индивидуальным подходом для создания более устойчивой экономики и общества. В соответствии с этим активно развивается концепция Региональных инновационных экосистем (РИЭ), которая объединяет различные субъекты государственного и частного секторов вокруг общих задач и целей, способствуя превращению научной системы в инновации, улучшающие жизнь граждан, повышающие конкурентоспособность и стимулирующие рост. В основе Региональных инновационных экосистем лежит региональная наука. К сожалению, состояние региональной науки в Казахстане остается на низком уровне", - сказал Куришбаев.
Кроме того, было отмечено, что региональная наука должна в первую очередь быть направлена на решение задач развития экономики области и внедрение высокотехнологичных решений именно в эти регионы.
Поэтому Национальная академия наук ставит перед собой задачу определения четких приоритетов и тем для программно-целевого финансирования (ПЦФ) и мегагрантов, которые в первую очередь должны быть направлены на решение вызовов будущего, задач региона и отрасли. В настоящее время мы определили 200 перспективных тем для научных исследований по шести приоритетным направлениям и ведем обсуждения в регионах, с НПП "Атамекен" и отраслевыми министерствами", - рассказал президент НАН.
Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Е. Нургалиев подчеркнул, что регионы являются основой национального прогресса, и для решения задач завтрашнего дня необходимо задействовать их инновационный потенциал, укрепляя взаимодействие между учеными и бизнесом для практического внедрения разработок на региональных предприятиях.
В выступлении заместитель акима Абайской области Ж. Сәрсебаев отметил, что региональная наука играет ключевую роль в устойчивом развитии региона, обеспечивая решение экономических и социальных задач через инновации в таких областях, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, экология и IT-технологии.
Председатель совета директоров НАО "Атырауский университет имени Х. Досмухамедова" Бейбут Мамраев в своем докладе отметил, что формула "акиматы - наука - бизнес" пока не работает эффективно. Основными причинами он назвал недостаточное финансирование науки и неэффективное использование выделенных средств. В связи с этим он предложил в течение года создать форсайт-прогноз и конкретный план его реализации, подчеркнув, что открытие филиала НАН на востоке страны может поспособствовать успеху этих инициатив.
В рамках заседания на форсайт-сессии по направлениям "Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы и технологии" и "Эффективное использование водных ресурсов, животного и растительного мира, экологии" ученые представили промежуточные результаты своих исследований и разработок. На сессии в формате "Наука-бизнес" были представлены проекты, готовые к коммерциализации. Участники обсудили возможности сотрудничества между научным сообществом и бизнесом.
На заседании состоялся диалог между учеными, представителями государственных учреждений, бизнеса и общества, в ходе которого участники обменялись опытом, поделились идеями и разработали совместные решения для развития региональной науки в Казахстане.
В рамках выездного заседания было подписано четыре меморандума о сотрудничестве с промышленными предприятиями региона, а по итогам заседания была принята резолюция, направленная на решение вопросов развития региональной науки. В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева торжественно открыт филиал Национальной академии наук РК в Усть-Каменогорске, а в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова - региональный форсайт-центр Национальной академии наук РК.
12.10.2024, 19:59 16451
В ВКО подвели итоги международного фестиваля "Шыгыс салбурыны"
Фото: УВП ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бозанбай завершился международный фестиваль беркутчи "Шыгыс салбурыны - 2024". На протяжении двух дней участники из пяти стран демонстрировали свои навыки в искусстве дрессировки и охоты с ловчими птицами.
Как отметили в управлении туризма и спорта ВКО, фестиваль призван популяризировать и сохранить искусство охоты с хищными птицами, а также привлечь внимание к национальной культуре Казахстана.
Фестиваль собрал лучших мастеров соколиной охоты и стал площадкой для демонстрации традиций и мастерства. Соревнования включали в себя различные испытания на ловкость и реакцию птиц, таких как беркуты, соколы и ястребы. Участники соревновались в технике вызова птицы на руку, охоте на приманку и других дисциплинах, которые продемонстрировали глубокую связь человека и птицы.
По словам президента республиканской федерации "Құсбегілік" Берика Уали, фестиваль стал прекрасным продолжением Всемирных игр кочевников.
Мы очень рады, что такие фестивали проходят у нас в республике. Они способствуют развитию туризма и знакомят иностранных гостей с традициями и историей нашей страны. Хочу отметить, что организация сегодняшнего фестиваля прошла на высшем уровне. Это заслуга руководства Восточно-Казахстанской области. Три вида ловчих птиц сегодня приняли участие и показали высокие результаты. В целом, как отметил Президент Казахстана, подобные национальные соревнования, которые вошли в программу Игр кочевников, должны выйти на олимпийский уровень", - отметил Берик Уали.
По итогам первое место среди беркутчи завоевал участник из области Жетісу Ергазыулы Салимхан. Второе место у Кунтуган Серикбека из Астаны и третье место поделили между собой участники из Акмолинской и Алматинской области Кендетаев Ерлан и Бердымурат Олжас.
В соревнованиях соколов первое место завоевал участник из Астаны Ерасыл Серикболулы, а лучшим среди охотников с ястребами признан Жанат Оспанкулов из Караганды.
В целом соревнования прошли на высшем уровне. Все участники показали свое мастерство. Из иностранных гостей хочу особо отметить мастерство Александра Малахова из России. Он показал прекрасные навыки в тренировке соколов, - сказала главный судья турнира, вице-министр республиканской федерации "Құсбегілік" Багдат Муптекекызы.
Также в этот день состоялось награждение победителей в гонке тазы, тенге алу и жамбы ату.
Кроме того, всемирно известной девушке-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы в рамках фестиваля вручили ключи от квартиры.
Шыгыс салбурыны" объединил не только спортсменов, но и зрителей из разных уголков мира. Гости смогли погрузиться в атмосферу казахских традиций и увидеть уникальные элементы культурного наследия. А также поучаствовать в мастер-классах и национальных играх.
12.10.2024, 10:08 18376
Восточный Казахстан открывает новые горизонты туризма
Фото: УВП ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева с председателем правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" Кайратом Садвакасовым обсуждались планы по превращению региона в туристический хаб Казахстана, сообщает УВП ВКО.
Ермек Кошербаев сообщил, что область намерена активно развивать туристическую инфраструктуру, привлекая как внутренний, так и международный туризм.
В Восточном Казахстане с каждым годом набирает популярность зимний туризм. Аким области отметил высокий потенциал региона в этой сфере и необходимость дальнейшего развития. Он подчеркнул важность привлечения субсидий и государственной поддержки для создания комфортных условий для путешественников и бизнеса.
Также в ходе встречи обсуждался вопрос транспортной доступности региона. Ермек Кошербаев отметил, что создание транзитного хаба обеспечит связь между регионами Казахстана и соседними странами. Кроме того, он рассказал о возможном открытии новых аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах ко Дню Республики в следующем году.
Для успешного превращения Восточно-Казахстанской области в туристический центр важно не только развивать инфраструктуру, но и создавать привлекательные условия для путешественников. Ермек Кошербаев подчеркнул, что необходимо обеспечить удобное транспортное сообщение как для иностранных туристов, так и для граждан Казахстана. Это позволит увеличить поток туристов и сделать туризм одним из ведущих секторов экономики региона.
Важным аспектом обсуждения стало создание комфортных условий вдоль ключевых туристических маршрутов. Аким акцентировал внимание на необходимости мелких, но значимых объектов, таких как придорожные туалеты, а также крупных инвестиционных проектов, включая отели и сервисные зоны. Он добавил, что необходимо наладить такую систему, чтобы рейсы между регионами Казахстана выполнялись регулярно и бесперебойно, что увеличит количество туристов и сделает поездки более доступными.
В регионе также уделяется особое внимание развитию зеленого туризма. Восточный Казахстан славится своими природными богатствами: горные массивы, озера и леса предоставляют широкие возможности для активного и экологически чистого отдыха. В планах создание туристических маршрутов, которые позволят путешественникам наслаждаться природой без ущерба для окружающей среды.
Мы активно продвигаем экологически чистый туризм. Важно развивать эту сферу грамотно, сохраняя уникальные природные ресурсы региона и одновременно создавая комфортные условия для туристов", - подчеркнул глава области.
Одним из флагманских проектов станет развитие района Бухтармы, где разрабатывается концепция всесезонного курорта. Зимой здесь будут востребованы горнолыжные трассы, а летом - пляжи, прогулочные маршруты и водные виды спорта. Аким ВКО отметил, что в районе Бухтармы необходимо создать такое место, которое будет привлекать туристов круглый год, что станет важным шагом в развитии региона как всесезонного туристического направления.
10.10.2024, 19:25 22021
Восточный Казахстан против буллинга: новые шаги для безопасности учеников
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области вопрос буллинга среди школьников становится все более актуальным. Заместитель акима региона Ербол Нургалиев отметил важность решения этой проблемы и подчеркнул, что многие образовательные учреждения пока недостаточно эффективно справляются с ней.
На недавнем заседании комиссии, проведенной совместно с прокуратурой ВКО, Ербол Нургалиев призвал районные отделы образования и руководителей школ пересмотреть свои подходы к дисциплине и усилить профилактику школьного насилия. Он акцентировал внимание на том, что факты буллинга имеют место в большинстве учебных заведений, и игнорирование этой проблемы недопустимо.
Ербол Нургалиев также отметил, что любые случаи насилия и буллинга должны рассматриваться серьезно, с привлечением родителей и тщательным расследованием. Он призвал учителей и администрацию школ быть внимательными к таким инцидентам и не замалчивать их. Важной частью этой работы станет сотрудничество с полицией и школьными психологами, чтобы оперативно реагировать на возникающие ситуации.
Одной из ключевых инициатив, предложенных на заседании, является проведение анонимных опросов среди школьников с участием правоохранительных органов. Это поможет выявить случаи буллинга и понять, как они распространены. Заместитель акима также подчеркнул, что каждый ребенок должен знать о том, что за участие в буллинге предусмотрена ответственность по закону.
Профилактические меры должны быть направлены на сотрудничество с родителями, включая проведение бесед и обсуждений по данной теме. Это поможет создать более открытый диалог о проблемах, с которыми сталкиваются дети в школах.
На заседании также обсуждались конкретные инциденты, такие как случай в Зайсанском районе, где девочку оскорбляли сверстники, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Также был рассмотрен случай в Таврии, где произошла драка между детьми, и проблемы в одном из колледжей.
Ербол Нургалиев отметил, что последние резонансные события показывают, как важна эта тема. Он призвал уделять особое внимание вопросам безопасности детей и созданию здоровой школьной среды.
Власти Восточно-Казахстанской области понимают, что проблемы буллинга и насилия среди детей требуют комплексного подхода. Это включает не только ужесточение контроля в образовательных учреждениях, но и активное участие родителей, педагогов и самих школьников в создании поддерживающей атмосферы.
09.10.2024, 18:05 24431
"Шығыс салбурыны": возрождение традиций и туризма в Восточном Казахстане
Фестиваль "Шығыс салбурыны" - это уникальное событие, объединяющее лучших беркутчи и гончих собак тазы из Казахстана и зарубежья
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области недалеко от села Бозанбай Уланского района, при поддержке акима региона Ермека Кошербаева и Республиканской федерации "Құсбегілік" состоится ежегодный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны", сообщает пресс-служба акимата области.
Это событие - не просто соревнования ловчих птиц, а целый фестиваль, возрождающий наследие казахского народа и пропагандирующий здоровый образ жизни через развитие национальных видов спорта
Как отметил в ходе брифинга в РСК заместитель акима области Ербол Нургалиев, это уникальное событие, объединяющее лучших беркутчи и гончих собак тазы из Казахстана и зарубежья. В этом году в турнире примут участие около 80 беркутов, 30 соколов и 30 гончих собак тазы из Казахстана, Монголии, Китая, Кыргызстана, России и Венгрии.
В этом году в международном фестивале примут участие известная во всем мире беркутчи Айшолпан Нургайып, государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Кунтуган и вице-президент Республиканской федерации "Құсбегілік" Багдатхан Мүптекеқызы.
Это не только спортивное соревнование, но и возможность показать красоту и мощь нашей истории и культуры. Он также привлечет в регион туристов из разных стран, что будет способствовать развитию туризма и экономики области", - заявил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.
Для гостей фестиваля будет организована богатая программа с конными прогулками, стрельбой из лука, лотереей с ценными призами и вкусным обедом. На территории будет разбито более 20 юрт, где гости смогут посетить выставки традиционного казахского искусства и ремесел, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению сырмаков, вышивке и приготовлению национальных блюд.
05.10.2024, 16:54 28076
Педагогам Восточного Казахстана вручили высокие награды
Всего награды получили более 100 педагогов области
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В концертном зале Восточно-Казахстанской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения ветеранов образования и лучших педагогов региона за их многолетний труд, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
От имени руководства области всех участников церемонии поздравил заместитель акима региона Ербол Нургалиев. В своем выступлении он подчеркнул, что вклад учителей является неотъемлемой частью развития общества и всегда должен высоко цениться.
Учителя - это основа нашего будущего. Ваш труд - это не просто профессия, это миссия, которая формирует характеры и будущее наших детей. Вы вкладываете душу в детей, воспитываете из них ответственных граждан и патриотов, которые будут создавать процветающую страну. Мы искренне благодарны вам за ваш нелегкий, но важный труд", - заявил Ербол Нургалиев.
Далее он вручил ветеранам и лучшим учителям высокие награды - медали "Еңбек ардагері", нагрудные знаки "Ыбрай Алтынсарин", "Білім беру ісінің құрметті қызметкері", а также грамоты и благодарственные письма от имени Министерства образования и акима области. Большинство награжденных педагогов - это ветераны сферы образования, за плечами у которых многолетний стаж и опыт.
Я очень благодарна за то, что мой многолетний труд, который я посвятила сфере образования, был так высоко оценен руководством страны и области. Атмосфера сегодняшнего праздника действительно наполнена теми торжественными словами, которые прозвучали со сцены о нашей профессии. Я всех поздравляю с этим праздником и желаю педагогам всего Казахстана никогда не уставать и соответствовать нашему высокому званию учителя", - сообщила учитель русского языка и литературы Средигорской средней школы района Алтай Надежда Бурковская.
Также по итогам рейтинга наградили лучшие отделы образования и колледжи.
В частности, отдел образования Курчумского района признали лучшим по воспитательной работе, Уланский - за реализацию проекта "Жасыл мектеп", Тарбагатайский стал лучшим отделом образования по общему среднему образованию, а район Алтай - за общее лидерство. Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абая стал лучшим колледжем региона.
Всего награды получили более 100 педагогов области. Торжественное мероприятие завершилось ярким концертом, который стал отличным завершением праздника для всех присутствующих", - добавили в пресс-службе.
01.10.2024, 15:15 31721
Определены места строительства новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке страны.
В частности, в Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до с. Катон-Карагай составляет 38 км.
В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до города Зайсан составляет 25 км.
На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области.
А также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.
Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году", - отметил министр.
Министр провел встречу с представителями местного исполнительного органа, экспертами строительной и авиационной отрасли, где был обсужден план по строительству аэропортов.
Указанные участки признаны наиболее оптимальными в рассматриваемых районах по результатам предварительных исследований экспертов авиационной и строительной отрасли, проектировщиков исходя из следующих факторов:
1. проведенный анализ рельефа, метеоусловий, розы ветров;
2. отсутствие препятствий, в том числе горных, для посадки воздушных судов;
3. возможность приема-выпуска воздушных судов с обоих курсов посадки.
27.09.2024, 18:47 35851
Инициативных восточноказахстанцев наградили в рамках программы "Таза Казахстан"
В Восточном Казахстане неравнодушные жители очистили берега водоемов, места отдыха, территории культурных и исторических достопримечательностей от мусора
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Благодарственные письма из рук заместителя акима Восточно-Казахстанской области Дархана Сапанова получили инициативные жители региона - участники программы "Таза Казахстан", сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Жители Восточного Казахстана - Олег Каун и Диляра Кузенцова - проявили высокий уровень ответственности и внесли весомый вклад в реализацию поручения главы государства "Таза Қазақстан", направленного на сохранение и улучшение экологического состояния страны.
Вы являетесь достойным примером для подражания! Желаю вам семейного благополучия, успехов в профессиональной деятельности и начинаниях!" - говорится в благодарственном письме заместителя акима.
В акимате напомнили, что программа "Таза Қазақстан" стартовала во всех регионах страны еще ранней весной, основной ее целью является повышение экологической культуры горожан, популяризация бережного отношения к природе, окружающей среде. За это время в Восточном Казахстане неравнодушные жители очистили берега водоемов, места отдыха, территории культурных и исторических достопримечательностей от мусора, а также ликвидировали несанкционированные свалки.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?