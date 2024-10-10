09.10.2024, 18:05 1946
"Шығыс салбурыны": возрождение традиций и туризма в Восточном Казахстане
Фестиваль "Шығыс салбурыны" - это уникальное событие, объединяющее лучших беркутчи и гончих собак тазы из Казахстана и зарубежья
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области недалеко от села Бозанбай Уланского района, при поддержке акима региона Ермека Кошербаева и Республиканской федерации "Құсбегілік" состоится ежегодный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны", сообщает пресс-служба акимата области.
Это событие - не просто соревнования ловчих птиц, а целый фестиваль, возрождающий наследие казахского народа и пропагандирующий здоровый образ жизни через развитие национальных видов спорта
Как отметил в ходе брифинга в РСК заместитель акима области Ербол Нургалиев, это уникальное событие, объединяющее лучших беркутчи и гончих собак тазы из Казахстана и зарубежья. В этом году в турнире примут участие около 80 беркутов, 30 соколов и 30 гончих собак тазы из Казахстана, Монголии, Китая, Кыргызстана, России и Венгрии.
В этом году в международном фестивале примут участие известная во всем мире беркутчи Айшолпан Нургайып, государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Кунтуган и вице-президент Республиканской федерации "Құсбегілік" Багдатхан Мүптекеқызы.
Это не только спортивное соревнование, но и возможность показать красоту и мощь нашей истории и культуры. Он также привлечет в регион туристов из разных стран, что будет способствовать развитию туризма и экономики области", - заявил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.
Для гостей фестиваля будет организована богатая программа с конными прогулками, стрельбой из лука, лотереей с ценными призами и вкусным обедом. На территории будет разбито более 20 юрт, где гости смогут посетить выставки традиционного казахского искусства и ремесел, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению сырмаков, вышивке и приготовлению национальных блюд.
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05.10.2024, 16:54 5501
Педагогам Восточного Казахстана вручили высокие награды
Всего награды получили более 100 педагогов области
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В концертном зале Восточно-Казахстанской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения ветеранов образования и лучших педагогов региона за их многолетний труд, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
От имени руководства области всех участников церемонии поздравил заместитель акима региона Ербол Нургалиев. В своем выступлении он подчеркнул, что вклад учителей является неотъемлемой частью развития общества и всегда должен высоко цениться.
Учителя - это основа нашего будущего. Ваш труд - это не просто профессия, это миссия, которая формирует характеры и будущее наших детей. Вы вкладываете душу в детей, воспитываете из них ответственных граждан и патриотов, которые будут создавать процветающую страну. Мы искренне благодарны вам за ваш нелегкий, но важный труд", - заявил Ербол Нургалиев.
Далее он вручил ветеранам и лучшим учителям высокие награды - медали "Еңбек ардагері", нагрудные знаки "Ыбрай Алтынсарин", "Білім беру ісінің құрметті қызметкері", а также грамоты и благодарственные письма от имени Министерства образования и акима области. Большинство награжденных педагогов - это ветераны сферы образования, за плечами у которых многолетний стаж и опыт.
Я очень благодарна за то, что мой многолетний труд, который я посвятила сфере образования, был так высоко оценен руководством страны и области. Атмосфера сегодняшнего праздника действительно наполнена теми торжественными словами, которые прозвучали со сцены о нашей профессии. Я всех поздравляю с этим праздником и желаю педагогам всего Казахстана никогда не уставать и соответствовать нашему высокому званию учителя", - сообщила учитель русского языка и литературы Средигорской средней школы района Алтай Надежда Бурковская.
Также по итогам рейтинга наградили лучшие отделы образования и колледжи.
В частности, отдел образования Курчумского района признали лучшим по воспитательной работе, Уланский - за реализацию проекта "Жасыл мектеп", Тарбагатайский стал лучшим отделом образования по общему среднему образованию, а район Алтай - за общее лидерство. Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абая стал лучшим колледжем региона.
Всего награды получили более 100 педагогов области. Торжественное мероприятие завершилось ярким концертом, который стал отличным завершением праздника для всех присутствующих", - добавили в пресс-службе.
01.10.2024, 15:15 9146
Определены места строительства новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке страны.
В частности, в Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до с. Катон-Карагай составляет 38 км.
В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до города Зайсан составляет 25 км.
На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области.
А также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП, что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.
Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году", - отметил министр.
Министр провел встречу с представителями местного исполнительного органа, экспертами строительной и авиационной отрасли, где был обсужден план по строительству аэропортов.
Указанные участки признаны наиболее оптимальными в рассматриваемых районах по результатам предварительных исследований экспертов авиационной и строительной отрасли, проектировщиков исходя из следующих факторов:
1. проведенный анализ рельефа, метеоусловий, розы ветров;
2. отсутствие препятствий, в том числе горных, для посадки воздушных судов;
3. возможность приема-выпуска воздушных судов с обоих курсов посадки.
27.09.2024, 18:47 13386
Инициативных восточноказахстанцев наградили в рамках программы "Таза Казахстан"
В Восточном Казахстане неравнодушные жители очистили берега водоемов, места отдыха, территории культурных и исторических достопримечательностей от мусора
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Благодарственные письма из рук заместителя акима Восточно-Казахстанской области Дархана Сапанова получили инициативные жители региона - участники программы "Таза Казахстан", сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Жители Восточного Казахстана - Олег Каун и Диляра Кузенцова - проявили высокий уровень ответственности и внесли весомый вклад в реализацию поручения главы государства "Таза Қазақстан", направленного на сохранение и улучшение экологического состояния страны.
Вы являетесь достойным примером для подражания! Желаю вам семейного благополучия, успехов в профессиональной деятельности и начинаниях!" - говорится в благодарственном письме заместителя акима.
В акимате напомнили, что программа "Таза Қазақстан" стартовала во всех регионах страны еще ранней весной, основной ее целью является повышение экологической культуры горожан, популяризация бережного отношения к природе, окружающей среде. За это время в Восточном Казахстане неравнодушные жители очистили берега водоемов, места отдыха, территории культурных и исторических достопримечательностей от мусора, а также ликвидировали несанкционированные свалки.
25.09.2024, 13:27 18536
Аким ВКО Ермек Кошербаев: Зимой на дорогах нельзя допускать ошибки прошлых лет
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане готовятся к зиме. Особое внимание уделяют подготовке дорог к холодному времени года.
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев поручил не допускать ошибок прошлых лет, сообщает пресс-служба главы региона.
Маркаколь - уже район. И дороги должны быть открыты между населенными пунктами. В прошлом году были ситуации, когда больше суток была закрыта трасса в сторону Шемонаихи из-за обледенения дороги. Люди потеряли сообщение. Это нужно исправлять. Контроль вести", - сказал аким в ходе заседания областного акимата.
Необходим также транспортный контроль, подчеркнул глава региона.
Техника вся есть, но из года в год ошибки повторяются. Зачастую сами жители не слушают предупреждения о закрытии дорог, выезжают, а потом просят. Продумайте, как все-таки сделать, чтобы донести опасность выезда в плохую погоду. Важно предупреждать население. Сотрудники дорожных служб, ЧС и полиции, зачастую рискуя жизнями, вытаскивают людей из снежных заторов. Еще раз повторяю: нужно предупреждать вовремя людей", - добавил Ермек Кошербаев.
Он призвал население беречь себя и не выезжать, когда закрыты дороги.
21.09.2024, 12:42 22531
В ВКО подвели итоги социально-экономического развития региона
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области на очередной сессии маслихата подвели итоги социально-экономического развития области, сообщили в акимате региона.
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев заявил, что одним из ключевых направлений для региона является диверсификация экономики. ВКО располагает всеми необходимыми ресурсами для развития собственного производства в различных секторах.
В качестве положительного примера был назван район Алтай, где на выставке "Одно село - один продукт" местные производители представили широкий ассортимент товаров - от подсолнечного масла до хозяйственного мыла. Этот опыт показывает, что в регионе есть потенциал для запуска новых производств, которые ранее не существовали.
По данным акимата, еще одной приоритетной задачей для региона является снижение уровня безработицы. В настоящее время безработица составляет 4,6%, что ниже среднего показателя в Казахстане (4,7%). В рамках региональной карты занятости и национальных проектов в области планируется создать 32 тысячи рабочих мест, из которых 26,6 тысячи будут постоянными, а 8,4 тысячи - временными. С начала года уже создано 20 тысяч рабочих мест, в том числе 12 тысяч постоянных.
Также глава области подчеркнул, что здравоохранение региона продолжает получать значительные инвестиции. В ВКО насчитывается 364 медицинских объекта, из которых 65 требуют ремонта. В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023 году введено в эксплуатацию 17 объектов, а к концу 2024 года планируется завершить строительство еще 19.
Кроме того, продолжается возведение крупных медицинских учреждений: Центра гематологии в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере и поликлиники в Уланском районе.
Развитие туристической инфраструктуры также является одной из приоритетных задач для Восточного Казахстана. Программа "Год дорог" направлена на улучшение качества трасс и туристических маршрутов. Из 600 километров дорог, которые подлежат ремонту, 121 километр проходит через туристические зоны. Вдоль этих маршрутов будут построены объекты придорожного сервиса.
Положительные результаты отмечены и в сфере сельского хозяйства. Урожайность зерновых и масличных культур в ВКО увеличилась на 25%, а доля переработанной продукции в экспорте выросла с 37,6% до 67,5%. Реализовано 15 крупных проектов на сумму 38,3 миллиарда тенге, среди которых запуск мукомольного завода в Усть-Каменогорске и внедрение водосберегающих технологий. В Уланском районе применяются системы дождевального орошения, а в Зайсане - капельного, что способствует рациональному использованию воды.
В октябре планируется открытие крупнейшего в Казахстане моста через Бухтарминское водохранилище. Кроме того, идет реконструкция Осиновского перевала и ремонт дорог, что обеспечит транспортную связь для отдаленных районов.
По словам Акима ВКО Ермека Кошербаева, есть все условия для создания в регионе транспортно-логистического хаба.
До конца года в области будет введено 400 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 769 арендных квартир и 672 квартиры кредитного жилья. Впервые в республике реализуется программа льготной ипотеки для специалистов, способствуя привлечению кадров в регион.
Отмечалось, что все инициативы по улучшению индикаторов инициированы в рамках послания президента страны Касым-Жомарта Токаева.
18.09.2024, 17:03 26961
Районные центры ВКО подключают к центральному отоплению
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба акимата региона.
В частности, в Курчумском районе к отоплению подключают социальные объекты, а также модернизируют тепловые сети. Сегодня в эксплуатацию введен котлоагрегат, вышедший из строя более 30 лет назад.
Котел работает исправно, выдерживает высокое давление и температуру. На протяжении недели после завершения работ тестировали. Всего у нас 18 многоэтажек, в настоящее время отопление подведено к 4 домам и 1 школе. Работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются, мы планируем в кратчайшие сроки подключить тепло в домах и социальных объектах", - отметил аким Курчумского района Алмат Акышев.
Отмечается, в перспективе в Курчумском районе планируется подключение к центральному отоплению всех 18 многоэтажек.
14.09.2024, 10:48 30831
Всемирные игры кочевников продолжатся в ВКО
Фото: qusbegilik.kz
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Усть-Каменогорск. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 по 14 октября в Уланском районе, в селе Бозанбай, состоится традиционный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны". Это яркое событие соберет не менее 100 участников со всего Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья и станет своеобразным продолжением Всемирных игр кочевников, которые проходят в эти дни в Астане.
Как рассказал заместитель акима Уланского района Куат Окасов, на ипподроме "Буркут-тобе" расположится юрточный городок, который станет центром фестиваля. Здесь на протяжении трех дней гостей и туристов ждут не только захватывающие соревнования беркутов и соколов, но и множество развлечений. На больших экранах можно будет следить за состязаниями в реальном времени, посетить ярмарку мастеров и ремесленников, попробовать традиционные угощения и погреться.
Мы подготовили 50 лошадей и несколько верблюдов для бесплатных прогулок по разработанному маршруту. Также будет организована площадка по обучению желающих стрельбе из лука", - рассказал Куат Окасов.
В программе соревнований - состязания беркутов и соколов в разных категориях, забег гончих тазы, жамбы ату и тенге алу. Организаторы планируют разыграть 24 комплекта медалей. Призовой фонд составит более 3 миллионов тенге.
Турнир будет организован при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Республиканской федерации "Құсбегілік", общества национальных видов спорта Республики Казахстан "3ТБ" и управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области.
10.09.2024, 11:17 33906
В Восточном Казахстане готовятся к весенним паводкам
На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области уже начали принимать превентивные мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, сообщает акимат региона.
В этом году в рамках подготовки к паводковому периоду 2025 года планируется реализовать 55 мероприятий в 13 районах области. Из областного бюджета предусмотрено финансирование 24 мероприятий, из районных бюджетов - 31 мероприятие. На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах.
В частности, в Зайсанском районе восстановлено 1200 метров защитной дамбы в селе Шалкар, а также отремонтирована противоразливная дамба в селе Сатбай Карабулакского сельского округа.
В Катон-Карагайском районе завершены работы по углублению и очистке русла реки Бухтарма в селе Берел.
В районе Алтай очищен водоотводный канал длиной 800 метров на улице Центральная в селе Маяк Соловьевского сельского округа.
Кроме того, в Глубоковском районе, в селе Новоульбинка, проводятся работы по регулированию русла реки Малая Ульбинка. Сейчас в районе подвесного моста русло реки уже очищено и углублено. В селе Тарханка, на улице Мехнина, укреплена береговая линия, что позволит защитить улицу от размыва в период повышения уровня воды.
В районе Алтай ведется расчистка русла рек Вторушка и Маслянская общей протяженностью 5000 метров, а также вырубка кустарников. В селе Богатырево на 100 метров ремонтируется дамба, очищено русло реки Березовка и построена дамба длиной 1000 метров в районе села Соловьево.
Все эти меры направлены на предотвращение негативных последствий паводков и обеспечение безопасности жителей области.
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