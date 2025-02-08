Современные технологии в отечественное производство внедряют в ВКО

В селе Шанагатты ранее ни разу не был ни один аким области или руководитель управления

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 5 февраля, в ходе рабочей поездки в район Маркаколь глава региона Ермек Кошербаев посетил самый отдавленный приграничный населенный пункт - село Шанагатты. Примечательно, что до этого здесь ни разу не был ни один аким области или руководитель управления, сообщает пресс-служба акимата региона.

акимат ВКО





Ермек Кошербаев встретился с жителями села и обсудил важнейшие темы.





Первоочередными вопросами были, конечно, обеспечение водой, интернетом и ремонт дорог. Проблему водоснабжения глава региона поручил решить до середины лета, около двух месяцев понадобится на процедуры по подготовке документов. Что касается дороги, то на ремонт 25 километров трассы между Маркаколем и Шанагатты необходимо выделить 300 миллионов, этот вопрос рассмотрят в управлениях пассажирского транспорта и автомобильных дорог и экономики и бюджетного планирования.





акимат ВКО





Помимо этого, аким поручил построить в селе медицинский пункт, а жители в свою очередь поставили вопрос о приобретении машины скорой помощи.





Для развития села сегодня, по словам акима области, нужно выделять людям земельные участки. В 2025 году в районе Маркаколь планируется вернуть в госсобственность 12 тысяч гектаров земель, и жителям необходимо объяснить перспективы их освоения, проектов, которые можно реализовать. В трудодефицитный регион можно привлекать переселенцев с юга.





акимат ВКО





Для того, чтобы предотвратить отток населения, глава региона поручил создать в Шанагатты комьюнити-центр, чтобы обеспечить досуг разным поколениям.