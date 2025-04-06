Спасатели ВКО получили 65 единиц новой высокопроходимой техники

Фото: Акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В организациях образования открыли десятки современных кабинетов, организовали бесплатное питание для школьников, повысили зарплаты преподавателям и модернизировали столовые. Об этих и других нововведениях в школах рассказал заместитель акима области Ербол Нургалиев, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.





С 2020 года в Восточном Казахстане начали поэтапно повышать зарплаты учителям - на 25% каждый год. Кроме того, доплаты за наличие квалификационной категории увеличили на 30-50%. В результате уже к 2023 году оплата труда у педагогов увеличилась в два раза. В сентябре того же года дополнительное повышение на 30% получили воспитатели дошкольных организаций. А педагогам организаций технического и профессионального образования, которых привлекли с производства, зарплаты повысили на 30-35%.





В 2025 году существенных повышений не запланировано, но некоторые надбавки увеличатся из-за роста месячного расчетного показателя. Сейчас размер зарплаты педагогов зависит от учебной нагрузки, уровня квалификации, стажа работы и различных доплат, предусмотренных законодательством. А размер заработных плат педагогов дошкольного воспитания и обучения - от уровня образования, наличия квалификации, стажа и объема работы, наличия доплат и надбавок", - проинформировали в акимате ВКО.





Как сообщил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев, питание в регионе организовано во всех 343 школах, в том числе в 324 - горячее, в 20 - буфетное. Все 40 818 учащихся начальных классов и 7969 детей из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным питанием. На эти цели в этом году выделили 6,1 миллиарда тенге.





Вместе с тем, с начала нового учебного года в каждой школе создали бракеражные комиссии для мониторинга качества питания. В состав этих комиссий входят представители попечительских советов, родительских комитетов и администрации школ, а также медицинские работники. Во всех отделах образования городов и районов, а также при областном управлении образования созданы межведомственные экспертные группы, которые проводят мониторинг школьных столовых в течение учебного года. В состав групп входят представители управления образования, отделов образования и санитарно-эпидемиологических служб, депутаты, представители партии AMANAT и НПО.





Кроме того, в регионе модернизировали 31 школьную столовую. На это потратили 53,6 миллиона тенге.





В рамках реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" в 2024 году в модернизировали 50 школ, в том числе 2 школы в малых городах, 11 школ в районных центрах и 37 школ в селах.На эти цели выделили 2,1 миллиарда тенге. Деньги пошли на капитальный ремонт в трех школах (свыше 770 миллионов тенге) и текущий ремонт в 39 школах (свыше 880 миллионов тенге)", - рассказал Ербол Нургалиев.





Более 80 миллионов тенге потратили на приобретение новой мебели и оборудования: классных досок, стульев, столов, швейной машинки для кабинета технологии, жалюзи, многофункционального принтера, спортивных товаров. На модернизацию библиотек направили более 21 миллиона тенге, а на модернизацию столовых - более 53 миллионов тенге. Почти 54 миллиона тенге пошли на обеспечение безопасности в школах: организацию систем видеонаблюдения, установку систем речевого оповещения, тревожных кнопок, предупреждающих устройств и покупку средств пожарной безопасности.





Также в рамках модернизации в 22 школах провели оснащение 24 предметных кабинетов новой модификации, в том числе химии - 3, физики - 6, биологии - 5, робототехники - 4, STEM - 6. На это потратили более 250 миллионов тенге.





Кроме того, в школах области открыли 45 предметных кабинетов новой модификации. Они оснащены интерактивными досками, мультимедийными проекторами, лабораторным оборудованием и современными компьютерами, а также обеспечивают школьникам доступ к цифровым учебникам и образовательным платформам.





Как отметили в акимате области, основные цели модернизации - это повышение качества образования за счет улучшения образовательных и технологических условий, совершенствование процесса обучения и воспитания и подготовка школьников к жизни в цифровом мире.