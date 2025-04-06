05.04.2025, 16:50 3506
Спасатели ВКО получили 65 единиц новой высокопроходимой техники
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в ходе своей рабочей поездки в Восточный Казахстан министр ЧС Чингис Аринов вместе с акимом области Нурымбетом Сактагановым в торжественной обстановке на центральной площади Усть-Каменогорска вручили спасателям ДЧС ВКО и сотрудникам ГУ "Казселезащита" 65 единиц новой высокопроходимой техники и ключи от служебных квартир, сообщили в областном акимате.
Как отметил глава региона, сегодня большое внимание уделяется именно материально-техническому оснащению регионального подразделения спасателей, и впервые в регионах единовременно такое количество техники будет распределено по районам.
От этого зависит мобильность и оперативность действий. У наших спасателей практически нет выходных, мы все помним, как зимой с помощью высокопроходимых машин они приходят на помощь людям, оказавшимся в снежном плену, технику используют при ликвидации лесных пожаров, в паводковых ситуациях", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Помимо этого, министру ЧС продемонстрировали успешный кейс использования цифровых технологий на службе регионального подразделения. На сегодняшний день в одну информационную систему стекаются данные по четырем направлениям:
- паводкоопасные населенные пункты;
- информация с гидропостов;
- плановые инженерно-технические работы;
- противопаводковые мероприятия.
Благодаря такой системе в оперативном штабе четко понимают, где сейчас есть риски паводковых ситуаций, какие гидросооружения, каналы и мосты необходимо очистить, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска и т.д. Планируется включить в этот кейс также информацию об уровне воды в реках, чтобы заранее прогнозировать возможные переливы и выходы из берегов и грамотно планировать берегоукрепительные работы и расчистку русел", - добавили в ведомстве.
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04.04.2025, 09:05 11231
В акимате ВКО обсудили вопрос дальнейшего развития туризма в регионе
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Усть-Каменогорск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в областном акимате обсудили вопрос дальнейшего развития туризма в Восточном Казахстане. На сегодняшний день это направление является одним из ключевых, статистика показывает, что ежегодно количество туристов, приезжающих в регион, растет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По итогам 2024 года регион посетило около 428 тысяч гостей, в планах довести эту цифру до 650 тысяч. Однако для этого, по словам главы региона Нурымбета Сактаганова, необходимо составить комплексный план развития отрасли, куда войдут все предполагаемые проекты и необходимая для них инфраструктура. В частности, это касается горнолыжного кластера в Риддере, аким области поручил разработать концепцию от А до Я.
Сильной стороной Восточного Казахстана являются эко- и этнотуризм. Мероприятия Altai Fest 2024, "Шыгыс салбурыны 2024" - соревнования по рыболовству и рафтингу становятся брендами региона и мощным инструментом для привлечения туристов.
Со своей стороны мы проводим ремонт дорог, установку санитарно-гигиенических узлов, прокладываем инженерно-коммунальные сети", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Однако есть проблема, которая остается актуальной для региона, - нелегальный туристический бизнес. Значительное количество предпринимателей в сфере туризма продолжают работать в тени, избегая налоговой и статистической отчетности. Это не только снижает поступления в бюджет, но и затрудняет стратегическое планирование развития отрасли, так как реальный объем туристического потока и потребностей остается неучтенным. В прошлом году при поддержке департамента государственных доходов проведен ряд проверок по основным турзонам Уланского, Алтайского и Самарского районов. Выявлено свыше 100 недобросовестных предпринимателей (привлечено к административной ответственности 52 лица). В текущем году данная работа будет усилена и масштабирована на весь регион.
В ходе совещания глава региона поручил провести инвентаризацию всех действующих туристических троп и маршрутов, а также инициировать работу по созданию новых, в частности в Маркакольском заповеднике.
03.04.2025, 13:16 13661
Полиция ВКО усиливает меры по борьбе с бытовыми преступлениями и нарушениями общественного порядка
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительные органы Восточно-Казахстанской области в этом году продолжают активную работу по профилактике бытовых преступлений, правонарушений в интернете и нарушений общественного порядка, а также по укреплению в обществе принципа "Закон и Порядок", сообщает пресс-служба акимата области.
Особое внимание уделяется защите граждан, в первую очередь несовершеннолетних и женщин, а также предотвращению нарушений, создающих угрозу общественной безопасности.
В Восточно-Казахстанской области более половины преступлений в сфере быта совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В 2025 году по ходатайству полиции суды региона запретили употребление спиртных напитков 266 правонарушителям в рамках статьи 54 КоАП РК. Эта мера уже применялась в прошлом году, когда ограничение коснулось 291 человека.
Мы продолжаем бороться с бытовыми преступлениями, особенно с теми, что совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Установленные запреты на употребление спиртных напитков дают положительные результаты, и мы будем и дальше использовать эти меры, чтобы предотвратить повторные правонарушения. Этот год Министерством внутренних дел объявлен Годом профилактики, и мы, в первую очередь, делаем особый акцент на предупреждении преступлений", - отметил начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.
Значительное внимание уделяется и защите женщин.
С начала года в кризисные центры региона направлены более 1700 женщин для консультаций с психологами, а 48 жительниц области и 17 детей были помещены в приюты для временного проживания. Количество преступлений в отношении женщин снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом - это положительный результат совместной работы полиции и социальных служб. Кроме того, 1315 человек привлечены к административной ответственности за противоправные действия в сфере быта", - говорится в информации.
Однако проблема остается актуальной - 142 человека проигнорировали защитные предписания, запрещающие приближаться к жертвам домашнего насилия, и были повторно привлечены к ответственности.
Также сотрудники полиции ВКО продолжают активный мониторинг интернет-пространства. В 2024 году было заблокировано 1770 сайтов, распространяющих запрещенную информацию - от наркотиков и порнографических материалов до пропаганды суицида и незаконных онлайн-казино.
В 2025 году работа в этом направлении была усилена: за первые три месяца уже заблокировано более 3000 ссылок на аналогичные ресурсы. Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных интернет-страницах, чтобы совместными усилиями создать безопасную информационную среду для подрастающего поколения", - отметили полицейские
Противоправные действия в общественных местах остаются серьезной проблемой.
В 2024 году за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения были привлечены к ответственности 3047 человек. В 2025 году статистика остается высокой - уже зафиксировано 2776 таких случаев. Также ведется работа по борьбе с курением в запрещенных местах, включая использование изделий с нагреваемым табаком и электронных сигарет. В 2024 году были оштрафованы 130 человек, а в этом году - уже 100", - говорится в сообщении.
Мелкое хулиганство и загрязнение общественных мест также остаются актуальными проблемами. В 2024 году к ответственности привлечены 335 человек за хулиганство, в 2025 году - 324.
Полиция следит за нарушениями, связанными с загрязнением общественных мест. В прошлом году было зафиксировано 2265 таких случаев, а в 2025 году - уже 1128.
Мы активно взаимодействуем с общественностью, чтобы сформировать культуру законопослушного поведения. Безопасность и порядок - это общая ответственность, и наша задача - не только выявлять правонарушения, но и предотвращать их. Принцип "Закон и порядок" должен стать основой жизни каждого гражданина", - подчеркнул Омарбеков.
Департамент полиции ВКО напоминает, что соблюдение закона и уважение к общественному порядку - это не только обязанность, но и основа комфортной и безопасной жизни. Каждый человек должен осознавать свою гражданскую ответственность и стремиться к соблюдению общественных норм.
31.03.2025, 17:59 19076
Ярмарка вакансий в рамках Года рабочих профессий: 2500 новых специалистов на рынке труда
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточной-Казахстанской области в ВКУ имени Аманжолова состоялась ежегодная областная ярмарка вакансий, на которой 200 работодателей провели собеседования с 2500 выпускниками крупнейшего вуза в регионе, сообщает пресс-служба областного акимата.
Каждый из студентов четвертого курса представил свое резюме и получил полную информацию об открытых вакансиях лично у представителей организаций", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, в списке нанимателей: школы, детские сады, центр поддержки детей с РАС "Асыл Мирас", ТОО "Эмиль", учебно-исследовательский центр "Экобиоцентр", ТОО "Согринская ТЭЦ", крестьянское хозяйство "Мед Алтайский", областной телеканал "Алтай" и др.
Уже несколько лет подряд показатель трудоустройства выпускников нашего вуза составляет 98%. На особом контроле у нас выпускники, завершающие обучение по государственному образовательному гранту и проекту "Білікті маман". В этом году ожидается выпуск 667 студентов очной формы обучения по педагогическим образовательным программам, 451 из которых - студенты-грантисты. Их 100-процентное трудоустройство - первостепенная задача", - сообщил ректор ВКУ имени Аманжолова Мухтар Толеген.
По словам заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО Досхана Кайргазинова, ярмарка вакансий - это уникальная платформа для диалога с молодыми соискателями.
Сегодня здесь присутствуют многие учреждения из секторов экономики, таких как промышленность, производство, питание, медицина и образование. Благодаря такому подходу в городе и в регионе растут показатели трудоустройства. Мероприятие позволит получить молодежи первичные контакты с работодателями и продемонстрировать свой потенциал", - заявил Досхан Кайргазинов.
Подчеркивается, что особое внимание в ходе ярмарки было уделено участникам проекта "Серпін-2050: Мәңгілік ел жастары - индустрияға". Многие выпускники данной программы намерены построить успешную карьеру и продолжить обучение, поступив на магистратуру и докторантуру в ВКУ. Также отмечается, что общий процент трудоустройства выпускников программы "Серпін" в Восточно-Казахстанском университете имени Аманжолова составляет 97%, что является одним из рекордных показателей в стране.
Сегодня мы с одногруппниками смогли лично уточнить все детали у работодателей. Это настоящий Head Hunter, но в режиме реального времени. Очень удобно и продумано. Спасибо за такую заботу о нас. Для себя лично я уже нашла несколько интересных вариантов", - сообщила студентка ВКУ имени Аманжолова Куралай Жаксылыкова.
29.03.2025, 11:23 38686
В ВКО зарплата педагогов за 4 года увеличилась в два раза
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В организациях образования открыли десятки современных кабинетов, организовали бесплатное питание для школьников, повысили зарплаты преподавателям и модернизировали столовые. Об этих и других нововведениях в школах рассказал заместитель акима области Ербол Нургалиев, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
С 2020 года в Восточном Казахстане начали поэтапно повышать зарплаты учителям - на 25% каждый год. Кроме того, доплаты за наличие квалификационной категории увеличили на 30-50%. В результате уже к 2023 году оплата труда у педагогов увеличилась в два раза. В сентябре того же года дополнительное повышение на 30% получили воспитатели дошкольных организаций. А педагогам организаций технического и профессионального образования, которых привлекли с производства, зарплаты повысили на 30-35%.
В 2025 году существенных повышений не запланировано, но некоторые надбавки увеличатся из-за роста месячного расчетного показателя. Сейчас размер зарплаты педагогов зависит от учебной нагрузки, уровня квалификации, стажа работы и различных доплат, предусмотренных законодательством. А размер заработных плат педагогов дошкольного воспитания и обучения - от уровня образования, наличия квалификации, стажа и объема работы, наличия доплат и надбавок", - проинформировали в акимате ВКО.
Как сообщил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев, питание в регионе организовано во всех 343 школах, в том числе в 324 - горячее, в 20 - буфетное. Все 40 818 учащихся начальных классов и 7969 детей из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным питанием. На эти цели в этом году выделили 6,1 миллиарда тенге.
Вместе с тем, с начала нового учебного года в каждой школе создали бракеражные комиссии для мониторинга качества питания. В состав этих комиссий входят представители попечительских советов, родительских комитетов и администрации школ, а также медицинские работники. Во всех отделах образования городов и районов, а также при областном управлении образования созданы межведомственные экспертные группы, которые проводят мониторинг школьных столовых в течение учебного года. В состав групп входят представители управления образования, отделов образования и санитарно-эпидемиологических служб, депутаты, представители партии AMANAT и НПО.
Кроме того, в регионе модернизировали 31 школьную столовую. На это потратили 53,6 миллиона тенге.
В рамках реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" в 2024 году в модернизировали 50 школ, в том числе 2 школы в малых городах, 11 школ в районных центрах и 37 школ в селах.На эти цели выделили 2,1 миллиарда тенге. Деньги пошли на капитальный ремонт в трех школах (свыше 770 миллионов тенге) и текущий ремонт в 39 школах (свыше 880 миллионов тенге)", - рассказал Ербол Нургалиев.
Более 80 миллионов тенге потратили на приобретение новой мебели и оборудования: классных досок, стульев, столов, швейной машинки для кабинета технологии, жалюзи, многофункционального принтера, спортивных товаров. На модернизацию библиотек направили более 21 миллиона тенге, а на модернизацию столовых - более 53 миллионов тенге. Почти 54 миллиона тенге пошли на обеспечение безопасности в школах: организацию систем видеонаблюдения, установку систем речевого оповещения, тревожных кнопок, предупреждающих устройств и покупку средств пожарной безопасности.
Также в рамках модернизации в 22 школах провели оснащение 24 предметных кабинетов новой модификации, в том числе химии - 3, физики - 6, биологии - 5, робототехники - 4, STEM - 6. На это потратили более 250 миллионов тенге.
Кроме того, в школах области открыли 45 предметных кабинетов новой модификации. Они оснащены интерактивными досками, мультимедийными проекторами, лабораторным оборудованием и современными компьютерами, а также обеспечивают школьникам доступ к цифровым учебникам и образовательным платформам.
Как отметили в акимате области, основные цели модернизации - это повышение качества образования за счет улучшения образовательных и технологических условий, совершенствование процесса обучения и воспитания и подготовка школьников к жизни в цифровом мире.
28.03.2025, 19:07 46461
В Восточном Казахстане началось строительство двух аэропортов
Со строительством двух аэропортов связывают большие перспективы в сфере развития туризма и других отраслей экономики
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Зайсанском и Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области началось строительство двух аэропортов, сообщает пресс-служба акимата региона
В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, привлечены квалифицированные подрядные организации. Начало строительно-монтажных работ запланировано на май 2025 года, завершение - на декабрь 2025 года. Финансирование проекта, включая дорожную и инженерную инфраструктуру, осуществляется за счет средств РГП "Казаэронавигация". Важно отметить, что уже на этапе строительных работ новые аэропорты дадут экономический эффект в виде создания рабочих мест, использования материалов местного производства, увеличения казахстанского содержания. В регионе есть компании, у которых имеется достаточный опыт в строительстве и реконструкции взлетно-посадочных полос и других элементов инфраструктуры воздушной гавани", - заявили в акимате.
Как отметил глава региона Нурымбет Сактаганов, со строительством двух аэропортов связывают большие перспективы в сфере развития туризма и других отраслей экономики. Воздушная гавань станет своеобразным транспортно-логистическим хабом, связующим звеном сразу между несколькими районами ВКО и областным центром. Подчеркивается, что это обеспечит стабильность грузовых и пассажирских перевозок, рост товарооборота, даст новый импульс развитию локального бизнеса, а значит, росту экономики и повышению качества жизни людей.
Будут создаваться новые рабочие места, аэропорт однозначно увеличит поток туристов не только из нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Это позволит развивать новые туристические бренды, ведь Зайсанский район - это ворота Казахстана, а Катон-Карагайский район давно зарекомендовал себя как здравница с пантолечением и традиционной казахской медициной. Именно здесь набирает обороты сельский туризм с его гостевыми домами, конными прогулками, настоящей деревенской кухней. Помимо прочего, здесь можно создать и горнолыжный курорт, ведь аэропорт избавит от неудобств в виде закрытых дорог, а современное оборудование позволит принимать рейсы практически при любых погодных условиях", - сказал Нурымбет Сактаганов.
По данным пресс-службы, в Катон-Карагайском районе аэропорт будет находиться между населенными пунктами Белкарагай и Орнек, вблизи автодороги Усть-Каменогорска - Рахмановские ключи. Расстояние до села Катон-Карагай составит 25 километров, до села Үлкен Нарын - 62 километра. В Зайсанском районе аэропорт появится на территории бывшего военного аэродрома Сатпай, недалеко от трассы Омск - Майкапчагай. Он будет расположен в 25 километрах от города Зайсана и в 85 километрах от села Акжар.
К следующему туристическому сезону аэропорты в Зайсанском и Катон-Карагайском районах уже должны быть готовы принимать первые рейсы", - сказал министр транспорта РК Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в регион.
Сообщается, что на первом этапе масштабной стройки на территории аэропортов будут оборудованы взлетно-посадочные полосы длиной 2200 метров и шириной 45 метров, что позволит принимать самолеты Q400, ATR 42/72, CRJ200.
Таким образом, в Восточном Казахстане авиасообщением будут охвачены населенные пункты Катон-Карагайского, Зайсанского и Тарбагатайского районов и района Үлкен Нарын. Планируется открытие прямых внутренних рейсов в Астану, Алматы, Усть-Каменогорск и Семей, а также международных направлений в Китай и Россию", - заявили в акимате.
Отмечается, что это даст большой экономический эффект не только для Катон-Карагайского района, но и для близлежащих.
В колледже Саратовки уже в следующем учебном году начнется подготовка специалистов в сфере авиации, которые будут проходить практику на базе вертолетного отряда Восточного Казахстана. Наша задача - обеспечить высококвалифицированными кадрами новые аэропорты", - подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов.
28.03.2025, 11:50 59201
В 2025 году в рамках программы "Ауыл аманаты" в ВКО будет создано более 800 рабочих мест
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области программу "Ауыл аманаты" начали реализовывать в 2023 году. Основная цель проекта - максимально повысить благосостояние сельского населения и снизить уровень безработицы, сообщили в областном акимате.
На первом этапе реализации проекта в 105 сельских округах и 4 малых городах региона был проведен скрининг, на основе которого был разработан план социально-экономического развития каждого округа.
В целях повышения доходов сельского населения в 2023 году были выданы кредиты по 213 заявкам на сумму 1 млрд 535 млн 118 тыс. тенге. Создано 235 рабочих мест. Средняя сумма одного кредита составила 7,2 млн тенге, и данные средства полностью освоены, - сказал заместитель акима Восточно-Казахстанкой области Дархан Сапанов.
На развитие животноводства (приобретение крупного рогатого скота и лошадей, развитие овцеводства и птицеводства) выдано 182 микрокредита на сумму 1 224,3 млн тенге.
На развитие растениеводства, в частности, тепличного комплекса и семеноводства, выдано 3 микрокредита на сумму 25,4 млн тенге.
По пчеловодству кредитовано 7 проектов на сумму 52,7 млн тенге.
На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования выдано 4 кредита на сумму 67,6 млн тенге.
На другие виды несельскохозяйственной деятельности (приобретение оборудования, строительных материалов и мебели для строительства гостиниц и развития туризма) выдано 17 кредитов на сумму 165,1 млн тенге.
При этом достигнуты экономические показатели в животноводстве: количество КРС увеличилось на 1 744 головы (257 991 голов), лошадей на 905 голов (104 429 голов), мелкого рогатого скота на 1 324 головы (358 437 голов). Объем производства сырого молока увеличился на 12 625 тонн (72 745 тонн).
Реализовано 12 проектов по кооперации в сельском хозяйстве (сельскохозяйственные производственные кооперативы) на сумму 309,6 млн тенге. Два проекта были кредитованы в сфере туризма, два проекта на приобретение основных и оборотных средств, техники и оборудования, восемь проектов на развитие животноводства, из которых было создано пять новых кооперативов.
В 2024 году на реализацию программы "Ауыл аманаты" было запланировано 7 млрд 39 млн тенге. Однако по итогам прошлого года из республиканского бюджета было выделено только 2,5 млрд тенге.
В прошлом году Кредитным комитетом было одобрено 72 проекта, и выдано кредитов на общую сумму 1,0 млрд тенге, в том числе:
- По развитию туризма реализовано 29 проектов на сумму 473,6 млн тенге;
- По переработке сельскохозяйственной продукции реализовано 26 проектов на сумму 306,3 млн тенге;
- По приобретению сельскохозяйственной техники реализовано 6 проектов на сумму 70,8 млн тенге;
- По другим видам несельскохозяйственной деятельности реализовано 11 проектов на сумму 149,3 млн тенге.
По итогам прошлого года, 26 сельскохозяйственных производственных кооперативов получили кредиты в сумме 652,3 млн тенге, 4 крестьянских хозяйства - 34,7 млн тенге, 42 индивидуальных предпринимателя - 313 млн тенге. Ожидается создание 163 новых рабочих мест", - отметил Дархан Сапанов.
В прошлом году объем возвратных средств составил 133 млн тенге. За счет этих средств были выданы кредиты двум сельскохозяйственным кооперативам на сумму 59 млн тенге для приобретения сельскохозяйственной техники и развития туризма.
В текущем году на реализацию программы "Ауыл аманаты" из республиканского бюджета предусмотрено 3 млрд тенге, а с учетом переходящих средств 2024 года и средств, предусмотренных на 2025 год, - 4,5 млрд тенге. На эту сумму планируется кредитовать 553 проекта (445 проектов на 3 млрд тенге с созданием 483 рабочих мест и 108 проектов на 1,5 млрд тенге с созданием 320 рабочих мест).
Как отметил заместитель акима ВКО, бюджетные средства будут направлены на следующие приоритетные направления: развитие туризма, переработка сельскохозяйственной продукции, а также приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
На сегодняшний день по переходящим средствам прошлого года одобрено 29 проектов на сумму 330 млн 795 тыс. тенге.
27.03.2025, 22:03 53941
В ВКО прошел первый в Казахстане обучающий семинар проекта "Кибертрон"
Первое занятие прошло в формате открытой лекции
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области прошел первый в Республике Казахстан обучающий семинар проекта "Кибертрон", сообщает пресс-служба акимата региона.
Специалисты ВКУ имени Аманжолова, совместно с департаментом полиции ВКО, прокуратурой области и управлением внутренней политики ВКО, разработали инновационный обучающий курс по цифровой безопасности для студентов и преподавателей", - проинформировали в акимате.
Как пояснили в ведомстве, эта уникальная коллаборация направлена на повышение правовой осведомленности и информирование населения о кибербезопасности.
Ежегодно в стране регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств. Общий объем средств, возвращенных потерпевшим казахстанцам в 2024 году, составил 1 млрд 400 млн тенге. В целях усиления борьбы с данной проблемой и был внедрен наш курс", - отметил начальник управления по противодействию киберпреступностью ДП ВКО Дархан Камалханов.
По данным акимата, еженедельные занятия в течение месяца будет проводить старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности ДП ВКО Нурай Арыстанбек.
Курс включает лекции, тренинги и практические занятия. По завершении обучения студенты получат сертификаты и смогут стать тренерами-волонтерами в области цифровой безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что курс открыт для всех желающих, независимо от профиля специальности.
В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание такого курса позволит более эффективно реагировать на вызовы современности. И особенно важно, что в этой инициативе примет активное участие именно молодое поколение. Наши студенты после прохождения курса смогут стать полноценными цифровыми волонтерами, которые смогут работать со зрелыми и пожилыми жителями города и региона", - заявила проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству ВКУ Ирина Ровнякова.
Как сообщили в акимате, первое занятие прошло в формате открытой лекции. Спикер Нурай Арыстанбек рассказала студентам о различных угрозах в интернете.
По ее словам, преступники не сидят без дела, постоянно разрабатывая новые методы воздействия.
Среди самых распространенных угроз - фишинг, социальная инженерия, атаки с использованием ИИ, спуфинг и вредоносные программы. Эксперт также озвучила основные рекомендации для пользователей интернета: регулярное обновление операционной системы, установка надежной антивирусной программы и использование сложных паролей", - добавили в ведомстве.
24.03.2025, 21:15 61536
Наша задача принять все необходимые меры, чтобы защитить людей - аким ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов с сотрудниками профильных ведомств, входящих в состав оперативного штаба, провели мониторинг паводкоопасных мест, сообщает пресс-служба акимата региона.
Во всех районах области имеются группировки сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций весеннего периода. Поручил акимам районов вести скоординированную работу. Отслеживать уровень воды и контролировать состояние гидротехнических сооружений. Особое внимание обратить на местные дороги, особенно в горной местности и мосты, чтобы была возможность передвигаться на транспорте. Наша задача принять все необходимые меры, чтобы защитить людей и инфраструктуру", - отметил Нурымбет Сактаганов.
В частности, по данным акимата, в Маркаколе противопаводковые мероприятия по очистке и спрямление русла реки Калжыр, установки водопропускных труб, минимизировали угрозу подтопления сел Калжир и Маркаколь. Также очищено 72 водопропускных сооружений, 6 мостов, а также арыки и каналы.
Сегодня мониторинг показал, что на реках Кара Ертис, Калжыр, в трех местах, чтобы избежать ледяных заторов будут проведены профилактические взрывные работы. Плотины Орта-Теректы, а также Лайлинское и Нижние Тайынты, работают в штатном режиме. На данный момент практический все гидросооружения региона находятся подо льдом, но уже появились промоины. Поэтому ситуация за данными объектами должна быть на ежечасном контроле. В Тарбагатайском районе из 6 населенных пунктов полностью угроза паводка снята в поселке Тугыл", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, еще в 5 селах: Жанауыл, Сарыолен, Карасу, Жетиарал, Манырак, угроза затопления талыми водами минимизирована. Также сообщается, что уже проведены работы по берегоукреплению реки Терисайрык. Полностью от снега и наледи очищены 182 водопропускных сооружения, 9 мостов и 33 километра водопропускных каналов.
В пресс-службе подчеркнули, что противопаводковые мероприятия полностью сняли угрозу подтопления в 4 селах Курчумского района. Проведен ремонт моста на автодороге Курчум-Топтерек. К пропуску большой воды готово 441 водопропускное сооружение, очищены 19 мостов, а также обводные арыки и каналы. Помимо этого, определены 2 участка на реках, где для рыхления льда будут произведены профилактические взрывные работы.
Из-за резко меняющейся погоды, перепадов дневных и ночных температур, нужен ежечасный мониторинг ситуации, особенно то, что касается рек. В сложившихся обстоятельствах нам необходимы точные прогнозы и полная готовность", - подчеркнул глава региона.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?