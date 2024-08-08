07.08.2024, 12:17 1621

Стройка века: мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега  

Запуск движения через мостовой переход намечен на октябрь
Стройка века: мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Самая масштабная стройка Восточного Казахстана и один из самых грандиозных объектов дорожной инфраструктуры страны близятся к завершению, рассказали в пресс-службе акимата ВКО.

Мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега крупнейшего искусственного водоема, а это означает, что уже совсем скоро расстояние, которое раньше приходилось преодолевать часами, можно будет проехать ровно за четыре минуты. И это поистине историческое событие для жителей сразу шести районов ВКО, ставшее возможным благодаря инициативе главы государства и поддержке правительства РК", - рассказали в пресс-службе ведомства.


В акимате отметили, что мостовую переправу жители ждали более 50 лет. Это несколько поколений людей, для которых было только три способа добраться от берега до берега Бухтарминского водохранилища - паром, переезд по льду и объезд длиной в 570 километров для легковых автомобилей и 750 - для грузовых.

Мост стал символом сбывшейся мечты для всех тех, кто зависел от паромной переправы. Очевидно, что это уникальное для Казахстана инженерное сооружение даст максимально возможный мультипликативный эффект. И в первую очередь это касается социально-экономического развития региона. Не нужно быть экономистом или математиком, чтобы понимать, что мост напрямую повлияет на вопрос ценообразования, ведь раньше в стоимость всех товаров закладывались расходы на перевозку паромом. Теперь в этом не будет необходимости. В одном только Курчумском районе неоднократно фиксировались перебои с поставками угля, бензина, пищевой и хозяйственной продукции, поскольку паромы ломались, вставали на ремонт, а в период становления льда и вовсе закрывалось движение через Бухтарминское водохранилище. Мост решает все эти проблемы и, кроме того, сокращает бюджетные расходы на содержание паромной переправы", - поделились в ведомстве.


Также отмечается, что запуск движения через мостовой переход положительно отразится на товарообороте между Китаем и Российской Федерацией, поскольку самая короткая граница проходит именно через Восточно-Казахстанскую область. Параллельно с возведением сооружения ведутся работы по строительству подъездов к мосту. В районе Самар протяженность дорожного участка к путепроводу составляет свыше 17 километров, на 10 километрах уже уложен первый слой асфальта. В Курчумском районе протяженность участка более километра.


В пресс-службе обратили внимание, что Бухтарминское водохранилище входит в пятерку самых крупных в мире. В Казахстане это самый крупный искусственный водоем. Для региона это большой туристический кластер, который необходимо развивать и далее. По последним данным, побережье в сезон посещает более 15 тысяч туристов, с открытием моста их станет в разы больше, поскольку люди будут открывать для себя другой берег, а это в свою очередь откроет перспективы для развития малого и среднего бизнеса. Для туристической инфраструктуры будут необходимы базы отдыха, кафе и АЗС и многое другое. Путепровод свяжет в логистическую цепочку несколько районов.

Мост через Бухтарминское водохранилище стал самым длинным в Казахстане, его протяженность составляет 1316 метров. Весь цикл строительства осуществляется восточноказахстанскими мостостроителями.

Специалисты преодолели сложности рельефа, погодные и климатические условия, глубину и твердость скального грунта. Для того чтобы сделать переправу безопасной, приходилось бурить на глубину до 40 метров, из которых 14 - это камень. Чтобы строительство не останавливалось фактически ни днем не ночью, на площадке был развернут вахтовый городок и построены бетонные заводы. Для возведения моста использовались сверхпрочные современные материалы, которым не страшны условия резко континентального климата Восточного Казахстана. Дополнительно, учитывая суровые зимы, на каждой из опор будут установлены ледорубы. К слову, мост никак не повлияет на судоходство на водохранилище", - подчеркнули в акимате.


Во время недавней рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область с ходом строительства моста ознакомился премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Глава правительства отметил, что обеспечение транспортной связности районов для удобства жителей - на сегодня одна из приоритетных задач. Учитывая это, важно в кратчайшие сроки завершить проект. Запуск движения через мостовой переход намечен на октябрь. После завершения всех работ по обустройству состоится его официальное открытие.

Стройка находится на постоянном контроле акима области.

Ермек Кошербаев в курсе всех этапов строительства и проблемных вопросов - мост включили в список республиканских проектов, выделили недостающее финансирование, и он не превратился в долгострой. А это могло произойти в связи со стремительным удорожанием металла и других материалов. Но все без исключения понимали ответственность за масштабный проект, который изменит жизнь Тарбагатайского, Курчумского, Зайсанского районов и вновь созданного района Маркаколь, ведь добраться до одноименного озера станет в разы проще. После завершения проекта жители этих районов больше не будут отрезаны от остальной части региона и смогут налаживать экономические отношения", - заверили в пресс-службе.


Пропускная способность моста через Бухтарминское водохранилище - 20 тысяч автомобилей в сутки.

Но гораздо важнее его эффективность и влияние на экономику, логистику и уровень социального благополучия населения. 1316 метров - это простая цифра, но за ней стоит огромный шаг в развитии сразу нескольких районов, а значит, и Восточного Казахстана в целом. И поэтому то, что сегодня мост соединил два берега, без колебаний можно назвать историческим событием", - добавили в акимате ВКО.

 
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30.07.2024, 15:42 8121

Не расслабляться: глава ВКО в связи с пожароопасным периодом дал ряд важных поручений

Все ответственные должны быть в постоянной готовности, подчеркнул аким

Не расслабляться: глава ВКО в связи с пожароопасным периодом дал ряд важных поручений
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев дал ряд важных поручений в связи с пожароопасным периодом на территории региона, сообщает пресс-служба акимата ВКО.

Не расслабляться. Все ответственные должны быть в постоянной готовности. Еще раз все проверьте людей, технику. Все должно работать как часы. Мы не должны допустить ущерб природе и людям", - заявил аким области Ермек Кошербаев.


Глава региона отметил важность проведения широкомасштабной разъяснительной работы среди населения о недопущении пожаров. Он также напомнил о необходимости дополнительного инструктажа, профилактических работах в детских лагерях и туристических зонах.

По данным акимата, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади 0,3 га, что является в 6,5 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в два раза уменьшилось количество степных возгораний.

На территории области 13 лесных хозяйств, находящихся в введении местных исполнительных органов, 2 заповедника и 1 национальный парк. Создано 52 мобильные группы, проведено 964 рейдовых мероприятия. В населенных пунктах созданы пожарные посты", - доложил главе региона руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.


Подчеркивается, что департамент по ЧС ВКО располагает личным составом в количестве 1329 человек, а также 240 единицами техники. В готовности государственной лесной охраны 1361 человек и 226 единиц противопожарной техники. Авиапатрулирование в лесном фонде осуществляют 4 летчика-наблюдателя и 15 пожарных-десантников.
 
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Теги:ВКОСнижениеЛеспожары
30.07.2024, 10:34 9131

Подписан меморандум о сотрудничестве между ВКО и Алматы

Подписан меморандум о сотрудничестве между ВКО и Алматы
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской Ермек Кошербаев области встретился с делегацией из Алматы. По итогам встречи был подписан межрегиональный меморандум о сотрудничестве, сообщили в акимате области.

Сегодня состоялся конструктивный диалог, в ходе которого стороны обсудили все возможные варианты сотрудничества между Восточным Казахстаном и южной столицей", - сообщили в акимате.


Акимат ВКО
Акимат ВКО
По словам акима области Ермека Кошербаева, "в настоящее время товарооборот между ВКО и Алматы составляет около 30 миллиардов тенге. Это далеко не предел, в особенности, если сосредоточить общие усилия на перспективных направлениях".

В акимате ВКО отметили, что одним из перспективных направлений является поставка продуктов питания в Алматы. Сегодня Восточный Казахстан является лидером по производству меда и растительного масла, высокие показатели регион демонстрирует по молоку и мясу.

Делегация южной столицы выразила заинтересованность в организации круглогодичной поставки качественной продукции на рынки Алматы.

Акимат ВКО
Стороны также обсудили возможность строительства мясоперерабатывающего комплекса, "где будут производить продукты высочайшего качества".

Другое направление - туризм. Оба региона являются популярными туристическими дестинациями, а потому перспективной является идея по созданию совместных маршрутов. Для их разработки и последующей реализации в Восточный Казахстан пригласят алматинских туроператоров", - проинформировали в акимате.


В рамках поездки алматинская делегация посетила заводы "Эмиль" и "Восток Молоко", ОРЦ "Алтай" и этнодеревню в левобережном парке.
 
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Теги:ВКОМеморандумАлматы
14.05.2024, 10:23 24206

К 2025 году все жители Восточного Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой

Не имеют доступа к водоснабжению 7500 человек в 19 населенных пунктах
К 2025 году все жители Восточного Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. К 2025 году все жители региона будут обеспечены чистой питьевой водой, сообщили в областном акимате.

В 2021 году в Восточном Казахстане доступ к услугам водоснабжения имело 97% населения области (682,2 тыс. человек из 722,7 тыс.). Трудности в основном испытывали жители сельской местности. Из 356 сел региона всего 274, или 77%, были обеспечены водой: в 205 селах были построены водопроводные системы, в 69 установлены блочно-модульные станции очистки воды. За три года 68 сел были обеспечены водоснабжением.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлана Рамазанова, на сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. Это 719,6 тыс. человек из 727,1 тыс. жителей области. В городах люди на 99,9% обеспечены чистой питьевой водой, в селах - на 97,2%.

Не имеют доступа к водоснабжению 7500 человек в 19 населенных пунктах. Из них 587 городских жителей и 6913 человек, проживающих в 14 неводообеспеченных селах и в трех населенных пунктах, где необходима реконструкция сетей водоснабжения.

Для обеспечения полного доступа населения к питьевой воде в 2024-2025 году в регионе запланирована реализация 16 проектов на общую сумму 17 468,9 млн тенге (РБ - 14 352,8 млн тенге; ОБ - 3116,1 млн тенге). Из них 3 проекта будут реализованы в Усть-Каменогорске и Шемонаихе, а 13 - в сельской местности.

В текущем году планируется завершить 8 проектов. Есть потребность в софинансировании из областного бюджета в размере 1,4 млрд тенге по трем завершаемым проектам - в селе Малоубинка Глубоковского района, селе Малеевск района Алтай и селе Убинка Шемонаихинского района.

К концу этого года доступ населения области к услугам водоснабжения составит 99,4%.

Восемь проектов по водообеспечению 4060 жителей региона, которые завершатся в 2025 году, это: реконструкция поселка Комсомольский в Усть-Каменогорске с охватом 448 человек, реконструкции в селах Улкен-Нарын, Катон-Карагай с общим охватом 386 человек, строительство в селе Отрадное Уланского района (308 человек), селе Березовка (282 человека), селе Большая речка (381 человек) Шемонаихинского района. Также в разработке две ПСД по строительству в селе Асубулак (1633 человека) и реконструкции в селе Бозанбай (613 человек) Уланского района с общим охватом 2246 человек. Ожидаемый срок разработки ПСД - июнь 2024 года. После этого будет направлена заявка в республиканский бюджет.

Аким области Ермек Кошербаев обратил внимание на качество проводимых работ и поручил провести соответствующий аудит, пересмотреть ситуацию в целом. Он отметил, что намерен лично посещать объекты водоснабжения и очистных сооружений в рамках рабочих поездок в города и районы.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО проведет анализ качества питьевой воды в населенных пунктах на соответствие установленным нормам.
 
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Теги:ВКОвода

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