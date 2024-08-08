Стройка века: мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега  

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Самая масштабная стройка Восточного Казахстана и один из самых грандиозных объектов дорожной инфраструктуры страны близятся к завершению, рассказали в пресс-службе акимата ВКО.





Мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега крупнейшего искусственного водоема, а это означает, что уже совсем скоро расстояние, которое раньше приходилось преодолевать часами, можно будет проехать ровно за четыре минуты. И это поистине историческое событие для жителей сразу шести районов ВКО, ставшее возможным благодаря инициативе главы государства и поддержке правительства РК", - рассказали в пресс-службе ведомства.





В акимате отметили, что мостовую переправу жители ждали более 50 лет. Это несколько поколений людей, для которых было только три способа добраться от берега до берега Бухтарминского водохранилища - паром, переезд по льду и объезд длиной в 570 километров для легковых автомобилей и 750 - для грузовых.





Мост стал символом сбывшейся мечты для всех тех, кто зависел от паромной переправы. Очевидно, что это уникальное для Казахстана инженерное сооружение даст максимально возможный мультипликативный эффект. И в первую очередь это касается социально-экономического развития региона. Не нужно быть экономистом или математиком, чтобы понимать, что мост напрямую повлияет на вопрос ценообразования, ведь раньше в стоимость всех товаров закладывались расходы на перевозку паромом. Теперь в этом не будет необходимости. В одном только Курчумском районе неоднократно фиксировались перебои с поставками угля, бензина, пищевой и хозяйственной продукции, поскольку паромы ломались, вставали на ремонт, а в период становления льда и вовсе закрывалось движение через Бухтарминское водохранилище. Мост решает все эти проблемы и, кроме того, сокращает бюджетные расходы на содержание паромной переправы", - поделились в ведомстве.





Также отмечается, что запуск движения через мостовой переход положительно отразится на товарообороте между Китаем и Российской Федерацией, поскольку самая короткая граница проходит именно через Восточно-Казахстанскую область. Параллельно с возведением сооружения ведутся работы по строительству подъездов к мосту. В районе Самар протяженность дорожного участка к путепроводу составляет свыше 17 километров, на 10 километрах уже уложен первый слой асфальта. В Курчумском районе протяженность участка более километра.









В пресс-службе обратили внимание, что Бухтарминское водохранилище входит в пятерку самых крупных в мире. В Казахстане это самый крупный искусственный водоем. Для региона это большой туристический кластер, который необходимо развивать и далее. По последним данным, побережье в сезон посещает более 15 тысяч туристов, с открытием моста их станет в разы больше, поскольку люди будут открывать для себя другой берег, а это в свою очередь откроет перспективы для развития малого и среднего бизнеса. Для туристической инфраструктуры будут необходимы базы отдыха, кафе и АЗС и многое другое. Путепровод свяжет в логистическую цепочку несколько районов.





Мост через Бухтарминское водохранилище стал самым длинным в Казахстане, его протяженность составляет 1316 метров. Весь цикл строительства осуществляется восточноказахстанскими мостостроителями.





Специалисты преодолели сложности рельефа, погодные и климатические условия, глубину и твердость скального грунта. Для того чтобы сделать переправу безопасной, приходилось бурить на глубину до 40 метров, из которых 14 - это камень. Чтобы строительство не останавливалось фактически ни днем не ночью, на площадке был развернут вахтовый городок и построены бетонные заводы. Для возведения моста использовались сверхпрочные современные материалы, которым не страшны условия резко континентального климата Восточного Казахстана. Дополнительно, учитывая суровые зимы, на каждой из опор будут установлены ледорубы. К слову, мост никак не повлияет на судоходство на водохранилище", - подчеркнули в акимате.





Во время недавней рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область с ходом строительства моста ознакомился премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Глава правительства отметил, что обеспечение транспортной связности районов для удобства жителей - на сегодня одна из приоритетных задач. Учитывая это, важно в кратчайшие сроки завершить проект. Запуск движения через мостовой переход намечен на октябрь. После завершения всех работ по обустройству состоится его официальное открытие.





Стройка находится на постоянном контроле акима области.





Ермек Кошербаев в курсе всех этапов строительства и проблемных вопросов - мост включили в список республиканских проектов, выделили недостающее финансирование, и он не превратился в долгострой. А это могло произойти в связи со стремительным удорожанием металла и других материалов. Но все без исключения понимали ответственность за масштабный проект, который изменит жизнь Тарбагатайского, Курчумского, Зайсанского районов и вновь созданного района Маркаколь, ведь добраться до одноименного озера станет в разы проще. После завершения проекта жители этих районов больше не будут отрезаны от остальной части региона и смогут налаживать экономические отношения", - заверили в пресс-службе.





Пропускная способность моста через Бухтарминское водохранилище - 20 тысяч автомобилей в сутки.





Но гораздо важнее его эффективность и влияние на экономику, логистику и уровень социального благополучия населения. 1316 метров - это простая цифра, но за ней стоит огромный шаг в развитии сразу нескольких районов, а значит, и Восточного Казахстана в целом. И поэтому то, что сегодня мост соединил два берега, без колебаний можно назвать историческим событием", - добавили в акимате ВКО.