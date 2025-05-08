07.05.2025, 17:34 4136
Торжественное возложение цветов к памятнику Сагадату Нурмагамбетову состоялось в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В День защитника Отечества глава региона Нурымбет Сактаганов принял участие в возложении цветов к памятнику Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, первому министру обороны РК Сагадату Нурмагамбетову, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил РК, командиры воинских частей, начальники правоохранительных и государственных органов, представители департамента обороны, студенты военных кафедр вузов региона и участники военно-патриотических клубов "Жас сарбаз".
Имя Сагадата Нурмагамбетова навсегда вписано в историю страны как символ беззаветного служения Родине. Он не только с честью и мужеством прошел дорогами войны, но и в мирное время посвятил свою жизнь формированию структуре Вооруженных сил независимого Казахстана", - сказал Нурымбет Сактаганов.
В ходе церемонии глава региона вручил благодарственные письма тем, кто внес свой вклад в укрепление обороноспособности страны, укрепление ее независимости.
Отметим, что по инициативе президента Казахстана одна из степеней ордена "Айбын" носит имя Сагадата Нурмагамбетова, и это еще раз доказывает, что никто не забыт и ничто не забыто.
У его подвига и у его жизненного пути учатся поколения офицеров и солдат. Здесь присутствуют молодые войны, защитники отечества. Ваша служба, дисциплина и готовность защитить Родину являются продолжением дела, которому Сагадат Нурмаганбетов отдал всю свою жизнь. Вы должны быть достойны памяти наших героев. Нам казахстанцам необходимо каждодневным трудом доказывать преданность и любовь к своей родине и совершить свой подвиг во имя мира и созидания!" - подчеркнул глава региона.
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07.05.2025, 12:31 5706
На родине легендарного партизана, писателя Касыма Кайсенова открыли аллею Героев
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В День защитника Отечества, 7 мая, в поселке Касыма Кайсенова Уланского района на аллее Героев состоялось торжественное мероприятие "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", посвященное Дню защитников Отечества и 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
По словам организаторов, цель мероприятия - укрепление патриотизма, сохранение исторической правды и передача памяти о героическом подвиге народа Казахстана в годы Великой Отечественной войны.
В начале торжества был презентован мурал Касыма Кайсенова, а на площади аллеи Героев прозвучали песни военных лет, создав особую атмосферу духовного единства и благодарности. Официальная часть торжества началась с исполнения государственного гимна и приветственного слова акима ВКО Нурымбета Сактаганова.
Мемориальная стела посвящена ветеранам Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Это знак уважения к нашей истории, символ безграничной почтительности к героическим предкам. Здесь присутствуют молодые войны, защитники Отечества. Они должны быть достойны памяти наших героев. В свою очередь, казахстанцы должны стремиться стать героями мирного времени и своим трудом доказать свою любовь к Родине. Уланская земля - родина 9 Героев Советского Союза и одного Народного Героя, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись защиты Родины. Особое место среди них занимает легендарный партизан, писатель, наш земляк - Касым Кайсенов", - сказал аким области в своем выступлении.
Он добавил, что в области ведется системная работа по увековечению имен героев. В этом году в Уланском районе обновлены шесть памятников, создан мурал, посвященный Касыму Кайсенову.
Эти работы - яркое выражение нашего уважения к прошлому и важный элемент патриотического воспитания молодежи. Мы верим, что аллея Героев станет священным местом, вдохновляющим народ и воспитывающим молодое поколение в духе любви к Родине", - отметил аким.
Большой честью для жителей поселка стало присутствие на празднике сына Халық қаһарманы К. Кайсенова Болата Кайсенова.
Перед участниками торжественного события выступил председатель Совета ветеранов района Аймухамет Бакимбаев.
Минутой молчания в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, завершилось мероприятие.
Стоит отметить, что сегодняшнее событие имеет особое значение не только для местных жителей, но и для всех, кто дорожит историей своей Родины. Оно служит напоминанием о героизме защитников Отечества, чьи подвиги остаются примером для будущих поколений, а память о Великой Победе навсегда останется в сердцах народа Казахстана.
06.05.2025, 09:02 9146
Аким ВКО посетил легендарную войсковую часть в Серебрянске
Фото: акимат ВКО
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Серебрянск. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня защитника Отечества и 80-летия Великой Победы аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетил одно из самых знаковых военных подразделений страны - войсковую часть № 97638, расположенную в городе Серебрянске района Алтай, сообщила пресс-служба акима.
Сегодня эта часть не просто военное формирование - это символ преемственности поколений, школа мужества и несгибаемой воли. Она стоит на страже воздушных рубежей Восточного Казахстана, выполняя стратегические задачи и оставаясь опорой государственной безопасности.
Воинская часть 97638 - это летопись доблести и славы. Курская битва, Днепр, Варшава, Берлин - на этих фронтах бойцы полка проявили беспримерное мужество. Сегодняшние военнослужащие продолжают это наследие, стоя на переднем крае защиты независимого Казахстана", - сказал глава региона.
Свою боевую историю часть ведет с 1942 года как 316-й Гвардейский минометный полк. В годы Великой Отечественной войны бойцы прошли огненными дорогами фронта, получив десятки наград, в том числе ордена Суворова, Кутузова, Хмельницкого и Невского. Более тысячи бойцов были отмечены лично командованием Советской Армии. После войны полк участвовал в обеспечении послевоенного мира, а с 1961 года базируется в Восточном Казахстане, охраняя крупнейший стратегический объект региона - Бухтарминскую ГЭС.
Сегодня в этой части несут службу профессионалы нового поколения - с современной техникой, высокой боевой подготовкой и верностью долгу. Это настоящая кузница офицеров и символ устойчивости и силы всего Восточного Казахстана.
Для главы региона провели экскурсию по ключевым объектам части - командному пункту, казарме, медпункту. Были представлены работы школьного военно-патриотического клуба "Қаһарман" и волонтерского поискового движения "Жарқын", которые становятся мостом между героическим прошлым, настоящим и будущим.
В завершение визита аким области принял участие в солдатской трапезе, разделив обед с военнослужащими в столовой части. По армейской традиции на обед подавали кашу и чай. Это стало еще одним жестом уважения к службе и быту защитников Отечества.
02.05.2025, 20:58 19006
Угроза подтопления в ВКО: аким региона проверил ситуацию на реках Бухтарма и Поганка
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил с рабочим визитом район Алтай и проверил ситуацию на реках Бухтарма и Поганка, вызвавших угрозу подтопления домов, сообщает акимат региона.
Двухдневные обильные осадки вызвали интенсивное таяние снега и поднятие уровня реки Бухтарма выше критического. Кроме того, в поселке Зубовск из-за поднятия грунтовых вод и частичного дренажа дамб на реке Поганка произошел разлив на придомовых территориях 10 жилых и трех нежилых домов. Силами ДЧС ВКО проведена откачка воды из огородов, на данный момент откачано 4250 кубических метров, а также укладка 2 тысяч штук мешкотары", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что своевременные и слаженные действия спасателей, представителей местных исполнительных органов не позволили допустить подтопления жилых домов.
Также для укрепления тела дамбы завезено 980 тонн скального грунта, заготовлено 2000 штук мешкотары, в местах дренирования уложена полиэтиленовая пленка на внутренней стороне дамбы, протяженностью 60 метров.
Проведено обследование поселка Зубовск с применением БПЛА, по итогам которого ведутся работы по укреплению тела дамбы. На месте работает оперативный штаб. Аким области поручил держать ситуацию на строгом контроле. Все ответственные службы должны работать слаженно и оперативно, чтобы исключить любые риски для жителей. Мониторинг за уровнем воды проводится в круглосуточном режиме. По последней оперативной информации, угрозы подтопления жилых домов нет, эвакуация жителей не требуется, уровень воды на реке Бухтарма снизился на 73 сантиметра и составил 535 сантиметров, пик угрозы миновал. Паводковая ситуация находится под постоянным контролем регионального штаба", - заверили в ведомстве.
01.05.2025, 18:12 23686
В Восточном Казахстане отметили 30-летие АНК
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В День единства народа Казахстана в областном центре прошла XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области. В этом году встреча приобрела особое значение - АНК исполняется 30 лет, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
На сессии собрались представители разных сфер - этнокультурных объединений, науки, искусства, госструктур, Совета матерей, молодежных организаций. Каждый из выступающих по-своему подчеркнул, насколько важна Ассамблея и какие задачи стоят перед обществом сегодня.
Аким области Нурымбет Сактаганов отметил роль АНК, как прочного фундамента стабильности и доверия.
Ассамблея - это неформальный, но очень сильный стержень, на котором держится наше общество. Здесь объединены интересы всех этносов, живущих в Казахстане. Благодаря единству и взаимопониманию мы сохраняем стабильность, развиваемся и строим уверенное будущее", - сказал глава региона.
Председатель азербайджанского этнокультурного объединения Элвин Демирчиев обратился к личному опыту, показывая, как Ассамблея влияет на судьбы отдельных людей.
Моя мама больше 20 лет преподает азербайджанский язык в Доме дружбы. Это огромный труд и пример для меня. А я сам - строитель, и для меня каждая стройка - это не только здание, но и судьбы людей, которых мы поддерживаем работой. Мы видим, как представители разных национальностей могут работать вместе, помогать друг другу и строить сильную страну. Уверен, в этом и есть суть Ассамблеи - в единстве людей, несмотря на их различия", - поделился Элвин Демирчиев.
Директор областного филиала академии государственного управления при президенте РК Жанар Буканова акцентировала внимание на важность подготовки госслужащих в вопросах межэтнического согласия.
Сегодня особенно важно, чтобы те, кто принимает решения в сфере общественного согласия, обладали нужными знаниями. Мы совместно с АНК и научно-экспертной группой АНК ВКО разработали образовательную программу для госслужащих. Она поможет строить диалог и создавать атмосферу принятия и солидарности. Если проект поддержат, мы готовы запустить его сначала в области, а затем и на республиканском уровне", - подчеркнула эксперт.
Важной частью сессии стало вручение государственных наград.
Орденом "Парасат" награжден Геннадий Николаевич Пуссеп - за вклад в развитие духовного и интеллектуального потенциала страны.
Юбилейными медалями "30 лет Ассамблеи народа Казахстана" были отмечены ветераны Ассамблеи:
- Александр Николаевич Алексеенко - член научно-экспертной группы АНК ВКО;
- Мария Баймухановна Бейсеканова - председатель Совета матерей АНК ВКО;
- Александр Андреевич Яковлев - председатель славянского культурного общества;
- Ярослава Владимировна Волкович - председатель украинского культурного центра;
- Владимир Викторович Лебедев - председатель еврейского культурного центра "Сион";
- Жұлдыз Сейткумаровна Актанжанова - зампред Совета матерей, руководитель ОО "Үйлесім";
- Павлина Михайловна Пшимбаева - зампред Ассоциации корейцев ВКО;
- Лидия Генриховна Роот - член немецкого культурного центра "Видергебурт";
- Валентина Васильевна Фрышко - зампред польского культурного центра;
- Габдулхай Мухаметгалиевич Ишмуратов - председатель татарского культурного центра;
- Алдияр Ақылбекұлы Әубәкіров - зампред Совета аксакалов АНК ВКО;
- Татьяна Абдуловна Кагерманова - председатель ОО "Ассоциация "Вайнах" чеченов и ингушей ВКО";
- Борисович Галина Августиновна - председатель ОО "Восточно-Казахстанский белорусский культурный центр".
Аким области лично поздравил всех участников и поблагодарил за вклад в сохранение общественного согласия и развитие культурного многообразия региона.
30.04.2025, 21:31 26441
В ВКО прошел "Шығыс агрофорум", ставший открытой площадкой для диалога представителей агросектора
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане прошел агрофорум, в котором приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Амангалий Бердалин, представители Национальной палаты "Атамекен", республиканских палат аграриев, научных организаций, финансовых институтов профильных структур и агробизнеса региона, сообщает пресс-служба акимата региона.
Благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства РК в прошлом году в области был значительно увеличен объем финансирования весенних полевых работ, что позволило прокредитовать сельхозтоваропроизводителей на сумму более 12 млрд. тенге. Кредиты выдавались не только через филиал "Аграрной кредитной корпорации" и банки, но и впервые - через АО "СПК "Ертіс".
Восточный Казахстан принято считать промышленным регионом, однако вклад сельского хозяйства в экономику весьма значителен. Агропромышленный комплекс - это вторая по значимости отрасль экономики области.
На сегодняшний день отрасль стабильно развивается и формирует 5,6% объема сельскохозяйственной продукции страны. Область занимает 1-е место в республике по производству растительного масла. Регион традиционно лидирует в производстве меда, колбасных изделий и кумыса. Мы также занимаем ведущие позиции по производству мяса птицы, плавленого сыра и жирного творога. По объемам производства рыбной продукции, гречневой крупы и консервированных изделий область стабильно входит в тройку лидеров в республике.
Отдельного внимания заслуживают достижения в растениеводстве. По итогам прошлого года регион занял 1 место в республике по урожайности ячменя (23,8 ц/га) и пшеницы (23 ц/га), 2 место - по рапсу (24 ц/га) и 3 место - по масличным культурам (19,1 ц/га)", - отметил аким области Нурымбет Сактаганов.
По словам акима, форум должен стать новым импульсом для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Восточного Казахстана.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Восточно-Казахстанской области охватывает практически все основные отрасли и нацелена на обеспечение продовольственной безопасности области и страны.
Для обеспечения продовольственной безопасности области одной из задач является увеличение производства сырого молока. В 2024 году произведено 239 тыс. тонн молока с увеличением на 6 % по сравнению с 2023 годом. Ежегодно в топ-10 казахстанских ферм по продуктивности коров входят молочно-товарные фермы Восточно-Казахстанской области.
На пленарном заседании форума представители АПК рассказали о развитии различных направлений сельского хозяйства и агробизнеса. Так, генеральный директор корпорации "Восток-Молоко" Сельжан Сайлаубаев рассказал о достижениях своих сыроделов. В 2024 году корпорация "Восток-Молоко" получила статус почетного члена престижной Международной гильдии сыроделов. Компания завоевала золотую медаль в категории "Сыры промышленного производства" за свой рассольный сыр "КАЧКАВАЛ", обойдя участников из Казахстана, России, Франции, Нидерландов и других стран. На конкурсе корпорация получила серебряную медаль за сыр "МААСДАМ" и бронзовые медали за сыры "ПАРМЕЗАН" и "ГОЛЛАНДСКИЙ", демонстрируя высокое качество всей линейки своей продукции.
Председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов рассказал об успехах в этом направлении отрасли.
Кстати, в ВКО, регионе-лидере по производству масла, имеется 12 заводов по переработке маслосемян, что позволяет в день переработать более 2000 тонн маслосемян. Уровень загруженности заводов составляет более 86%. Предприятия, расположенные на территории области, модернизируются, переходят на более глубокие переделы. К примеру, маслозавод "Алтын Шығыс" производит жидкий лицетин - биологическую добавку, которая является продуктом глубокой переработки семян подсолнечника.
С развитием технологий беспилотные летательные аппараты становятся все более важным инструментом в сельском хозяйстве.
Сегодня использование агродронов не только увеличивает эффективность работы аграриев, но и способствует более устойчивому развитию сельскохозяйственного производства. Представитель ТОО "Greentech Digital" Никита Дмитриенко рассказал о преимуществах и выгоде использования агродронов.
В прошлом году аграрии Восточного Казахстана увеличили применение удобрений до 47 тыс. тонн. В этом году планируют использовать более 60 тыс. тонн. Кроме того, ежегодно проводится борьба против сорняков и вредителей, в том числе, с использованием пестицидов отечественного производства. Генеральный директор ТОО "Астана Нан" Ырысбек Исаев рассказал о новшествах в этом направлении.
Итогом форума стало предложение акима ВКО проводить такие встречи 2 раза в год: весной, до начала весенних полевых работ, и осенью - в День работников сельского хозяйства.
В рамках форума прошла выставка сельскохозяйственной техники и оборудования.
26.04.2025, 12:07 33346
Восточный Казахстан озеленяют: 50 тысячи деревьев, субботники и участие молодежи
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех уголках Восточно-Казахстанской области активно проходит весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщает акимат региона.
Только в рамках Всеказахстанского дня посадки деревьев, который состоялся 26 апреля, в населенных пунктах региона высадили более 50 тысяч саженцев. К экологической инициативе присоединились молодежь, волонтеры, сотрудники организаций и местные сообщества", - отметили в пресс-службе.
В частности, в поселке Белоусовка Глубоковского района юные спортсмены высадили более 50 берез на территории центрального стадиона.
Эта акция символизирует не только заботу о природе, но и стремление к здоровому образу жизни. По словам организаторов, участие детей в подобных мероприятиях формирует ответственное отношение к окружающей среде", - пояснили в акимате.
Также масштабные посадки прошли и в Тарбағатайском районе: в рамках акции "Таза Қазақстан" уже высажено около 3 тысяч деревьев, в том числе березы, тополя, яблони, вязы, вишни и ели. Кроме того, озеленены улицы, общественные пространства и придомовые территории. Подчеркивается, что в работах приняли участие сотрудники учреждений, члены общественных организаций и сельская молодежь.
Помимо этого, в Маркакольском районе силами молодежи высадили около 1000 саженцев - это стало важным вкладом в общее экологическое движение области и примером инициативности молодежи. Также в Риддере высадили 5 тысяч деревьев - это стало одним из крупнейших мероприятий региона в рамках экологической кампании.
Отмечается, что к посадке деревьев присоединились и другие районы, села и города Восточно-Казахстанской области.
Кроме высадки деревьев, регион охватили другие инициативы: с начала апреля прошли субботники с участием более 20 тысяч человек. Очищены родники и прибрежные зоны, установлены около тысячи кормушек и скворечников, в школах проведены конкурсы и экоуроки. Экологический настрой ВКО отражает стремление жителей к чистоте, порядку и любви к родному краю. До конца апреля экологические акции продолжатся во всех районах области, объединяя разные поколения ради будущего", - добавили в акимате ВКО.
15.04.2025, 21:08 49246
В Зайсанском районе ликвидировано возгорание камыша и сухой травы
Фото: ДЧС ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области ликвидировано масштабное возгорание камыша и сухой растительности. Огонь охватил территорию площадью 840 га в труднодоступной болотистой местности. Угрозы населенным пунктам не было, пострадавших нет, сообщает пресс-служба акимата региона.
К тушению были привлечены свыше 400 человек и 70 единиц техники, в том числе силы местных исполнительных органов и подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. Работы осложнялись сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. С воздуха были задействованы вертолеты Ми-8.
Возгорание удалось полностью ликвидировать к 19.30.
Напомним, что ситуация находилась под личным контролем акима области Нурымбета Сактаганова.
15.04.2025, 14:44 50621
В ВКО восстановят трассу, поврежденную при строительстве аэропорта
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области подрядная организация восстановит поврежденные участки республиканской автодороги Усть-Каменогорск - Алтай - Үлкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, пострадавшие в ходе строительства нового аэропорта, сообщили в областном акимате.
Как уточнили в ведомстве, речь идет об отрезке с 252-го по 311-й километр, по которому осуществляется доставка строительных материалов для реализации проекта. Повреждение дорожного полотна и инженерных сооружений произошло из-за интенсивного движения тяжелой техники.
Кроме того, одной из причин разрушения стало наложение перевозок на весенний период, когда дорожное полотно подвергается сильному переувлажнению. Это снижает его несущую способность и напрямую способствует разрушению покрытия.
Обязательства по восстановлению трассы за собственный счет компания закрепила в трехстороннем соглашении с генподрядчиками. Компания будет поэтапно проводить ремонт, согласовывая объемы и сроки с партнерами.
Мы осознаем значимость этой трассы как для местных жителей, так и для туристов. Поэтому готовы восстановить участок, который был поврежден в процессе поставок стройматериалов. Работы будут вестись поэтапно в тесной координации с уполномоченными организациями", - подчеркнул представитель компании Асет Султанов.
В акимате добавили, что соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действовать до его официального расторжения. Документ направлен на сохранение транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности движения на одном из ключевых направлений Восточного Казахстана.
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