В 2025 году в ВКО усилят меры социальной поддержки

В ВКО проживают свыше 300 тысяч граждан, которые относятся к социально уязвимым категориям

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения социального благополучия жителей Восточно-Казахстанской области в регионе оказываются различные виды государственной поддержки. Они направлены на повышение уровня доходов, обеспечение занятости и реализацию социальных гарантий, сообщает перс-служба акимата региона.





Одной из ключевых мер поддержки граждан с низким доходом является государственная адресная социальная помощь. Она предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход ниже черты бедности.





В ВКО проживают свыше 300 тысяч граждан, которые относятся к социально уязвимым категориям. Это 140 тысяч пенсионеров, 6 тысяч ветеранов, 27 тысяч лиц с инвалидностью, 13 тысяч многодетных семей и другие группы населения.





В интервью газете "Ана тілі" наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо подчеркнул, что Казахстан - это социальное государство, поэтому увеличились социальные выплаты, пенсии и пособия. В 2024 году в нашей области адресная социальная помощь была предоставлена 1804 семьям (8560 человек), включая 5396 детей. На эти цели выделено 1 миллиард тенге. Для повышения доходов получателей адресной социальной помощи применяются различные инструменты социальных программ. Было создано 32,4 тысячи рабочих мест, что позволило сократить число обращений за адресной социальной помощью на 30% по сравнению с 2023 годом", - пояснил первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов.





Для поддержки граждан, находящихся в зоне риска, дополнительно выделено 4,1 миллиарда тенге, из которых 2,2 миллиарда тенге поступили из республиканского бюджета, а 1,9 миллиарда тенге - из областного бюджета.





В 2024 году в регионе были выплачены пенсии и пособия на общую сумму 302 миллиарда тенге. В эту сумму входят базовые пенсионные выплаты, солидарная пенсия, государственные социальные пособия по инвалидности, выплаты по случаю потери кормильца, а также пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей.





С 1 января 2025 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет увеличены на 8,5%, это касается более 140 тысяч получателей. Максимальный доход, учитываемый для расчёта вновь назначенных пенсионных выплат, увеличен до 216260 тенге (55 МРП).





Увеличились размеры социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, ежемесячных государственных пособий для многодетных семей. Как отметил первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов, все повышенные размеры пенсионных и социальных выплат учтены в бюджете 2025 года и будут выплачиваться уже с начала января в новых размерах, согласно графику финансирования.