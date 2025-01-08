07.01.2025, 12:44 3966
В 2025 году в ВКО усилят меры социальной поддержки
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения социального благополучия жителей Восточно-Казахстанской области в регионе оказываются различные виды государственной поддержки. Они направлены на повышение уровня доходов, обеспечение занятости и реализацию социальных гарантий, сообщает перс-служба акимата региона.
Одной из ключевых мер поддержки граждан с низким доходом является государственная адресная социальная помощь. Она предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход ниже черты бедности.
В ВКО проживают свыше 300 тысяч граждан, которые относятся к социально уязвимым категориям. Это 140 тысяч пенсионеров, 6 тысяч ветеранов, 27 тысяч лиц с инвалидностью, 13 тысяч многодетных семей и другие группы населения.
В интервью газете "Ана тілі" наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо подчеркнул, что Казахстан - это социальное государство, поэтому увеличились социальные выплаты, пенсии и пособия. В 2024 году в нашей области адресная социальная помощь была предоставлена 1804 семьям (8560 человек), включая 5396 детей. На эти цели выделено 1 миллиард тенге. Для повышения доходов получателей адресной социальной помощи применяются различные инструменты социальных программ. Было создано 32,4 тысячи рабочих мест, что позволило сократить число обращений за адресной социальной помощью на 30% по сравнению с 2023 годом", - пояснил первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов.
Для поддержки граждан, находящихся в зоне риска, дополнительно выделено 4,1 миллиарда тенге, из которых 2,2 миллиарда тенге поступили из республиканского бюджета, а 1,9 миллиарда тенге - из областного бюджета.
В 2024 году в регионе были выплачены пенсии и пособия на общую сумму 302 миллиарда тенге. В эту сумму входят базовые пенсионные выплаты, солидарная пенсия, государственные социальные пособия по инвалидности, выплаты по случаю потери кормильца, а также пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей.
С 1 января 2025 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет увеличены на 8,5%, это касается более 140 тысяч получателей. Максимальный доход, учитываемый для расчёта вновь назначенных пенсионных выплат, увеличен до 216260 тенге (55 МРП).
Увеличились размеры социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, ежемесячных государственных пособий для многодетных семей. Как отметил первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов, все повышенные размеры пенсионных и социальных выплат учтены в бюджете 2025 года и будут выплачиваться уже с начала января в новых размерах, согласно графику финансирования.
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01.01.2025, 16:07 11021
В ВКО поздравили в новогоднюю ночь врачей скорой помощи, полицейских, сотрудников ЧС и теплоэнергетиков
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Ермек Кошербаев и его заместители в новогоднюю ночь посетили учреждения, которые в праздники работают в особых условиях, и поздравили специалистов ключевых рабочих отраслей, сообщает пресс-служба акимата.
В ходе поездки были посещены Левобережный отдел полиции Усть-Каменогорска, специализированный отряд службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО, областную больницу Скорой медицинской помощи, Центр Матери и Ребенка, "УКа ТЭЦ" и Левобережный РЭС АО "ОЭСК".
В новогоднюю ночь, когда все встречают праздник, врачи и фельдшеры продолжают оказывать помощь и спасать жизни. Уже привыкли не первый год. 27 лет работаю. Случаи бывают разные. В основном это ушибы, травмы. Для операторов скорой помощи в новогодняя ночь - это бесконечный поток звонков. Они не выезжают на вызовы, но именно их спокойный и уверенный голос, становится первым шагом к спасению. Словом, для медиков - новый год - этот не праздничный стол и ёлочные огни. Иногда этот тяжёлый труд , облегчение и благодарные улыбки пациентов", - сказала старший врач смены скорой помощи Лунара Карабалина.
Так, в новогоднюю ночь в регионе работали 25 бригад скорой помощи. В усиленном режиме находился весь гарнизон ДЧС Восточно-Казахстанской области, при этом более 300 человек находятся непосредственно на службе. На страже порядка в областном центре более 300 полицейских.
Желаю всем восточноказахстанцам мирного и радостного праздника. Своим коллегам и сотрудникам всех служб, находящихся на дежурстве в новогоднюю ночь, желаю спокойной работы. В 12 часов меня пришли поздравить супруга и сын. Вот так встретили праздник на службе", - отметил заместитель начальника Левобережного ОП Даурен Балыкшынов.
Первыми поздравить полицейских и сотрудников ДЧС пришли их жены с детьми. Праздники, особенно новогодняя ночь, для этих служб - наиболее сложное время. Множество людей встречает Новый год на улице или за праздничным столом. И редко, но бывает, что в такие времена возможны неожиданные неприятности, предотвратить которые или помочь людям как раз и призваны круглосуточно работающие оперативные службы. От их работы зависит не только спасение жизней, но и спокойствие, и порядок в городе.
Энергетиков Левобережного РЭС АО "ОЭСК" с праздником поздравил первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов. Он отметил, что комфорт в домах на предпритиях и в соц объектах не только в эти праздничные дни, но и каждый день - это заслуга энергетиков. Также заместители акима области и акимы городов и районов посетили работников, которые трудились в новогоднюю ночь, и поздравили их с Новым годом. В любой нештатной ситуации их профессионализм и четкость действий позволяет предотвратить серьезные ЧС и аварии. Именно поэтому власти региона особое внимание обращают на работу и поддержку сотрудников экстренных и жизненно важных служб, чья смена пришлась на праздничную ночь.
В Центре матери и ребенка отметили, что по Восточно-Казахстанской области в новогоднюю ночь родились 14 детей, из них 12 малышей в Усть-Каменогорске, 2 в районе Алтай и городе Риддер.
13.12.2024, 11:01 23136
Бюджет сферы здравоохранения в ВКО будет увеличен
Расходы на социальную сферу составят около 60% от общего объема бюджета
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках очередной, девятнадцатой сессии маслихата ВКО с участием главы региона Ермека Кошербаева был утвержден бюджет области на 2025-2027 годы. В ходе сессии аким области отметил, что следующий год президент страны объявил Годом рабочих профессий, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
В первую очередь бюджет будет ориентирован на решение социальных вопросов. Расходы на социальную сферу составят около 60% от общего объема бюджета.
Как передает пресс-служба акимата ВКО, финансирование будет направлено на реализацию государственных и социальных обязательств, исполнение поручений главы государства и правительства страны.
2024 год был объявлен Годом дорог, в рамках которого были отремонтированы рекордные 600 километров дорог. Учитывая положительный опыт данной практики и текущее состояние инфраструктуры здравоохранения, принято решение в 2025 году увеличить бюджет сферы здравоохранения", - отметил глава региона Ермек Кошербаев.
А именно планируется провести капитальный ремонт 21 объекта здравоохранения, приобрести 126 единиц медицинской техники и 36 единиц санитарного транспорта.
Бюджет сферы здравоохранения по сравнению с текущим годом вырастет в 1,7 раза и составит 46 457,2 млн тенге", - отметил руководитель управления экономики и бюджетного планирования ВКО Фархад Бельбеев.
В частности, планируется обучение за рубежом (Турция, Германия, Россия) 57 врачей, в резидентуре - 66 врачей. Для областного спецмедцентра приобретут новый аппарат КТ за 450 млн тенге.
Кроме того, одним из приоритетных направлений работы на предстоящий год является продвижение в обществе идеи трудолюбия и профессионализма. В частности, в рамках поручения главы государства по объявленному Году рабочих профессий будет реализован принятый областной план мероприятий. На эти цели выделено дополнительно 270 новых грантов.
12.12.2024, 19:19 25826
Первый сезон театра оперетты и драмы открыли в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Оперетта Magic on stage состоялась на сцене Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты. В программе были представлены лучшие моменты из культовых постановок: "Айсулу", MAMMA MIA, "Летучая мышь", сообщает пресс-служба акимата региона.
Из трех наших оперетт мы выбрали самые лучшие моменты и сделали микс. И для зрителя получился такой яркий концерт. До конца декабря мы поставим оперетту "Айсулу" и "Летучую мышь". Что будем ставить в Новом году - это пока секрет. Планируем гастроли, надо порешать вопрос с транспортом для такого большого коллектива", - рассказал главный дирижер оркестра ВКО театра драмы и оперетты Александр Галсанов.
Мероприятие посетил аким области Ермек Кошербаев. Глава региона подчеркнул необходимость открытия таких театров в Риддере, районе Алтай и Зайсанском районе.
Искусство должно идти в массы. Я очень рад открытию сезона. Теперь необходимо двигаться дальше, расширять репертуар. Обязательно надо отправить вас на гастроли в Алматы и Астрахань. Готовьтесь. Это будет здорово, я думаю, наши артисты смогут произвести определенный фурор", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев в ходе неформального общения с артистами.
Сами актеры признаются, что театр оперетты - большой творческий опыт для них.
10.12.2024, 11:14 30241
Коммунальные службы ВКО перешли на усиленный режим работы
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальные службы Восточно-Казахстанской области с первыми морозами перешли на усиленный режим, сообщает пресс-служба акимата региона.
Все теплоисточники, коммунальная инфраструктура на территории области работают в штатном режиме. Температура по области составила 17-28 градусов мороза. Самая низкая наблюдалась в районе Алтай - 28 градуса мороза", - заверили в акимате.
Кроме того, учащиеся начальных классов ряда школ города Риддера, Глубоковского, Уланского районов и района Алтай переведены на дистанционное обучение.
Подчеркивается, что в Риддере основная ТЭЦ работает в штатном режиме. Соответствующий тепловой режим поддерживается для абонентов.
Ситуация на Риддер ТЭЦ стабильная. Внештатных ситуации нет. В работе находятся четыре котла. В резерве имеется еще один. ТЭЦ работает согласно температурному графику. Со стороны потребителей жалоб нет", - сообщил исполняющий обязанности директора филиала АО "Шығыс жылу" в Риддере Асхат Букатов.
Отмечается, что на одном котле Тишинского рудника ТОО "Л-ТВК" города Риддера обнаружена неисправность.
Остальные два котла работают в штатном режиме. Начаты профилактические работы, которые будут проводиться в течение двух часов. Температура подачи теплоносителя потребителям составляет 71 градус. Давление в норме, производить отключение не планируется", - добавили в пресс-службе.
09.12.2024, 14:25 32581
Строительство дороги в обход Осиновского перевала в ВКО завершится в 2025 году
Фото: СЦК
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Усть-Каменогорск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Завершение строительства объездной дороги Осиновского перевала запланировано на конец 2025 года. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК.
Сейчас Министерство транспорта продолжает работу над этим объездом. Буровзрывные работы, насколько мне известно, уже завершены. Строительство подходов к реке Пихтовка, где будет мост, - тоже завершено. В зимний период должны быть закуплены все необходимые материалы для строительства моста. Работы по этому мосту начнутся весной. Сама трассировка трассы проведена. Сейчас остается укрепить насыпь. Срок завершения - декабрь 2025 года. В конце следующего года эта дорога будет введена в строй", - рассказал глава региона.
Как отметил аким области, существующая дорога через Осиновский перевал, известная своей живописностью, перейдет к дорогам областного значения.
Мы сами возьмемся за ее реконструкцию. Это будут областные деньги. Это сам по себе прекрасный туристический маршрут. Вокруг него можно будет обустроить массу всевозможных туристических объектов, поэтому дорога для нас важна", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Он обратил внимание, что на этом пути находится ряд населенных пунктов, в том числе город Серебрянск, который нельзя оставить без соответствующего внимания и транспортных возможностей.
Также главе региона задали вопрос о развитии туристической отрасли Восточно-Казахстанской области.
Я считаю, что туризм люди сами могут сделать и сами же развивать, но главное - создать для этого условия. Естественно, если дорог между населенными пунктами не будет, кто туда поедет? Только часть энтузиастов, которые любят туризм в первобытном виде, но таких людей, конечно, мало. Наша задача - превратить и использовать те возможности, которые нам дает природа и климатические условия региона, в наши преимущества", - ответил аким области.
По его словам, уже предложено организовать конкурс на создание туристическо-рекреационных зон.
Оскомину всем набило состояние дорожной инфраструктуры. Мы стараемся ее улучшить. Поскольку у нас большая территория покрыта лесами, ранее был запрет на финансирование дорог из областного бюджета. Правительство дало нам добро на финансирование дорог районного значения, которые проходят через территорию лесного фонда, поэтому теперь у нас в этом плане немного руки развязаны", - сказал Ермек Кошербаев.
Он напомнил о местном предприятии "КЭМОНТ", в рамках диверсификации его производства освоено создание модульного кафе с небольшими санитарно-техническими узлами. По словам акима, это готовая площадка для бизнеса. Задача акимата заключается в помощи предпринимателю подсоединиться к воде, электричеству. Такие кафе установят вдоль дорог, во всем регионе есть такая необходимость.
05.12.2024, 19:12 37406
В сельских школах ВКО будут открывать центры компетенции на примере проекта Ybyrai Mektebi
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 5 декабря, в селе Кулынжон района Самар стартовал новый этап проекта Ybyrai Mektebi. Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев и предприниматель Айдын Рахимбаев заложили "капсулу времени" на месте будущего строительства пансионата и спортивной площадки, сообщает пресс-служба акимата региона.
Еще несколько лет назад школа 1966 года постройки в Кулынжоне находилась на грани закрытия из-за нехватки учителей, слабой материальной базы и отсутствия условий для обучения. В 2022 году уроженец этого села, бизнесмен Айдын Рахимбаев вложил 2 млн долларов в ее реконструкцию и модернизацию.
Правительство, выполняя поручение президента, по всей стране строит комфортные школы. Бизнесмены в свою очередь также поддерживают эти начинания. В частности, сегодня меценат Айдын Рахимбаев приехал в свое родное село и активно поддерживает его. Здесь в рамках проекта мы будем формировать новый центр компетенции, где будут проходить обучение дети и педагоги, самое главное - по новым формам обучения и родители будут вовлечены в этот процесс", - сказал глава региона.
Проект Ybyrai Mektebi, реализуемый фондом Aidyn & Anar Rakhimbayev Foundation совместно с одним из американских университетов, за два года преобразил обычную сельскую школу в современный образовательный центр.
Доля педагогов с магистрскими степенями увеличилась с 15% до 25%, а средний балл выпускников на ЕНТ вырос с 53 до 102 из 140 возможных. Ученики теперь имеют доступ к 15 внеклассным кружкам, включая такие востребованные направления, как робототехника, медиаграмотность и гидропоника", - рассказал директор школы Аралбек Берікұлы.
Уже сегодня школа вызывает яркое впечатление от обустройства и организации учебного процесса. Здесь нет привычных парт, как в обычных сельских школах, ребята размещаются за комфортными учебными столами, позволяющими старшеклассникам иметь индивидуальное место, а для младших учащихся на них даже регулируется высота ножек. Для малышей из "нулевых" классов тут предусмотрены комнаты отдыха с кроватями.
Здание школы обустроено различными вариантами свободных пространств с местами совместного общения в виде ступенчатых зрительских мест и трибун открытого стиля для спикеров. А в каждом классе расстелены ковры для того, чтобы учащиеся могли начинать свой день с небольшой разминки.
При школе успешно действует коммьюнити-центр, который помогает вовлекать родителей в образовательный процесс и укреплять связь между школой и местным сообществом.
Опыт таких коммьюнити-центров необходимо распространить по всем школам региона", - отметил аким ВКО Ермек Кошербаев.
Закладка "капсулы времени" стала символом начала второй фазы развития школы. В ближайшее время здесь построят спортивную площадку и пансионат, что сделает школу настоящим образовательным комплексом.
В беседе со школьниками и педагогами Ермек Кошербаев отметил, что акимат региона активно поддерживает подобные инициативы и опыт проекта будет масштабирован на другие учебные заведения.
02.12.2024, 19:58 41651
Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы" создадут в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Ермек Кошербаев совместно с общественностью поддержал предложение о создании постоянного "Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы" при общественном совете, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Целью деятельности нового общественного органа объявлено улучшение условий жизни для устькаменогорцев, в первую очередь - в том, что касается качества воздуха.
Речь идет, в частности, об увеличении количества датчиков, проводящих мониторинг атмосферы, об их калибровке, улучшении фильтрации на предприятиях, проведении оценки эффективности уже существующих мер и инициатив, разработке новых рекомендаций, организации образовательных программ для повышения осведомленности жителей о вреде загрязнения воздуха и возможных способах его снижения, контроле выполнения экологических стандартов.
Глава региона отметил, что "Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы" займется работой, связанной с ускорением реализации экопроектов города, начиная с дорожной карты.
Я уже говорил о том, что нужны действенные механизмы взаимодействия общества, МИО и природопользователей. Экоактивисты на своей площадке будут настоятельно решать вопросы, связанные с улучшением ситуации с привлечением государственных органов и предприятий путем конструктивного диалога. А главное будет усилен общественный контроль. Каждый житель города по праву - член этого совета. Никто не ждет что сиюминутно все измениться, но делая общее дело, шаг за шагом мы добьемся нужного результата", - отметил Ермек Кошербаев.
В свою очередь общественники поделились своим экспертным мнением, поддержав предложенную инициативу.
Количество датчиков уровня загрязнения воздуха должно быть больше и их необходимо равномерно распределить по городу. Население должно быть в курсе какой уголь мы сжигаем, также важно проработать вопрос с частным сектором. В работе бюро экологической защиты важны взвешенные шаги для успешного результата", - добавил общественный деятель Виталий Чернецкий.
Аким области предложил возглавить новый совет Елене Березинской-Абиловой, члену общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК и руководителю филиала ассоциации ECOJER по ВКО
За последние 10 лет впервые пригласили экологов, независимых экспертов, чтобы обсудить экологическую ситуацию и принять решение по создание бюро экологической защиты. В вопросе экологии необходимо активное взаимодействие с общественностью. Работа должна проводиться открыто для общества", - отметила Елена Березинская-Абилова.
Отметим, в бюро экологической защиты планируется включить специалистов из различных профессиональных сфер, которые помогут комплексно решать экологические, социальные и медицинские задачи. Предполагается, что бюро экозащиты станет платформой для взаимодействия граждан, бизнеса и властей.
28.11.2024, 20:39 49056
Безветрие и смог: от чего зависит состояние атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическая ситуация, сложившаяся в Усть-Каменогорске в последние несколько дней, спровоцировала большое количество публикаций в соцсетях как от отдельных горожан, так и от крупных пабликов. "Хайповая" тема вызвала и появление многочисленных фейковых видео и фото. Однако далеко не все знают, что подобная ситуация - не редкость и происходит ежегодно. Густой туман, смог и превышение предельной концентрации веществ в атмосфере вызваны безветренной погодой и тем, что на языке синоптиков называется "температурная инверсия" - явление, при котором теплый слой воздуха накрывает более холодный, препятствуя вертикальному перемешиванию воздушных масс. Что, соответственно, приводит к накапливанию вредных веществ в атмосфере. В осенне-зимний период в областном центре ежемесячно насчитывается от пяти до 14 дней с НМУ. И так происходит каждый год.
Но, безусловно, не только погода виновата в том, что сейчас происходит в Усть-Каменогорске. Для этого есть целый комплекс причин, среди которых, конечно же, и выбросы от промышленных предприятий города, поскольку он является одним из металлургических флагманов страны. И областной центр ВКО - не единственный такой город. От смога страдают мегаполисы, где нет промышленных производств.
По поручению акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева создана инспекционная группа для постоянного мониторинга экологической ситуации. В состав группы вошли представители общественности, депутаты маслихата, экологи и метеорологи. 27-28 ноября 2024 года были проведены выездные проверки на ключевых промышленных объектах региона.
Один из рейдов был организован на территорию маслоэкстракционного завода АО "Май". В санитарно-защитной зоне завода выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ. Однако, как отмечают экологи, подобные превышения локализованы и не являются основным источником загрязнения в городе.
Особое внимание инспекционной группы было направлено на ТОО "Казцинк", предприятие, которое часто упоминается в контексте экологических проблем. Как сообщил главный эколог компании Казтай Такеев, на предприятии внедрены современные системы очистки выбросов. В качестве примера он привел установку Lavalin, которая эффективно очищает отходящие газы, а выделяемый пар из градирен, используемых для охлаждения воды, не содержит вредных веществ, хотя жители города частенько путают его с выбросами.
По итогам проверки на стационарных источниках выбросов ТОО "Казцинк" превышений предельно допустимых выбросов не зафиксировано. Более того, предприятие в рамках экологических требований снизило нагрузку на окружающую среду на 20%.
Но и промышленные предприятия не являются единственными источниками загрязнения атмосферы. На состояние воздуха влияет транспорт, в особенности старый, не соответствующий современным экологическим требованиям. Свой грязный вклад вносит и частный сектор, где для отопления чаще всего используют уголь, сжигание которого приводит к выбросам твердых частиц (PM2.5) и диоксида серы. И, несомненно, урон окружающей среде наносят угольные ТЭЦ, которых в Усть-Каменогорске сразу две, не считая мелких котельных. Именно они дают черно-серую сажу и пыль.
27 ноября 2024 года специалисты департамента экологии зафиксировали превышения максимально разовых ПДК по взвешенным веществам и сажe. Также были превышены среднесуточные нормы по оксиду углерода, PM2.5 и диоксиду серы.
На фоне таких данных важно понимать различие между среднесуточными и максимально разовыми ПДК. Среднесуточные нормы дают общую картину загрязнения за 24 часа, а разовые ПДК фиксируют пиковые значения в конкретный момент времени.
Одним из слухов, который активно распространялся в социальных сетях, была якобы авария на ТОО "Казцинк". Однако информацию опровергли представители предприятия и экологи. По словам специалистов, выбросы предприятия находятся под постоянным мониторингом в рамках меморандума о взаимодействии при НМУ. Экологи имеют право на беспрепятственный доступ для проведения проверок без предварительных предписаний.
Таким образом, экологическая ситуация в Усть-Каменогорске носит временный характер и обусловлена комплексными факторами, включая, собственно, метеорологические условия.
Стоит отметить, что дополнительные рейды с участием общественности и СМИ запланированы на вечер 28 ноября.
Инспекционные проверки подтверждают, что крупнейшие предприятия региона соблюдают экологические нормы и предоставляют данные для анализа.
Основные усилия должны быть направлены на комплексное решение проблемы, включая модернизацию транспортной инфраструктуры, улучшение качества топлива и развитие энергоэффективных технологий.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?