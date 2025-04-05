В акимате ВКО обсудили вопрос дальнейшего развития туризма в регионе

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Усть-Каменогорск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в областном акимате обсудили вопрос дальнейшего развития туризма в Восточном Казахстане. На сегодняшний день это направление является одним из ключевых, статистика показывает, что ежегодно количество туристов, приезжающих в регион, растет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального акимата.





По итогам 2024 года регион посетило около 428 тысяч гостей, в планах довести эту цифру до 650 тысяч. Однако для этого, по словам главы региона Нурымбета Сактаганова, необходимо составить комплексный план развития отрасли, куда войдут все предполагаемые проекты и необходимая для них инфраструктура. В частности, это касается горнолыжного кластера в Риддере, аким области поручил разработать концепцию от А до Я.









Сильной стороной Восточного Казахстана являются эко- и этнотуризм. Мероприятия Altai Fest 2024, "Шыгыс салбурыны 2024" - соревнования по рыболовству и рафтингу становятся брендами региона и мощным инструментом для привлечения туристов.





Со своей стороны мы проводим ремонт дорог, установку санитарно-гигиенических узлов, прокладываем инженерно-коммунальные сети", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.





Однако есть проблема, которая остается актуальной для региона, - нелегальный туристический бизнес. Значительное количество предпринимателей в сфере туризма продолжают работать в тени, избегая налоговой и статистической отчетности. Это не только снижает поступления в бюджет, но и затрудняет стратегическое планирование развития отрасли, так как реальный объем туристического потока и потребностей остается неучтенным. В прошлом году при поддержке департамента государственных доходов проведен ряд проверок по основным турзонам Уланского, Алтайского и Самарского районов. Выявлено свыше 100 недобросовестных предпринимателей (привлечено к административной ответственности 52 лица). В текущем году данная работа будет усилена и масштабирована на весь регион.





В ходе совещания глава региона поручил провести инвентаризацию всех действующих туристических троп и маршрутов, а также инициировать работу по созданию новых, в частности в Маркакольском заповеднике.