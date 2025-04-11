В Усть-Каменогорске строительные работы в главном корпусе Центра гематологии завершены на 80%

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова вместе с акимом ВКО Нурымбетом Сактагановым посетили строящийся Центр гематологии в Усть-Каменогорске. По поручению президента на завершение этого уникального медицинского учреждения из возвращенных активов выделили 33,6 миллиарда тенге, общая стоимость проекта составила более 70 миллиардов, сообщили в областном акимате.





акимат ВКО





Сейчас в главном корпусе, рассчитанном на 148 койкомест, работы завершены на 80 процентов. На объекте трудятся 120 человек, однако уже в мае их число вырастет до 350-400. Важно отметить, что центр не будет монобольницей, к отделениям гематологии здесь прибавятся отделения кардиохирургии, трансплантологии и соматических заболеваний.





Здесь установят самое современное оборудование, включая две ангиографические системы, КТ на 256 срезов и МРТ, позволяющий делать снимки в двух проекциях. Сейчас, пока идут строительные работы, можно провести корректировку необходимой медтехники", - сказал глава региона.





В центре будут функционировать высокотехнологичные операционные, лаборатории генетики и трансфузиологии. Здесь создадут почти 300 рабочих мест, уже начата подготовка специалистов, 28 медработников прошли курсы обучения и повышения квалификации.





Как отметила Акмарал Альназарова, министерство каждые две недели будет проводить совещания с областным управлением здравоохранения о ходе и темпах строительства и оснащения центра гематологии, где будут получать лечение и диагностику жители не только ВКО, но и других регионов страны.