10.04.2025, 09:31 7871
В Усть-Каменогорске строительные работы в главном корпусе Центра гематологии завершены на 80%
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова вместе с акимом ВКО Нурымбетом Сактагановым посетили строящийся Центр гематологии в Усть-Каменогорске. По поручению президента на завершение этого уникального медицинского учреждения из возвращенных активов выделили 33,6 миллиарда тенге, общая стоимость проекта составила более 70 миллиардов, сообщили в областном акимате.
Сейчас в главном корпусе, рассчитанном на 148 койкомест, работы завершены на 80 процентов. На объекте трудятся 120 человек, однако уже в мае их число вырастет до 350-400. Важно отметить, что центр не будет монобольницей, к отделениям гематологии здесь прибавятся отделения кардиохирургии, трансплантологии и соматических заболеваний.
Здесь установят самое современное оборудование, включая две ангиографические системы, КТ на 256 срезов и МРТ, позволяющий делать снимки в двух проекциях. Сейчас, пока идут строительные работы, можно провести корректировку необходимой медтехники", - сказал глава региона.
В центре будут функционировать высокотехнологичные операционные, лаборатории генетики и трансфузиологии. Здесь создадут почти 300 рабочих мест, уже начата подготовка специалистов, 28 медработников прошли курсы обучения и повышения квалификации.
Как отметила Акмарал Альназарова, министерство каждые две недели будет проводить совещания с областным управлением здравоохранения о ходе и темпах строительства и оснащения центра гематологии, где будут получать лечение и диагностику жители не только ВКО, но и других регионов страны.
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11.04.2025, 17:42 506
Глава ВКО провел заседание совета АНК области
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В областном акимате под председательством главы Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова прошло заседание совета Ассамблеи народа Казахстана ВКО, сообщает акимат региона.
В ходе заседания обсудили вопросы состава делегации от ВКО, которая примет участие XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, созванной главой государства Касым-Жомартом Токаевым. А также план юбилейных мероприятий на региональном уровне", - заявили в акимате.
Как отметил аким области, на сегодняшний день Восточный Казахстан - это один из тех регионов, чьи инициативы и идеи успешно масштабируются по всей стране. В частности, создание первого Дома дружбы - центра общественного согласия в Усть-Каменогорске. Подчеркивается, что он был первым, но этот опыт взяли на вооружение и другие регионы.
Дом дружбы вносит неоценимый вклад в укрепление межэтнического согласия и стабильности. Очень радует приток молодежи в АНК, ее активность в распространении культурных, экологических, творческих идей. Такая креативность в сочетании с традиционными подходами приносит положительные результаты", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Среди достижений региона в пресс-службе отметили уникальный музей под открытым небом - этнодеревню, которая стала жемчужиной левобережного комплекса и приобрела известность далеко за пределами региона. Также, подчеркнули в акимате, особого внимания заслуживает деятельность научно-экспертной группы АНК ВКО. Подчеркивается, что именно опыт нашего региона лег в основу создания аналогичных структур по всей Республике.
Кроме того, в эту работу активно вовлекается молодежь. Сегодня, в регионе работает Клуб молодых ученых.
Одним из ярких событий стали Большие ассамблеевские студенческие игры, в рамках которых прошли не только спортивные состязания, но и интеллектуальные конкурсы, включая этно-квиз и нашу уникальную разработку - игру "Этно Гейм", направленную на углубленное понимание национальной культуры и традиций", - добавил заместитель директора ВКО Дома дружбы - центра общественного согласия, руководитель волонтерского движения АНК ВКО Равиль Юнусов.
По данным акимата, в области также успешно реализуются инициативы молодежи. Одной из них, стал молодежный и детский театр АНК.
В этом году, в рамках мероприятий, посвященных юбилею АНК запланированы гастроли театра в Астане, Павлодарской, Абайской области. Знаковым для региона стало ежегодное проведение Лагеря "Ассамблея жастары", который объединяет молодежь со всех уголков нашей страны", - добавили в пресс-службе.
Аким области отметил, что все инициативы и проекты Ассамблеи народа Казахстана будут поддерживаться и реализовываться в соответствии с поручениями президента РК.
11.04.2025, 10:07 2961
Аким ВКО поздравил молодых ученых с Днем науки
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Усть-Каменогорск. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Недели науки в ВКТУ имени Д. Серикбаева прошла XI Международная конференция. В конференции "Творчество молодых - инновационному развитию Казахстана" приняли участие студенты, магистранты, докторанты и молодые исследователи. Цель события - всесторонняя поддержка исследователей и развитие их потенциала, обмен знаниями и опытом, формирование профессиональных контактов, сообщили в акимате ВКО.
Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поздравил участников конференции и наградил ученых благодарственными письмами.
Поздравляю вас с Днем науки и желаю успешной и креативной Недели науки! Восточно-Казахстанская область - одна из самых инновационных в стране, - сказал глава региона. - Наши ученые продолжают развивать перспективные направления, разрабатывают новые материалы и технологии, активно привлекают студентов и молодых коллег к исследовательским проектам, вносят вклад в развитие региона и страны", - сказал аким.
Он выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие науки и инноваций приведет к привлечению инвестиций в область, созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни.
Стоит отметить, что ученые ВКТУ реализуют проекты в таких областях, как аддитивное производство, инновации в обработке материалов, геоинформатика и многие другие. Некоторые из этих проектов авторы представили в рамках конференции.
Я, как молодой ученый, активно принимаю участие в Неделе науки. Мой проект называется "Повышение износостойкости сопрягаемых поверхностей шиберной задвижки". Основой моего проекта является применение различных наплавочных материалов", - рассказала ассоциированный профессор, доктор PHD Риза Ғабдысалық.
Она добавила, что сегодня государство предоставляет молодым исследователям все возможности для того, чтобы заниматься научной деятельностью.
Я выиграла республиканский конкурс и получила государственное финансирование для дальнейшего исследования моей работы в постдокторантуре", - сказала молодая ученая.
Ректор ВКТУ имени Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина подчеркнула, что к мерам поддержки ученых, помимо грантового финансирования, относятся также бесплатное жилье от государства, льготная ипотека и научные стажировки, на которых исследователи могут налаживать контакты с зарубежными коллегами.
09.04.2025, 15:13 10851
В ВКО продолжается активная реализация инвестиционных и социально-экономических проектов
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе XX сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата восьмого созыва аким области Нурымбет Сактаганов представил подробный отчет о выполнении плана развития региона и исполнении областного бюджета за 2024 год. Приведенные данные свидетельствуют о значительных достижениях в экономике, улучшении качества жизни и росте бюджетных поступлений, сообщили в областном акимате.
Как отметили в ведомстве, 2024 год стал важным этапом в экономическом развитии региона. Объем инвестиций в экономику Восточно-Казахстанской области увеличился на 116%, составив 770 миллиардов тенге. В промышленности рост составил 103%, в сельском хозяйстве - 109%. Сельскохозяйственная продукция региона достигла 459 миллиардов тенге. В строительной отрасли также наблюдается положительная динамика: объемы увеличились на 114%, а 400 тысяч квадратных метров жилья были сданы в эксплуатацию.
Как известно, отличительными чертами нашего региона являются следующие факты: 40% экономики составляет промышленность, при этом более 70% обрабатывающей промышленности принадлежит одной компании - "Казцинк". В случае изменений мировой конъюнктуры только одно предприятие может нанести значительный ущерб экономике всей области. Это недопустимо, поэтому мы активно работаем над диверсификацией экономики", - отметил аким области.
Среди крупных инвестиционных проектов стоит отметить реконструкцию производственных мощностей на "ВОСТОКМАШЗАВОД" и строительство золотодобывающей фабрики в районе Самар. В ближайшие годы также планируется реализация нескольких проектов с участием иностранных инвесторов, что приведет к созданию новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры.
Особое внимание уделяется аграрному сектору. В 2024 году было инвестировано 22 миллиарда тенге в 15 проектов в агропромышленном комплексе, в том числе на строительство современных молочно-товарных ферм. Внедрение новых технологий в области ирригации и аграрного оборудования способствует повышению эффективности сельского хозяйства.
В рамках программы "Ауыл аманаты" активно поддерживаются проекты, направленные на повышение доходов сельских жителей. В этом году для реализации аграрных инициатив выделено 4,5 миллиарда тенге. Кроме того, в рамках программы льготного кредитования агропромышленных проектов предусмотрено выделение 11 миллиардов тенге, что позволит финансировать 8 крупных проектов.
Значительные изменения происходят и в социальной сфере. В 2024 году завершено строительство нескольких крупных образовательных объектов, включая новые школы и детские сады. Установлено 160 спутниковых терминалов Starlink, что улучшило доступ к качественному интернет-обучению в образовательных учреждениях региона", - подчеркнули в акимате.
Также продолжает развиваться здравоохранение: в области строятся новые больницы и медицинские учреждения, внедряются современные медицинские технологии. В 2024 году запланировано завершение строительства Центра гематологии и нескольких новых поликлиник.
Отмечается, что важной частью развития региона является туризм. В Восточно-Казахстанской области реализуются проекты по строительству горнолыжных курортов и туристических баз. Развитие горнолыжного туризма с акцентом на экологические и исторические маршруты запланировано в Риддере и Катон-Карагайском районе.
Кроме того, активно развиваются транспортные инфраструктурные проекты: строятся новые мосты, дороги и аэропорты, что сделает Восточно-Казахстанскую область важным транспортным узлом на стыке двух стран - Казахстана и Китая.
08.04.2025, 19:24 14721
Финансовая безопасность молодежи в ВКО: форум и подготовка к Национальной олимпиаде
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 8 апреля 2025 года на базе ВКУ имени С. Аманжолова прошел форум по обучению финансовой безопасности, организованный Ддепартаментом экономических расследований по ВКО, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мероприятие стало частью программы "Закон и порядок", направленной на защиту молодежи от финансовых рисков.
В форуме приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, представители госорганов, преподаватели и студенты. Основная цель - повышение финансово-правовой грамотности и развитие навыков распознавания угроз в сфере финансов.
Многие студенты сейчас оказываются жертвами различных преступных схем. Именно поэтому мы совместно с Агентством РК по финансовому мониторингу проводим соответствующую работу, чтобы у вас появился финансовый иммунитет и культура, чтобы вы могли сразу определить, мошенничество это или нет. Мы верим в вас и желаем, чтобы на олимпиаде вы продемонстрировали высокий уровень знаний", - подчеркнул аким области.
Участники обсудили современные схемы мошенничества, дроперов и способы защиты личных финансов. Студенты познакомились с актуальными тенденциями и научились выявлять финансовые риски. По словам ректора ВКУ Мухтара Толегена, университет и театр "Шабыт" продолжат просвещать население через тематические постановки.
Форум дал старт подготовке к первой Национальной олимпиаде по финансовой безопасности. Она пройдет в три этапа: онлайн-тестирование, написание эссе и финал с интеллектуальными играми и фиджитал-шахматами. Победители смогут участвовать в Международной олимпиаде в России.
С 7 по 11 апреля в вузах и колледжах региона проходят лекции от сотрудников ДЭР, охватывающие темы цифрового мошенничества, защиты данных и финансовой безопасности. Планируется охватить около 32 тысяч студентов.
Лекции сопровождаются интерактивными играми, акциями и флешмобами под лозунгами "Мы за финансовую безопасность!" и "Дропперлерге NO!", что подчеркивает высокий интерес молодежи к теме.
Мы уверены, что данные мероприятия помогут студентам не только получить теоретические знания, но и развить практические навыки, которые позволят им эффективно защищать свои финансовые интересы", - отметил руководитель ДЭР по ВКО Арман Жунусов.
08.04.2025, 08:12 16806
В ВКО стартовала олимпиада по финансовой безопасности
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Усть-Каменогорск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ВКО стартовала Национальная олимпиада по финансовой безопасности. Одним из первых мероприятий стал яркий студенческий флешмоб среди вузов региона. Молодежь ВКО провела акцию под лозунгом "Дропперлерге NO!", напомнив сверстникам о рисках участия в сомнительных финансовых схемах, сообщили в региональном акимате.
Цель акции - привлечь внимание студентов к проблеме цифрового мошенничества, предупредить вовлечение в противоправные схемы, где зачастую используются доверчивые участники - так называемые дропперы. Ребята призвали молодежь быть осознанной и не поддаваться на заманчивые, но опасные предложения.
Стоит отметить, что олимпиада проходит по инициативе Агентства РК по финансовому мониторингу. С 7 по 11 апреля в рамках проекта сотрудники департамента экономических расследований по ВКО организуют обучающие семинары и тренинги в университетах и колледжах области. Ожидается, что мероприятия охватят около 32 тысяч студентов.
Основная задача - повысить финансово-правовую грамотность молодежи, научить их распознавать риски в финансовом пространстве и защищать свои личные средства. Участники изучат реальные кейсы мошенничеств, освоят методы кибербезопасности и принципы ответственного финансового поведения.
Молодежь - будущее страны. И именно от уровня ее осведомленности зависит устойчивость к финансовым правонарушениям и цифровому обману", - отметили организаторы.
05.04.2025, 16:50 24271
Спасатели ВКО получили 65 единиц новой высокопроходимой техники
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в ходе своей рабочей поездки в Восточный Казахстан министр ЧС Чингис Аринов вместе с акимом области Нурымбетом Сактагановым в торжественной обстановке на центральной площади Усть-Каменогорска вручили спасателям ДЧС ВКО и сотрудникам ГУ "Казселезащита" 65 единиц новой высокопроходимой техники и ключи от служебных квартир, сообщили в областном акимате.
Как отметил глава региона, сегодня большое внимание уделяется именно материально-техническому оснащению регионального подразделения спасателей, и впервые в регионах единовременно такое количество техники будет распределено по районам.
От этого зависит мобильность и оперативность действий. У наших спасателей практически нет выходных, мы все помним, как зимой с помощью высокопроходимых машин они приходят на помощь людям, оказавшимся в снежном плену, технику используют при ликвидации лесных пожаров, в паводковых ситуациях", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Помимо этого, министру ЧС продемонстрировали успешный кейс использования цифровых технологий на службе регионального подразделения. На сегодняшний день в одну информационную систему стекаются данные по четырем направлениям:
- паводкоопасные населенные пункты;
- информация с гидропостов;
- плановые инженерно-технические работы;
- противопаводковые мероприятия.
Благодаря такой системе в оперативном штабе четко понимают, где сейчас есть риски паводковых ситуаций, какие гидросооружения, каналы и мосты необходимо очистить, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска и т.д. Планируется включить в этот кейс также информацию об уровне воды в реках, чтобы заранее прогнозировать возможные переливы и выходы из берегов и грамотно планировать берегоукрепительные работы и расчистку русел", - добавили в ведомстве.
04.04.2025, 09:05 32096
В акимате ВКО обсудили вопрос дальнейшего развития туризма в регионе
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Усть-Каменогорск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в областном акимате обсудили вопрос дальнейшего развития туризма в Восточном Казахстане. На сегодняшний день это направление является одним из ключевых, статистика показывает, что ежегодно количество туристов, приезжающих в регион, растет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По итогам 2024 года регион посетило около 428 тысяч гостей, в планах довести эту цифру до 650 тысяч. Однако для этого, по словам главы региона Нурымбета Сактаганова, необходимо составить комплексный план развития отрасли, куда войдут все предполагаемые проекты и необходимая для них инфраструктура. В частности, это касается горнолыжного кластера в Риддере, аким области поручил разработать концепцию от А до Я.
Сильной стороной Восточного Казахстана являются эко- и этнотуризм. Мероприятия Altai Fest 2024, "Шыгыс салбурыны 2024" - соревнования по рыболовству и рафтингу становятся брендами региона и мощным инструментом для привлечения туристов.
Со своей стороны мы проводим ремонт дорог, установку санитарно-гигиенических узлов, прокладываем инженерно-коммунальные сети", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Однако есть проблема, которая остается актуальной для региона, - нелегальный туристический бизнес. Значительное количество предпринимателей в сфере туризма продолжают работать в тени, избегая налоговой и статистической отчетности. Это не только снижает поступления в бюджет, но и затрудняет стратегическое планирование развития отрасли, так как реальный объем туристического потока и потребностей остается неучтенным. В прошлом году при поддержке департамента государственных доходов проведен ряд проверок по основным турзонам Уланского, Алтайского и Самарского районов. Выявлено свыше 100 недобросовестных предпринимателей (привлечено к административной ответственности 52 лица). В текущем году данная работа будет усилена и масштабирована на весь регион.
В ходе совещания глава региона поручил провести инвентаризацию всех действующих туристических троп и маршрутов, а также инициировать работу по созданию новых, в частности в Маркакольском заповеднике.
03.04.2025, 13:16 34736
Полиция ВКО усиливает меры по борьбе с бытовыми преступлениями и нарушениями общественного порядка
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительные органы Восточно-Казахстанской области в этом году продолжают активную работу по профилактике бытовых преступлений, правонарушений в интернете и нарушений общественного порядка, а также по укреплению в обществе принципа "Закон и Порядок", сообщает пресс-служба акимата области.
Особое внимание уделяется защите граждан, в первую очередь несовершеннолетних и женщин, а также предотвращению нарушений, создающих угрозу общественной безопасности.
В Восточно-Казахстанской области более половины преступлений в сфере быта совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В 2025 году по ходатайству полиции суды региона запретили употребление спиртных напитков 266 правонарушителям в рамках статьи 54 КоАП РК. Эта мера уже применялась в прошлом году, когда ограничение коснулось 291 человека.
Мы продолжаем бороться с бытовыми преступлениями, особенно с теми, что совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Установленные запреты на употребление спиртных напитков дают положительные результаты, и мы будем и дальше использовать эти меры, чтобы предотвратить повторные правонарушения. Этот год Министерством внутренних дел объявлен Годом профилактики, и мы, в первую очередь, делаем особый акцент на предупреждении преступлений", - отметил начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.
Значительное внимание уделяется и защите женщин.
С начала года в кризисные центры региона направлены более 1700 женщин для консультаций с психологами, а 48 жительниц области и 17 детей были помещены в приюты для временного проживания. Количество преступлений в отношении женщин снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом - это положительный результат совместной работы полиции и социальных служб. Кроме того, 1315 человек привлечены к административной ответственности за противоправные действия в сфере быта", - говорится в информации.
Однако проблема остается актуальной - 142 человека проигнорировали защитные предписания, запрещающие приближаться к жертвам домашнего насилия, и были повторно привлечены к ответственности.
Также сотрудники полиции ВКО продолжают активный мониторинг интернет-пространства. В 2024 году было заблокировано 1770 сайтов, распространяющих запрещенную информацию - от наркотиков и порнографических материалов до пропаганды суицида и незаконных онлайн-казино.
В 2025 году работа в этом направлении была усилена: за первые три месяца уже заблокировано более 3000 ссылок на аналогичные ресурсы. Полиция призывает граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных интернет-страницах, чтобы совместными усилиями создать безопасную информационную среду для подрастающего поколения", - отметили полицейские
Противоправные действия в общественных местах остаются серьезной проблемой.
В 2024 году за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения были привлечены к ответственности 3047 человек. В 2025 году статистика остается высокой - уже зафиксировано 2776 таких случаев. Также ведется работа по борьбе с курением в запрещенных местах, включая использование изделий с нагреваемым табаком и электронных сигарет. В 2024 году были оштрафованы 130 человек, а в этом году - уже 100", - говорится в сообщении.
Мелкое хулиганство и загрязнение общественных мест также остаются актуальными проблемами. В 2024 году к ответственности привлечены 335 человек за хулиганство, в 2025 году - 324.
Полиция следит за нарушениями, связанными с загрязнением общественных мест. В прошлом году было зафиксировано 2265 таких случаев, а в 2025 году - уже 1128.
Мы активно взаимодействуем с общественностью, чтобы сформировать культуру законопослушного поведения. Безопасность и порядок - это общая ответственность, и наша задача - не только выявлять правонарушения, но и предотвращать их. Принцип "Закон и порядок" должен стать основой жизни каждого гражданина", - подчеркнул Омарбеков.
Департамент полиции ВКО напоминает, что соблюдение закона и уважение к общественному порядку - это не только обязанность, но и основа комфортной и безопасной жизни. Каждый человек должен осознавать свою гражданскую ответственность и стремиться к соблюдению общественных норм.
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