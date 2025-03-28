27.03.2025, 22:03 7251
В ВКО прошел первый в Казахстане обучающий семинар проекта "Кибертрон"
Первое занятие прошло в формате открытой лекции
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области прошел первый в Республике Казахстан обучающий семинар проекта "Кибертрон", сообщает пресс-служба акимата региона.
Специалисты ВКУ имени Аманжолова, совместно с департаментом полиции ВКО, прокуратурой области и управлением внутренней политики ВКО, разработали инновационный обучающий курс по цифровой безопасности для студентов и преподавателей", - проинформировали в акимате.
Как пояснили в ведомстве, эта уникальная коллаборация направлена на повышение правовой осведомленности и информирование населения о кибербезопасности.
Ежегодно в стране регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств. Общий объем средств, возвращенных потерпевшим казахстанцам в 2024 году, составил 1 млрд 400 млн тенге. В целях усиления борьбы с данной проблемой и был внедрен наш курс", - отметил начальник управления по противодействию киберпреступностью ДП ВКО Дархан Камалханов.
По данным акимата, еженедельные занятия в течение месяца будет проводить старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности ДП ВКО Нурай Арыстанбек.
Курс включает лекции, тренинги и практические занятия. По завершении обучения студенты получат сертификаты и смогут стать тренерами-волонтерами в области цифровой безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что курс открыт для всех желающих, независимо от профиля специальности.
В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание такого курса позволит более эффективно реагировать на вызовы современности. И особенно важно, что в этой инициативе примет активное участие именно молодое поколение. Наши студенты после прохождения курса смогут стать полноценными цифровыми волонтерами, которые смогут работать со зрелыми и пожилыми жителями города и региона", - заявила проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству ВКУ Ирина Ровнякова.
Как сообщили в акимате, первое занятие прошло в формате открытой лекции. Спикер Нурай Арыстанбек рассказала студентам о различных угрозах в интернете.
По ее словам, преступники не сидят без дела, постоянно разрабатывая новые методы воздействия.
Среди самых распространенных угроз - фишинг, социальная инженерия, атаки с использованием ИИ, спуфинг и вредоносные программы. Эксперт также озвучила основные рекомендации для пользователей интернета: регулярное обновление операционной системы, установка надежной антивирусной программы и использование сложных паролей", - добавили в ведомстве.
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28.03.2025, 11:50 12511
В 2025 году в рамках программы "Ауыл аманаты" в ВКО будет создано более 800 рабочих мест
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области программу "Ауыл аманаты" начали реализовывать в 2023 году. Основная цель проекта - максимально повысить благосостояние сельского населения и снизить уровень безработицы, сообщили в областном акимате.
На первом этапе реализации проекта в 105 сельских округах и 4 малых городах региона был проведен скрининг, на основе которого был разработан план социально-экономического развития каждого округа.
В целях повышения доходов сельского населения в 2023 году были выданы кредиты по 213 заявкам на сумму 1 млрд 535 млн 118 тыс. тенге. Создано 235 рабочих мест. Средняя сумма одного кредита составила 7,2 млн тенге, и данные средства полностью освоены, - сказал заместитель акима Восточно-Казахстанкой области Дархан Сапанов.
На развитие животноводства (приобретение крупного рогатого скота и лошадей, развитие овцеводства и птицеводства) выдано 182 микрокредита на сумму 1 224,3 млн тенге.
На развитие растениеводства, в частности, тепличного комплекса и семеноводства, выдано 3 микрокредита на сумму 25,4 млн тенге.
По пчеловодству кредитовано 7 проектов на сумму 52,7 млн тенге.
На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования выдано 4 кредита на сумму 67,6 млн тенге.
На другие виды несельскохозяйственной деятельности (приобретение оборудования, строительных материалов и мебели для строительства гостиниц и развития туризма) выдано 17 кредитов на сумму 165,1 млн тенге.
При этом достигнуты экономические показатели в животноводстве: количество КРС увеличилось на 1 744 головы (257 991 голов), лошадей на 905 голов (104 429 голов), мелкого рогатого скота на 1 324 головы (358 437 голов). Объем производства сырого молока увеличился на 12 625 тонн (72 745 тонн).
Реализовано 12 проектов по кооперации в сельском хозяйстве (сельскохозяйственные производственные кооперативы) на сумму 309,6 млн тенге. Два проекта были кредитованы в сфере туризма, два проекта на приобретение основных и оборотных средств, техники и оборудования, восемь проектов на развитие животноводства, из которых было создано пять новых кооперативов.
В 2024 году на реализацию программы "Ауыл аманаты" было запланировано 7 млрд 39 млн тенге. Однако по итогам прошлого года из республиканского бюджета было выделено только 2,5 млрд тенге.
В прошлом году Кредитным комитетом было одобрено 72 проекта, и выдано кредитов на общую сумму 1,0 млрд тенге, в том числе:
- По развитию туризма реализовано 29 проектов на сумму 473,6 млн тенге;
- По переработке сельскохозяйственной продукции реализовано 26 проектов на сумму 306,3 млн тенге;
- По приобретению сельскохозяйственной техники реализовано 6 проектов на сумму 70,8 млн тенге;
- По другим видам несельскохозяйственной деятельности реализовано 11 проектов на сумму 149,3 млн тенге.
По итогам прошлого года, 26 сельскохозяйственных производственных кооперативов получили кредиты в сумме 652,3 млн тенге, 4 крестьянских хозяйства - 34,7 млн тенге, 42 индивидуальных предпринимателя - 313 млн тенге. Ожидается создание 163 новых рабочих мест", - отметил Дархан Сапанов.
В прошлом году объем возвратных средств составил 133 млн тенге. За счет этих средств были выданы кредиты двум сельскохозяйственным кооперативам на сумму 59 млн тенге для приобретения сельскохозяйственной техники и развития туризма.
В текущем году на реализацию программы "Ауыл аманаты" из республиканского бюджета предусмотрено 3 млрд тенге, а с учетом переходящих средств 2024 года и средств, предусмотренных на 2025 год, - 4,5 млрд тенге. На эту сумму планируется кредитовать 553 проекта (445 проектов на 3 млрд тенге с созданием 483 рабочих мест и 108 проектов на 1,5 млрд тенге с созданием 320 рабочих мест).
Как отметил заместитель акима ВКО, бюджетные средства будут направлены на следующие приоритетные направления: развитие туризма, переработка сельскохозяйственной продукции, а также приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
На сегодняшний день по переходящим средствам прошлого года одобрено 29 проектов на сумму 330 млн 795 тыс. тенге.
24.03.2025, 21:15 14916
Наша задача принять все необходимые меры, чтобы защитить людей - аким ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов с сотрудниками профильных ведомств, входящих в состав оперативного штаба, провели мониторинг паводкоопасных мест, сообщает пресс-служба акимата региона.
Во всех районах области имеются группировки сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций весеннего периода. Поручил акимам районов вести скоординированную работу. Отслеживать уровень воды и контролировать состояние гидротехнических сооружений. Особое внимание обратить на местные дороги, особенно в горной местности и мосты, чтобы была возможность передвигаться на транспорте. Наша задача принять все необходимые меры, чтобы защитить людей и инфраструктуру", - отметил Нурымбет Сактаганов.
В частности, по данным акимата, в Маркаколе противопаводковые мероприятия по очистке и спрямление русла реки Калжыр, установки водопропускных труб, минимизировали угрозу подтопления сел Калжир и Маркаколь. Также очищено 72 водопропускных сооружений, 6 мостов, а также арыки и каналы.
Сегодня мониторинг показал, что на реках Кара Ертис, Калжыр, в трех местах, чтобы избежать ледяных заторов будут проведены профилактические взрывные работы. Плотины Орта-Теректы, а также Лайлинское и Нижние Тайынты, работают в штатном режиме. На данный момент практический все гидросооружения региона находятся подо льдом, но уже появились промоины. Поэтому ситуация за данными объектами должна быть на ежечасном контроле. В Тарбагатайском районе из 6 населенных пунктов полностью угроза паводка снята в поселке Тугыл", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, еще в 5 селах: Жанауыл, Сарыолен, Карасу, Жетиарал, Манырак, угроза затопления талыми водами минимизирована. Также сообщается, что уже проведены работы по берегоукреплению реки Терисайрык. Полностью от снега и наледи очищены 182 водопропускных сооружения, 9 мостов и 33 километра водопропускных каналов.
В пресс-службе подчеркнули, что противопаводковые мероприятия полностью сняли угрозу подтопления в 4 селах Курчумского района. Проведен ремонт моста на автодороге Курчум-Топтерек. К пропуску большой воды готово 441 водопропускное сооружение, очищены 19 мостов, а также обводные арыки и каналы. Помимо этого, определены 2 участка на реках, где для рыхления льда будут произведены профилактические взрывные работы.
Из-за резко меняющейся погоды, перепадов дневных и ночных температур, нужен ежечасный мониторинг ситуации, особенно то, что касается рек. В сложившихся обстоятельствах нам необходимы точные прогнозы и полная готовность", - подчеркнул глава региона.
22.03.2025, 17:49 24331
Паводкоопасные участки проверяют в ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области начался интенсивный процесс снеготаяния, в районах проводятся проверки паводкоопасных участков.
Организована круглосуточная дежурная служба. Ситуация находится на контроле у оперативного штаба и главы региона", - сообщает акимат ВКО.
В Уланском районе на постоянном контроле акимата находятся территории, которые попадают в карту паводкоопасных мест.
Близ села Герасимовка интенсивно пошла талая вода с полей. Был углублен отводной канал, чтобы не допустить затоплений. Инертным материалом проведены укрепительные работы. В жилые дома вода не зашла. С трех придворовых участков талые воды отведены. Сейчас ведутся все необходимые противопаводковые мероприятия. В селе находится аким области", - сообщили в акимате.
Глава региона распорядился укрепить берега обводного канала, углубить и очистить арыки, чтобы вода беспрепятственно уходила.
Все службы работают в режиме повышенной готовности. Несмотря на праздники, никто расслабляться не должен. В случае необходимости будет задействована дополнительная техника для предотвращения паводков и защиты территории. В эти дни жители области должны, ни о чем не беспокоясь, праздновать Наурыз. А мы будем работать и создавать для этого все необходимые условия", - отметил Нурымбет Сактаганов.
В Тарбагатайском районе обследованы паводкоопасные участки, которые находятся в зоне возможного затопления, включая солнечную сторону горы Манырак, Кара Тогам, Есенгелди и Баргана.
В районе Алтай идет процесс вскрытия рек. Ежечасный мониторинг погодных условий и уровня воды позволяет держать ситуацию под контролем.
В селе Үлкен Нарын на улице Алтайэнерго было зафиксировано скопление талых вод возле хозяйственной постройки. Установлено, что угрозы жилому дому нет, так как рядом расположена дамба, а вода отводится в обводной канал. Обводной канал расчищен и в настоящее время вода постепенно уходит. Службы ЧС и местные исполнительные органы следят за ситуацией. Приняты все необходимые меры по подготовке и обеспечению защитных сооружений. Наготове инертный материал и спецтехника", - отметили в акимате.
21.03.2025, 12:38 31706
ВКО усиливает инвестиционный потенциал
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В регионе активно внедряются новые проекты и цифровые решения, сообщили в региональном акимате.
Восточно-Казахстанская область продолжает наращивать объем инвестиций и создавать комфортные условия для бизнеса: В 2024 году в экономику региона инвестировано 768,2 млрд тенге, с темпом роста 118,4%, также существенный рост показали частные инвестиции - их объем увеличился на 9,6% и составил 545,9 млрд тенге.
По поручению главы государства создается целостная экосистема, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях. Это касается и иностранных, и отечественных инвесторов. Нашим управлением ведется работа в данном направлении на региональном уровне, - отметили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.
Для улучшения инвестиционного климата в регионе активно внедряются цифровые решения - одним из ключевых инструментов стала Национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП), запущенная Министерством иностранных дел РК в 2024 году. С ее помощью инвестору со стороны государственных органов оказывается информационная, консультационная и организационная поддержка.
Сейчас в системе зарегистрировано 49 инвестиционных проектов из Восточного Казахстана на общую сумму 859,1 млрд. тенге. Из них в прошлом году успешно реализовано 10 проектов на 45 млрд тенге, а в 2025 году запланирован запуск еще 8 проектов с общим объемом инвестиций в 42 млрд тенге", - сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.
Здесь отметили, что НЦИП позволяет инвесторам получать необходимую поддержку в режиме "одного окна" - от консультативных услуг до сопровождения со стороны государственных органов. Также, для создания комфортных условий для бизнеса, в регионе работает инвестиционный штаб, в который входят представители госорганов, прокуратуры и Палаты предпринимателей. Если у инвесторов возникают трудности, связанные с реализацией проектов, их рассматривают в оперативном порядке.
Дополнительно в регионе работает фронт-офис, обеспечивающий правовую поддержку предпринимателей. Одним из механизмов защиты бизнеса стал Региональный пул инвесторов, который включает 42 проекта на сумму 13,8 млрд тенге. Это позволяет снизить административные барьеры и ускорить запуск новых предприятий. Данная работа ведется при активном содействии областной прокуратуры.
Отметим, что комплексная работа по привлечению инвестиций направлена не только на увеличение финансирования, но и на развитие промышленного потенциала региона. Прозрачные условия, цифровые технологии и государственная поддержка создают в Восточном Казахстане благоприятную среду для открытия новых производств и устойчивого экономического роста.
20.03.2025, 18:27 37716
Аким ВКО посетил центр поддержки детей "Умiт"
Для более сильной подготовки к республиканским и международным конкурсам ребятам подарили новое музыкальное оборудование
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил центр поддержки детей "Умiт", где воспитанники и коллектив приготовили праздничную программу в рамках декады Наурызнама, сообщает пресс-служба акимата региона.
Как отметил Нурымбет Сактаганов, центр стал для детей настоящей семьей, где царит забота и поддержка, где есть уважение к старшим и мудрые наставления, где всегда тепло, уютно и безопасно. Педагогический коллектив внимателен к каждому ребенку и делает все, чтобы раскрыть их потенциал.
По данным акимата, каждая группа приготовила национальное блюдо и творческие номера, и ребятам удалось создать теплую и ностальгическую атмосферу праздника Наурыз и напомнить о лучших традициях казахского народа, которые уже стали настоящими нравственными ценностями.
Порадовало то, что все без исключения дети свободно говорят на двух языках, их пытливый ум и стремление к новому. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов и побед", - заявил аким области.
Также для более сильной подготовки к республиканским и международным конкурсам ребятам подарили новое музыкальное оборудование.
20.03.2025, 14:12 39266
Аким ВКО совершил облет паводкоопасных районов области
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов совершил облет двух районов Катон-Карагайского и района Алтай, которые находятся в паводкоопасной зоне, сообщили в региональном акимате.
Совместно со специалистами оперативного штаба, куда входят представители ДЧС, управления по мобилизационной подготовке и других профильных ведомств, был проведен мониторинг состояния рек, водохранилищ и снежного покрова.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, по всему маршруту началось активное снеготаяние, превышение снегозапасов составляет 10-20% в зависимости от района.
В районе города Алтай высота сплошного снежного покрова составляет от 1 метра и выше, в горной местности высота снега достигает 2,5 метра, а запас воды в нем - около 500 мм. В Катон-Карагайском районе высота снежного покрова - 30-50 см, запас воды - около 100 мм. В целом гидрологическая и ледовая обстановка характеризуется как стабильная", - уточнили в акимате.
Также отмечается, что на реке Бухтарме начался процесс разрушения льда, на Бухтарминском водохранилище пока сохраняется сплошной ледовый покров.
Ситуация находится на постоянном контроле акима области.
Помимо этого, аким области посетил Катон-Карагайский район, где ознакомился с завершившимся капитальным ремонтом в зданиях акимата, полиции, прокуратуры и суда, а также с ходом строительства одного из проблемных объектов-долгостроев - физкультурно-оздоровительного комплекса.
Строительство ФОКа с бассейном началось еще в 2020 году, но из-за недобросовестных подрядчиков затянулось. На данный момент строительно-монтажные работы завершены на 75%. Подрядчик устраняет дефекты, выявленные техническим надзором. В бассейне завершены работы по монтажу систем отопления и вентиляции. В бассейне уже проведены пусконаладочные работы, а в тренажерный зал завезен весь необходимый спортивный инвентарь. Объект будет сдан в эксплуатацию в соответствии с намеченным графиком", - добавили в областном акимате.
19.03.2025, 17:49 45181
Дендрологическую карту региона создадут в Восточном Казахстане
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания акимата Восточно-Казахстанской области обсудили итоги акции "Таза Қазақстан" и дальнейшие планы по озеленению и благоустройству населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба акимата региона.
Отмечается, что акция привлекла более полумиллиона неравнодушных жителей Восточного Казахстана, которые с готовностью подключились к уборке, сбору и вывозу мусора и другим экологическим инициативам. В своем выступлении на четвертом национальном Курултае президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная акция обрела широкую поддержку граждан и должна стать повседневным образом жизни каждого казахстанца.
В прошлом году в регионе провели работы по очистке 204 парков и скверов, 323 историко-культурных памятников и 859 социальных объектов. Очищены 7,1 тысячи водных объектов, 26 фонтанов, 370 километров арыков. С 83 тыс. дворовых территории населенных пунктов вывезено 29 тысяч тонн мусора. В населенных пунктах посажено 110,5 тысячи деревьев", - сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов.
Однако, по информации акимата, есть проблема, которую неоднократно озвучивали и профильные специалисты и сами жители - это плохая приживаемость высаженных растений.
Глава региона Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что необходимо создать питомники и дендрологическую карту Восточного Казахстана, которая будет включать в себя ареолы распространения тех или иных деревьев и давать четкое понимание того, в каких районах они будут приживаться и расти.
Кроме того, аким области отметил, что промышленным предприятиям Усть-Каменогорска нужно выходить за рамки своих санитарно-защитных зон и создавать зеленый пояс вокруг своих производств. При этом в данном экологическом проекте ставку делать на растениях-сорбентах. Большой акцент также делается на озеленении левобережной части города, как динамично развивающейся и растущей. Отмечается, что в текущем году на территории области предусмотрено проведение мероприятий "Таза Аймақ", "Мөлдір бұлақ", "Все казахстанский день посадки деревьев", "Час земли", "Үлгілі ауыл", "Чистый двор - чистый город/район".
19.03.2025, 17:45 44156
В Восточном Казахстане построят сразу несколько новых мостов
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Восточно-Казахстанской области одним из наиболее важных вопросов на повестке дня стало строительство, ремонт и реконструкция дорог и мостов в регионе, сообщает пресс-служба акимата региона.
Как рассказал руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов, в 2025 году в Восточном Казахстане планируется отремонтировать 377 километров автодорог и улиц. Среди проектов, есть и переходящие, такие, например как Акжар - Шілікті - Зайсан, Акжар - Омск - Майкапшагай, Курчум - Калжыр, Курчум - Калжыр - Бурабай, Октябрьская переправа - Алтайка-Новохайрузовка, Подъезд к селу Новотроицкое, и новые - Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское, Васильевка - Бозанбай, Кокпекты - Самарское - Васильевская переправа, Курчум - Калжыр - Аксуат. На средний и текущий ремонт из всех источников финансирования будет выделено почти 12 миллиардов тенге.
Особое внимание в этом году уделят состоянию мостовых переправ. Вопрос, который волнует не только жителей Восточного Казахстана, но и туристов из соседней РФ - это аварийное состояние моста через реку Уба в Шемонаихе. Он был построен в 1962 году, и сейчас на переправе действуют ограничения по массе грузовых автомобилей, а также введено реверсивное движение, что существенно увеличивает время прохождения моста", - подчеркнули в акимате.
Глава региона Нурымбет Сактаганов акцентировал внимание на том, что нужно ускорить все подготовительные работы по строительству нового моста, который обеспечит нормальное двустороннее движение.
Уже на завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации, в соответствии с ней новый мост будет протяженностью 242 метра с двумя полосами движения и двумя тротуарами. При своевременном финансировании начало строительных работ запланировано на вторую половину 2025 года. Во время строительства движение будет осуществляться по старому мосту, после завершения - его демонтируют", - отметил Нуржан Жумадилов.
По данным пресс-службы, еще один масштабный проект - это строительство моста через Иртыш в Усть-Каменогорске в створе улицы Виноградова. Завершен конкурс на разработку ПСД, срок завершение проектирования - декабрь 2025 года. Этот проект важен для областного центра поскольку позволит значительно разгрузить трафик.
Также в ходе заседания обсудили вопрос реконструкции трассы Усть - Каменогорск - Тарханка - Топиха - Черемшанка, что позволит сократить путь из областного центра в Риддер на 43 километра, а время в пути - практически на час.
Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этого проекта из республиканского бюджета. В регионе рассматривается возможность реконструкции легендарной староавстрийской дороги, которая пользуется большой популярностью у туристов и путешественников. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе визита в ВКО поручил перевести земли особо охраняемых природных территории в земли запаса", - добавили в акимате.
Кроме того, ведется проработка границ земельных участков совместно с НАО "Правительство для граждан", по итогам будет формироваться бюджетная заявка на финансирование проекта землеотвода.
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