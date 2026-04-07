В ВКО реализуют масштабную программу ремонта и модернизации дорог

Усть-Каменогорск. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области активно реализуются проекты по ремонту, реконструкции и модернизации автомобильных дорог. Это позволяет повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную доступность для жителей региона. О результатах проделанной работы и дальнейших планах главе государства доложил аким области Нурымбет Сактаганов.





По итогам 2025 года ремонтными работами охвачено более 900 км дорог и улиц, из которых фактически отремонтировано 856 км. Особое внимание уделено республиканским трассам. Завершена реконструкция участков автодороги Калбатау - Майкапшагай, где в пределах области обновлено 231 км дорожного покрытия. Также отремонтировано 60 км автодороги Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск. Продолжается реконструкция Осиновского перевала на участке Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи: уже построена объездная дорога и начаты работы по возведению моста через реку Пихтовка.





Параллельно развивается местная улично-дорожная сеть. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, включая строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек Жолы, реконструкцию развязки на улицах Пермитина и Славского, строительство объездной дороги в селе Курчум, а также модернизацию дорожной инфраструктуры в селе Бобровка Глубоковского района.





По данным акимата, в 2025 году внедрена цифровая система контроля качества дорог KazRoadLab, обеспечивающая полный цикл экспертизы материалов и объектов с минимизацией человеческого фактора. Кроме того, проведена цифровая паспортизация автомобильных дорог областного значения в рамках платформы E-Joldar. В 2026 году данная работа будет продолжена на дорогах районного значения и уличной сети населенных пунктов.





План на 2026 год предусматривает охват более 300 км дорог и улиц. Основные направления - ремонт дорог и улиц населенных пунктов и их содержание с обеспечением контроля качества. Также планируется завершение установки двух автоматизированных комплексов весового контроля на маршрутах движения рудовозов, что позволит повысить сохранность дорожного полотна. Помимо этого, предусмотрено строительство трех мостов - двух в Усть-Каменогорске и одного в Шемонаихе.





В текущем году планируется завершение строительства аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, что создаст важные условия для развития туризма, повысит транспортную доступность ключевых туристских направлений и поспособствует росту туристического потока в приграничные районы области.





В перспективе - строительство речного порта в селе Тугыл с последующим созданием железнодорожной линии Тугыл - Майкапшагай протяженностью 99 км.