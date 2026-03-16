В Восточном Казахстане активно набирает обороты челлендж #МенДауысБердім

Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточного Казахстана активно участвуют в новом челлендже в социальных сетях, публикуя фото и видео с хештегами #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау и #РеферендумғаБардым, сообщили в областном акимате.





Горожане и сельские жители делятся своими моментами голосования, приглашая друзей присоединиться к челленджу. Многие публикуют посты возле специальных фоторамок и делают патриотичные публикации.





Участники отмечают, что челлендж не только показывает процесс голосования, но и мотивирует граждан к активной гражданской позиции, вдохновляя знакомых и близких. Через хештеги в социальных сетях можно увидеть множество интересных снимков и видео со всех уголков области.





Согласно сообщениям областных СМИ, молодежь и семьи Восточного Казахстана с энтузиазмом принимают участие в челлендже, демонстрируя свою позицию и поддерживая важный политический процесс в регионе.





Челлендж в социальных сетях запущен с хештегами: #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау, #РеферендумғаБардым