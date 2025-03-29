В Восточном Казахстане началось строительство двух аэропортов

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области программу "Ауыл аманаты" начали реализовывать в 2023 году. Основная цель проекта - максимально повысить благосостояние сельского населения и снизить уровень безработицы, сообщили в областном акимате.





На первом этапе реализации проекта в 105 сельских округах и 4 малых городах региона был проведен скрининг, на основе которого был разработан план социально-экономического развития каждого округа.





В целях повышения доходов сельского населения в 2023 году были выданы кредиты по 213 заявкам на сумму 1 млрд 535 млн 118 тыс. тенге. Создано 235 рабочих мест. Средняя сумма одного кредита составила 7,2 млн тенге, и данные средства полностью освоены, - сказал заместитель акима Восточно-Казахстанкой области Дархан Сапанов.





На развитие животноводства (приобретение крупного рогатого скота и лошадей, развитие овцеводства и птицеводства) выдано 182 микрокредита на сумму 1 224,3 млн тенге.





На развитие растениеводства, в частности, тепличного комплекса и семеноводства, выдано 3 микрокредита на сумму 25,4 млн тенге.





По пчеловодству кредитовано 7 проектов на сумму 52,7 млн тенге.





На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования выдано 4 кредита на сумму 67,6 млн тенге.





На другие виды несельскохозяйственной деятельности (приобретение оборудования, строительных материалов и мебели для строительства гостиниц и развития туризма) выдано 17 кредитов на сумму 165,1 млн тенге.





При этом достигнуты экономические показатели в животноводстве: количество КРС увеличилось на 1 744 головы (257 991 голов), лошадей на 905 голов (104 429 голов), мелкого рогатого скота на 1 324 головы (358 437 голов). Объем производства сырого молока увеличился на 12 625 тонн (72 745 тонн).





Реализовано 12 проектов по кооперации в сельском хозяйстве (сельскохозяйственные производственные кооперативы) на сумму 309,6 млн тенге. Два проекта были кредитованы в сфере туризма, два проекта на приобретение основных и оборотных средств, техники и оборудования, восемь проектов на развитие животноводства, из которых было создано пять новых кооперативов.





В 2024 году на реализацию программы "Ауыл аманаты" было запланировано 7 млрд 39 млн тенге. Однако по итогам прошлого года из республиканского бюджета было выделено только 2,5 млрд тенге.





В прошлом году Кредитным комитетом было одобрено 72 проекта, и выдано кредитов на общую сумму 1,0 млрд тенге, в том числе:





- По развитию туризма реализовано 29 проектов на сумму 473,6 млн тенге;





- По переработке сельскохозяйственной продукции реализовано 26 проектов на сумму 306,3 млн тенге;





- По приобретению сельскохозяйственной техники реализовано 6 проектов на сумму 70,8 млн тенге;





- По другим видам несельскохозяйственной деятельности реализовано 11 проектов на сумму 149,3 млн тенге.





По итогам прошлого года, 26 сельскохозяйственных производственных кооперативов получили кредиты в сумме 652,3 млн тенге, 4 крестьянских хозяйства - 34,7 млн тенге, 42 индивидуальных предпринимателя - 313 млн тенге. Ожидается создание 163 новых рабочих мест", - отметил Дархан Сапанов.





В прошлом году объем возвратных средств составил 133 млн тенге. За счет этих средств были выданы кредиты двум сельскохозяйственным кооперативам на сумму 59 млн тенге для приобретения сельскохозяйственной техники и развития туризма.





В текущем году на реализацию программы "Ауыл аманаты" из республиканского бюджета предусмотрено 3 млрд тенге, а с учетом переходящих средств 2024 года и средств, предусмотренных на 2025 год, - 4,5 млрд тенге. На эту сумму планируется кредитовать 553 проекта (445 проектов на 3 млрд тенге с созданием 483 рабочих мест и 108 проектов на 1,5 млрд тенге с созданием 320 рабочих мест).





Как отметил заместитель акима ВКО, бюджетные средства будут направлены на следующие приоритетные направления: развитие туризма, переработка сельскохозяйственной продукции, а также приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.





На сегодняшний день по переходящим средствам прошлого года одобрено 29 проектов на сумму 330 млн 795 тыс. тенге.