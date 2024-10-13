Восточный Казахстан открывает новые горизонты туризма

Фото: УВП ВКО

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Усть-Каменогорск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева с председателем правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" Кайратом Садвакасовым обсуждались планы по превращению региона в туристический хаб Казахстана, сообщает УВП ВКО.





Ермек Кошербаев сообщил, что область намерена активно развивать туристическую инфраструктуру, привлекая как внутренний, так и международный туризм.





В Восточном Казахстане с каждым годом набирает популярность зимний туризм. Аким области отметил высокий потенциал региона в этой сфере и необходимость дальнейшего развития. Он подчеркнул важность привлечения субсидий и государственной поддержки для создания комфортных условий для путешественников и бизнеса.





Также в ходе встречи обсуждался вопрос транспортной доступности региона. Ермек Кошербаев отметил, что создание транзитного хаба обеспечит связь между регионами Казахстана и соседними странами. Кроме того, он рассказал о возможном открытии новых аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах ко Дню Республики в следующем году.





УВП ВКО





Для успешного превращения Восточно-Казахстанской области в туристический центр важно не только развивать инфраструктуру, но и создавать привлекательные условия для путешественников. Ермек Кошербаев подчеркнул, что необходимо обеспечить удобное транспортное сообщение как для иностранных туристов, так и для граждан Казахстана. Это позволит увеличить поток туристов и сделать туризм одним из ведущих секторов экономики региона.





Важным аспектом обсуждения стало создание комфортных условий вдоль ключевых туристических маршрутов. Аким акцентировал внимание на необходимости мелких, но значимых объектов, таких как придорожные туалеты, а также крупных инвестиционных проектов, включая отели и сервисные зоны. Он добавил, что необходимо наладить такую систему, чтобы рейсы между регионами Казахстана выполнялись регулярно и бесперебойно, что увеличит количество туристов и сделает поездки более доступными.





В регионе также уделяется особое внимание развитию зеленого туризма. Восточный Казахстан славится своими природными богатствами: горные массивы, озера и леса предоставляют широкие возможности для активного и экологически чистого отдыха. В планах создание туристических маршрутов, которые позволят путешественникам наслаждаться природой без ущерба для окружающей среды.





Мы активно продвигаем экологически чистый туризм. Важно развивать эту сферу грамотно, сохраняя уникальные природные ресурсы региона и одновременно создавая комфортные условия для туристов", - подчеркнул глава области.





Одним из флагманских проектов станет развитие района Бухтармы, где разрабатывается концепция всесезонного курорта. Зимой здесь будут востребованы горнолыжные трассы, а летом - пляжи, прогулочные маршруты и водные виды спорта. Аким ВКО отметил, что в районе Бухтармы необходимо создать такое место, которое будет привлекать туристов круглый год, что станет важным шагом в развитии региона как всесезонного туристического направления.