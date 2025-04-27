Восточный Казахстан озеленяют: 50 тысячи деревьев, субботники и участие молодежи   

До конца апреля экологические акции продолжатся во всех районах области

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех уголках Восточно-Казахстанской области активно проходит весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщает акимат региона.





Только в рамках Всеказахстанского дня посадки деревьев, который состоялся 26 апреля, в населенных пунктах региона высадили более 50 тысяч саженцев. К экологической инициативе присоединились молодежь, волонтеры, сотрудники организаций и местные сообщества", - отметили в пресс-службе.





В частности, в поселке Белоусовка Глубоковского района юные спортсмены высадили более 50 берез на территории центрального стадиона.





Эта акция символизирует не только заботу о природе, но и стремление к здоровому образу жизни. По словам организаторов, участие детей в подобных мероприятиях формирует ответственное отношение к окружающей среде", - пояснили в акимате.





Фото: акимат ВКО





Также масштабные посадки прошли и в Тарбағатайском районе: в рамках акции "Таза Қазақстан" уже высажено около 3 тысяч деревьев, в том числе березы, тополя, яблони, вязы, вишни и ели. Кроме того, озеленены улицы, общественные пространства и придомовые территории. Подчеркивается, что в работах приняли участие сотрудники учреждений, члены общественных организаций и сельская молодежь.





Помимо этого, в Маркакольском районе силами молодежи высадили около 1000 саженцев - это стало важным вкладом в общее экологическое движение области и примером инициативности молодежи. Также в Риддере высадили 5 тысяч деревьев - это стало одним из крупнейших мероприятий региона в рамках экологической кампании.





Фото: акимат ВКО





Отмечается, что к посадке деревьев присоединились и другие районы, села и города Восточно-Казахстанской области.





Кроме высадки деревьев, регион охватили другие инициативы: с начала апреля прошли субботники с участием более 20 тысяч человек. Очищены родники и прибрежные зоны, установлены около тысячи кормушек и скворечников, в школах проведены конкурсы и экоуроки. Экологический настрой ВКО отражает стремление жителей к чистоте, порядку и любви к родному краю. До конца апреля экологические акции продолжатся во всех районах области, объединяя разные поколения ради будущего", - добавили в акимате ВКО.