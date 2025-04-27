26.04.2025, 12:07 2196
Восточный Казахстан озеленяют: 50 тысячи деревьев, субботники и участие молодежи
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех уголках Восточно-Казахстанской области активно проходит весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщает акимат региона.
Только в рамках Всеказахстанского дня посадки деревьев, который состоялся 26 апреля, в населенных пунктах региона высадили более 50 тысяч саженцев. К экологической инициативе присоединились молодежь, волонтеры, сотрудники организаций и местные сообщества", - отметили в пресс-службе.
В частности, в поселке Белоусовка Глубоковского района юные спортсмены высадили более 50 берез на территории центрального стадиона.
Эта акция символизирует не только заботу о природе, но и стремление к здоровому образу жизни. По словам организаторов, участие детей в подобных мероприятиях формирует ответственное отношение к окружающей среде", - пояснили в акимате.
Также масштабные посадки прошли и в Тарбағатайском районе: в рамках акции "Таза Қазақстан" уже высажено около 3 тысяч деревьев, в том числе березы, тополя, яблони, вязы, вишни и ели. Кроме того, озеленены улицы, общественные пространства и придомовые территории. Подчеркивается, что в работах приняли участие сотрудники учреждений, члены общественных организаций и сельская молодежь.
Помимо этого, в Маркакольском районе силами молодежи высадили около 1000 саженцев - это стало важным вкладом в общее экологическое движение области и примером инициативности молодежи. Также в Риддере высадили 5 тысяч деревьев - это стало одним из крупнейших мероприятий региона в рамках экологической кампании.
Отмечается, что к посадке деревьев присоединились и другие районы, села и города Восточно-Казахстанской области.
Кроме высадки деревьев, регион охватили другие инициативы: с начала апреля прошли субботники с участием более 20 тысяч человек. Очищены родники и прибрежные зоны, установлены около тысячи кормушек и скворечников, в школах проведены конкурсы и экоуроки. Экологический настрой ВКО отражает стремление жителей к чистоте, порядку и любви к родному краю. До конца апреля экологические акции продолжатся во всех районах области, объединяя разные поколения ради будущего", - добавили в акимате ВКО.
новости по теме
15.04.2025, 21:08 18096
В Зайсанском районе ликвидировано возгорание камыша и сухой травы
Фото: ДЧС ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области ликвидировано масштабное возгорание камыша и сухой растительности. Огонь охватил территорию площадью 840 га в труднодоступной болотистой местности. Угрозы населенным пунктам не было, пострадавших нет, сообщает пресс-служба акимата региона.
К тушению были привлечены свыше 400 человек и 70 единиц техники, в том числе силы местных исполнительных органов и подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. Работы осложнялись сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. С воздуха были задействованы вертолеты Ми-8.
Возгорание удалось полностью ликвидировать к 19.30.
Напомним, что ситуация находилась под личным контролем акима области Нурымбета Сактаганова.
15.04.2025, 14:44 19781
В ВКО восстановят трассу, поврежденную при строительстве аэропорта
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области подрядная организация восстановит поврежденные участки республиканской автодороги Усть-Каменогорск - Алтай - Үлкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, пострадавшие в ходе строительства нового аэропорта, сообщили в областном акимате.
Как уточнили в ведомстве, речь идет об отрезке с 252-го по 311-й километр, по которому осуществляется доставка строительных материалов для реализации проекта. Повреждение дорожного полотна и инженерных сооружений произошло из-за интенсивного движения тяжелой техники.
Кроме того, одной из причин разрушения стало наложение перевозок на весенний период, когда дорожное полотно подвергается сильному переувлажнению. Это снижает его несущую способность и напрямую способствует разрушению покрытия.
Обязательства по восстановлению трассы за собственный счет компания закрепила в трехстороннем соглашении с генподрядчиками. Компания будет поэтапно проводить ремонт, согласовывая объемы и сроки с партнерами.
Мы осознаем значимость этой трассы как для местных жителей, так и для туристов. Поэтому готовы восстановить участок, который был поврежден в процессе поставок стройматериалов. Работы будут вестись поэтапно в тесной координации с уполномоченными организациями", - подчеркнул представитель компании Асет Султанов.
В акимате добавили, что соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действовать до его официального расторжения. Документ направлен на сохранение транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности движения на одном из ключевых направлений Восточного Казахстана.
12.04.2025, 15:16 33401
Аким ВКО принял участие в открытии новой школы в поселке Новая Бухтарма
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в район Алтай принял участие в открытии новой школы № 2 на 200 мест с государственным языком обучения в поселке Новая Бухтарма, сообщает пресс-служба акимата региона.
Глава государства отметил, что уровень образования должен быть равным по всей стране и каждый ребенок должен иметь возможность учиться в современных и удобных условиях. И эта новая, современная школа - большой шаг к воспитанию поколения и качественному образованию. Мы уверены, что в этом образовательном учреждении вырастут сознательные, воспитанные и образованные граждане, которые будут строить будущее нашей страны", - отметил Нурымбет Сактаганов.
По словам акима области, для улучшения условий для обучения и сокращения дефицита ученических мест в прошлом году в регионе велось строительство 10 новых школ, из которых семь уже введены в эксплуатацию, две построены по оффтейк-контрактам в Тарбагатайском районе. Подчеркивается, что в 2025 году планируется строительство еще 13 школ.
В поселке Новая Бухтарма проживает 4207 жителей, активно развивается туризм, улучшается инженерная инфраструктура (...) На сегодняшний день в поселке Новая Бухтарма обучается 114 учащихся, в детских дошкольных учреждениях находится 129 детей, из которых 33 ребенка в текущем году собираются в первый класс. Торжественное событие завершилось посадкой саженцев на территории новой школы", - добавили в пресс-службе.
12.04.2025, 15:09 33991
В ВКО поблагодарили военнослужащих, участвовавших в противопаводковых мероприятиях
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области поблагодарили военнослужащих, которые участвовали в противопаводковых мероприятиях в регионе, сообщает пресс-служба акимата области.
Личный состав воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС РК, задействованный в противопаводковых мероприятиях в Восточном Казахстане, возвращается из района Алтай на место постоянной дислокации в город Семей. Заместитель акима района Алтай Зангар Шаухин в торжественной обстановке вручил благодарственные письма за масштабную работу и участие в противопаводковых мероприятиях", - проинформировали в акимате.
Как подчеркнул Зангар Шаухин, работа военнослужащих позволила обеспечить безопасность населенных пунктов и граждан района.
Передаю слова огромной благодарности от жителей всем военнослужащим. Желаю благополучного возвращения в пункты дислокации", - сказал Зангар Шаухин.
В ведомстве напомнили, что с 15 марта 2025 года личный состав части выполнял задачи по предотвращению паводка в населенных пунктах - городе Алтае, поселках Зубовск и Новая Бухтарма, селах Тургусун, Малеевск, Быково, Богатырево, Соловьево, Маяк, Орловка и Снегирево.
Всего было прочищено 5835 метров арычных систем, 50 метров полотна мостов, 39 водопропускных сооружений, заполнено более 860 штук мешкотары инертным материалом, уложено в местах возможного подтопления 150 штук. Также проводилась большая профилактическая работа с населением", - добавили в климате.
11.04.2025, 17:42 38451
Глава ВКО провел заседание совета АНК области
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В областном акимате под председательством главы Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова прошло заседание совета Ассамблеи народа Казахстана ВКО, сообщает акимат региона.
В ходе заседания обсудили вопросы состава делегации от ВКО, которая примет участие XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, созванной главой государства Касым-Жомартом Токаевым. А также план юбилейных мероприятий на региональном уровне", - заявили в акимате.
Как отметил аким области, на сегодняшний день Восточный Казахстан - это один из тех регионов, чьи инициативы и идеи успешно масштабируются по всей стране. В частности, создание первого Дома дружбы - центра общественного согласия в Усть-Каменогорске. Подчеркивается, что он был первым, но этот опыт взяли на вооружение и другие регионы.
Дом дружбы вносит неоценимый вклад в укрепление межэтнического согласия и стабильности. Очень радует приток молодежи в АНК, ее активность в распространении культурных, экологических, творческих идей. Такая креативность в сочетании с традиционными подходами приносит положительные результаты", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Среди достижений региона в пресс-службе отметили уникальный музей под открытым небом - этнодеревню, которая стала жемчужиной левобережного комплекса и приобрела известность далеко за пределами региона. Также, подчеркнули в акимате, особого внимания заслуживает деятельность научно-экспертной группы АНК ВКО. Отмечается, что именно опыт Восточно-Казахстанского региона лег в основу создания аналогичных структур по всей Республике.
Кроме того, в эту работу активно вовлекается молодежь. Сегодня в регионе работает Клуб молодых ученых.
Одним из ярких событий стали Большие ассамблеевские студенческие игры, в рамках которых прошли не только спортивные состязания, но и интеллектуальные конкурсы, включая этно-квиз и нашу уникальную разработку - игру "Этно Гейм", направленную на углубленное понимание национальной культуры и традиций", - добавил заместитель директора ВКО Дома дружбы - центра общественного согласия, руководитель волонтерского движения АНК ВКО Равиль Юнусов.
По данным акимата, в области также успешно реализуются инициативы молодежи. Одной из них стал молодежный и детский театр АНК.
В этом году в рамках мероприятий, посвященных юбилею АНК, запланированы гастроли театра в Астане, Павлодарской, Абайской области. Знаковым для региона стало ежегодное проведение лагеря "Ассамблея жастары", который объединяет молодежь со всех уголков нашей страны", - добавили в пресс-службе.
Аким области отметил, что все инициативы и проекты Ассамблеи народа Казахстана будут поддерживаться и реализовываться в соответствии с поручениями президента РК.
11.04.2025, 10:07 40906
Аким ВКО поздравил молодых ученых с Днем науки
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Недели науки в ВКТУ имени Д. Серикбаева прошла XI Международная конференция. В конференции "Творчество молодых - инновационному развитию Казахстана" приняли участие студенты, магистранты, докторанты и молодые исследователи. Цель события - всесторонняя поддержка исследователей и развитие их потенциала, обмен знаниями и опытом, формирование профессиональных контактов, сообщили в акимате ВКО.
Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поздравил участников конференции и наградил ученых благодарственными письмами.
Поздравляю вас с Днем науки и желаю успешной и креативной Недели науки! Восточно-Казахстанская область - одна из самых инновационных в стране, - сказал глава региона. - Наши ученые продолжают развивать перспективные направления, разрабатывают новые материалы и технологии, активно привлекают студентов и молодых коллег к исследовательским проектам, вносят вклад в развитие региона и страны", - сказал аким.
Он выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие науки и инноваций приведет к привлечению инвестиций в область, созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни.
Стоит отметить, что ученые ВКТУ реализуют проекты в таких областях, как аддитивное производство, инновации в обработке материалов, геоинформатика и многие другие. Некоторые из этих проектов авторы представили в рамках конференции.
Я, как молодой ученый, активно принимаю участие в Неделе науки. Мой проект называется "Повышение износостойкости сопрягаемых поверхностей шиберной задвижки". Основой моего проекта является применение различных наплавочных материалов", - рассказала ассоциированный профессор, доктор PHD Риза Ғабдысалық.
Она добавила, что сегодня государство предоставляет молодым исследователям все возможности для того, чтобы заниматься научной деятельностью.
Я выиграла республиканский конкурс и получила государственное финансирование для дальнейшего исследования моей работы в постдокторантуре", - сказала молодая ученая.
Ректор ВКТУ имени Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина подчеркнула, что к мерам поддержки ученых, помимо грантового финансирования, относятся также бесплатное жилье от государства, льготная ипотека и научные стажировки, на которых исследователи могут налаживать контакты с зарубежными коллегами.
10.04.2025, 09:31 45596
В Усть-Каменогорске строительные работы в главном корпусе Центра гематологии завершены на 80%
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова вместе с акимом ВКО Нурымбетом Сактагановым посетили строящийся Центр гематологии в Усть-Каменогорске. По поручению президента на завершение этого уникального медицинского учреждения из возвращенных активов выделили 33,6 миллиарда тенге, общая стоимость проекта составила более 70 миллиардов, сообщили в областном акимате.
Сейчас в главном корпусе, рассчитанном на 148 койкомест, работы завершены на 80 процентов. На объекте трудятся 120 человек, однако уже в мае их число вырастет до 350-400. Важно отметить, что центр не будет монобольницей, к отделениям гематологии здесь прибавятся отделения кардиохирургии, трансплантологии и соматических заболеваний.
Здесь установят самое современное оборудование, включая две ангиографические системы, КТ на 256 срезов и МРТ, позволяющий делать снимки в двух проекциях. Сейчас, пока идут строительные работы, можно провести корректировку необходимой медтехники", - сказал глава региона.
В центре будут функционировать высокотехнологичные операционные, лаборатории генетики и трансфузиологии. Здесь создадут почти 300 рабочих мест, уже начата подготовка специалистов, 28 медработников прошли курсы обучения и повышения квалификации.
Как отметила Акмарал Альназарова, министерство каждые две недели будет проводить совещания с областным управлением здравоохранения о ходе и темпах строительства и оснащения центра гематологии, где будут получать лечение и диагностику жители не только ВКО, но и других регионов страны.
09.04.2025, 15:13 47486
В ВКО продолжается активная реализация инвестиционных и социально-экономических проектов
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе XX сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата восьмого созыва аким области Нурымбет Сактаганов представил подробный отчет о выполнении плана развития региона и исполнении областного бюджета за 2024 год. Приведенные данные свидетельствуют о значительных достижениях в экономике, улучшении качества жизни и росте бюджетных поступлений, сообщили в областном акимате.
Как отметили в ведомстве, 2024 год стал важным этапом в экономическом развитии региона. Объем инвестиций в экономику Восточно-Казахстанской области увеличился на 116%, составив 770 миллиардов тенге. В промышленности рост составил 103%, в сельском хозяйстве - 109%. Сельскохозяйственная продукция региона достигла 459 миллиардов тенге. В строительной отрасли также наблюдается положительная динамика: объемы увеличились на 114%, а 400 тысяч квадратных метров жилья были сданы в эксплуатацию.
Как известно, отличительными чертами нашего региона являются следующие факты: 40% экономики составляет промышленность, при этом более 70% обрабатывающей промышленности принадлежит одной компании - "Казцинк". В случае изменений мировой конъюнктуры только одно предприятие может нанести значительный ущерб экономике всей области. Это недопустимо, поэтому мы активно работаем над диверсификацией экономики", - отметил аким области.
Среди крупных инвестиционных проектов стоит отметить реконструкцию производственных мощностей на "ВОСТОКМАШЗАВОД" и строительство золотодобывающей фабрики в районе Самар. В ближайшие годы также планируется реализация нескольких проектов с участием иностранных инвесторов, что приведет к созданию новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры.
Особое внимание уделяется аграрному сектору. В 2024 году было инвестировано 22 миллиарда тенге в 15 проектов в агропромышленном комплексе, в том числе на строительство современных молочно-товарных ферм. Внедрение новых технологий в области ирригации и аграрного оборудования способствует повышению эффективности сельского хозяйства.
В рамках программы "Ауыл аманаты" активно поддерживаются проекты, направленные на повышение доходов сельских жителей. В этом году для реализации аграрных инициатив выделено 4,5 миллиарда тенге. Кроме того, в рамках программы льготного кредитования агропромышленных проектов предусмотрено выделение 11 миллиардов тенге, что позволит финансировать 8 крупных проектов.
Значительные изменения происходят и в социальной сфере. В 2024 году завершено строительство нескольких крупных образовательных объектов, включая новые школы и детские сады. Установлено 160 спутниковых терминалов Starlink, что улучшило доступ к качественному интернет-обучению в образовательных учреждениях региона", - подчеркнули в акимате.
Также продолжает развиваться здравоохранение: в области строятся новые больницы и медицинские учреждения, внедряются современные медицинские технологии. В 2024 году запланировано завершение строительства Центра гематологии и нескольких новых поликлиник.
Отмечается, что важной частью развития региона является туризм. В Восточно-Казахстанской области реализуются проекты по строительству горнолыжных курортов и туристических баз. Развитие горнолыжного туризма с акцентом на экологические и исторические маршруты запланировано в Риддере и Катон-Карагайском районе.
Кроме того, активно развиваются транспортные инфраструктурные проекты: строятся новые мосты, дороги и аэропорты, что сделает Восточно-Казахстанскую область важным транспортным узлом на стыке двух стран - Казахстана и Китая.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.04.2025, 09:31В нацпарке "Иле-Алатау" фотоловушка засняла индийского дикобраза 26.04.2025, 11:1847831В "Отбасы банке" объяснили изменения в правилах использования пенсионных выплат на лечение 26.04.2025, 11:4631951Развитие Алматы: акимат разработал план по реализации поручений Токаева 26.04.2025, 09:0027116В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 13 килограммов "синтетики" 26.04.2025, 12:23Дифференцированные ставки ИПН и акцизы на энергетики: второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис25491Дифференцированные ставки ИПН и акцизы на энергетики: второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис 21.04.2025, 08:04215171В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения 22.04.2025, 15:41208041Глава фонда "НеМолчи.kz" попросила убежища в Черногории 22.04.2025, 19:19206686В Алматы более 200 водителей мопедов привлекли к ответственности 21.04.2025, 17:14199251В Казахстане запущена онлайн-платформа для поиска ветеранов Великой Отечественной войны 21.04.2025, 16:48197961Гагаринский старт может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО 21.04.2025, 08:04215171В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения 22.04.2025, 15:41208041Глава фонда "НеМолчи.kz" попросила убежища в Черногории 22.04.2025, 19:19206686В Алматы более 200 водителей мопедов привлекли к ответственности 17.04.2025, 17:10202461Озвучена стоимость проезда на LRT в Астане 28.03.2025, 19:45200381Численность въезжающих в страны ЦА иностранных туристов выросла на 11%
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?