31.05.2025, 14:42 11851
Впервые в Восточном Казахстане прошел конкурс "Лучший пчеловод региона"
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии профессионального праздника работников сельского хозяйства в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области на базе опытного поля сельскохозяйственной опытной станции впервые состоялся конкурс "Лучший пчеловод Восточного Казахстана", сообщает пресс-служба акимата региона.
Главная цель мероприятия - развитие пчеловодства в регионе и всей стране, укрепление государственной поддержки отрасли, а также обмен опытом между пчеловодами. Особое внимание уделялось внедрению современных технологий в производство меда.
В рамках конкурса специалисты лабораторий, опытные пчеловоды и владельцы частных хозяйств поделились секретами ухода за пчелами, методами их размножения, а также технологиями повышения качества и объема медовой продукции.
На торжественном мероприятии присутствовал директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РК Хасым Итқусов, который вручил медали и грамоты выдающимся пчеловодам региона - Валерию Касымбаеву, Валентине Касеновой, Игорю Свиринскому, Ерболсыну Оторбаеву и другим заслуженным специалистам.
Пчеловоды Казахстана, в том числе Восточного Казахстана, за последние годы достигли значительных успехов как в объемах производства, так и в качестве продукции. По официальной статистике, если в 2023 году отечественные пчеловоды экспортировали 250 тонн меда, то в 2024 году этот показатель превысил 600 тонн", - отметил Хасым Итқусов.
Победители первого конкурса "Лучший пчеловод Восточного Казахстана" получили заслуженное признание и награды, подтверждающие высокий профессионализм и вклад в развитие отрасли.
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31.05.2025, 09:50 13091
Аким ВКО посетил Үлкен Нарын: акценты на туризм, дороги и социальную инфраструктуру
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На выездном заседание акимата в Үлкен Нарын аким ВКО Нурымбет Сактаганов обсудил ключевые направления развития района. Особое внимание было уделено вопросам образования, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и туризма, сообщает пресс-служба акимата региона.
Одним из шагов по улучшению туристической привлекательности стало открытие нового пункта придорожного сервиса в районе Үлкен Нарын. Комплекс оснащен экспресс-кафе, магазином с товарами первой необходимости, санитарными зонами, комнатой матери и ребенка, а также помещением для совершения намаза.
По словам Нурымбета Сактаганова, такие объекты будут устанавливаться через каждые 50-60 км на загородных трассах. В этом году в регионе планируется отремонтировать еще 870 км дорог, в прошлом было обновлено 710 км.
Также впервые за последние шесть лет отопительный сезон в селе Үлкен Нарын прошел стабильно - температура в домах сохранялась на уровне 26 градусов. Это стало возможным благодаря масштабной подготовке: на ремонт тепловых сетей было выделено 404 млн тенге, что в десять раз больше, чем в предыдущем году.
Решаются и другие инфраструктурные задачи. В селах Коктерек и Малонарым капитально отремонтированы водопроводные сети. Теперь жители этих населенных пунктов полностью обеспечены централизованной питьевой водой. Работы по модернизации водоснабжения продолжаются и в самом Үлкен Нарыне.
Стоит отметить, что в Восточно-Казахстанской области действуют два центра для проведения ЕНТ - в Усть-Каменогорске и селе Үлкен Нарын. Вопрос об открытии третьего пункта в Зайсане пока остается на стадии согласования.
29.05.2025, 19:21 22286
Газ приходит в села: в Зайсанском районе ВКО подключат 8 населенных пунктов
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Зайсанского района аким ВКО рассказал о проектах по газификации района, сообщает пресс-служба акимата региона.
Нурымбет Сактаганов провел встречу с жителями Зайсанского района, где ключевыми темами стали вопросы жизнеобеспечения, инфраструктуры и дальнейшего социально-экономического развития. Особое внимание глава региона уделил теме газификации, отметив значительный прогресс в этом вопросе и обозначив перспективы на ближайшие годы.
На сегодняшний день централизованное газоснабжение обеспечено в 10 населенных пунктах района, включая город Зайсан. Это позволяет охватить более 23,6 тысячи человек, что составляет 66% от общего населения района (35,6 тыс. человек).
За последние 9 лет в газификацию Зайсанского района было вложено 4,3 млрд тенге. Из них 3,5 млрд - средства республиканского бюджета, остальное - областные средства. Это системная работа, и мы продолжим ее", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Одним из ключевых инфраструктурных проектов аким области назвал строительство газопровода к восьми селам - Дайыр, Кокжыра, Куаныш, Биржан, Сарытерек, Жарсу, Бакасу и Саржыра. Реализация этого проекта позволит подключить дополнительно 6,3 тыс. человек и увеличить уровень охвата газоснабжением до 84% (29,9 тыс. человек). Однако глава региона отметил, что для продолжения работ необходимо определить альтернативный источник газоснабжения. По его словам, этот вопрос находится в проработке на межведомственном уровне, так как региону важно не просто расширить сеть, но и обеспечить ее стабильную эксплуатацию.
Газ - это не только тепло в домах, это основа для малого бизнеса, производства, социальной инфраструктуры. Поэтому тут важен комплексный и основательный подход", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Параллельно с газификацией в районе ведется работа по модернизации теплоснабжения. В целом в Зайсанском районе функционируют 73 тепловых объекта, включая 4 централизованные газовые котельные и 69 автономных котлов. Из них 32 работают на твердом топливе, 21 - на электричестве и 16 - на газе. В 2024 году на текущий ремонт котлов котельных в городе Зайсан было направлено 65 млн тенге.
Общая протяженность тепловых сетей в городе Зайсан составляет 4,5 км, износ которых - 15%. Своевременная модернизация систем отопления необходима для повышения энергоэффективности и сокращения издержек.
Зайсанский район - один из приграничных районов Восточно-Казахстанской области, имеющий стратегическое значение как в транспортно-логистическом, так и в энергетическом плане. Развитие инфраструктуры, в том числе газификации, рассматривается как один из факторов улучшения инвестиционного климата и качества жизни населения.
29.05.2025, 08:32 24711
Президентское поручение в действии: в Усть-Каменогорске строят комфортную школу
По итогам 2024 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" в регионе завершено строительство пяти школ
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта "Комфортная школа" активно ведется строительство новых учебных заведений, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время по этой программе возводятся два учебных учреждения: одна школа на 600 мест - на проспекте Есенберлина в Усть-Каменогорске, другая - на 300 мест в поселке Опытное Поле Глубоковского района. Строительство школы на проспекте Есенберлина завершено на 70%, сдача объекта запланирована на конец июля", - заявили в пресс-службе.
По словам главного специалиста областного управления строительства Арайлым Акылжанкызы, по итогам 2024 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" завершено строительство пяти школ общей вместимостью 2100 мест. Эти школы расположены в городах Шемонаихе, Риддере, Усть-Каменогорске и в поселке Белоусовка. Учебный процесс в новых школах начался с 1 апреля текущего года.
В рамках национального проекта в области продолжается строительство еще двух школ на 900 мест: одна на 300 мест строится в поселке Опытное Поле - готовность 90%, вторая на 600 мест - на проспекте Есенберлина в Усть-Каменогорске - готовность 70%. На объекте ведутся работы по монтажу крыши, установке ограждений и дверей, внутренней отделке, прокладке силового кабеля, отделке стен, вертикальной планировке и строительству дорожного покрытия. Благоустройство территории планируется завершить до 13 июня текущего года, а завершение строительства - до 30 июля", - сообщила Арайлым Акылжанкызы.
Как отметил менеджер проекта Владислав Ракульцев, в настоящее время ведутся работы по укладке термогранитной плитки, установке внутренних дверей, отделке и покраске стен. Также близится к завершению оснащение актового и спортивного залов.
В школе предусмотрены два отдельных спортивных зала для начальных и старших классов, футбольное поле, детские площадки и беговые дорожки на улице. Здание трехэтажное, оснащено лифтом и санитарными узлами для детей с особыми потребностями. Это одно из главных преимуществ комфортных школ", - пояснил Владислав Ракульцев.
По его словам, в здании использованы современные строительные материалы. Установлены антивандальные двери, стены оборудованы ударопрочными отбойниками. В каждом блоке школы предусмотрены системы пожарной безопасности, кнопки вызова помощи и отдельные входы для эффективного распределения потока учеников.
Как отметили в акимате, новое учебное заведение строится согласно строительным планам 2024 года и будет сдано в эксплуатацию в установленный срок.
Национальный проект "Комфортная школа" стал важным этапом модернизации образовательной инфраструктуры в Казахстане. Его главная цель - создание безопасных, удобных и современных условий для обучения школьников и работы педагогов, а также формирование комфортной атмосферы. Проект значительно улучшает облик образовательного пространства в регионе. Современные школы дают не только качественные знания, но и возможность раскрытия потенциала каждого ученика. В долгосрочной перспективе это положительно скажется на образовательных результатах и уровне удовлетворенности участников учебного процесса, открывая новые возможности для будущих поколений", - добавили в пресс-службе.
28.05.2025, 09:29 27441
В Усть-Каменогорске построят завод по переработке ТБО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подписал меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CITIC Environment Investment Group - одним из международных лидеров в сфере экологических решений, сообщает пресс-служба акимата региона.
Первым шагом в сотрудничестве станет реализация в областном центре пилотного проекта реконструкции левобережных канализационных очистных сооружений и строительство завода по переработке ТБО", - заявили в пресс-службе.
Как отметил аким области, в перспективе партнерство и сотрудничество будут направлены на модернизацию очистных сооружений, внедрение новых технологий в сфере обращения с отходами и реализацию устойчивых моделей природопользования.
Данное сотрудничество с учетом использования мер государственной поддержки двух стран станет еще одним шагом к экологической безопасности и улучшению качества жизни восточноказахстанцев", - добавил Нурымбет Сактаганов.
26.05.2025, 15:31 32971
Таза Қазақстан: в ВКО отряды Jasyl El начали новый сезон
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Курчум состоялось открытие XXI трудового сезона молодежных трудовых отрядов Jasyl El, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
В ходе мероприятия руководитель республиканского штаба Нурасыл Бекматов поздравил молодежь с началом важного сезона и отметил, что в этом году проекту Jasyl El исполняется 20 лет и в конце года лучшие отряды будут награждены.
С 2005 года эти отряды работают в направлениях охраны экологии, озеленения и приобщения молодежи к труду. В прошлом году в Восточно-Казахстанской области был задействован 1021 человек, тогда как в этом году планируется привлечь 1000 молодых людей", - проинформировали в акимате.
В мероприятии, организованном Молодежным ресурсным центром, приняли участие представители государственных органов и волонтеры. Молодежь высадила деревья и провела работы по очистке территории. На встрече обсуждались вопросы сезонной занятости молодежи, формирования экологической культуры и сотрудничества с работодателями.
В этом году молодежные трудовые отряды будут работать в 11 районах и 2 городах области. В программе участвуют 13 работодателей. В рамках концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы молодежь будет участвовать в социальных и экологических проектах, высаживать деревья, убирать бытовой мусор, траву и отходы в населенных пунктах и на различных объектах", - рассказал директор областного филиала отрядов Jasyl El Максат Каримбаев.
В пресс-службе добавили, что для школьников, студентов и безработной молодежи этот проект является площадкой для приобретения опыта. Участники проекта - молодежь из социально уязвимых слоев населения, люди с ограниченными возможностями, способные работать, а также молодежь из категории NEET.
23.05.2025, 20:21 45946
В ВКО будет создан Центр реабилитации и развития для детей с особыми потребностями
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел рабочую встречу с акимом Уланского района А. Бекбосыновым и представителями фонда "Баққуатты аймақ қоры" - Г. Абельдиновой и А. Еркиновой, сообщает пресс-служба акимата региона.
Цель встречи - обсуждение актуальных вопросов, связанных с реализацией проекта по созданию Центра реабилитации и развития для детей с особыми потребностями, включая детей с расстройствами аутистического спектра.
На встрече был рассмотрен ход ремонтных работ в здании КГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения", расположенном в селе Бозанбай Уланского района. Были изучены возможности переоборудования освобожденных помещений амбулатории для размещения дополнительных специализированных кабинетов, необходимых для полноценной работы будущего центра.
Проект реализуется в рамках выполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного на четвертом заседании Национального курултая, и направлен на создание современной инфраструктуры для реабилитации, обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями в каждом областном центре.
Реализация проекта имеет важное социальное значение, способствует укреплению системы инклюзивной поддержки и значительно повышает доступность специализированных услуг для семей региона.
23.05.2025, 17:08 47301
Ответственность, честь и безопасность: более 150 школьников погрузились в мир полиции на дне открытых дверей в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 150 школьников и кадетов программы "Жас сақшы" приняли участие в насыщенной и познавательной программе в рамках дня открытых дверей в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мероприятие состоялось в рамках республиканской концепции "Қазақстан балалары" и было приурочено ко Дню защиты детей", - отметили в пресс-службе.
По данным акимата, торжественное открытие началось с построения и приветствия участников. Дети посмотрели видеопоздравление от министра внутренних дел и услышали напутственные слова от начальника ДП ВКО Ерлана Омарбекова.
Далее школьники разделились по тематическим площадкам. Одни соревновались в шахматах и настольном теннисе, другие - проходили викторину по интернет-безопасности. Юным участникам рассказали, как распознать онлайн-мошенников и защитить личные данные. Большой интерес вызвали мастер-классы по самозащите, а также интерактивные занятия, посвященные профилактике наркозависимости. Кадеты с увлечением изучали стенды, видеоматериалы и экспонаты, подготовленные сотрудниками полиции.Кульминацией дня стало зрелищное выступление бойцов СОБР. Спецназовцы продемонстрировали задержание условных преступников, элементы рукопашного боя и слаженные тактические действия. Много эмоций вызвала также выставка спецтехники и акция по безопасности на дорогах", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что проведение подобных мероприятий помогает подросткам лучше понять профессию полицейского - ее ответственность, силу духа и командный характер.
Участники увезли с собой яркие впечатления, а кто-то, возможно, уже определился с выбором будущей профессии", - добавили в ведомстве.
20.05.2025, 11:13 54426
Воздушный рубеж: как вертолетчики Восточного Казахстана охраняют жизни с небес
Авиационное подразделение - единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс
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Усть-Каменогорск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Восточно-Казахстанской области рассказали, как вертолетчики региона охраняют жизни людей с небес, передает корреспондент агентства.
В Восточно-Казахстанской области дороги - не всегда путь к спасению. Тысячи километров между селами, горные перевалы, снежные лавины и паводки - все это не просто испытания природы, а повседневная реальность региона. Здесь, где земля часто недоступна, надежда поднимается в небо - в лице авиационного подразделения, которое уже более четверти века остается незаменимой опорой в борьбе за человеческие жизни. Это не просто пилоты. Это - спасатели, врачи, разведчики, бойцы первой линии обороны", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, горы Катон-Карагайского нацпарка, степи Зайсана, ледяные просторы Курчумского района, озера Марқакөл и Алаколь - все это часть огромной территории, которую обслуживает КГП на ПХВ "Авиационное подразделение Восточно-Казахстанской области".
В экстремальных условиях оно становится не просто "глазами" региона, а его сердцем, бьющимся в небе. Когда в феврале 2024 года снежная буря заблокировала трассы Кокпектинского района, а более 100 человек оказались в ловушке, только экипаж Ми-8 смог прорваться сквозь метель и вывести людей в безопасную зону. За этот героизм трое спасателей были награждены государственными медалями. Это - не исключение, а норма для этих мужчин и женщин, чья работа - летать туда, где другие не могут пройти. Каждый вылет - это не просто рейс. Это - борьба со временем, стихией и страхом", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что санитарная эвакуация из отдаленных аулов - неразрывная часть миссии. Вертолеты, оснащенные реанимационным оборудованием, спасают младенцев, беременных женщин, тяжелых пациентов с инсультами и травмами. С 2023 по 2025 год - десятки жизней спасены благодаря оперативной работе в связке с центром экстренной медицины.
Лесные и степные пожары, паводки, взрывные лавинные работы, мониторинг рек и снежных масс в горах - все это тоже зона ответственности авиационного подразделения. До 200 вылетов ежегодно - не просто цифра, а доказательство системы, которая работает на опережение.Когда в апреле 2025 года вспыхнул пожар в Зайсанском районе, именно вертолет с бортовым водосливным устройством локализовал огонь в труднодоступных местах. Пожар мог перекинуться на десятки километров леса и пастбищ, но был остановлен с воздуха", - заявили в пресс-службе.
Авиационное подразделение - единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс: ангары, оборудование, воздушный флот. Подчеркивается, что это - редкий случай преемственности, когда традиции передаются из рук в руки, от наставников - молодым специалистам.
По информации ведомства, сегодня предприятие готовится стать и образовательной базой: строящиеся аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае требуют будущих техников, механиков, диспетчеров.
И именно здесь, в сердце Восточного Казахстана, может родиться новая школа воздушных профессионалов. ВКО - это не только край красивых пейзажей и богатых недр. Это - регион, который знает цену человеческой жизни. Здесь по-настоящему понимают: спасение - не лозунг, а ежедневный труд. И над этим трудом - небо. И в этом небе - они. Они - те, кто не ищет славы. Кто уходит на задание в пургу, в ночь, в неизвестность. Ради того, чтобы кто-то другой увидел утро.Если вы когда-нибудь увидите в небе вертолет с символикой Восточного Казахстана - знайте: он летит туда, где больше всего нужна помощь. Где ее невозможно доставить иначе. Где чья-то жизнь зависит от их мастерства и мужества. Именно поэтому каждый житель региона может с гордостью сказать: у нас есть те, кто поднимается в небо, чтобы спасти тех, кто остался на земле", - добавили в акимате.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?