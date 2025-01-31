Жидкий лецитин начали производить в Восточном Казахстане

Фермерские хозяйства области активно выходят и на международный рынок

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году сфера сельского хозяйства ВКО продемонстрировала высокую динамику развития. Регион занимает первое место в стране по производству растительного масла, колбасных изделий, кумыса и меда, второе место - по производству мяса птицы, плавленого сыра и жирного творога и третье место - по производству рыбных продуктов, гречневой крупы и консервов, сообщает пресс-служба акимата области.





По урожайности сельскохозяйственных культур область также находится на передовых позициях, в частности по урожайности ячменя, рапса, подсолнечника и пшеницы.





Особое внимание уделяется орошаемому земледелию. ТОО "ЕRTIS BEREKE OSKEMEN" начало производство отечественных дождевальных установок.





А обновленные правила позволили впервые возместить хозяйствам области 80% затрат на приобретение дождевальных машин.





В Зайсанском районе на 522 гектарах впервые было введено капельное орошение, урожайность подсолнечника достигла 20 центнеров с гектара", - сказал первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов.





акимат ВКО





Хорошие результаты достигнуты и в экспорте продукции АПК. Благодаря развитию перерабатывающих мощностей доля экспорта переработанной продукции выросла до 65,2%.





Фермерские хозяйства области активно выходят и на международный рынок. На выставках и форумах в Китае и Узбекистане были заключены крупные контракты по поставкам растительного масла.





По итогам 2024 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 458,5 млрд тенге. Рост в натуральном выражении составил 108,7%, в том числе растениеводства - 112%, животноводства - 105%", - отметил Нурымбет Сактаганов.





Инвестиции в основной капитал АПК составили 48,8 млрд тенге, в том числе в сельское хозяйство- 37,1 млрд тенге, в производство продуктов питания - 11,7 млрд тенге.





Произведено 161,4 тыс. тонн мяса домашнего скота и птицы, производство молока достигло 239 тыс. тонн с ростом на 5,8%.





Своевременно обновляется техника фермеров, в 2024 году крестьяне получили 545 единиц новой техники на 11 миллиардов тенге.





Реализовано 14 крупных инвестиционных проектов на сумму 20,6 млрд тенге.





Завершается строительство маслоэкстракционного завода в Усть-Каменогорске, за счет которого экспорт продукции за пределы региона возрастет в разы.





По сравнению с прошлым годом средняя урожайность зерновых культур выросла на 47%, масличных - на 2%. Это результат системной работы в сфере сельского хозяйства области", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.





В этом году в сфере сельского хозяйства будут реализованы и другие значимые проекты, которые помимо насыщения собственного рынка, откроют дополнительные возможности для экспорта продукции.





Увеличится площадь орошаемых земель, а крестьяне смогут обновить технику, в том числе и за счет лизинга.