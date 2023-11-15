Десятки казахстанцев и членов их семей смогут покинуть сектор Газа через Египет

Опубликованы списки из 122 казахстанцев и членов их семей, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП на границе с Египтом

Фото: russian.news.cn

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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа опубликовало списки, в которых числятся 122 казахстанца и члены их семей, которым разрешат покинуть сектор Газа через Египет.





В списке, опубликованном главным управлением пограничных переходов сектора Газа, в разделе "Казахстан" числятся 65 граждан Казахстана и 65 палестинцев - членов их семей. Указанные лица во вторник, 14 ноября, могут быть эвакуированы через КПП "Рафах" на границе с Египтом.





Для этого им необходимо явиться на указанным КПП в 07.00 по местному времени.



