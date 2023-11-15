14.11.2023, 14:14 6446
Десятки казахстанцев и членов их семей смогут покинуть сектор Газа через Египет
Фото: russian.news.cn
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа опубликовало списки, в которых числятся 122 казахстанца и члены их семей, которым разрешат покинуть сектор Газа через Египет.
В списке, опубликованном главным управлением пограничных переходов сектора Газа, в разделе "Казахстан" числятся 65 граждан Казахстана и 65 палестинцев - членов их семей. Указанные лица во вторник, 14 ноября, могут быть эвакуированы через КПП "Рафах" на границе с Египтом.
Для этого им необходимо явиться на указанным КПП в 07.00 по местному времени.
Напомним, эвакуацию казахстанцев из сектора Газа начали 13 ноября. На эту дату была запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В эту группу входят 40 граждан Казахстана и четыре иностранца - члена их семей, сообщили в казахстанском МИД.
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04.11.2023, 11:21 130096
В Непале произошло землетрясение, погибли более 120 человек
В результате землетрясения пострадали минимум сто человек
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Катманду. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6 произошло в Непале.
Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128 человек, сообщает РИА Новости.
Как сообщает агентство Франс Пресс, в результате землетрясения пострадали минимум сто человек.
26.10.2023, 09:49 249511
В результате стрельбы в американском штате Мэн погибли 22 человека
Порядка 60 человек получили ранения
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Вашингтон. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших при стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, США, выросло до 22, атаке подверглись три места в городе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в публикации журналиста издания в соцсети Х.
Уточняется, что огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар, сообщает РИА Новости.
В городе мобилизованы полицейские, поддержку им оказывает ФБР. Стражи порядка не считают нападение терактом.
О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он следит за ситуацией, заявили в Белом доме.
Устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Подозреваемый проходил военную службу и является инструктором по огнестрельному оружию... у него также есть проблемы с психическим здоровьем, включая двухнедельное пребывание этим летом в психиатрической лечебнице после того, как он якобы угрожал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники.
Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, массовая стрельба в Льюистоне унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех аналогичных случаев за 2023 год.
23.10.2023, 18:42 286216
Полиция Испании изъяла вывезенные с Украины украшения на 60 миллионов евро
Изъятые золотые украшения имеют историческую ценность
Фото: unsplash.com
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Мадрид. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительные органы Испании изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенные из страны.
Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции со службой безопасности Украины изъяли в Мадриде 11 золотых изделий стоимостью более 60 миллионов евро, относящиеся к историческому наследию Украины", - цитирует РИА Новости сообщение полиции Испании.
Уточняется, что агенты правоохранительных органов арестовали пять человек, троих испанцев и двух украинцев, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей с Украины.
Изъятые предметы представляли собой золотые украшения, имеющие важную историческую роль. Для того чтобы отмыть происхождение изделий, преступники сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающими их принадлежность к Украинской православной церкви. В то же время они передали право собственности и право распоряжаться ими основному подследственному - православному священнику, проживающему в Мадриде.
Первое изделие было изъято следователями в 2021 году. Это был золотой пояс с головами баранов, который хранился в сейфе в Мадриде и который главный подозреваемый продал в частном порядке мадридскому бизнесмену", - пояснили в полиции.
Расследование проводилось в сотрудничестве с атташе по внутренним делам в Болгарии, Украине, Албании, Северной Македонии и на Кипре, а также с отделом международного сотрудничества.
Ранее из Украины пытались вывезти ценные документы ХІХ-ХХ веков и фарфоровые скульптурки, сообщает rbc.ua.
20.10.2023, 12:09 329686
Старинная греческая церковь разрушена в результате израильских бомбардировок в Газе
Также во время бомбардировок погибла девочка и несколько человек получили ранения
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Газа. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате израильских бомбардировок в Газе разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия, погибла девочка и ранены несколько человек.
В церкви находились около 50 человек, большинство из которых - дети и женщины. По предварительной информации, погибла девочка", - сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Газы.
В МВД также подтвердили, что в результате удара ранения получили несколько человек, укрывавшихся в церкви.
По данным другого источника Al Jazeera, в Газе при бомбардировке церкви погибли по меньшей мере 2 человека и десятки получили ранения.
На днях в результате удара по больнице в Газе погибло более 500 человек.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя этот инцидент, призвала Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЦАХАЛ в обстреле больницы. Он также призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". В МИД Турции также назвали этот инцидент "варварским нападением", за которое виновные неизбежно понесут ответственность по международному праву.
18.10.2023, 12:24 371681
США, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира в 2023 году.
Среди шести атрибутов, связанных с мощью страны, наибольший из возможных баллов - 100 - США получили по критерию о международных альянсах. У Китая выделяются такие атрибуты, как экономическое влияние и обладание сильным экспортом. Россия в свою очередь получила оценки в 100 баллов по атрибутам лидерства, политического влияния и силы армии. При этом суммарные баллы ожидаемо были выше всего у США, отмечает ranking.kz.
В десятку самых могущественных стран также вошли Германия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Япония, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Всего в рейтинг попали 87 стран. Казахстан, к слову, занял 50-е место по уровню могущества в мире, оказавшись между Ливаном и Узбекистаном. Стоит отметить, что Украина расположилась на 14-м месте, а Израиль - на 11-м. Последние места в рейтинге получили страны Балтии - Эстония и Латвия, а также Словакия", - сообщили аналитики.
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе опроса, проведенного среди 17,2 тысячи человек в 36 странах мира. Все страны оценивались по каждому из 73 критериев на основе совокупности индивидуальных ответов.
Чем больше страна воспринималась как пример определенной характеристики по отношению к среднему значению, тем выше был показатель атрибута этой страны, и наоборот. Эти оценки были преобразованы в шкалу, которую можно сравнивать по всем направлениям", - пояснили аналитики.
Чтобы попасть в рейтинг, страна должна была соответствовать четырем контрольным критериям:
- топ-100 стран по объему валового внутреннего продукта за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-100 стран по притоку прямых иностранных инвестиций за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-100 стран по доходам от международного туризма или туристическим прибытиям за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-150 стран в Индексе человеческого развития ООН за любой год с 2017-го по 2021-й.
Страны, которые не достигли всех четырех контрольных показателей, а также страны, не представившие эти статистические данные, не были включены в исследование.
Подчеркивается, что самые могущественные государства определялись через подрейтинг "Сила", основанный на равновзвешенном среднем балле шести характеристик страны, связанных с мощью: лидерства, экономического влияния, сильного экспорта, политического влияния, сильных международных альянсов и сильной армии.
Самые могущественные страны мира постоянно доминируют в заголовках новостей, беспокоят политиков и формируют глобальные экономические модели. Их внешняя политика и военные бюджеты тщательно отслеживаются. Когда они дают обещания, по крайней мере некоторые члены международного сообщества верят (или опасаются), что такие обещания будут сдержаны. Эти страны проецируют свое влияние на мировую арену", - пояснили аналитики.
Ранее Россия заняла пятое место в списке самых влиятельных стран Азиатского региона, информирует ТАСС.
18.10.2023, 11:25 373696
Китай добавит $11 миллиардов в фонд Шелкового пути
Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай добавит 80 миллиардов юаней ($10,9 миллиарда) в фонд Шелкового пути для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая каждый откроют окно финансирования в размере 350 миллиардов юаней, а в фонд Шелкового пути будет добавлено 80 миллиардов юаней новых средств для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс, один путь", - цитирует РИА Новости председателя КНР на на третьем форуме высокого уровня "Один пояс, один путь" .
Он также добавил, что Китай будет заключать соглашения о свободной торговле и защите инвестиций все с большим количеством стран.
Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции Шелкового пути, будет заключать соглашения о свободной торговле и соглашения о защите инвестиций все с большим количеством стран, полностью отменит ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор, будет активно следовать международным высоким стандартам правил в торговле и экономике", - заявил глава КНР.
По его словам, объем внешней торговли Китая товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 триллиона.
Ожидается, что в ближайшие пять лет (2024-2028 годы) объем внешней торговли товарами и услугами превысит $32 триллиона и $5 триллионов соответственно", - заявил китайский лидер.
Ранее сообщалось, что Китай стал главным торговым партнером для более чем 140 стран.
18.10.2023, 10:54 374461
Китай стал главным торговым партнером для более чем 140 стран
Страны, лидирующие в экономическом развитии, должны протянуть руку помощи своим партнерам
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай стал главным торговым партнером для более чем 140 стран. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине в среду.
Благодаря сотрудничеству "Один пояс, один путь" Китай еще шире открывает свои двери миру, при этом его внутренние регионы превращаются из "защитников" в "нападающих", а прибрежные регионы достигают новых высот в своей открытости. Китай стал основным торговым партнером более чем 140 стран и регионов и основным источником инвестиций для большего числа стран. Как китайские инвестиции за рубежом, так и иностранные инвестиции в Китае укрепили дружбу, сотрудничество, доверие и надежду", - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что, когда страны начинают сотрудничать и действовать согласованно, глубокая пропасть может превратиться в магистраль, страны, не имеющие выхода к морю, могут стать связанными сушей, а место слаборазвитости может превратиться в страну процветания.
Страны, лидирующие в экономическом развитии, должны протянуть руку помощи своим партнерам, которым еще предстоит наверстать упущенное. Мы все должны относиться друг к другу как к друзьям и партнерам, уважать и поддерживать друг друга, помогать друг другу добиться успеха", - отметил председатель КНР.
18.10.2023, 08:41 375021
В Пекине проходит форум "Один пояс, один путь"
В форуме принимает участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине проходит форум "Один пояс, один путь". Главная тема форума - "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания".
Выступая на церемонии открытия форума, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех стран мира.
Китай будет работать со всеми вовлеченными сторонами, чтобы вывести сотрудничество "Пояса и пути" на новый этап высококачественного развития, и прилагать неустанные усилия для достижения модернизации всех стран", - добавил Си Цзиньпин.
Он отметил, что дух мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды, присущий Шелковому пути, является важнейшим источником силы сотрудничества "Один пояс, один путь".
Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" основано на вере в то, что пламя разгорается, когда каждый добавляет дров в огонь, и что взаимная поддержка может привести нас далеко. Идеологическая конфронтация, геополитическое соперничество и блоковая политика - это не наш выбор. То, против чего мы выступаем, - это односторонние санкции, экономическое принуждение, разъединение и нарушение цепочки поставок", - сказал лидер КНР.
Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?