Два главаря ИГ* ликвидированы в Афганистане

КАБУЛ. 7 АПРЕЛЯ - Движение "Талибан"** провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Убитые были "ключевыми командирами" террористической организации, сообщил РИА Новости источник в полиции провинции Нангархар.

Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.

В августе 2021 года талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".









* Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.





** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.