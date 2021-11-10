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На Украине заблокирован сайт, распространявший персональные данные жителей СНГ

09.11.2021, 09:49 17983
КИЕВ. 9 НОЯБРЯ - Киберполиция Украины заблокировала работу крупного веб-ресурса, посредством которого незаконно распространялись персональные данные граждан Украины и стран СНГ - Молдовы, Беларуси, Казахстана и других, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудники департамента киберполиции совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдовы и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети интернет… В результате совместных действий локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 млн человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

 
По данным ТАСС, на сайте содержались номера телефонов, фамилии, имена и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных административных услугах, связанных с использованием транспортных средств. 
 
В МВД информировали, что полиция открыла уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни.

 

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В Польше заявили, что толпы нелегалов из Беларуси готовятся штурмовать границу

08.11.2021, 18:10 35533
ВАРШАВА. 8 НОЯБРЯ - Польские власти зафиксировали подготовку штурма нелегалами на границе с Беларусью. С начала 2021 года пересечь границу двух стран пытались более 30 тыс. мигрантов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О готовящемся штурме заявил в понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, пишет ТАСС.
 

Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу", - написал он в Twitter. 

 
По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. 
 

Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", - добавил он.

 
Заместитель министра иностранных дел республики Петр Вавжик в эфире Польского радио в понедельник выразил мнение, что "с другой стороны есть желание вызвать крупный инцидент, желательно со стрельбой, со смертельным исходом". 
 
Представитель МИД заявил о готовности отразить попытку силового пересечения границы. 
 

Мы готовы, и то, как это будет выглядеть, будет зависеть от другой стороны, потому что мы реагируем адекватно ситуации", - добавил он.

 
С начала 2021 года пересечь границу двух стран пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих (оно доведено до 10 тыс.) и строит на границе заграждение из колючей проволоки. Его в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.
 

В Италии вынесли приговоры 70 членам мафиозной организации

07.11.2021, 15:53 61804
РИМ. 7 НОЯБРЯ - В рамках крупнейшего за последние 30 лет процесса против мафиозных группировок 6 ноября был вынесен приговор 70 членам преступной организации из Калабрии "Ндрангета", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Процесс проходил в городе Ламеция-Терме в построенном специально для этих целей комплексе, сообщает DW.
 
Подсудимые приняли решение провести ускоренный судебный процесс за закрытыми дверями. За это итальянские власти согласились в случае приговора к тюремному сроку сократить его продолжительность на треть.
 
6 ноября на скамье подсудимых находился 91 обвиняемый. В итоге 21 из них признали невиновным, остальных же приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет. Всего в рамках этого грандиозного процесса были выдвинуты обвинения против 355 человек - предполагаемых членов мафиозной группировки "Ндрангета", а также ее пособников, в том числе политиков и сотрудниках полиции. Речь идет о таких преступлениях, как убийства, покушения на убийства, торговля наркотиками, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.
 

В США биооружие нашли в освежителях воздуха - СМИ

05.11.2021, 16:47 100468
ВАШИНГТОН. 5 НОЯБРЯ - В США в освежителях воздуха были обнаружены смертельно опасные бактерии Burkholderia pseudomallei, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На прошлой неделе по американским СМИ тихо и незаметно прошла новость: в освежителях воздуха, продающихся в популярнейших супермаркетах Walmart, были обнаружены бактерии Burkholderia pseudomallei. Это разносчики смертельно опасного заболевания мелиоидоз. Как минимум четыре человека заразились. Двое умерли, в том числе ребенок", - сообщает РИА "Новости".

 

Самое удивительное здесь то, с каким равнодушием американские СМИ излагают эту новость. Ну умерли и умерли, с кем не бывает. Walmart принес соболезнования. Освежители воздуха убрали с полок. Проданные с февраля дезодоранты предложили вернуть. Для удобства покупателей был опубликован список супермаркетов Walmart, в которых продавались смертельно опасные аэрозоли. По официальной версии, губительная инфекция попала в спреи в Индии - по месту сборки флаконов. Вероятно, Индии стоит приготовиться к американским санкциям. Однако дело в том, что бактерия Burkholderia pseudomallei - не просто бич богом забытых южных стран. Это популярнейшее биооружие, широко применявшееся на протяжении всего XX века. Ближайшая родственница этой бактерии - Burkholderia mallei - вызывает сап у лошадей и легко передается людям, приводя к летальному исходу. Немецкие военные пытались заражать ею лошадей противника еще во время Первой мировой войны. На поток поставили заражение сапом японцы во время Второй мировой. Они экспериментировали не только на лошадях, но и на людях - жестокие опыты с летальным исходом проводились на военнопленных", - пишет агентство.

 
С тех пор исследование Burkholderia на территории США не прекращалось. Само заболевание мелиоидоз в своем естественном виде давно исчезло. Сегодня его можно подхватить разве что в самых отсталых районах Мьянмы или Таиланда. Но вот американские военные экспериментируют с его возбудителями очень интенсивно.
 

Коварство мелиоидоза в том, что его симптомы похожи чуть не на все опасные заболевания сразу. Высокая температура, боли в мышцах и суставах, абсцессы, стремительно развивающаяся пневмония, сепсис. Это можно принять и за туберкулез, и за грипп, и за сифилис, и даже за коронавирус. Врачу, работающему в Северном полушарии, и в голову не придет, что пациент, никогда не бывавший в Южной Азии, вдруг ни с того ни с сего подхватил редкое тропическое заболевание. Учитывая, что аэрозоли продавались с февраля, причем продано было около 3900 флаконов, количество жертв может быть значительно больше. Врачи, в жизни не сталкивавшиеся с мелиоидозом, вполне могли ставить неправильные диагнозы. Однако никто эти случаи не расследует".

 
По информации издания, сама версия с аэрозолями появилась далеко не сразу. Первый больной мелиоидозом умер в марте, второй - в июле. Надзорные органы отметили лишь, что американцы, не бывавшие за границей, скончались от редкого тропического заболевания. Однако ни про какие аэрозоли речи тогда не было. Эта версия возникла совсем недавно. Она позволяет свалить все на Индию.
 
Бактерии, распространяющие мелиоидоз, легко подхватываются при вдыхании зараженного воздуха или контакте с кожей. Если это была утечка из военной лаборатории, потом ее могли попытаться замаскировать под неправильные освежители воздуха - там тот же тип контакта с заболевшим.
 

Настораживают и совпадения адресов. Walmart опубликовал список своих супермаркетов, в которых якобы продавались опасные дезодоранты. Один из них находится в Калхуне - это всего сто километров от Атланты, где расположены сразу две биолаборатории четвертого уровня. Другой - в Альбукерке: по мнению защитников природы, в тамошних лабораториях секретно работают с биовеществами, причем не раз случались опасные утечки", - пишет РИА "Новости".

 
По мнению издания, в любой цивилизованной стране этот жуткий инцидент был бы поводом подать в отставку и министру здравоохранения, и Энтони Фаучи, и, возможно, даже министру обороны. 
 

Однако американские партнеры совершенно не парятся из-за таких мелочей. Все руководство на местах, никаких проверок в биолабораториях не проводится", - отметили в агентстве. 

 

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