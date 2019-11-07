Вооруженные боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе

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Инцидент произошел ночью в 60 километрах западнее Душанбе, на заставе №4 "Ишкобод" отряда "Султанабад". В атаке принимали участие 20 членов вооруженной группы. 15 нападавших ликвидированы в ходе спецоперации силовых ведомств.
Как сообщили в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе совершила группа боевиков. От их рук погибли солдат пограничных войск и один милиционер. Преступникам удалось захватить пять автоматов, пишет "Регнум".
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