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Вооруженные боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе

06.11.2019, 11:09 8425
Вооруженные боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе
Фото: ria.ru
Душанбе. 6 ноября. Kazakhstan Today - Вооруженные боевики атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе, передает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел ночью в 60 километрах западнее Душанбе, на заставе №4 "Ишкобод" отряда "Султанабад". В атаке принимали участие 20 членов вооруженной группы. 15 нападавших ликвидированы в ходе спецоперации силовых ведомств. 
 
Как сообщили в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе совершила группа боевиков. От их рук погибли солдат пограничных войск и один милиционер. Преступникам удалось захватить пять автоматов, пишет "Регнум".
 

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